DHA YURT BÜLTENİ-4

1)TÜPRAŞ\'TA PATLAMA 4 ÖLÜ, 1 YARALI (EK)

İZMİR\'in Aliağa İlçesi\'ndeki, TÜPRAŞ Rafinerisi\'nde, boş ürün tankında bakım sırasında, gaz sıkışmasının neden olduğu sanılan bir patlama meydana geldi. Olayda 4 kişi öldü, 1\'i ağır 2 kişi yaralandı. TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisi\'nde, bugün saat 09.25 sıralarında, boş nafta tankındaki bakım sırasında, gaz sıkışmasının neden olduğu sanılan patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte yüklenici firma çalışanları Kemal Şaşmazer, Yusuf Kepenek, Mehmet Karademir ve Mehmet Dere öldü, Halil İbrahim Kavlak ile birlikte 2 işçi yaralandı. Patlama ardından ilk müdahaleyi TÜPRAŞ kendi itfaiye ekibi yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Aliağa Grubu\'ndan çok sayıda itfaiye ekibi çalışmalara destek için rafineriye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürerken tankın bulunduğu bölge giriş çıkışlara kapatıldı, bölgedeki yol da trafiğe kapatıldı. TÜPRAŞ\'tan yapılan açıklamada, \"Bugün saat 09.25\'de İzmir Rafinerisi ürün tankında bakım çalışmaları sırasında patlama meydana gelmiştir. Rafineri teknik ekiplerinde olaya müdahale edilmiştir\" denildi. Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, patlamanın meydana geldiği tankta bakım için işçilerin çalıştığını belirtip, 4 çalışanın öldüğünü 2 kişinin yaralandığını söyledi. Kaymakam Yılmaz, iş kazasının gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiğini, rafinerinin diğer birimlerinde faaliyetlerin sürdüğünü bildirdi. Kaymakam Yılmaz, anlık patlamanın iş kazası olduğunu ve herhangi bir yangın olayı bulunmadığını, tesisin üretimine devam ettiğini bildirdi.

TÜPRAŞ ALİAĞA RAFİNERİSİ

TÜPRAŞ verilerine göre Aliağa Rafinerisi\'nde 1353 kişi çalışıyor. 1972 yılında 3 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesiyle üretime başlayan İzmir rafinerisi, önemli kapasite artırımları ve ünite modernizasyonlarıyla gelişerek 1987 yılında 10 milyon ton/yıla ulaştı. 2007 yılında destilasyon kapasitesindeki revizyonlar da göz önüne alınarak rafinerinin ham petrol işleme kapasitesi 11 milyon ton/yıl olarak tescil edildi. Verilere göre, İzmir Rafinerisi’nde, 2016 yılında 7.3 milyon tonu yurt içine olmak üzere toplam 10.4 milyon ton ürün satışı yapıldı.

KAYMAKAMDAN PATLAMA AÇIKLAMASI

Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Tüpraş Aliağa Rafinerisi\'ndeki patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, \"Sabah saatlerinde depolama alanındaki nafta tankında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Şu an herhangi bir yangın ve yayılma riski yok. Adli bir vaka. Gerek polis, gerekse savcılık soruşturma başlattı. Zaten Tüpraş\'ın kendi teknik ekipleri yeterli, ancak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de bölgeye sevk edildi. Şu an üretim devam ediyor. Ancak, içeriye araç girişi yok\" dedi.Kaymakam Yılmaz, patlamanın meydana geldiği 10 bin metreküplük nafta tankının, 1.5 yıldır bakımda olduğunu, bugün son kontrollerinin yapılıp, üretime dahil edilmesi planlanırken patlamanın yaşandığını kaydetti. 4 kişinin yaşamını yitirdiği patlamada yaralanan 1 kişinin Menemen Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındığı belirten Kaymakam Yılmaz, 1 işçinin daha etkilendiğini, ancak yaralı olarak kabul edilmediğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz\'ın açıklamaları

- Rafineriden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / ALİAĞA (İzmir), (DHA)

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2)DEAŞ\'IN OĞLUNU YAKARAK, ŞEHİT ETTİĞİ BABA: NE MUTLU BANA ŞEHİT BABASIYIM



DEAŞ terör örgütünün Suriye sınırında kaçırdığı ve daha sonra yakarak, infaz ettiği belirlenen Iğdırlı er Sefter Taş\'ın babası Aydın Taş, \"Ne mutlu bana ki şehit babasıyım. Geride kalan ben, oğullarım ve torunlarım da bu vatana feda olmaya hazır\" dedi. Türkiye-Suriye sınırında DEAŞ ile bağlantılı kaçakçılarla Kilis Şehit Mehmet Piyade Hudut Karakol Komutanlığı\'na bağlı devriye görevi yapan askerler arasında 1 Eylül 2015 tarihinde çatışma çıktı. Çatışmada 1 er şehit olurken, Iğdırlı 22 yaşındaki Sefter Taş ise kayboldu. Yaklaşık 15 ay sonra Taş ile bir başka askerin terör örgütü DEAŞ tarafından yakılarak, infaz edildiği ileri sürülen bazı görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Görüntüler, güvenlik birimleri tarafından incelemeye alınırken, devlet yetkilileri, bir süre önce Taş ailesini ziyaret ederek, aileye acı haberi verdi.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki 160 haneli, 2 bin 700 nüfuslu köyde yaşayan ve 1\'i kız toplam 6 çocuklu Senem ve Aydın Taş çiftini ziyaret eden Iğdır Valisi Enver Ünlü, aileye taziyelerini iletti. Vali Ünlü, taziye çadırında yaptığı konuşmada, \"Acı bir haberle sarsıldık. Türk milletinin başı sağ olsun. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Vatanı için şehit oldular. Bizler evlatlarımızı askere gönderirken ölürsen şehit, kalırsan gazidir diye; göndeririz. Bu vatan için bin yıldır birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Bugün ülkemiz, bir ateş çemberinin içinde. Maalesef müttefik bildiğimiz devletler bile ihanet içinde; ama bizler, yıllarca ne zorluklara göğüs germiş bir milletiz\" diye konuştu.

\'Ne mutlu bana ki şehit babasıyım\' diyen Aydın Taş ise kendisinin, oğullarının ve torunlarının da bu vatan için feda olmaya hazır olduğunu söyledi. Baba Taş, oğlu ile kaçırılmasından 4 gün önce telefonda görüştüklerini anlatırken, şöyle konuştu:

\"23 Eylül\'de bayram izni için memlekete gelecekti. O günden sonra kendisinden bir haber alamadık. Vatani görevini biran önce bitirip, küçük bir iş yeri açmayı düşünüyordu; fakat kaçırıldığını duyduk. Yakılma görüntülerinin yayınlandığı gün jandarma, beni karakola götürdü ve her şeyi anlattı. Kendileri olayın gerçek olup olmadığını araştırıldığını ve yetkililerden haber beklememizi söyledi. O acı haber geldi ve oğlumun şehit olduğunu söylediler. Vatan sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun.\"

Görüntü Dökümü (ÖZEL)

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-Çadırdan detay

-Vali Enver ünlü\'nün gelişi

-Şehit babasının konuşması

-Kuranı kerim okunması

-Çadırdan detay

-Vali Enver Ünlü\'nün konuşması

-Asker kodu ile ling geçilecek

(Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)

(Süre: 6.55 dk. / 222. mb)

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3)DEPODAKİ OPERASYONDA SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'ndeki bir depoya yapılan operasyonda, sahte olduğu belirlenen 1375 şişe rakı, viski ve votka ele geçirildi. Sahte içkiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, içki kaçakçılığına yönelik geçen pazartesi günü bir depoya operasyon yaptı. Bir kişi, operasyonda gözaltına aldı. Depoda yapılan aramada, ünlü markaların isimlerinin yazılı olduğu 1375 şişe bandrolsüz rakı, viski ve votka ele geçirildi. Yapılan incelemede el konulan içkilerin tamamının sahte olduğu anlaşıldığı belirtildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü (ÖZEL)

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- İçkilerden görüntü

- Rakı, viski ve votka şişelerinden görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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4)LİSE ÖĞRENCİSİNE OTOMOBİL ÇARPTI, KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi G.Ç., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Kazımiye Mahallesi Aşık Veysel Sokak üzerinde meydana geldi. Lise öğrencisi G.Ç. arkadaşlarıyla birlikte yolun karşısına geçmek istediği sırada, Gülçin A. idaresindeki 59 PZ 966 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan G.Ç. çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı yakında bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, G.Ç. gelen otomobili fark etmeden yola çıkınca otomobil çarptı. Daha sonra yere düşen lise öğrencisinin yaralandığı görüldü. Otomobil sürücüsü Gülçin A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Çocuğa arabanın çarpması

-Vatandaşların yaralının yanına koşması

-Toplanan kalabalık

-Hastane tabelası

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-

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5)HIRSIZ GİRDİĞİ CAMİYE ZARAR VERDİ

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde tarihi Fatih Camii\'ne camını kırıp giren hırsız, içeride oda kapısı ile malzeme dolabını kırdıktan sonra kaçtı. Olay, Çorlu\'nun Silahtarağa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan Fatih Camii\'nde meydana geldi. Sabah namazı için camiye gelen Latif Kökay, cami camının kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caminin pencere camı ile malzeme dolabının kapısının kırıldığını, dolaba da zarar verildiğini belirledi. Yapılan incelemede camiden herhangi bir şey çalınmadığı belirlendi. Polis, parmak izi incelemesi yaparak, hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Camiden detaylar

-Kırılan cam ve kapı

-Polis ekiplerinin çalışması

- Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) -



