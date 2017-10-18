DHA YURT BÜLTENİ-4

1)RİZE\'DE SELDE KAYBOLAN EMEKLİ İÇİN DALGIÇLAR DA DEVREDE

RİZE\'de şiddetli yağmurla taşan Çağlayan Deresi\'nin sürüklediği odunları toplamaya çalışırken, suya kapılarak, kaybolan 53 yaşındaki Erol Çabuk\'u arama çalışmaları sürüyor. Bulanık ve dalgalı olan denizin durulmasıyla dalgıçlar da arama çalışmalarına katıldı.Fındıklı İlçesi\'nde 16 Ekim günü etkili olan şiddetli yağmurla Çağlayan Deresi\'nin sürüklediği odunları toplamaya çalışırken, suya kapılarak, kaybolan Erol Çabuk’un bulunması için AFAD, AKUT ve Sahil Güvenlik ekipleri karadan Sahil Güvenlik\'e ait helikopter de havadan çalışmalarını sürdürdü. Çaykur emeklisi Çabuk\'un kaybolduğu bölgede yoğunlaşan arama çalışmalarından henüz olumlu bir sonuç alınamadı. Bölgede hazır bekletilen ve Sahil Güvenlik\'e bağlı dalgıçlar da bulanık ve dalgalı denizin durulmasıyla çalışmalara destek verdi. Arama çalışmalarının 2\'nci gününde, yağışın etkisinin azaldığı sahilde bekleyen acılı aile ise Erol Çabuk\'un bir an önce bulunmasını bekledi.



GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR GEÇİLECEK



Adem AKATİN/FINDIKLI(Rize), (DHA) -

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2)ŞANLIURFA\'DA ESNAF KAVGASI: 2 YARALI

ŞANLIURFA\'da, Baharatçılar Çarşısı\'nda isot satan 2 esnaf arasında tur rehberlerinin getirdiği müşteri nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Haşimiye Meydanı\'ndaki Baharatçılar Çarşısı\'nda meydana geldi. Kentte yöreye özgü acı isot satan işyerine tur rehberleri aracılığıyla getirilen müşterileri kapma yüzünden esnaf Ç. K. ile E.A., arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmaya işyeri sahiplerinin yakınlarının katılmasıyla kavga büyüyerek tekme- tokat ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden tartaklanan 2 kişi, sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Baharatçılar çarşısına sevk edilen polisler

- İşyerinde polisler incelemede bulunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 16 MB

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3) SSPE HASTASI ELA, YATAĞA MAHKUM KALDI

ADANA\'da 9 yıl önce kızamık virüsünün neden olduğu Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastalığına yakalanan 21 yaşındaki Ela Alpaslan yatağa bağımlı kaldı.

Hastalığın ortaya çıkmasıyla hastaneye kaldırılan Ela Alpaslan\'ın durumunun giderek kötüleşmesi ailesini perişan etti. 4 kız kardeşin en küçüğü olan Ela\'nın 2 ay önce kendi ihtiyaçlarını karşılayabilirken, durumunun ağırlaştığını söyleyen annesi 52 yaşındaki Müzeyyen Altıntop, \"Bana bir kez olsun anne desin, sarılsın, öpsün. Tek isteğim bu, gezmesinden eğlenmesinden geçtim, benim boynuma sarılsın\" dedi.

YAŞAMASI MUCİZE

Doktorların mucize kız olarak adlandırdığı Ela\'nın bu zamana kadar sevgi ve iyi bir bakımla geldiğini anlatan anne Altıntop, \"Ela, 4\'üncü sınıftayken çok başarılı bir çocuktu, bu hastalığın pençesine düştü. Defterine yazdığı, \'sonsuzluğa doğru giden yolculuk, parlayan yıldıza doğru giden yol. Sonzukluk anahtarı ne yöne doğru giderse kapı açılır\' sözleri kaldı. Ben onu özveriyle, iyi bir bakımla bu yaşa getirdim. Yurt dışında kök hücre tedavisiyle bu çocuklar kurtarılıyor. Ülkemizde şu anda bu tedavi yok, maddi imkamızın yok. Yardım bekliyorum\" diye konuştu.

GELİNLİK GİYMİŞTİ

13 Mayıs\'ta sosyal medya üzerinden faaliyet gösteren, \'Kelebek Çocukların Rüyası Gerçek Olsun\' hesabına başvuran anne Altıntop, kızının gelinlik giymek isteğini söylemesi üzerine kısa bir süre sonra dönüş yapan, tekstilci Zeynep Yazıcılar ve şarkıcı Fulden Uras, Ela\'nın beden ölçülerini alarak genç kıza gelinlik diktirmişti.

Görüntü Dökümü

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- Ela Alpaslan\'dan genel ve detay görüntüler

- Bağlı olduğu cihaz ve Ela\'dan pan görüntü

- Anne Müzeyyen Altıntop\'un Ela\'yı sevmesi ve konuşması

- Annenin açıklaması

SÜRE:04\'21\" BOYUT:266MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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4)ŞEB-İ ARUS HAVUZU, 4 YILIN ARDINDAN YERİNE KONULUYOR

KONYA Mevlana Müzesi\'nde 2013 yılındaki restorasyon kapsamında kaldırılan ve 4 yıldır müze bahçesinde bekletilen Şeb-i Arus Havuzu\'nun yerine konulması için çalışma başlatıldı.

Mevlana Müzesi\'nin bahçesinde, Anadolu Selçukluları döneminde yapıldığı belirtilen Şeb-i Arus Havuzu, 2013 yılında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü\'nün müzedeki genel restorasyon çalışması kapsamında kaldırıldı. Havuzun sökülen taşlarının her bir parçası, tek tek numaralandırılarak, müzenin bahçesi olan Gül Bahçesi\'ne konuldu. Yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sonrası kaldırılan havuzun bulunduğu yerden 3.5 metre ileriye, orijinal taşlarının yerine, yeni taşlarla havuzun benzeri yapıldı. Yeni havuz yapılırken, yeni taşların kullanılması tepkilere neden oldu. O dönemde ilk tepki, 25 yıl Mevlana Müzesi\'nde müdürlük yaptıktan sonra emekli olan Erdoğan Erol\'dan geldi. Değiştirilen havuzun, tarihi bir geçmişe sahip olduğunu belirten Erol, dervişlerin, Mevlana\'nın ölümünden sonra havanın iyi olduğu dönemlerde, havuz etrafında sema yaptığını ve havuza \'Şeb-i Arus Havuzu\' denildiğini anlattı. Havuzun, eski taşların benzeri taşlarla yapılarak, 3 metre 75 santimetre ileriye taşındığını kaydeden Erol, bunun büyük bir hata olduğunu; çünkü havuzun Şeb-i Arus Törenleri\'nin yapıldığı meydanla ilişkisinin uzaklaştığını savundu. Erol, havuzun eski taşlarla yapılması gerektiğini vurguladı.

2015\'TE MEVLANA TÖRENLERİ\'NDEN SONRA YAPILACAKTI

Olayın, 2013 yılının Aralık ayında meydana gelmesi ve basında yer alması üzerine açıklama yapan dönemin İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan, tarihi havuzun yerine yeniden konulacağını söylemişti. Havuzun taşlarının yerine konulmadığı 2015 yılında kendisine sorulan Çıpan, müzedeki restorasyonu yapan firmanın işlerini tamamlamasının beklendiğini, firmanın da işlerini yeni bitirdiğini, havuzu unutmadıklarını ve havaların düzelmesiyle birlikte muhafaza altında tutulan havuzun taşlarının yeniden yerine konularak, eski haline getirileceğini söylemişti.

Eski müdür Çıpan\'ın açıklamalarının ardından 2 yıl geçmesine rağmen Şeb-i Arus Havuzu, müze bahçesinde yerine konulmayı bekliyordu. Havuzun sökülürken, kırılan mermerleri, müze bahçesinde binaların arasında duruyordu. Aradan geçen yaklaşık 4 yıla rağmen eski taşların yerine konulmamasını Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli de \"İleri süreçte gereken yapılır\" diye yorumlamıştı.

Doğan Haber Ajansı\'nın konuyu haber olarak gündeme getirmesi üzerine CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Şeb-i Arus Havuzu\'yla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'a çeşitli sorular yöneltmişti. CHP\'li Bozkurt, TBMM Başkanlığı\'na verdiği soru önergesiyle konuyu Meclis gündemine taşımıştı.

HAVUZUN YERİNE KONULMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Mevlana Müzesi\'nin bahçesinde bekletilen tarihi Şeb-i Arus Havuzu\'nun yerine tekrar konulması için 4 yıl sonra çalışma başlatıldı. Müze bahçesine yeni yapılan havuz sökülürken, bahçede bekleyen havuzun taşları da eski yerine getirildi. Müze bahçesinde yeni taşlarla yapılan havuzun etrafı kapatılarak, üzeri brandayla örtüldü. Havuzun çevresi, brandayla kapatılırken, üzerine de \'Şeb-i Arus Havuzu restorasyonundan dolayı verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz\' yazısı asıldı.

Mevlana Müzesi\'nin bahçesinde, derviş hücrelerinin önünde yer alan, altıgen planlı gök mermerden yapılan ve suyu ejder başlı bir lüleden akan havuz, Mevlana\'nın ölüm yıl dönümünde dervişlerce etrafında sema yapıldığı için \'düğün günü\' anlamına gelen \'Şeb-i Arus\' havuzu olarak biliniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yeni havuz ile ilgili yapılan çalışma

-Müze bahçesindeki havuz alanınnının branda ile kapatılmış hali

-Geçici olarak yapılan havuzun görüntüsü

-Havuzdan detay

-Müze bahçesinde bekleyen eski havuzun görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA))

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5)AYDIN BÜYÜKŞEHİR\'DEN KUYUCAK\'TA ASFALTLAMA SEFERBERLİĞİ

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet tarihinden bu yana asfaltlanmadığı belirtilen Kuyucak İlçesi\'nin merkezdeki kırsal mahallelerindeki köy yollarında çalışma başlattı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Asfaltlama ve Yol Bakım Şubesi, Kuyucak İlçesi\'ne bağlı Taşoluk Musakolu ve Sarıcaova mahallelerinde yol yapım bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca yollarda asfaltlama işlemine geçildi. Buharkent ve Kuyucak ilçe merkezlerine, Manisa il sınırına kadar ulaşan ve Buldan il sınırına bağlayan ve cumhuriyetten bu yana çalışma yapılmadığı belirtilen 5 kilometrelik yolda, yenileme ve altyapı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

Musakolu Mahalle Muhtarı Muhammer Top, \"Aydın\'ın en son mahallesi biziz. Köyümüz Aydın il sınırı bitiminde. Manisa ve Denizli ye çok yakın. Aydın\'ın en ücra köyüne hizmet getirdi başkanımız. Bağ ve bahçelerimizin yolları açıldı. Temizlendi. Ne kadar imkan varsa, büyükşehrin imkanlarını bize sundu. Başkanımıza sorunlarımızı ilettiğimizde derhal demişti. Şimdi hizmetler bitmek üzere. Eminim ki başkanımız tarafından artarak devam edecektir\" dedi.

Köy sakinlerinden Süleyman Yeter ise \"Allah başkanımızdan razı olsun. Buraları kışın yağmur çamurdan geçilmiyordu. Biz de halk olarak sayın başkanımız ve personeline çok teşekkür ederiz. Verdiği hizmetlerden çok memnunuz. Daha da bu hizmetlerin devam edeceğinden eminiz. Yollarımızın yenilenmesi ve eksiklerin giderilmesi çok mutlu etti. Başkanımıza saygı ve sevgilerimizi sunarız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Yapılmakta olan köy yollarından görüntü

- Asfaltlama çalışmalarından görüntü

- Musakolu Mahalle Muhtarı Muhammer Top\'un açıklamaları

- Çalışmalardan görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / KUYUCAK (Aydın), (DHA)

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6)TRAMVAY YOLA GİREN OTOMOBİLE ÇARPTI

İZMİT\'te, tramvay yola giren otomobile çarptı. Sürücü kazadan yaralanmadan kurtulurken, araçta hasar oluştu.

Kaza sabah saatlerinde, Bekirpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Ferdi Şahin yönetimindeki 34 JG 9681 plakalı otomobil tramvay yoluna girdi. Tramvay, yola giren otomobile yandan çarptı. Ferdi Şahin ve yan koltukta bulunan Halit Sağır kazadan yaralanmadan kurtulurken, araçta hasar oluştu. Otomobil tramvay hattından çekilerek, seferlerin devam etmesi sağlandı. Dönüş yapacağı sırada kazanın meydana geldiğini söyleyen Ferdi Şahin, \"Dönüş yaparken biranda tramvayı gördüm. Kaçmaya çalıştım ama tramvay çarptı. Şans eseri bize bir şey olmadı\" dedi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Hasar gören otomobilden görüntü

-Sürücü ile röp

-Tramvay detayları

Haber: Ergün AYAZ-Kamera: Alişan KOYUNCU-İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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7)ADANA\'DA \'SKUNK\' OPERASYONU

ADANA\'da laboratuvar ortamında genetiği değiştirilen kenevir bitkisinden elde edildiği belirtilen ve \'skunk\' olarak tanımlanan 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin \'Poyraz\' adını verdiği operasyon kapsamında, merkez Sarıçam İlçesi\'nde 44 yaşındaki Ömer U. yönetimindeki otomobil durdurularak, arama yapıldı. Uzman narkotik köpeği \'Pars\'ın da kullanıldığı aramada, ekipler otomobilin bagaj kısmının altındaki \'zula\' tabir edilen yerde, satışa hazır 15 kilo 950 gram kubar esrar ele geçirildi. Aynı operasyon kapsamında merkez Seyhan İlçesi\'nde de çok sayıda adrese baskın yapıldı.

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ UYUŞTURUCU

Bu baskında 10 kişiyi gözaltına alırken ekipler, laboratuvar ortamında genetiği değiştirilmiş hintkenevirinden üretildiği belirtilen \'skunk\' adlı uyuşturucu madde de ele geçirdi. 200 küçük paket halinde bulunan 1 kilo 800 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddenin öldürücü etkisinin bulunduğu belirtildi. Operasyonla ilgili açıklama yapan Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, \'skunk\' adlı uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Kentte uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Yıldız, \"Skunk adı verilen bir çeşit genetiği değiştirilmiş uyuşturucu madde, sağlığı çok ciddi biçimde tehdit eden bir madde. Kentimizden ve ülkemizden uyuşturucu illetinin kökünü söküp atacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Narkotik köpeği ve ele geçirilen malzemelerden görüntüler

- Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın ele geçirilen malzemelere bakması

- Müdür Selami Yıldız\'ın konuşması

- Polis ekibinin detay görüntüsü

- Genetiği değiştirilmiş uyuşturucudan görüntüler

SÜRE: 01\'32\" BOYUT:94 MB

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA,(DHA)