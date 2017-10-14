DHA YURT BÜLTENİ-4

1)SİİRT\'TE ASKERLERİN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA: 4 ASKER YARALI

SİİRT\'in Şirvan İlçesi kırsal kesiminde askerleri taşıyan sivil plakalı minibüsün geçişi sırasında, yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker yaralandı.

Şirvan kırsalında arama-tarama yapacak askerleri taşıyan sivil plakalı minibüs bugün saat 10.00 sıralarında geçerken PKK\'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 4 asker yaralandı. Olayın duyulması üzerine bölgeye hava destekli birlikler sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK-SİİRT/DHA

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2)TEM\'DE TIR, OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

BOLU\'dan geçen TEM \'de TIR\'ın arkadan çarptığı otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında TEM\'in Elmalık Mevkii\'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden İsa Eruslu yönetimindeki kereste yüklü 16 KLY 40 plakalı TIR, önde giden Baykurt Güner yönetimindeki 34 TG 9873 plakalı otomobile arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan araçtaki 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Arkada oturan Fatma Özçelik\'in öldüğü belirlendi. Yaralanan sürücü Baykurt, Birgül ve Neşet Güner ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı. Fatma Özçelik\'in cesedi de Cumhuriyet Savcısının incelemesi ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Otomobil ve TIR

-Cenazenin taşınması

-Polisin ve karayolları ekiplerinin çalışması

Süre: 01.54 Boyut: 60.89 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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3)TOROSLAR\'IN ETEKLERİNDEN GÜNEY KORE\'YE \'ÜÇTELLİ YOLCULUĞU\'

MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde hayatlarının büyük bir bölümünü dağlarda geçiren çobanların çaldığı bir saz türü olan \'üçtelli\'yi icra eden Üçtelli Quartet grubu, Güney Kore\'nin en büyük müzik festivallerinden biri olan Sori Uluslararası Müzik Festivali\'nde konser verdi.Dost Ali Yaşar, Osman Kırca, Ali Ulutaş ve Mehmet Günay Eser\'den oluşan Üçtelli Quartet grubu, Jeonju kentindeki konserde gördükleri ilgi üzerine bu kez başkent Seul\'da sahneye çıktı. Çok büyük bir festivalin konuğu olduklarını ifade eden müzisyen Mehmet Günay Eser, \"Dağlarda, üçtellinin yaşayan en son temsilcisi olan Ali Ulutaş ve Osman Kırca ustalarımızın yanındaki 2 çırak olarak grubu kurduk. 2 yıldan bu yana iletişimde olduğumuz Güney Koreli dostlarımız vardı. Tarsus\'a gelip yerel ustalarla tanıştılar, projelerimizi incelediler. Daha sonra da bizi Güney Kore\'nin en büyük festivallerinden olan Sori Uluslararası Müzik Festivali\'ne davet ettiler. Ustalarımız ilk kez köylerinden çıkıp yurtdışına gitme fırsatı buldular. Orada yerel müziğimizi ve kültürümüzü tanıtma şansı bulduk. Bizim müziğimizi de çok beğendiler, hoşlarına gitti\" dedi.

\'KORELİLER ÜÇTELLİ ÖĞRENMEYE BAŞLADI\'

Binlerce kişinin katıldığı bir festivalde sahneyı çıktıklarını anlatan Eser, \"Atölyeler de gerçekleştirdik ve üçtelli bağlama ilk kez Uzakdoğu\'ya gitmiş oldu, Güney Kore\'de tanıtılmış oldu. Çok büyük bir ilgiyle karşılaştık. Özellikle minik Koreli dostlarımız üçtelli saza yakından bakıp incelediler, çalmaya çalıştılar. Türkiye\'de bile birçok insanın bilmediği ve kaybolmakla karşı karşıya olan bir çalgı. Dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz üçtelli sazı. Geleneksel ve halk kültürümüzün farklı coğrafyalara gidip tanıtılması çok önemli. Koreli dostlarımızdan 4\'ü, üçtelli saz aldılar bizden ve çalmaya başladılar. Belki yıllar sonra oradan çok önemli üçtelli icracıları çıkabilir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Sori festival\'deki konserden görüntüler

- Workshop çalışmasından görüntüler

- Canlı yayından görüntüler

- Müzisyenler sahnede konser verirken

- Müzisyenler üçtelli sazı tanıtırken

- Mehmet Günay Eser üçtelli çalarken

- Günay\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 07\'16 BOYUT: 231.79 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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4)GAZİANTEP\'TE OTOMOBİLDEN 28 BİN LİRALIK HIRSIZLIK

GAZİANTEP\'te park halindeki lüks otomobilin camını zorlayarak açan kimliği belirsiz 2 kişi, torpido gözünde bulunan 20 bin lira ve 8 bin lira değerindeki alyansı çaldı. Şüphelilerin para ve alyansı alıp kaçmaları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıgüllük Mahallesi\'nde bir marketin açık otoparkında meydana geldi. Gaziantep\'te ticaretle uğraşan Hasan Yılmaz borcunu ödemek üzere evden aldığı 20 bin lira ve 8 bin lira değerindeki alyansı otomobilinin torpidosuna bıraktı. Yılmaz, iş yerinin yakınlarında alışveriş için gittiği bir marketin otoparkına otomobilini park edip ayrıldı. Bu sırada kimliği belirsiz 2 kişi, aracın camını zorlayarak açıp torpido gözündeki para ve alyansı alıp kaçtı. Alışverişin ardından döndüğünde para ve alyansının yerinde olmadığını fark eden Yılmaz, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, otomobilde parmak izi alıp çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayın yaşandığı bölgedeki bir güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin para ve alyansı aldıktan sonra koşarak uzaklaştıkları görülüyor. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Şüphelilerin kaçması

- Olay yeri

- Otomobil

- Polisin parmak izi alması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 142 MB

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5)KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETEN OKUL

ANTALYA\'da Baraj Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde geçen yıl kurulan 5 kilowaatsaatlik (kwh) üretim yapan güneş panelleri, okulun elektrik ihtiyacının üçte birini karşılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü\'nün birçok meslek lisesinde oluşturulan farklı meslek gruplarına yönelik bölümlerden biri olan Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Antalya\'nın Kepez İlçesi\'ndeki Baraj Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde geçen sene kuruldu. Bu bölüm sayesinde lisede öğrencilere güneş ve rüzgar enerjisi teknolojileri eğitimi verilmesi amacıyla, güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren güneş panelleriyle rüzgar enerjisini elektrik enerjisine çeviren rüzgar panelinin de bulunduğu bir laboratuar oluşturuldu. Okul yönetimi hem öğrencilerin yenilenebilir enerji teknolojileri alanındaki mesleki becerilerinin artırılması hem de okul binasında tüketilen elektrik enerjisi giderinin de bu teknolojilerle sağlanması açısından bir proje hayata geçirdi.

Okulun çatısına, yaklaşık 20 bin TL maliyetle toplamda 5 kwh gücünde güneş panelleri yerleştirildi. Aylık yaklaşık 15 kwh elektrik tüketimi olan okulun 5 kwh\'lik kısmı ise bu güneş panellerinin güneş enerjisinden ürettiği elektrik enerjisiyle karşılanıyor. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı\'ndan sorumlu öğretmen Ramazan Eryıldız, güneş enerjisi panelleriyle ürettikleri elektrik enerjisinin okulun idari odaları, sistem odası, santral gibi birçok noktasında elektrik ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Okulun aylık ortalama elektrik tüketiminin 15 kwh olduğunu, bunun 5 kwh\'sinin de bu sistemle üretildiğini belirten Eryıldız, “Okulumuz meslek lisesi olduğu için elektrik tüketimi biraz daha fazla. Bu tür güneş enerji sistemlerinde kendini amorti etme süresi yaklaşık 7 yıl. Biz burada hem öğrencilerin görüp uygulama yapabileceği bir sistem kurmak istedik hem de kurumsal firmalara örnek olması açısından bu projeyi yaptık. Kışın üretim az ama yazın da elektrik tüketimimiz az. Yaz döneminde tüketimin tamamını karşılayabiliyoruz\" dedi.

Birçok okul binası içinde örnek olması gereken bu projeyi büyütmeyi hedeflediklerini anlatan Eryıldız, okulun bütün elektrik ihtiyacını karşılayabilmesi için 10 kwh\'lik daha bir sistem kurulması gerektiğini, bunun için kaynak temin edilmesi halinde ek projenin de hayata geçirileceğini dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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Okul çatısındaki panellerin görüntüsü

Okul dış plan görüntü

RÖP : Ramazan Eryıldız

Öğrencilerin ders alırken görüntüleri

349 MB /// 03.47

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)



