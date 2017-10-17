DHA YURT BÜLTENİ-4

1)DOĞU KARADENİZ\'İN YÜKSEK KESİMLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİSİ GÖSTERMEYE BAŞLADI.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı bölgede yaşamı olumsuz etkiledi. Trabzon\'un Hayrat İlçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, bölgede yaylalarda yaşayan ve kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan tilkiler köylere indi. Evlerinin önüne kadar gelen tilkileri de vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Of İlçesi Sarmaşık Köyü\'nde etkili olan şiddetli fırtına ve kar yağışı köydeki birçok elektrik ve telefon direklerinin devrilmesine neden oldu. Direklerin devrilmesiyle köyde yaşanan elektrik kesintisinin giderilmesi için ekipler çalışma başlattı.

RİZE

Rize\'nin Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavron ve Badara Yaylası sabah saatlerinde beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı 5 ile 10 santimetreyi buldu. Kar nedeniyle kentin 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı Geçidi ulaşıma kapandı. Kar yağışının sürdüğü ve kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Ovit Dağı Geçidi\'nde Erzurum ve Rize tarafı karayollarında çok sayıda araç yolda kaldı. Bölgede ekipler iş makineleriyle kapanan yolda çalışma başlattı. Karayolları yetkilileri, özellikle Trabzon ve Erzurum yönüne gidecek araç sürücülerinin yanlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları gerektiği uyarısında bulundu.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane\'nin yüksek kesimlerinde birkaç gündür devam eden soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla özellikle Zigana dağı olmak üzere yüksek kesimler beyaza büründü.

ARTVİN

Artvin\'in Şavşat İlçesi yüksek kesimlerinde de kar yağışı başladı. Etikili olan yağış nedeniyle ilçede bazı karayolları ulaşımında aksamalar yaşandı.

BAYBURT

Soğuk havanın yaşandığı Bayburt\'da da kar yağışının henüz başlamadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Tilkilerin cep telefonu görüntüsü

Bölgede kar yağışı

Ovit Dağı takip ediliyor

(Haber: Fatih TURAN/- KAMERA: DHA

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2)EVİNE TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR

KOCAELİ\'nin Derince İlçesi\'nde, 62 yaşındaki Gülistan Erbek\'in evinin camları 1 hafta içerisinde ikinci kez kimliği belirsiz kişiler tarafından taş ve sopalarla kırıldı. Saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedilirken, Erbek hayatından endişe ettiğini söyledi.

Derince Esentepe Mahallesi Yayla Sokak\'ta kızı ve 2 torunuyla birlikte kalan Gülistan Erbek\'in evine geçen hafta kimliği belirsiz 4 kişi tarafından taş ve sopa ile saldırı yapıldı. Üzerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin amblemi olduğu öne sürülen kamyonetle evin önüne gelen 2\'si kadın 4 kişi ellerindeki taş ve sopalarla camları kırdı. Gülistan Erbek camları taktırıp polise şüphelilerin bulunması için şikayette bulundu. Bir hafta sonra yeniden gelen 4 saldırgan yeniden mutfak ve oturma odasının camlarını kırıp uzaklaştı. Tanımadığı kişiler tarafından evine saldırı yapıldığını belirten Gülistan Erbek, şöyle dedi:

\"Bir hafta önce gece 02.00 sıralarında bir gürültü oldu ve ne yapacağımı şaşırdım. Kapıyı açtığımda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne ait araçla gelen kişiler arasındaki 2\'si kadın 4 kişi camları taş ve sopalarla kırıp kaçtı. Hemen polisi aradım. Bizim kimseyle alıp veremediğimiz bir şey yok. Kimseyle husumetimiz yok. Bu gelenler kim ve neden benim evimi taşlıyor. Polis ifademizi aldı. Biz ile alakalı bir şeyleri varsa karakola gidip şikayet etsinler. Neden evimizi taşlıyorlar anlayamadım.\"

Gülistan Erbek, yaşamından endişe duyduğunu belirterek, şöyle devam etti:

\"Bu kişileri tanımıyorum. Hayatımdan endişe ediyorum. Evin önünde bize \'Bir daha geleceğiz. Bu ilkti\' diye söylediler. Korktuğumuz için eve kamera taktırdık. Polis \'Buraya çadır mı kurayım\' diye bana soruyor. Biri öldükten sonra ne olacak? Torunum sabaha kadar ağladı. Çocukları arka odada yatırıyoruz olayı görmesinler diye. Bunları yapanların yakalanmasını istiyoruz. Bu gençlere bunları kim yaptırıyor? Ben çok korkuyorum.\"

Görüntü Dökümü

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-Evin güvenlik kamera kaydında camların kırılma anı

-Kırılan camlar

-Cam kenarında atılan taş

-Gülistan Erbek ile röp

(Haber: Ergün AYAZ-Kamera: Alişan KOYUNCU-DERİNCE(Kocaeli), (DHA) -

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3) GÖÇMEN KAÇAKÇILARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

HATAY\'da Suriyeli kaçakları sınırdan Türkiye\'ye para karşılığı geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan aralarında 1 uzman çavuşun da bulunduğu 14 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sınırdan para karşılığı göçmen geçirildiğinin istihbaratı üzerine şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip ardından düzenlenen operasyonda, sınır karakolunda görevli uzman çavuş ile eşinin de aralarında olduğu14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde 1 tabanca, bu silaha ait 11 fişek, 1 el telsizi, telsize ait şarj cihazı ve 29 sahte Suriyeli geçici kimlik kartı ele geçirildi. Uzman çavuşun eşi S.K.\'nın, kaçaklarla eşi arasındaki bağlantıyı kurduğu anlaşıldı. Türkiye\'ye yasa dışı yollarla girdiği saptanan 78 Suriyeli yakalandı ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülen şüphelilerin bazıları ağlarken biri \"İyi çek yakışıklı çıkarım belki\", bir diğeri ise \"Çek çek vatana ihanet ettim\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Emniyet tabelası detay

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

SÜRE:01\' 28\" BOYUT:49 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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4)GAZİANTEP\'TE PKK OPERASYONUNA 4 TUTUKLAMA

GAZİANTEP\'te, terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4\'ü tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK\'nın gençlik yapılanması adına faaliyet yürütüp, kırsal alana eleman temin edip, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmada terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü saptanan 6 kişiye yönelik operasyon kararı alındı. Savcılık izniyle düzenlenen eş zamanlı baskınlarda polis 6 kişiyi gözaltına alırken, bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 otomatik av tüfeği 52 kartuş ile örgütsel doküman, dijital materyaller ve terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.

Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilerek nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2\'si adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise \'terör örgütü üyesi olma\' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ -GAZİANTEP-(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 13 MB

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5)BURSA\'DA BYLOCK KULLANDIĞI TESPİT EDİLEN 8 KİŞİ ADLİYED

BURSA\'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 1\'i kadın 8 kişi adliyeye sevk edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı olan ByLock kullandıkları ve Bank Asya\'da hesap açarak örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen 8 kişi, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 1\'i kadın 8 kişi \"terör örgütü üyesi olmak\" suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların adliyeye götürülmesi

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA

SÜRE: 0.40 saniye

BOYUT: 70 MB

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6)ANAVATANI TÜRKİYE OLAN ALAGEYİKLERİN SAYISI 302\'YE DÜŞTÜ

ANAVATANI Türkiye olan alageyiklerin sayısı 302\'ye düştü. İnsanların çektiği tel örgülerin ve başıboş köpeklerin alageyikler için büyük tehlike yarattığı kaydedildi.

Alageyikler, 19\'uncu yüzyılda Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yaşarken, günümüzde farklı nedenlerden dolayı sadece Antalya\'nın Düzlerçamı bölgesinde tespit edildi. Avrupa\'da soyu tükenince Romalılar ve Rodos Şövalyeleri tarafından anavatanı Anadolu\'dan alınarak yeniden Avrupa\'ya götürülen alageyik sayısı Almanya, İngiltere, Macaristan başta olmak üzere bölgede 250 binin üzerine çıktı. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Yasin Ünal ve ekibi, 30 ay önce alageyiklerin korunması ve yaban hayatının geliştirilmesine yönelik proje başlattı.

ARAŞTIRMANIN SONUCU AÇIKLANDI

TÜBİTAK tarafından desteklenen projede fotokapan gibi birçok yöntemle çalışmalar yapan Yard. Doç. Yasin Ünal ile ekibi, gen merkezi Türkiye olan ve günümüzde sadece Düzlerçamı bölgesinde bulunan alageyikler konusunda önemli bir çalışmayı tamamladı. Çalışmalarını çalıştayla ilgili kamu kurumları yöneticileri ve akademik dünyaya açıklayan Yard. Doç. Dr. Ünal, sahada 302 alageyik tespit ettiklerini aktardı.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER ALAGEYİKLER İÇİN TEHLİKELİ

Yard. Doç. Dr. Ünal, alageyiklerin beneklerinde, aynı insan parmak izine benzer, türe özel birtakım faktörler olduğunu belirtti. Her alageyiğin beneğinin kendine has olduğunu kaydeden Yard. Doç. Dr. Ünal, “Habitat tercihleri tanımladık. Sorunlarını değerlendirip önerilerde bulunduk. Alageyiklerin yaşadığı alanda insan faktörü çok fazla. Bölgede piknikler düzenleniyor, aktiviteler çok fazla ve alageyikler bununla yaşamak zorunda kalıyor. İnsan olduğu zaman alageyik ne yapacağını bilemiyor. Başıboş gezen köpekleri alageyikler için en büyük tehlikelerden biri olarak gördük. Köpeklerin alageyikleri kovaladığını ve onlarla beslendiğine şahit olduk\" dedi.

TEL ÖRGÜLER ALAGEYİKLERİ SIKIŞTIRIYOR

Sadece bu alanda kalan alageyikler için bölgenin bir süre kapatılması gerektiğini kaydeden Yard. Doç. Dr. Ünal, daha sonra çoğalacak bu alageyiklerin daha önce yaşadıkları bölgelere taşınabileceğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Ünal, alageyiğin insan faktörü nedeniyle bölgede sıkışmış durumda olduğunu vurgulayarak, “Alageyiğe git başka yerde yaşa diyemeyiz. Habitatı burası. Tel örgüler ve ziraat alanları bölgede çok fazla. Tel örgüler nedeniyle kaçak avcılık sırasında alageyik sıkışıp kaldığı için kaçamıyor. Köpekler alageyikleri kovalarken anne alageyik kaçarken, yavrular tel örgüler nedeniyle sıkışıyor. Köpeklerin de bu yavrulara zarar verdiğini videoda gördük\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Toplantıya katılanların görüntüsü

Sinevizyon gösterimi

RÖP: Doç Dr. Yasin Ünal

284 mb --02.32

Geyiklerin fotokapan görüntüleri

Ek görüntü: GEYİKLERİN DOĞAL ALAN GÖRÜNTÜLERİ

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,( DHA )

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7)KADIN ÇİFTÇİLERİN PATATESLERİ HASAT EDİLDİ

NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü\'nce hazırlanan \'Kadın Elinden Patates Projesi\' kapsamında, 40 kadın çiftçinin 6 yerli tohumdan ürettiği patatesler, törenle hasat edildi. Enstitüye ait sera ve tarlalarda ekimi yapılan patatesleri törenle hasat eden kadın çiftçilerin mutluluğu, gözlerine yansıdı.

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü\'nce gerçekleştirilen \'Kadın Elinde Yerli Patates Projesi\' kapsamında kadınlar tarafından ekilen yerli patateslerin hasadı yapıldı. Geçtiğimiz yıl proje çerçevesinde, patates tohumu üretim laboratuvarı ve seralarında lider 40 kadın çiftçi, uzmanların verdiği teorik ve uygulamalı eğitimin ardından yerli 6 patates çeşidi yetiştirdi. Niğde merkeze bağlı Alay Kasabası\'nda lider kadın çiftçi Naciye Erol tarafından ekilen yerli patates için hasat töreni düzenlendi. Etkinlikteki konuşmasında Erol, projeye bahar aylarında başladıklarını hatırlattı. Erol, şunları söyledi:

\"Farklı illere giderek depolama yöntemlerini gördük. Daha sonra Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarında yerli patates tohumlarının nasıl elde ediliyor onu gördük. Bize denemelik tohum verildi. Ben de tarlama ekim yaptım. İthal tohumlardan hiçbir farkı yok yerli tohum daha da kaliteli. Yerli tohumların sonucunu bugün gördük ve çok kaliteli bir patates elde ettik. İthal patates tohumlarında sadece kızartmalık patates oluyordu ama bu yerli tohumdan hem kızartmalık hem de yemeklik kalitede patates elde ettik. İthal tohum almayacağız, kendi tohumumuzu üreteceğiz ayrıca yaşlanmayan bir tohum olduğu için yeni tohum almamızı gerek kalmayacak.\"

\'YERLİ 8 PATATES ÇEŞİDİNİ, TÜRK TARIMINA KAZANDIRDIK\'

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, patates tohumluğunda dışa bağımlılıktan kurtulmak ve Türkiye\'nin patates tohumluğunda bir üs haline gelmesi için yerli 8 patates tohumunun tescillendiğini söyledi. Pırlak, \"2015\'den beri 8 adet yerli patates çeşidini 2017 yılı itibariyle Türk tarımına kazandırdık. Yapılan ıslah çalışmaları yanında eğitim çalışmaları da yapılıyor. \'Kadın elinde yerli Patates\' projesi hazırladık. Bu proje kapsamında patates üretimi yapılan köy ve kasabalarımızda lider kadın çitçilere enstitümüzde 2 hafta süreyle patates yetiştiriciliği, hastalık ve zararları, hasat ve depolama konusunda eğitimler verdik ve kadınlara da sertifika verdik. Buradaki en büyük amacımız kadın çiftçiler vasıtasıyla hem yerli çeşitlerin kalite ve performansını görmek hem de tanıtımını yapmaktı. Özellikle kadın çiftçilerimiz bu şekilde yerli çeşitlerimizi yetiştirmeleri önemli katkı sağladı. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler günü nedeniyle kadınlarımızın yetiştirdiği patateslerin hasadını yaptık\" diye konuştu.

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem ve çiftçilerin de katıldığı hasat etkinliğinde kadın çiftçiler Naciye Erol ve Sevda Erol\'a plaket verildi.

Görüntü Dökümü

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- Traktörle patates sökümü

- Patates toplayan kadınlar

- Patates toplayan kadınlardan detay

- Patates çuvallarından görüntü

- Patatesten genel görüntü

- Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak’ın açıklaması

- Kadın çiftçinin açıklaması

SÜRE:04\' 20\" BOYUT:290 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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8)\'BİR NEFES YETER\' FİLMİNİN BURSA GALASINA BÜYÜK İLGİ



ÖNETMENLİĞİNİ Yasemin Erkul Türkmenli\'nin yaptığı, başrollerini Seçkin Özdemir ve Tuvana Türkay\'ın paylaştığı, \'Bir Nefes Yeter\' filminin Bursa galası dün gece yapıldı. Romantik dram türündeki film, sinema severlerden tam not aldı.

Geçen hafta vizyona giren \'Bir Nefes Yeter\' filminin Bursa galasına, yapımcı Burak Törer, yönetmen Yasemin Erkul Türkmenli, oyuncular Seçkin Özdemir, Zuhal Gencer Erkaya ve senarist Pelin Karamehmetoğlu katıldı. Bursalı sinema severler, PodyumPark Cinemaximum Salonu\'nda gerçekleştirilen romantik dram türündeki filminin galasına yoğun katılım gösterdi.

SELFİE ÇEKTİLER

Dün saat 19.30 seansı öncesi sinema severlerle buluşan film ekibi, hayranları olan gençlerin çığlıkları ile karşılaştı. Kariyerinde ilk sinema filminin startını veren genç ve başarılı oyuncu Seçkin Özdemir ise galanın ilgi odağı oldu. Hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren oyuncular, selfie yapmayı da ihmal etmedi.

Gala gecesinde filmin senaristi Pelin Karamehmetoğlu\'nu kardeşi Yeşim Onur yalnız bırakmadı. Galaya eşi Gökhan Onur ile birlikte katılan Yeşim Onur, gösterim öncesi kardeşi Pelin Karamehmetoğlu ile sohbet edip özlem giderdi.

\'BİR AŞK HİKAYESİ\'

Gala gösterimi öncesi gazetecilerin karşısına geçen yönetmen ve oyuncular film hakkında açıklamalarda bulundu. Başrol oyuncusu Seçkin Özdemir filmi şöyle anlattı:

\"Filmimiz geçen cuma günü vizyona girdi. Güzel bir drama, hüzünlü bir film, bir aşk hikayesi. Bugün de Bursa\'da seyircilerimizle birlikte izleyeceğiz. Filmi zaten biz seyirci için yapıyoruz. Filmi Aralık ve Ocak aylarında yoğunlukla Sapanca\'da çektik. İstanbul\'da da çektiğimiz sahneler de var. Güzel bir set oldu ama bayağı soğuktu.\"

Oyuncu Zuhal Gencer Erkaya ise \"Filmimiz Sapanca\'da, hastane sahneleri ise İzmit\'te çekildi. Yaklaşık 3 hafta çalıştık. Film, sevginin ne kadar önemli olduğunu, ne büyük mucizeler ortaya koyduğunu anlatıyor olması, aşkın insana nasıl çılgınlıklar yaptırabileceğini ve hiçbir zaman umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini vurguluyor olması benim için en önemli noktaları. Bursa\'nın harika bir izleyicisi var. Onun için doğru bir yerde olduğumuzu düşünüyorum\" diye konuştu.

Gala gecesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Pelin Karamehmetoğlu ise \"Söylemek istediğim tek bir şey var; Ben bu filmi rahmetli annemin anısına yazdım. Biraz yaşamı ve ölümü sorgulatan, hayatın ne kadar önemli olduğunu, nefes almanın ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalıştım. Tabii muhteşem oyunculuklara ve özellikle Zuhal\'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Film bizim çok içimize sindi inşallah herkes beğenir\" dedi.

Yasemin Erkul Türkmenli ise \"Öncelikle Pelin\'e beni böyle bir hikayeyi buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Ben aslında filmdeki bir cümleye dikkat çekmek istiyorum. \'Dün yok, yarın yok, sadece yaşadığımız şu an var\'. Filmde sevginin iyileştirici gücünü çok net görüyoruz. Umarım vermek istediğimiz mesajları seyircimiz de algılayabilir. Biz yaptığımız işten çok mutluyuz. Oyunculara çok teşekkür ediyorum, senaristimize çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum\" diye konuştu.

Film ekibi, daha sonra salonu dolduran Bursalı sinema severlerle filmi izledi. Sinema severler filmin sonunda emeği geçenleri ayakta alkışladı.

Görüntü Dökümü

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Oyuncular ile röpertaj

Yönetmen ile röp

Oyucnular filmi izlerken

Flmin oynandığı salondan görüntüler

Oyuncular hayranları ile fotoğraf çektirirken

Recai GÜLER/BURSA, (DHA)-

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9)YUSUFÇA\'DA AŞURE ETKİNLİĞİ

BURDUR\'un Gölhisar İlçesi Yusufça Mahallesi\'nde geleneksel aşure etkinliğinin bu yıl 11\'incisi düzenlendi.

Yusufça Merkez Camii önündeki alanda düzenlenen etkinliğe Vali Şerif Yılmaz, Kaymakam Mustafa Ünver Böke, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Müftüsü Hıdır Bayrak ile Yusufça ve Gölhisarlılar katıldı.

İmece usulüyle düzenlenen etkinlikte meydana kurulan kazanlarda pişirilen aşure ve keşkek vatandaşa ikram edildi. Vali Şerif Yılmaz da vatandaşa kendi elleriyle aşure ikram etti.

Vali Yılmaz, \"Sizlerin elbirliği ve gönül birliğiyle gerçekleştirdiği aşure etkinliğine katıldık. Bu günler özel günler. Muharrem ayı hicri yılın ilk ayı. Muharrem ayı din açısından birçok olayların yaşandığı bir ay. Şehitlerimizin olduğu bir ay. Bunu manevi iklime dönüştüren, birlik beraberliğimizi pekiştiren bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah hayırlarınızı kabul etsin\" dedi.

İl Müftüsü Hıdır Bayrak\'ın dua etmesinin ardından etkinlik sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Kazanlardaki aşure ve keşkek

- Etkinliğe katılan vatandaşlar

- Protokol üyeleri

- Müftünün dua etmesi

- Detay

118 MB /// 03.47\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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10)MEMLEKETİNE ANAOKULU YAPTIRDI

BURDUR\'da kitap- kırtasiye işi yapan hayırsever 83 yaşındaki Mehmet Özcan, memleketi Gölhisar İlçesi\'ne eşi ve kendi adını taşıyan anaokulu yaptırdı. Okul düzenlenen törenle açıldı.

Burdur\'da 54 yıldır kitap- kırtasiye işi yapan Mehmet Özcan memleketi Gölhisar\'ın Yusufça Mahallesi\'ne 2 derslikli 35 öğrenci kapasiteli ana okulu yaptırdı. Zeynep-Mehmet Özcan Anaokulu\'nun açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Vali Şerif Yılmaz, Gölhisar Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, hayırsever Mehmet Özcan ve ailesiyle öğrenciler, öğretmenler ve vatandaş katıldı.

Mehmet Özcan, 1963 yılından bu yana kitap- kırtasiye işiyle uğraştığını belirterek, memleketine bir hediye vermek istediğini, kazancının çoğunluğunu milli eğitim camiasından kazandığı için bir vefa borcu olduğunu ve bunun için bu okulu eşiyle birlikte karar vererek yaptırdığını söyledi.

Vali Şerif Yılmaz da Burdur\'un eğitimde marka kent olduğunu söyledi. Vali Yılmaz, \"Eğitimde marka kent olarak Türkiye\'de başarı sıralamasına giren illerden bir tanesiyiz. Merkezi hükümetimiz tarafından bütçenin yüzde 20\'si eğitime ayrılıyor ki o sayede bugün Burdur\'da eğitim öğretim altyapısının büyük bir kısmı tamamlanmış. Bugün itibariyle de 30 adet yatırım devam etmekte, bunlar için de ayrılan para 166 milyon TL\'dir. Bunlardan 6 tanesi 2\'nci dönemde açılacak. Son yıllarda yapılan bu yatırımlarla beraber Başbakanımızın bize verdiği talimat şudur, 3 yıl içerisinde Türkiye\'de ikili eğitim kalmayacak tekli eğitime geçilecek. Çocukların sabah dersleri başlayıp öğleden sonra dersleri bitecek. Öğrencilerimiz gün ışığında okullarına gidip gelecekler. Burdur\'da hamdolsun bunu gerçekleştirdik. Burdur\'da sadece şu an iki okulda ikili eğitim var, birisi güçlendirme birisi de yıkılıp yenisi yapılan okullardan. Bunlar da tamamlandığında ikili eğitim tamamen bitmiş olacak\" diye konuştu.

Vali Yılmaz, okulun yapımı dolayısıyla Mehmet Özcan ve eşi Zeynep Özcan\'a plaket verdi. Daha sonra protokol üyeleri ve Özcan ailesi tarafından okulun açılış kurdelesi kesilerek sınıflar gezildi.

Görüntü Dökümü

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- Törene katılanlar

- Mehmet Özcan\'ın konuşması

- Vali Yılmaz\'ın konuşması

- Plaket takdimi

- Kurdele kesilmesi

- Sınıfların gezilmesi

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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11)TÜRKİYE’NİN İLK İNSANSI ROBOT FABRİKASI, ÜRETİMİNE BAŞLADI

KONYA\'da, robotik teknolojiler alanında çalışmalar yapan bilgisayar yazılım firması Akınsoft tarafından 2 yıl önce temeli atılan Türkiye\'nin ilk insansı robot fabrikası tamamlanarak üretime başladı. \'Akın Robotics\' adı altında seri ürerime başlayan fabrikada üretilecek olan insansı robotlar; hastanelerde yardımcı eleman, alış veriş merkezlerinde tezgahtar, fuarlarda stant görevlisi, cafelerde garson ve büro elemanı olarak kullanılabilecek. Ayrıca programlandığı taktirde güvenlik görevlisi olarak da çalışabilecek. Yatalak olan bir hastaya arkadaşlık bile yapabilecek. Üretilen insansı robotlar, hastanın ses iletişimi ile bilgisayar kullanabilmesini de sağlayacak.

Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Yüksek Mühendisi Özgür Akın, 1995 yılında yazılım firması olarak faaliyete başladıklarını ve 2009 yılında ise robotik alanda ar-ge faaliyetlerine girdiklerini anlattı. Yürüttükleri ar-ge çalışmaları ile ‘Akıncı’ ve ‘Ada’ isimleri altında insansı robotlar ürettiklerini belirten Akın, ‘’Bu güne kadar farklı şekillerde hizmet veren 16 çeşit robot ürettik. Bu ürettiğimiz robotların birçoğunu kamuoyuyla paylaştık. Hatta bu ürettiğimiz robotlar arasında insanlara hizmet verenler de oldu. Cadde Meram Cafe ve Robotik Uygulama Merkezi’nde Türkiye’nin ilk insansı robotlarını çalıştırdık. Bu robotlarımız cafemizde garson olarak görev yaptı. Fuarlarda broşür dağıttı ve çeşitli gösteriler sundu.’’ dedi.

TÜRKİYE’NİN İLK İNSANSI ROBOT FABRİKASI

Robotların seri üretimini gerçekleştirmek için 2015 yılında temelini attıkları insansı robot fabrikasını tamamlayarak üretime başladıklarını ifade eden Özgür Akın, şunları söyledi:

\"Resmi açılışını 4 Kasım tarihinde yapacağımız ve 2 bin 700 metrekaresi kapalı olmak üzere 11 bin 500 metrekare üzerine kurulu Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikasını faaliyete geçirdik. Seri üretim bandının bulunmasıyla dünyada ilk özelliğini taşıyor. Çünkü dünyada farklı şirketlerin laboratuvarlarında insansı robotlar üretiliyor ama hiçbir şirket henüz seri üretime geçmedi. İlk kez dünyada bunu Akın Robotics gerçekleştirdi.\"

YÜZDE 100 YERLİ \'ADA GH-5’İN SERİ ÜRETİMİNE BAŞLANDI

Kurdukları fabrikada 22 yıllık birikimin sonucu yeni tasarladıkları insansı robot olan \'Ada GH-5’in seri üretimine başladıklarını belirten Özgür Akın, ‘’Şu anda ‘Ada’ serisi robotlarımızın GH-5 serisinin üretimine başladık. Bu 22 yıllık bilgi birikimimizin sonucu olarak son geliştirdiğimiz bir robot. Ada GH-5 çok hassas bir şekilde hareket edebiliyor. Tüm malzemeleri ‘Akın Robotics’ laboratuvarlarında geliştirildi. Devre tasarımları, yazılımları, mekanik tüm aksamları bizim tarafımızdan geliştirilerek yapıldı. Bu anlamda yüzde yüz yerli bir robot. Yapay zeka donanımı ile birleştirildi ve insansı hareketler yapabiliyor. Koku alma ve görme sağlayabiliyor. İnsan yüzlerini tanıyabiliyor. Sizi tanıdıktan sonra bir sonraki gelişinizde sizi isim olarak yeniden biliyor. İnterneti çok aktif olarak kullanabiliyor. Dokunma hissi de var. Üzerindeki çeşitli sensörler ile dokunduğu nesneyi algılayabiliyor. Her insanın programlayabileceği bir şekilde geliştirdik. Basit bir ara yüz ile bir işe adayıp programlayabileceği şekilde yaptık. Fabrikamızın resmi açılışını yapacağımız 4 kasım tarihinde 10 tane prototipimiz çıkacak.’’ diye konuştu.

HASTA İLE ARKADAŞLIK YAPABİLECEK

Yeni ürettikleri insansı robotun çok amaçlı kullanılabileceğini de kaydeden Akın, \"Yeni üretimini gerçekleştirdiğimiz robotomuz programlandığı taktirde özellikle hastanelerde su ve yemek getirip götürme, hastaların ilaç saatlerini hatırlatarak hizmet verme, hasta ile diyalog kurma, hastanın ses iletişimi ile bilgisayar kullanabilmesini sağlama, görevlerini yapabilecek. Bir nevi hastaya arkadaşlık edecek. Ayrıca programlandığı taktirde güvenlik görevlisi olarak da çalışabilecek.’’dedi.

HAFTA BİR ROBOT

Bir robotu her şeyi ile birlikte bir hafta süre içerisinde üretebildiklerini de belirten Akın, ‘’Bu süre her geçen gün hızlanacak. Çükü yeni ar-ge’lerimizle teknikler geliştiriyoruz. Laboratuvarlarda farklı testler yaparak süreçleri hızlandırıyoruz. Ürettiğimiz robotlarımız alış veriş merkezlerinde bir tezgahtar olarak çalışabilecek. Ayrıca ürün tattırma dediğimiz peynir, sucuk gibi gıdaları alış veriş merkezlerine müşterilere ikram edebilecek. Fuarlarda stant görevlisi olarak kullanılabilecek. Çocuklarla diyalog kurabilecek. Büro elemanı olarak bir takım şeyleri getirip götürme ve karşılama işlerini yapabilecek.’’ dedi.

HEDEF ÜNİVERSİTE VE UZAY BİLİMİ

İnsansı robot üretiminin yanında endüstriyel projeler de almaya başladıklarını anlatan Akın, 2023 vizyonlarının Akınsoft İleri Teknoloji Üniversitesi ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsü’nü kurmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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- Robotlardan detay

- Fabrikadan detay

- Özgür Akın röp.

(Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA DHA))

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