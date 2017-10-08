DHA YURT BÜLTENİ-4 

Emine Erdoğan, Afyonkarahisar\'da tarihi ve turistik yerlerde incelemelerde bulundu

26. AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı nedeniyle Afyonkarahisar\'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a refakat eden eşi Emine Erdoğan, restorasyonu yapılan tarihi mahalleleri, Sultan Divani Mevlevihane Müzesi, Ulu Cami ve Tibbi ve Itri Bitkiler Merkezi\'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Restorasyonu yapılarak, turizme kazandırılacak tarihi mahallerdeki evlerde incelemelerde bulunan Emine Erdoğan yetkililerden bilgi aldı. Selçuklular döneminde yaptırılan Ulu Cami\'yi de ziyaret eden Emine Erdoğan, Sultan Divani Mevlevihane Müzesi\'ni de gezdi.

Emine Erdoğan, ziyaretleri sırasında kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: AFYONKARAHİSAR (DHA)

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Kayganlaşan yolda takla atan otomobil okul bahçesine uçtu

BURSA\'da, yoğun yağışın da etkisiyle virajda kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak, okul bahçesine uçtu. Okulda öğrenci olmaması, olası bir faciayı önlerken, kazada yaralanan sürücü 30 yaşındaki Nuri Bozkurt, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Osmangazi İlçesi\'nde bulunan Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 SCU 96 plakalı otomobiliyle şehir merkezi yönüne giden Bozkurt, özel bir okul yakınlarında, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminin de etkisiyle kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çarpan otomobil, takla atmaya başladı. Yol kenarındaki demir korkuluğa tabelelara çarpmasına rağmen duramayan otomobil, ters şekilde okul bahçesine uçtu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hafta sonu okulda öğrenci olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kazalı araçtan detaylar,

okuldan ve zarar gören çevreden detaylar

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) -

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Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

BURSA\'nın Orhangazi İlçesi’nde, kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak, direğe çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenip, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu\'nun Orhangazi Tüneli\'ne yaklaşık 2 kilometre mesafede meydana geldi. 33 yaşındaki Onur Aktaş yönetimindeki 35 KB 1003 plakalı otomobil, İstanbul’dan Bursa yönüne gidişte, Orhangazi Tüneli\'ni çıktıktan 2 kilometre sonra kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyeri aşan otomobil, yol kenarındaki tabela direğine çarptıktan sonra takla atarak, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Sürücü Aktaş, hurdaya dönen otomobil içinde sıkıştı. Olay yerine Orhangazi’den gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Aktaş’ı sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından çıkararak, ambulansa taşıdı.

Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan sürücü, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Aktaş’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, jandarma ve Cumhuriyet savcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

kaza yeri,

itfaiye ekiplerinin müdahalesi,

yaralının sıkıştığı yerden çıkarılması,

ambulansa taşınması,

kaza yapan aracın görüntüsü

detay görüntüler,

hastaneden yaralının sevk görüntüsü

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) -

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Takside 95 kilo 440 gram eroin ele geçirildi



VAN\'ın merkez Edremit İlçesi\'nde, şüphe üzerine durdurulan takside yapılan aramada 95 kilo 440 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit\'in Kavurma Mahallesi\'nde, şüphe üzerine durdurduğu takside arama yaptı. Araçta özel eğitimli narkotik köpeği \'Alfa\' ile yapılan aramada, aracın bagaj kısmında 95 kilo 440 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli M.K., gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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FOTOĞRAFLI

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, (DHA) -

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Gönül Yolu sular altında kaldı

BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde, sağanak yağmur nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve kısa bir süre önce trafiğe açılan Cunda Köprüsü\'nün Lale Adası bölümünde kalan Gönül Yolu sular altında kaldı.

Köprünün araç trafiğine açılmasının ardından yolun Lale Adası bölümü genişletilirken, kaldırımların yenilenirken, vatandaşlar yapılan yeni düzenleme sonrasında yolda menfez çalışmalarının yeterli olmamasının nedeniyle su baskınının yaşandığını ileri sürdü.

Yaz sonunda yapılan Cunda ile Ayvalık ilçe merkezini birbirine bağlayan yolun ilk yağmurda sular altında kalmasının, kış aylarında sürücüler için ciddi sorun olmasından endişe edilirken vatandaşlardan Muharrem Sezer, 200 metrelik Gönül Yolu\'nun Lale Adası bölümündeki kısmının köprü yapıldıktan sonra çukurda kaldığını söyledi.

Ancak yolun ihalesini alan firmanın çukur kalan kısımda menfez çalışması yapmadığına dikkati çeken Sezer, \"Bu yol yapılırken bu hesaplar yapılmadı. Şimdi de bu alan sular altında kaldı. Sizinde gördüğünüz gibi şimdi biriken su nedeniyle araçlar yoldan geçmekte zorlanıyor\" dedi.

Öte yandan sabah saatlerinde motosikletiyle Cunda Adası\'ndaki evinden, Ayvalık\'taki işyerine motosikletiyle gelmek isteyen ilçenin tanınmış köftecisi Esat Özağra da suların içinde geçerken ayakkabıları ile pantolonun paçalarının ıslandığını belirtip, yolun kış mevsimi iyice bastırmadan düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sular altında kalan yoldan görüntü

-Araçların sular altındaki yoldan geçmesinden görüntü

-Vatandaşlardan Muharrem Sezer ile röp.

-Köfteci Esat Özağra ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Tuncel YILMAZ / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

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Dünyanın çalışan en eski barajı Çorum\'da

ÇORUM\'daki Alacahöyük kazılarında ortaya çıkarılan \'Dünyanın çalışan en eski barajı\' unvanına sahip Hitit Barajı\'nın \'Arkeopark\' projesinin yüzde 90\'ı tamamlandı.

Dünyanın çalışan en eski barajı olan ve Çorum’un Alaca İlçesi\'nde Hititler tarafından yaklaşık 4 bin yıl önce inşa edildiği tahmin edilen \'Hitit Barajı\', Devlet ve Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı dünyada tek olma özelliği taşıyan ’Arkeopark Projesi\' bu yıl sonunda tamamlanarak turizme kazandırılacak. Ankara Üniversitesi tarafından sürdürülen çalışmaları 2002\'den bu yana yürüten kazı heyetinin başkanı Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu\'nun girişimleri sonucu DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, ortaya çıkarılan baraj ile ilgili önemli yol katedildi. Kazı çalışmaları ve proje hakkında açıklamalarda bulunan kazı heyetinin başkanı Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu, şöyle dedi: \"Burada bir su yapısı olduğu biliniyordu. Biz kazılara başladıktan sonra sonra alanda bir baraj olabileceğini anladık. Kazıları yaparken orada bir hiyeroglif kitabı bulduk. Kitabede Hititler\'in Hürrem Sultan\'a benzeyen kraliçesinin, kralı Hepat\'a ithafen yaptırdığı yazıyor. 110 metreye 130 metre boyutlarında şu anda. Bugünkü ebatlara bakarsak gölet boyutunda. Ancak düşünün bu insan eliyle yapıldı. Alan dünyada çalışan en eski baraj olan Türkiye\'nin değil. Dünya\'da çalışan bundan daha eski bir baraj yok. DSİ, bunu dikkate aldı ve proje hazırladı. projenin yüzde 90\'ı tamamlandı. Kasım ayı sonuna kadar projenin yüzde 10\'luk kısmı da tamamlanacaktır. DSİ bir yerlede hem baraj yaparken Hititlerin yaptığı bu barajına sahip çıktılar ve barajın arkasında bir \'Arkeopark ve rekrasyon, eğlen-dinlen alanı\' yapıyorlar. Tamamlandığında ise açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın yapılması planlanıyor.\"

HİTİT BARAJI DSİ\'NİN YAPTIĞIYLA AYNI

Hititler\'in yaptığı barajın proje ve yapılış şekli ile DSİ\'nin yaptığı barajla hemen hemen aynı özellikler taşıdığını söyleyen Prof.Dr. Aykut Çınaroğlu, şöyle konuştu: \"Barajda 2002 yılında çalışamalara başladık. Sonra gördük ki bu baraj bugün DSİ tarafından yapılan barajlarla teknik açısından aynı. Hititler sadece çimento kullanmamışlar. Çimentonun yerine kil kullanıyorlar. Bugün DSİ\'de kil de çimentoda kullanıyor. Hititlerin burada yaptığı baraj teknik olarak bizim barajlarımızla aynı. Bunu Hititler\'in nereden öğrendiği bilgimiz dışında.\"

Toplam 6 milyon 800 bin liraya mal olacak ve 277 dekar alanda uygulanacak proje kapsamında tarihi Hitit Barajı etrafında çevre ve peyzaj düzenlemesi yapılırken, Hitit at arabaları ile yapılacak gezi güzergahı, baraj ve kazı alanları için seyir terasları, Hitit dönemini yansıtacak eser reflikaları, laboratuvar, Hitit usulü doğal tarım alanları, Hitit yemeklerinin sunulacağı restoran, atölyeler, sergi salonları ve Alacahöyük Kazıları Araştırma Merkezi yapılacak.

Görüntü dökümü

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-Alandan detaylar

-Barajdan detaylar

-Çalışanlardan detaylar

-Kazı heyetinin başkanı Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu ile röportaj

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN,Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Çocuğu olmayan erkeklere \'yuvarlak hücre\' müjdesi

DÜNYA Kısırlık ve Tüp Bebek Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan, \"Erkeklerin testislerinde, çok özel tekniklerle \'yuvarlak hücre\' denilen gelişmemiş sperm hücrelerini bulmak mümkün. Ayrışmış ve desteklenmiş yuvarlak sperm hücreleri kullanıldığında yumurtaların döllendiği, bu döllenmiş yumurtaların da rahim içine konulduğu zaman sağlıklı çocuklar elde edilebildiği görüldü\" dedi.

Dünya Kısırlık ve Tüp Bebek Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürgan, bu yıl ilki Antalya\'nın Serik İlçesi\'ne bağlı Belek turizm merkezindeki br otelde gerçekleştirilen Dünya Kısırlık ve Tüp Bebek Kongresi\'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kongreye 46 ülkeden bin 500 katılım olduğunu söyleyen Gürgan, kısırlık ve tüp bebek konusunda birçok sunum ve çalışmanın gündeme geldiğini anlattı.

\'HERKESE UYGULANABİLİR Mİ, ŞU ANDA BELLİ DEĞİL\'

\'Azospermi\' denilen ve menilerinde hiç sperm bulunmayan erkeklere müjdeli haberleri olduğunu dile getiren Gürgan, şöyle devam etti: \"Erkeklerde \'mikro tese\' denilen yöntemle yüzde 80\'e varan oranda sperm bulunabiliyor ve eşleri gebeliği elde edebiliyordu. Ancak özellikle yüzde 30 ile 40 arasındaki erkek grubunda ise hiç sperm bulunamıyordu ve onlar artık çocuksuzluğa mahkum oluyordu. Özellikle yeni bir teknoloji ki biz de bu grubun içerisindeyiz, bu Japonlarla ve Fransızlarla yapılan bir çalışma gösterdi ki erkeklerin testislerinde çok özel tekniklerle tecrübeli personelle bakıldığında \'yuvarlak hücre\' denilen gelişmemiş sperm hücrelerini bulmak mümkün. Bu öncüller diğer bazı kan hücreleriyle karışıyordu. Yeni teknoloji bunların ayrışmasını sağladı. Ayrışmış ve desteklenmiş yuvarlak sperm hücreleri kullanıldığında yumurtaların döllendiği, bu döllenmiş yumurtaların da rahim içine konulduğu zaman sağlıklı çocuklar elde edilebildiği daha evvel bazı Japon yayınlarında görülmüştü ama Profesör Tanaka ve bizim beraber çalıştığımız Japon grupları artık bunun 250\'nin üzerinde gebelik verdiğini ve çocuklar olduğunu burada söyledi. O zaman bu teknoloji çocuğu olmayan erkekle ilgili sorunlarda sperm olmayan erkeklerle ilgili yeni bir bakış açısı getiriyor. Herkese uygulanabilir mi şu anda belli değil ama yuvarlak spermi teknik olarak bulunan erkeklere büyük bir umut ışığını müjdelemek istiyorum. Bu teknolojiyi biz 5 hastaya uyguladık. 2\'si döllenerek sağlıklı embriyo oldu ama 2 transferde gebelik oluşmadı.\"

\'TÜRKİYE, BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNİN İLERİSİNDE\'

Türkiye\'de tüp bebek uygulamalarının çok geliştiğini vurgulayan Prof. Dr. Gürgan, \"Türkiye, birçok Avrupa ülkesinin bile ilerisinde gidiyor. Ülkemizde 150\'nin üzerinde tüp bebek merkezi var. Yılda 40 binin üzerinde bu tekniğin uygulandığını biliyoruz. Acaba bütün merkezler aynı teknolojiyi ve kaliteli hizmeti sunabiliyor mu? Sağlık Bakanlığı ile birlikte hem uluslararası, hem de ulusal dernekler olarak hizmet kalitesinin hastanın başarısına göre organize edilmesini ve balanslama sistemiyle kişiye özel en yüksek başarı sağlamak için uygun olan tekniklerin seçilerek ekonomik olarak hizmete sunulmasını istiyoruz. Buna Türkiye\'den bir ad konuldu, kombine tedavi. Derdiniz kadar tedavi olun, derdiniz kadar para ödeyin\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- RÖP: DÜNYA Kısırlık ve Tüp Bebek Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

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8 dakikada 10 metre 80 santimetre kol böreği yedi

BURSA\'da faaliyet gösteren bir börekçi tarafından düzenlenen \'Geleneksel Börek Festivali\'nde börek yeme yarışması kapsamında 8 dakikada 10 metre 80 santimetre kol böreği yiyen Yunus Güneç birinci olarak 1000 TL\'lik ödülünü aldı.

Bursa\'da Yunuseli Mahallesi\'ndeki bir börek firması tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Börek Festivali kapsamında börek yeme yarışması yapıldı. Toplam 560 metre uzunluğunda kol böreği 40 yarışmacı için hazırlandı. Yarışmayı, bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Yunus Güneç 10 metre 80 santimetre kol böreği yiyerek kazandı. Dereceye giren yarışmacılara çeşitli hediyeler verilirken, birinci olan Güneç 1000 TL\'lik hediye çeki ve Konya\'da bir otelde 2 gün konaklama hakkı kazandı.

İşyeri sahibi Hasan Acar, bu festivali 3 yıldır düzenlediklerini belirterek, \"Geçen yılın birincisi 5 metre 15 santimetre börek yemişti. Ama bu yıl yarışmacılarımız daha iddialıydı. ABD\'de hamburger yeme yarışması yapılıyor. Biz de milli yiyeceğimiz, böreğimizi dünyaya duyurma ve tanıtmaya kararlıyız. Türk böreğini tanıtmak için her yıl geleneksel börek festivalini yapacağız. Önümüzdeki yıl daha geniş katılımlı olarak 4\'üncü festivali düzenleyeceğiz\" diye konuştu.

Yarışmanın birincisi Yunus Güneç, bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ve yarışma için 3 günden bu yana yemek yemeyerek hazırlandığını anlatırken, \"Zaman 8 dakika ile sınırlıydı, biraz daha zaman olsaydı daha fazla börek yerdim\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Yemek yeme yarışmasından görüntüler

-Birinci olan Yunus Güneç börek yerken

-Hasan usta ve yunus güneç konuşma

-Ödül Takdimi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-

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Adana’nın lezzetlerİ Tepebağ\'da tanıtıldı

ADANA\'da merkez Seyhan İlçe Belediyesi, \'Adana Lezzet Festivali\' kapsamında tarihi Turhan Arın sokakta Adana\'nın meşhur yemeklerini tanıttı. Etli dolmadan içli köfteye kadar birçok yemeğin hazırlandığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Kültür Turizm Müdürü Sabri Tari ile iş dünyası ve esnaf temsilcileri de katıldı. Başkan Zeydan Karalar, tarihi sokakta yapılan restorasyon sonrası protokol üyelerine sokağı gezdirdi. Demirtaş, Seyhan Belediyesi\'nin tarihi sokakta yaptığı restorasyona değinerek emeği geçenlere teşekkür etti, Tepebağ\'ın tamamen restorasyondan geçirilmesi gerektiğini söyledi. Demirtaş, \"Malumunuz lezzet festivali nedeniyle Adana canlı olacak. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar\'ın daveti üzerine buraya da katıldık. Belediye başkanımızı çok tebrik ediyorum. Tarihi yapılara dokunulması çok hoşuma gidiyor. Katkılarımız oluyor ama başkanımızın da çok büyük katkıları var. İnşallah Adana\'nın her tarafını özellikle Tepebağ\'ı bu şekilde restore etmemiz lazım. Lezzet festivali, kültür festivali diyoruz. Bunların eş zamanlı gitmesi lazım\" dedi. Dünyanın en lezzetli yiyeceğinin Adana Kebabı olduğunu belirten Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar DA, Adana mutfağının çok özel olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Seyhan Belediyesinin standı önünde çalınan davul zurna

- Başkan Zeydan Karalar\'ın görüntüsü

- Davulcularla bir arada görüntüsü

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'ın gelmesi

- Kendisini karşılayan heyetle selamlaşması

- Vali Demirtaş ve Zeydan Karalar\'ın beraberindekilerle restore edilen Tepebağ sokaklarında gezerken görüntüleri

- Başkan Zeydan Karalar\'ın konuşması

- Vali Demirtaş\'ın konuşması

- Karalar ve Demirtaş\'ın stantları gezmesi

- Birlikte yemek yemeleri

- Halk oyunu gösterisi

- Yemeklerden görüntüler

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

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Ağaçtan düşen çobanı UMKE kurtardı

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'ndeki 1700 rakımlı Mendos Dağı\'nın zirvesinde ağaçtan düşerek başından yaralanan 26 yaşındaki Haşim Kılıçarslan, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mendos Dağı\'nın zirvesindeki Şimşir Mevkii\'nde bugün saat 10.00 sıralarında, keçilerine dal kesmek için ağaca tırmanan çoban Haşim Kılıçarslan, dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten kayalık zemine düştü. Başını kaya parçasına çarparak yaralanan Kılıçarslan, kısa süreli baygınlık geçirdi. Çoban Ağaçtan düştüğünü farkedip, yanına gelen teyzesi Emine İnce\'nin ilk müdahalesi ile bilinci yerine gelen Kılıçarslan, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni arayarak yardım istedi.

Arazinin sarp oluşu nedeniyle bölgeye Ovacık Mahallesi\'nde konuşlu UMKE sevk edildi. Yaklaşık 40 dakikada dağın zirvesine tırmanan ekipler, yaralı

Kılıçarslan\'a gereken müdahaleyi yapıp, sedyeye aldı. Bu sırada tekrar kendinden geçen Kılıçarslan, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan Kılıçarslan\'ın hayati tehlikelisinin bulunmadığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kılıçarslan\'ın sedyeye alınmasından görüntü

-Sedyedeki Kılıçarslan\'ın başının sarılması

-Sedyenin ambulansa taşınması

-Emine İnce\'nin olaya ilişkin anlatımları

-Ambulansın olay yerinden ayrılması

Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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