DHA YURT BÜLTENİ-4 

FETÖ soruşturmasında 12 asker adliyeye sevk edildi

KOCAELİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 asker adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4\'ü meslekten ihraç edilen 21 asker gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından 21 askerden 12\'si terör örgütü üyeliği suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk edilmeleri

Haber-Kamera: İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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Bilgisayar monitörü ölümden kurtardı

SAKARYA\'nın Ferizli İlçesi\'nde, akaryakıt istasyonundaki görevliyi silahla tehdit eden maskeli hırsız paraları istedi. Görevlenin üstüne yönelmesiyle geri çekilen hırsız ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar bilgisayarın monitörüne gelince görevli ölümden döndü.

Olay sabah saat 06.26\'da Ferizli\'de D-650 Karayolu üstünde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde akaryakıt istasyonuna gelen sırtında çanta bulunan, maskeli hırsız akaryakıt istasyonundaki görevlinin bulunduğu odaya yöneldi. Kapıyı açarak içeri giren hırsız, tüfeği görevlinin üstüne doğrultarak paraları istedi. Görevlinin üstüne yönelmesiyle geri adım atan hırsız yere doğru bir el ateş ettikten sonra dışarı doğru yönelerek yeniden ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar camı delerek görevlinin önünde bulunan bilgisayar monitörüne denk gelirken, Abdullah Demirci kendini yere attı. Saçmaların bilgisayar monitörüne denk gelmesi ile Abdullah Demirci ölümden döndü. Silahlı hırsız daha sonra olay yerinden kaçtı. Her şey 1 dakika içinde yaşanıp biterken, yerden kalkan Abdullah Demirci koşarak kaçan hırsızın ardından baktı.

Olay yerinde incelemede bulunan görevliler, güvenlik kameralarını inceledi. Silahlı hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hırsızın gelmesi, görevliye silahı doğrultması,

görevlinin üzerine yönelmesi,

ateş etmesi,

saçmaların monitöre denk gelmesi,

hırsızın koşarak kaçması,

görevlinin yerden kalkarak hırsızın ardından bakması

Haber-Kamera: Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ(Sakarya), (DHA) -

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Bayram için ülkesine giden 6 bin 715 Suriyeli dönmedi

KİLİS\'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden, Kurban Bayramı\'nı geçirmek için ülkelerine giden Suriyelilerden 6 bin 715’i Türkiye’ye dönmedi.

Kilis Valiliği\'nin izniyle 53 bin 798 Suriyeli, 15-30 Ağustos tarihlerinde, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Fırat Kalkanı Harekatı\'yla terör örgütlerinden temizlenen Suriye’nin bazı kentlerine gitti. Kurban Bayram için memleketleri Suriye’nin çeşitli şehirlerine, yakınlarını ziyarete giden 53 bin 798 Suriyelinin dönüşü, 5 Eylül-15 Ekim tarihlerinde tamamlandı. Bayramı ülkesinde geçiren Suriyelilerden 47 bin 83\'ü Türkiye\'ye dönerken, 6 bin 715\'i ise Türkiye’ye gelmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Snır kapısı

- Suriyelilerin araçlarla gelişleri

- Kontrolden geçişleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Otomobil saman yüklü TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü 5 yaralı

BURSA’nın Kestel İlçesi yakınlarında meydana gelen kazada saman yüklü TIR’a arkadan çarpan otomobilde bir kişi öldü, 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

İnegöl İlçesi\'nden Bursa yönüne giden 31 yaşındaki Abdullah Yörüksoy yönetimindeki 16 AG 629 plakalı özel otomobil, Kestel İlçesi\'nin Kazancı Kavşağı Mevkii\'nde sürücüsünün kontrolüden çıkarak önünde giden Doğan Sedat Saka yönetimindeki 41 N 8060 çekici 41 FL 748 dorse plakalı saman yüklü TIR’a arkadan çarptı. TIR’ın dorsesinin altında giren otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kazada otomobili kullanan Abdullah Yörüksoy ölürken aynı araçta bulunan çocukları 3 yaşındaki Ali Eren Yörüksoy, 4 yaşındaki Elif Ravza Yörüksoy, 8 yaşındaki Şeyma Yörüksoy, sürücünün eşi 27 yaşındaki Nuran Yörüksoy ile sürücünün annesi 61 yaşındaki Havva Yörüksoy yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Otomobilde sıkışan sürücü Abdullah Yörüksoy, sıkıştığı yerden İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı ancak, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kaza yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yeri genel görüntü

Araçların genel görüntüsü

Yaralıların görüntüsü

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA) -

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Köyde korkutan yangın

ÇANAKKALE\'nin Gelibolu İlçesi\'ne bağlı Yülüce Köyü\'ndeki bir ağılda başlayan yangın bitişikteki 2 eve de sıçrayınca korkulu anlar yarattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Gelibolu\'ya bağlı Yülüce Köyü\'nde yaşayan Hüseyin Toğan\'a ait ağılda, bugün saat 22.00\'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangın bitişikteki amcaoğlu olan Hasan Kenar ve Ali Kenar ait 2 eve sıçradı. İhbar üzerine köye gelerek çalışma başlatan itfaiye ekipleri, 4 saatte kontrol altına aldığı yangını söndürdü. Evlerde ve ağılda maddi hasar oluştu. Ağıldaki 6 büyükbaş hayvan ise telef oldu. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cep telefonu ile çekilen yangın görüntüsü

Haber- Kamera: Doğan ZELOVA / GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)

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Soma\'da tarım işçisi taşıyan servis araçları şoförlerinden \'J\' plaka tepkisi

MANİSA\'nın Soma İlçesinde, tarım işçilerini taşıyan servis araçlarına \'J\' plaka zorunluğu getirilmesi protesto edildi. 72 servis aracı şoförü, kontak kapatıp, işçileri araçtan indirerek yaptıkları eylemde, \'J\' plaka zorunluluğu yerine izin belgesi verilmesini istedi.

Soma\'dan Kırkağaç ve Akhisar ilçelerine yaklaşık 2 bin zeytin işçisi taşıyan 72 servis aracının şoförü, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından zorunlu hale getirilen \'J\' plakaya tepki gösterdi. Kırkağaç Çamlığı Mevkisi\'nde toplanan servis araçlarının kontak kapatması üzerine, tarım işçileri araçlardan indi. Servis aracı şoförleri yetkililere seslendi. Jandarma trafik ekiplerinin sıklıkla yollarda kontrol yaptığını ve \'J\' plaka olmadığı için cezai işlem yapıp, araçlarını bağlandığını belirten servis aracı şoförlerinden İrfan Aydın, \"Her gün neredeyse 3 aracımız bağlanıyor. Üstüne 2 bin 616 TL ceza yazılıyor. Türkiye\'nin hiçbir yerinde olmayan zorunluluğu Manisa\'da uyguluyorlar. Okul servisi yapan araçlara geçici izin belgesi verildi. Bizler de \'J\' plaka yerine belge almak istiyoruz\" dedi.

\"OKUL SERİVİSİ YAPARSAK İZİN VAR\"

Aydın, araçlarını okul servisi yapmaları halinde izin belgesi ile yolcu taşımalarına izin verildiğini vurgulayıp, \"Ancak, tarım işçisi taşımaya kalktığımız zaman izin belgesi yerine plaka zorunluluğu getiriliyor. Defalarca Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile görüştük, bizlere \'Kesinlikle J plakasız il sınırları içerisinde çalışmanıza izin vermiyoruz\' denildi\" diye konuştu.

\"PLAKANIN FİYATI YAKLAŞIK 70 BİN TL\"

\'J\' plaka almanın maliyetinin yaklaşık 70 bin lira olduğunu belirten Aydın, \"Bizlerin \'dayıbaşı\' dediğimiz kişiler bu tutarlara palakayı alamıyorlar. Zaten 6-7 ay çalışıyoruz. Yetkililerden geçici tarım işçisi taşımamız için belge istiyoruz\" dedi.

\"İŞÇİSİNDEN, ÜRETİCİNE KADAR HERKES MAĞDUR\"

Soma Mevsimsel Tarım İşçileri Taşıma Derneği Başkanı İbrahim Ersoy da \"Araçlarımız \'J\' plaka olmadığı için bağlandığı zaman en az 7 bin liralık bir

mağduriyet ile karşılaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği bir şey vardı; \'İstihdam yaratın.\' Bizler, en az 2 bin kişiye iş, istihdam yaratıyoruz fakat getirilen zorunlulukla trafik denetlemesinin hep korkusu içinde, kaçarak bu işi yapıyoruz. İşçisinden, üreticisine ve tüketicisine kadar herkes mağdur\" dedi.

\"GÜNLÜK YEVMİYEYE GİDEN 2 BİN KİŞİ DE MAĞDUR\"

D2 belgesi olduğunu belirten servis aracı şoförü Mustafa Dalkılıç da \"Uluslararası Yolcu Taşıma Belgem de var. Bu belgeler ile jandarmaya gidip, sorup, soruşturdum. Aldığım yanıt, \'Bu belge ile taşımacılık yapamazsın. Sen yolcu taşırsın işçi taşıyamazsın\' oldu. Biz millete iş veriyoruz, hırsızlık yapmıyoruz. Devletin verdiği belge de bir işe yaramıyor. Sigortalı işçi değil tarım işçisi taşıyorum. O zaman Büyükşehir Belediyesi bizlerle beraber mağdur olan günlük 50 TL\'ye yevmiyeye giden 2 bin kişiye iş versin\" dedi.

Jandarmanın gelerek uyarıda, bulunması üzerine servis aracı şoförleri eylemlerine son verip, tarım işçilerini de alarak bulundukları yerden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Servis araçlarından görüntü

-Servis aracı şoförü İrfan Aydın\'ın konuşmasından görüntü

-Soma Mevsimsel Tarım İşçileri Taşıma Derneği Başkanı İbrahim Ersoy\'un konuşmasından görüntü

-Servis aracı şoförü Mustafa Dalkılıç\'ın konuşmasından görüntü



Haber-Kamera: SOMA (MANİSA) (DHA)

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Korkudan tek bir ağaç bile kesmiyorlar

SAMSUN\'un Ladik İlçesi\'nde Gülabdal Er Rufai Türbesi\'nin bulunduğu bölgedeki yaklaşık 2 dönümlük orman arazisinden hiç kimse ağaç hatta tek bir dal bile kesip götürmeye cesaret edemiyor. Vatandaşlar ağaç kesip götüren kişilerin gece rüyasına Gülabdal Er Rufai\'nin girip korkuttuğuna inanıyor. Vatandaşlar tarafından mezarlığında bulunduğu ağaçlık bölge kutsal olarak görülüyor.

Samsun\'un Ladik İlçesi Tekkealtı Mahallesi\'ndeki mezarlıkta bulunan Gülabdal Er Rufai Türbesi\'nin çevresinde yer alan ormanlık alan çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından kutsal olarak görülüyor. Vatandaşlar uğursuzluk getireceği gerekçesiyle bölgeden tekbir ağaç hatta dal bile kesmiyor. Ağaç kesen kişilerin geçe rüyasına Gülabdal Er Rufai\'nin grup korkuttuğu iddia ediliyor. Bu şekilde bazı vatandaşların rüyalarda Gülabdal Er Rufai\'yi gördükten sonra kestikleri ağaçları bölgeye geri getirdikleri belirtiliyor. Çevredeki vatandaşların bu inanışı nedeniyle ormanlık alanda kimse ağaç kesmeye cesaret edemiyor. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kişilerin türbeye gelip dua ettikleri dileklerinin kabul olması halinde yine burada kurban kesip dağıttıkları belirtildi. Türbede yazılı bir kaide bulunmazken Gülabdal Er Rufai\'nin Selçuklu dönemi kumandanlarından olduğu 1180\'li yıllarda şehit düştüğü rivayet ediliyor.

Mahalle sakinlerinden 74 yaşındaki Kemal Hakan, \"Çok uzun zamandan bu yana burası evliya olarak biliniyor. Türbenin oldu yer ormanlık arazi. Buradan hiç kimse ağaç kesmez. Bir kaç kişi ağaç kesip götürmüş sonra yatır rüyasına girmiş onlarda ağaçları geri getirmişler. Kuru dalları türbenin olduğu bölgede yakıp kullanabiliyorlar ancak buradan dışarı çıkaramıyorlar. Benim dedem 105 yaşında vefat etti o anlatırdı buradaki türbeyi çok eski olduğunu söylerdi. Bu nedenle kimse buraya gelip ağaç kesmez. Bizim tanıdığımız yakın köylerde yaşayan bir vatandaş buraya gelip ağaçların dallarının kuralarından yaşlarından kesmiş, arabaya yüklemiş. Arabayı çekerken kulağına bir inilti geldiğini o iniltinin köye gidene kadar devam ettiğini söyledi. Sonra birisine bunu anlatınca aldığı ağaçları camiye bırakıyor ve kulağındaki inilti geçtiğini söyledi. O yüzden buraya kimse dokunmaz. Öyle olsa zaten burası böyle kalmazdı\" dedi.

Mahalle sakini 51 yaşındaki Namık Hakan ise \"Kimsenin buradan dal yada ağaç kestiğini ben görmedim. Genelde çocuğu olmayan ve evlat sahibi olmak isteyenler buraya gelirler. Dilekleri kabul olursa gelirler kurban keserler. Burada ağacı kesip yakabiliyorsunuz ancak başka bir yere götüremiyorsunuz. Eğer bunu yaparsanız gece rüyanıza giriyor. Burada asırlık ağaçlar var\" şeklinde konuştu.

Şerife Hakan ise \"Benim dedemler büyük amcalarına ağaç götürmüşler evlerine yatır gece rüyalarında korkutmuş onlarda sabahına kestikleri ağaçları geri getirmişler. Yatır, burada ağaç kestirmiyor. Buraya gelen kimse burada ağaç kesmez. Herkes bunu bilir. Dışarıdan gelenlerden bunu bilir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Türbeden içinden ve dışından detay

-Ağaçlardan detay

-Röportajlar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN/LADİK(Samsun), (DHA)

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Trabzon’da moda rüzgârı yıldızlar geçidine dönüştü

TRABZON\'da, Forum Fashion Week kapsamında ünlü isimlerin katılımıyla markaların Sonbahar-Kış koleksiyonu defilesi yapıldı. Ünlü modellerin boy gösterdiği etkinlik yıldızlar geçidine dönüştü.

Forum Trabzon, Forum Fashion Week kapsamında bir dizi renkli etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikler kapsamında alışveriş merkezinde oluşturulan platformda markaların Sonbahar-Kış koleksiyonu defilesi yapıldı. Ünlü modeller Irmak Atuk ve Ece Begüm Yücetan podyuma çıkarak markaların yeni sezon koleksiyonları tanıttı. Çok sayıda kişinin ilgiyle izlediği defilede bazı moda severler de cep telefonu kameralarıyla video çekimi yaptı.

\'BİZE HER YER TRABZON\'

Defilenin ardından Sinan Akçıl, ‘Yüzyılın Aşkı’, ‘Tabi Tabi’ ve ‘Şarttır’ gibi şarkılarıyla mini konser verdi. Akçıl sahneye Trabzonspor kaşkolü ile çıkarak hayranlarına sürpriz yaptı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Akçıl “Bize her yer Trabzonö diyerek alanı dolduranları selamladı. Akçıl’ın şarkılarına çevredeki kalabalık da eşlik etti.

TRABZON’UN EN ŞIKLARI

Forum Trabzon’da moda dünyasının ünlü isimlerinden Neslihan Yargıcı, Cemil İpekçi ve Şenay Akay’ın jüri koltuğunda oturduğu “En Şık Kim?ö yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada Zehra Yılmaz birinci, Tuğba Ural ikinci, Selinay Atalar da üçüncü seçildi. Hale Gül Malkoç ve Arzu Çınar ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Cem Özer’in renkli sunumuyla gerçekleştirilen yarışmada derece elde eden isimler sürpriz hediyeler de kazandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Defileden görüntüler

Kalabalıktan görüntüler

Sinan Akçıl konser

Detaylar

HABER KAMERA: FATİH TURAN / TRABZON (DHA)

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Denizli hafta sonunda modaya doydu

DENİZLİ\'nin ilgi gören alışveriş merkezlerinden biri olan Forum Çamlık, Türkiye çapında tüm Forum AVM\'lerde eş zamanlı olarak düzenlenen Forum Fashion Week kapsamında Özge Ulusoy ve Kemal Doğulu\'nun da katıldığı bir dizi etkinlik düzenledi.

Forum Çamlık\'ın Forum Fashion Week kapsamındaki etkinlikleri, 14 Ekim Cumartesi günü saat 15.00\'te düzenlenen \"Moda Sohbetleri\" ile başladı. Tasarımcı ve Anjea Design Store\'un Kurucusu Vildan Sivri Çaputçu, Shikka Marka Direktörü ve Gardenya Tekstil Kurucusu Mukkaddes Başkaya, Denizli\'de moda, marka ve trendler hakkında konuştu. Söyleşinin moderatörlüğünü Moda Yazarı ve Kreatif Direktör Ümit Temurçin üstlendi.

JÜRİ ÜYELERİ; ÖZGE ULUSOY, KEMAL DOĞULU, VİLDAN SİVRİ ÇAPUTÇU VE MUKADDES BAŞKAYA

Moda Sohbetleri\'nin ardından Özge Ulusoy ve Kemal Doğulu\'nun katılımıyla gerçekleştirilen söyleşiyi, Forum Çamlık\'ın sosyal medya üzerinden başlattığı \"En Stil Kim?\" yarışmasının sonuçları takip etti. Jüri üyeleri arasında Özge Ulusoy, Kemal Doğulu, Vildan Sivri Çaputçu ve Mukaddes Başkaya\'nın da bulunduğu yarışmanın birincisi 23 yaşındaki Şahika Mirzamlı, 1000 TL\'lik hediye çekine, ikinci 23 yaşındaki Gürselin Peker 750 lira, üçüncü 35 yaşındaki Ali Çalışkan ise 500 liralık hediye çekine sahip oldu. Saat 18.00 itibariyle DJ ve ritim grubu eşliğinde başlayan alışveriş akşamı, ziyaretçilere kampanya fırsatları, hediye çekleri ve sürprizlerle dolu bir alışveriş gecesi yaşattı.

DOĞULU\'YA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

En Stil Kim yarışmasının ardından alışveriş merkezinde Kemal Doğulu\'ya sürpriz doğum günü yapıldı. Önünde bir anda doğum günü pastasını gören Doğulu, mumları üfleyip, 38. yaş gününü kutladı.

SİMGE TERTEMİZ VE ELİF ECE UZUN\'UN SERGİLEDİĞİ ÖZEL DEFİLE

Forum Fashion Week 2017 etkinlikleri, 15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen bir defileyle final yaptı. Markaların yeni sezon koleksiyonlarını sevilen mankenler Simge Tertemiz ve Elif Ece Uzun\'un sergilediği özel defilede, tüm ziyaretçiler sezonun en favori parçalarından oluşan şık kombinleri görme fırsatı yakaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Moda sohbetlerinden görüntü

-Yarışmacılardan görüntüler

-Jüri üyelerinin en stil kim yarışmasında yarışmacılara puan vermesi

-Doğum gününden görüntü

-İzleyenlerden görüntüler

-Ritim grubundan görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Ev hanımı Sorgunlu Hanımağa, yılda 1,5 ton organik bal üretiyor

YOZGAT’ın Sorgun İlçesi Aşağıcumafakılı Köyünde yaşayan ev hanımı 4 çocuk annesi 46 yaşındaki İhsaniye Arslan, 3 kovan arıyı 13 yılda 150 kovana çıkartarak, yılda 1 ila 1,5 ton bal üretmeye başladı. Arslan, ardından “Sorgunlu Hanımağaö marka patentini de alarak yörede ilk organik bal üreticisi unvanına sahip oldu.

Sorgun’a bağlı Aşağıcumafakılı Köyünde yaşayan ev hanımı 46 yaşındaki İhsaniye Arslan’ın, azmi ve çalışkanlığıyla elde ettiği başarı öyküsü ilçe ve civar köylerinde takdir topluyor.

Arslan, eşinin 13 yıl önce 3 kovan alarak bal üretimine başladığını, ancak daha sonra diğer işlerinden dolayı ilgilenemediğini söyledi. İhsaniye Arslan, “Ev işlerinin dışında boş zamanlarımda arılarla ilgilenmeye başladım. Daha sonra arılara olan merakım her geçen gün arttı. Ardından Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün açtığı arıcılık kursuna katıldım. Kurs sonunda sertifikamı aldım. Yaklaşık 13 yıldır arılarla sadece ben ilgileniyorumö dedi.

SORGUNLU HANIMAĞA ADI ALTINDA MARKA PATENTİNİALDI

Türk Patent Enstitüsü’nden aldığı patentle organik bal üretimi yaptığını belirten Arslan, “Ekim 2016 tarihinde ‘Sorgunlu Hanımağa’ marka patenti için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulundum. Başvuru sonucunda Nisan 2017 tarihinde Sorgun’da ilk organik bal üreticisi olarak marka patenti aldımö dedi.

ORGANİK BALIN KİLOSUNU 50-70 TL ARASINDA SATIYOR

Arslan, organik bal üretimi yaptıkları için bu yıl 1 ila 1,5 ton bal ürettiklerini, çıta ve süzme balın kilosunu 50 TL’den, kara kovan balın kilosunu ise 70 TL’den verdiklerini söyledi.

Yozgat Polis Meslek Yüksek Okulu’nda Gıda Mühendisi olarak görev yapan İhsaniye Arslan’ın kızı Esra Arslan ise, boş zamanlarında annesine yardım ettiğini çıkan balın her yıl analizini yaptığını, ayrıca pazarlama konusunda da ailesine katkıda bulunduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İhsaniye Arslan’ın arı kovanlarına bakım yapması

-Arı kovanlarından görüntü

-Detay görüntüler

-Baldan görüntü

-İhsaniye Arslan’ın konuşması

-Kızı Esra Arslan’ın konuşması

-Detay

Haber-Kamera: Halit YILMAZ/SORGUN, (Yozgat) (DHA)

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Yılmaz Büyükerşen okurlarına \'Zamanı Durduran Saat\'i imzaladı

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, düzenlenen imza gününde \'Zamanı Durduran Saat\' adlı kitabını okurlarına imzaladı.

Eskişehir Kitap Fuarı\'nın son gününde Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in yaşamının konu edildiği \'Zamanı Durduran Saat\' kitabının imza günü gerçekleşti. Büyükerşen\'in kitaplarını imzaladığı Doğan Kitapları standına Eskişehirli kitapseverler yoğun ilgi gösterdi. Hem hayranlık duydukları Yılmaz Büyükerşen ile tanışan, hem de sohbet eden ziyaretçiler, kendisiyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kitabı imzalatmak için sıraya giren bir kadın Yılmaz Büyükerşen\'e, \"Hocam bu kitabı kızım Masal 20 yaşına girince kendisine hediye edeceğim. Lütfen 20 yaşını da kutlayacak biçimde Masal\'ın adına imzalar mısınız\" isteğinde bulundu.

Büyükerşen\'in, yaşamının çocuklar için iyi bir yol gösterici olacağını inanan bir baba oğlu ve yeğeni için aldığı kitapları imzalatarak, \"Ümit ediyorum ki, evlatlarımız O\'nun gibi ülkesine yararlı, güzel şeyler üreten birer Atatürkçü birey olur\" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, Eskişehirlilerin diğer illere göre daha çok kitap okuduğunu söyleyerek, \"Kitaplara ve Eskişehir Kitap Fuarı\'na gösterilen ilgi çok sevindirici. Zamanı Durduran Saat, 5-6 yıl önce çıktı. Fakat şimdi bile bu kitaba ilgi gösterilmesi çok mutluluk verici\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-Yılmaz Büyükerşen\'in kitabını imzalarken,

-Büyükerşen\'in imza sırasında okuyucularıyla sohbet ederken,

-Kitap izmalamaya gelen bir kişinin konuşması,

-Yılmaz Büyükerşen\'in konuşmasından çekilen görüntü bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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İstek üzerine \'dombra\' üretimine başladı

SİVAS\'ta 40 yıldır telli çalgı imalatı yapan Mustafa Karaoğlu, bir üniversite öğrencisinin isteği üzerine dombra imalatına başladı. Karaoğlu\'nun ürettiği dombralar, kullanıcılardan tam not aldı.

İşçi emeklisi, evli ve 3 çocuk sahibi emekli 60 yaşındaki Karaoğlu, Sait Paşa Caddesi üzerinde bulunan Kangal İşhanı\'ndaki atölyesinde 40 yıldır telli saz üretimi yapıyor. Ut, tambur ve çello gibi enstrümanların imalatını yapan Karaoğlu, çalgıların tamirini de yapıyor. Karaoğlu, ürettiği sazlara bir talep üzerine genellikle Orta Asya\'da kullanılan Türk çalgısı dombrayı da ekledi. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi\'nde Türkoloji Bölümü öğrencisi Volkan Taşkıranlı\'nın ricası üzerine usta Karaoğlu, dombra üretimi yaptı. Karaoğlu\'nun dombrası, ses kalitesiyle Kazakistan\'da da beğeni topladı. Son zamanlarda dombraya ilginin yoğun olduğunu belirten Karaoğlu, \"Öncelikle sazın ne olduğunu, anlamak lazım. Hangi saz olursa olsun; ut ne demek, keman ne demek, nasıl yapılmış? Bunların ölçülerine çok dikkat edilmesi lazım. Dombrayı da bizim bir öğrenci arkadaşımız var. Onun tavsiyesiyle ben de merak oluştu. Onda bir dombra vardı. Çok hoşuma gitti. Biz de yaparız, diye uğraştık. Yaptık da. Şimdi 7-8 tane yaptım. Dombraya yoğun bir ilgi var. Kendimizin öz çalgısı, Türk sazıdır. Her müzisyenin evinde bundan olması lazım. Bizim kültürümüzde, benliğimizde dombra var. Dombrayı yapıyorum. Beğeniliyor da. Öğrenci arkadaşımız da bu aleti iyi çalıyor. Öğrenci arkadaşımız Volkan, yaptığım dombranın bir tanesinin sesini Kazakistan\'a dinletti. Beğenildi. Yapmaya devam edeceğim\" diye konuştu.

Bir dombrayı 1 haftada yaptığını anlatan Karaoğlu, \"Dombra, benim görür görmez sevdiğim bir saz oldu. Öğrenci arkadaşımız Volkan, aleti burada çalıyor. Ben de bu sırada imalatını yapmaya çalışıyorum. Çok güzel bir ortam oluşuyor. Sesi çalışırken, bana ilham veriyor. Sanki çok öncelerden de dinlemişim gibi hissediyorum\" dedi. Mustafa Karaoğlu, ayrıca ceviz ve kayın ağacından ürettiği dombralardan birinin yaklaşık 800 liraya mal olduğunu söyledi.

\'GÜZEL BİR TINI VE KALİTE ALDIK\'

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi\'nde Türkoloji Bölümü öğrencisi Taşkıranlı ise kendince dombra çalmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

\"Çocukken bu aletin sesini dinlemiştim. Sesi çok hoşuma gitti. Daha sonra bu enstrümanın yaptığı müziklerin tutkunu oldum. Daha sonra ise bunu edinme ihtiyacı hissettim. İlk defa 2013 yılında dombra aldım. Çalmaya çalıştım. Türkiye\'de o zamanlar bunun eğitimi yoktu. Şu anda da pek yok. Kendimce çalmaya çalıştım. Daha sonra Kazakistan\'dan dombralar getirtmeye başladım. Çalmayı öğrendikten sonra insanda kaliteli dombra edinme isteği doğuyor. Mustafa usta ile tanıştım. Ustam, enstrümanı gördü ve hoşuna gitti. \'Biz de yapabiliriz\' dedi. Sağ olsun emekle ve istekle bu işe yöneldi ve bu enstrümanı yaptı. Yaptığı ilk enstrüman olmasına rağmen çok güzel bir tını ve kalite aldık. Dombra hevesi olan insanlara ulaştırıyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

-Atölyeden görüntüler

-Öğrencinin dombra çalması ve ustanın üretimi

-Ustanın konuşması

-Üniversitesi öğrencisinin konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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Erdemli\'de Limonata Festivali

MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde, belediye tarafından limon tüketimini arttırmak ve tanıtımını yapmak amacıyla ilki gerçekleştirilen Limonata Festivali büyük ilgi görürken, ünlü pop sanatçısı Çelik sahne alarak hayranlarına muhteşem bir konser verdi.

Dr. Devlet Bahçeli Meydanı\'nda Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen festivale Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Başkan Tollu, Erdemli\'nin Türkiye\'nin en güzel ilçelerinden biri olduğunu belirterek, \"Ülkemizde limon üretiminin yüzde 65\'ini karşılayan ilçemizde üreticilerin emeklerinin karşılığını alamaması bizleri üzmektedir. İlçemizde üretilen limonlarımız dalında en fazla 2 TL\'ye satılırken aynı limonlar büyük şehirlerin marketinde kilosu 10 TL\'den satılıyor. Bu farkın yetkililer tarafından düzeltilmesini istiyoruz\" dedi.

Erdemli\'nin bir limon cenneti olduğunu ifade eden Tollu, \"Limonlarımızın ünü bütün dünyada bilinmektedir. Belediye olarak ilçemizin tanıtımını yapmak, limon tüketimini arttırmak ve üreticilerimize az da olsa bir fayda sağlamak amacıyla bu yıl Limonata Festivali\'ni düzenledik. Bundan sonraki yıllarda da festivalimizi düzenleyeceğiz\" diye konuştu.

Yaklaşık 6 bin litre limonata dağıtılırken, \'En hızlı limonata içme\', \'Limon soyma\' yarışmaları düzenlendi. Yarışmalarda derecelere girenlere değişik hediyeler verildi.

Festival akşamında ise ünlü pop sanatçısı Çelik sahne aldı. Çelik, Erdemli\'ye gelmekten çok mutlu olduğunu ve Limon diyarında Limonata Festivali\'nde sahne alarak hayranlarını ile buluşmasını sağlayanlara teşekkür etti. Çelik, birbirinden güzel şarkıları ile hayranlarına muhteşem bir konser verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vatandaşlara limonata ikram edilirken

-Festivale katılan vatandaşlar toplu görüntü

-Limon soyma yarışması

-Limonata içme yarışması

-Belediye Başkanı Mükerrem Tollu\'nun konuşması

- Festivale katkı sunanlara plaket verilirken

- Çelik konseri

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

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Kız arkadaşa doğum gününde sürpriz evlilik teklifi

BURDUR\'da öğretmen 30 yaşındaki Kenan Kayalarlı, meslektaşı kız arkadaşı Başak Öncel\'e 26\'ncı yaşını kutladığı doğum gününde sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Burdur\'da özel bir kolejde halk oyunları öğretmenliği yapan Kenan Kayalarlı, aynı okulda sınıf öğretmeni olan ve iki yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Başak Öncel\'e doğum gününde sürpriz evlilik teklifi için hazırlık yaptı. Kayalarlı\'ya arkadaşları da yardım etti.

DİZ ÇÖKÜP EVLİLİK TEKLİF ETTİ

Dün akşam Kenan Kayalarlı\'nın fotoğrafının bulunduğu maskeleri yüzlerine takan arkadaşları, Başak Öncel\'in evine giderek güllerle yaklaşık 200 metre ilerideki Gençlik Parkı\'na davet etti. Burada Başak Öncel\'i mumlarla yaptığı kalp simgesi içerisinde Kenan Kayalarlı karşıladı. Diz çöken Kayalarlı kız arkadaşına burada evlilik teklifinde bulundu. \"Evet\" yanıtını alan Kayalarlı, Başak Öncel\'in parmağına yüzük taktı.

Kenan Kayalarlı ve Başak Öncel daha sonra arkadaşlarının alkışları eşliğinde üzerinde fotoğrafları bulunan pastayı keserek birbirlerine ikram etti.

Kenan Kayalarlı, \"Uzun zamandır böyle bir sürpriz aklımdaydı. O her şeyin en güzeline layık. \'Doğum günü partisi yapacağız\' diye çağırdım. Arkadaşlarımla böyle bir sürpriz yaptık\" dedi.

Başak Öncel de \"Böyle bir sürprizi beklemiyordum. Arkadaşlarla küçük bir doğum günü kutlaması yapacağız diye bekliyordum. Çok mutlu oldum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kırmızı güllerle gelişi

- Diz çöküp evlilik teklifi

- Yüzük takması

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

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