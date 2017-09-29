DHA YURT BÜLTENİ-4 

Cumhurbaşkanı\'na suikast davası karar için 4 Ekim\'e ertelendi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen, 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu, 47 sanığın yargılandığı dava, karar duruşması için 4 Ekim\'e ertelendi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli, 1\'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandıkları davanın duruşmasına devam edildi. Mahkeme heyetince dün ek savunma hakkı verilen, helikopter teknisyenleri tutuklu sanıklardan astsubay üsçavuş Murat Gösterit, astsubay üstçavuş Aydın Özsıcak ve astsubay üstçavuş Ahmet Koçan\'ın bugün, savunmalarına devam etti. Sanık Aydın Özsıcak, \"Savunmam söz konusu olayın içerisinde, öncesinde, sonrasında, elimde olmayan nedenlerle bulundum görev ile ilgili bana bilgi verilmedi. Bana bu görevi veren Bahattin Akgül, Murat Dağlı\'nın bana görev verdiği raporlarla anlaşılmıştır. Bunlar kamera kayıtlarıyla tespit edilmiştir. Helikopterin bakımından sorumluyuz ancak rotalar hakkında nereye gidileceği konusunda bilgimiz olmadı. Bize de bu konuda bilgi verilmez, doğaldır. Şahin Sönmezateş, Imsık\'ta yanındaki askerlere \'Teknisyenlere dikkat edin\' demiş olması da, bizim bu görevle ilgili bilgimiz olmadığını gösteriyor. Elimde olmayan nedenlerle bu olayın içinde bulunmak zorunda bırakıldım. Hiçbir amirim bana bu konuda bilgi vermedi uyarmadı, ikaz etmedi. Bilmediğim bir konu hakkında nasıl yardımcı olmuş olabilirim ki. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi.

Sanık Murat Gösterit ise \"İnsan bilmediği bir suça nasıl yardım eder bilmiyorum. İştirak etmediğim bir suça nasıl iştirak etmediğimi anlatmaya çalışacağım. HTS kayıtları da zabit olduğu gibi, Çiğli\'ye gittiğim an telefonumu kapattım. Bu nedenle de Türkiye\'de yaşananları öğrenme şansımızda kalmamıştı. Helikopterin Çiğli\'den kalkacağı ana kadar yaptığımız faaliyetler hep aynıdır. Benim yardım etmemi bırakın uçuşa katkım bile olmamıştır. Ben olmasam da o helikopter uçabilirdi. Darbeci değilim. Meslek hayatım boyunca ne zaman görev verildiyse yaptım. Görevin suç teşkil ettiğini bilseydim yerine getirmezdim. Bu nedenle savunmam bu kadar efendim tahliyemi talep ediyorum\" dedi.

Sanık Ahmet Koçan, \"Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Ben o günkü göreve zorunluluktan geldim o gün ben müsait olduğum için beni göreve yazmışlardı. Benim hiçbir yetkim de yoktu. Böyle bir suçun olacağını bilseydim helikopterden parça alırdım, helikopter uçamazdı. Kimse de bunun farkına varamazdı. Ayrıca suç oluşturulması veya iştirak edilmesi ile ilgili hiçbir toplantı ve brifing gibi bir şeye katılmadım. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi.

Sanıkların avukatları, müvekkillerinin adli kontrolle serbest bırakılmalarını talep etti. Talep kabul edilmedi. Karar duruşması için ise dava, 4 Ekim\'e ertelendi.

\"VİCDANLARI RAHATLATACAK KARAR BEKLİYORUZ\"

Duruşma bitiminde salon önünde Ankara Barosu\'na bağlı Cumhurbaşkanlığı Avukatı Muhammet Ayrın, Kocaeli Barosuna bağlı Başbakanlık Avukatı Halit Çokan ve Şehit Polis Cengiz Eker\'in avukatı Gültekin Akça ile birlikte basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan Avukat Halit Çokan, \"20 Şubat\'ta başlayan bu dava Cumhurbaşkanımızın hayatına, kişiliğine yöneltilmiş en temel davadır. Cumhurbaşkanımıza suikast suçu gerçekleşmiş olsaydı, darbenin seyrinin değişeceği, ülkenin kaderinin etkileneceği bir dava olacaktı. Bugün belki farklı bir, farklı bir durumda olacağımız bir dava süreci olacaktı. Bu davanın uzun süreci içerisinde herkse eteğindeki taşları döktü. Bu çerçevede Cumhuriyet Savcısı iddialarını, biz iddialarımızı ve sanıklar savunmalarını yaptı. Deliller toplandı, olay yeterince açığa kavuştu. Dolayısıyla karar aşamasına geldik. Biz umarız ve temenni ederiz ki demokrasimizi güvence altına alıcı, kamuoyunu tatmin edici, vicdanları rahatlatıcı ve hepimizin rahat bir nefes çekmesine imkan verecek bir karar çıksın; tecelli etsin. Mahkemeden yegane beklentimiz budur\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Adliye önünden görüntü

- Askerlerin gelişi

- Cezaevi araçlarının gelişi

Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA (DHA)

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Doğubayazıt\'ta çatışma: 1 korucu şehit, 4 terörist öldürüldü



AĞRI\'nın Doğubayazıt İlçesi\'nde başlatılan geniş çaplı operasyon sırasında 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 korucu yaralandı. Çatışmada 4 PKK\'lı terörist ölü ele geçirildi.

Ağrı Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"25 Eylül 2017 tarihinde Doğubayazıt İlçesi Yaygınyurt Köyü Civarında 3 Afganlı göçmenin bölücü terör örgütü mensuplarınca vurularak öldürülmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonlarda; 28 Eylül 2017 Perşembe günü Güngören Köyü civarında teröristlerle sıcak temas sağlanmış, 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmalarda 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 2 güvenlik korucusu yaralanmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir\" denildi.

Görüntü Dökümü

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ARŞİV

-Bölgedeki operasyonlardan görüntü

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AĞRI\'NIN DOĞUBAYAZIT

-Hastaneden görüntü

-detaylar



Haber: Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA) -

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Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale\'de

Terminal binasının açılışını yaptı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, açılışlar yapmak ve Onsekiz Mart Üniversitesi akademik yıl açılışına katılmak üzere Çanakkale\'ye geldi.

Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindekileri; Çanakkale Havalimanı\'nda, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ ve çok sayıda partili karşıladı.

TERMİNAL BİNASININ AÇILIŞINI YAPTI

Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile geldiği Çanakkale\'de

ilk olarak Çanakkale Havalimanı Terminal Binası\'nın açılışını yaptı. Açılışta konuşan Başbakan Yıldırım, \"Çanakkale, 15 yıllık Hükümetimiz döneminde ulaşımda, diğer birçok alanda olduğu gibi, çok büyük hizmetlerle buluştu. Çanakkale\'de deniz taşımacılığı hemen hemen bitmişti. Bugün adalar dahil olmak üzere Çanakkale\'de çok gelişmiş deniz taşımacılığı verilir hale geldi. Çanakkale\'nin komşu illerle bağlantısı yoktu. Tüm yollarını bölünmüş yola dönüştürüp, Çanakkale\'yi hem Ege hem Marmara\'ya hem de Orta Anadolu\'ya ulaşılır hale getirdik. Çanakkale\'de 15 yıl önce hava ulaşımı da yoktu. Havaalanı yoktu, açtık. Pistini büyüttük. Şimdi de bu güzel terminali Çanakkale\'ye armağan ediyoruz. Çanakkale\'den Ankara\'ya günlük seferler var. 1 Kasım\'dan itibaren inşallah İstanbul Atatürk Havalimanı\'na günlük seferler yapılacak. Bunun da müjdesini vereyim. Oradan da yurt dışına bütün bağlantılar gerçekleşmiş olacak\" dedi.

\"DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALİMANINI TÜRKİYE BOŞUNA YAPMIYOR\"

\"Çanakkale\'ye 2003 yılında ilk defa geldiğimde bir şey farkettim, her yerde \'Çanakkale geçilmez\' yazısı vardı\" diyen Başbakan Yıldırım şöyle devam etti: \"Atalarımız, ecdadımız, düşmana karşı \'Çanakkale geçilmez\' dedi ve geçirtmedi. Ama daha sonra Çanakkale, ulaşımda da geçilmez hale geldi. Denizde yok, karada yok, havada yok. Ecdad, \'Düşman için geçilmez\' dedi. Çanakkale Türkiye için geçilir. Türk milleti için geçilir. Havadan da, karadan da denizden de geçilir. Çanakkale, bunu en fazlasıyla hakeden ilimizdir. Çünkü Türkiye\'nin, Gazi Mustafa Kemal Atkatürk\'ün, Türkiye\'nin bağımsızlık yürüyüşündeki en önemli direnişin, destanların yazıldığı şehrin adıdır. 15 yıldır Türkiye havacılıkta sadece Türkiye\'de değil dünyada destan yazdı. Bugün Türkiye havacılıkta dünyada 11\'inci sırada. 28 Avurapa ülkesi arasında, 5\'inci sıraya yükseldi. Türk Hava Yolları, Avrupa\'nın 2\'inci büyük şirketi haline geldi. İç, dış hat 34 milyon yolcudan, bugün 174 milyon yolcuya çıktı. Bu sene sonunda 190 milyonu geçecek. 350\'den fazla noktaya uçuş yapıyoruz. Dünyada daha fazla uçuş yapan bir havayolu yok. 159 ülkeye doğrudan uçuşlarımız var. 60\'tan 159\'a geldi. 55 uçağımız vardı. Şimdi sayısını bilmiyorum, 500 uçağa çıktı. Havalimanlarında çalışanların sayısı 4 kat arttı. Dünyanın en büyük havalimanını Türkiye boşuna yapmıyor. Bu 15 yıllık bir başarının sonucudur. Türkiye\'ye yakışan da budur. Bu güzel terminalimiz Çanakkalemiz\'e hayırlı, uğurlu olsun. Şüphesiz, Çanakkale, buradan yapılacak seyahetlerle, ekonomik olarak turizm bakımından çok daha büyük bir fayda sağlayacaktır. 2018 uluslararası Truva yılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın buna yönelik çok büyük etkinlik ve program yapıyor. Çanakkale\'ye hem yurt içi hemde dışından çok sayıda misafir gelecek. Çanakkalemiz\'i çok daha iyi tanıtma imkanına sahip olacağız.\"

Başbakan Yıldrırım, konuşmasının ardından terminal binasının açılış kurdelesini beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte kesip, hizmete açtı. Açıştan sonra yanına gelen partililer ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, daha sonra akademik yıl açılışına katılmak üzere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi\'ne geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Başbakan Binali Yıldırım\'ın konuşması

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Başbakan Yıldırım\'ın partililer ve vatandaşlarla sohbet etmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Burak GEZEN - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Bakan Fakıbaba\'dan \'örnek köy\' projesi

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bursa\'da yaptığı açıklamada, kırsal kesimin geliştirilmesi için önemli bir proje hazırladıklarını söyledi. Fakıbaba, proje kapsamında, tarımda maliyeti düşürerek çiftçinin daha fazla para kazanmasını sağlamak için 81 ilde toplam 250 köyü \'örnek köy\' ilan edip, ihracatın artmasını hedeflediklerini söyledi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük\'ü makamından ziyaret ederek bir süre görüşen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, daha sonra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe\'yi ziyaret etti, özellikle tarımla ilgili kırsala yönelik çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tarımda maliyeti düşürerek çiftçinin daha fazla para kazanması sağlamak için 81 ilden 250 köyü örnek köy ilan edip ihracatın artmasını hedeflediklerini belirten Bakan Fakıbaba, “İnsanların göç etmeyip kırsalda kalarak daha mutlu olmasını ve daha fazla üretmesini isteyen, tarımın gelişmesinin küçük ve orta ölçekli çiftçiliklere ve ailelere bağlı olduğuna inanan biriyim. İlk defa burada açıklamak istiyorum, 81 ilimiz var, her ilimizden 3 tane örnek köy seçip, bu köylerde üretim maliyetini düşürüp çiftçinin daha fazla para kazanmasını sağlayabiliriz\" dedi.

Belediye başkanlarının da bu yöndeki çalışmalarına destek vereceğini söyleyen Bakan Fakıbaba, “Tapulaştırmanın olmadığı yerlerde yönetimi toplulaştırdığımız zaman girdiler daha ucuza mal olacak, bir köyde 10 traktör varsa bu 1 veya 2\'ye düşecek. Girdiler maliyeti düşürecek, ürünü çok daha pahalıya satabileceğiz, Yönetimin toplulaştırılmasıyla birlikte çiftçi kardeşlemizin çok daha mutlu olacaklarına, çok daha fazla para kazanacaklarına inanıyorum. Bu konuda Bakanlığımın tüm imkanlarını seferber edeceğim. Ayrıca bu projeyle ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlere yeni bir istihdam oluşturacağız\" dedi.

Görüntü dökümü:

Bakanın Valilik ve Belediye\'ye gelmesi

Bakanın açıklaması

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR/ BURSA,(DHA)-

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Çevik Kuvvet Şubesi önünde şüpheli çanta paniği

BOLU\'da, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde park halindeki otomobilin arkasına bırakılan çanta, fünye ile patlatıldı. İçinden kıyafet çıkan çantanın sahibi üniversite öğrencisi Sevinç Turgut, araçta oluşan hasarı kendisinin ödeyeceği endişesini yaşadı. Polis, hasarın valilik tarafından karşılanacağını açıkladı.

Sabah 09.00 sıralarında, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasının da bulunduğu Karamanlı Mahallesi Dere Sokak\'ta park halindeki otomobilin arkasına bırakılan çantayı fark edenler polise haber verdi. Polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada çanta ve aracın sahibini bulamadı. Sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Daha sonra gelen bomba imha uzmanı, Çevik Kuvvet Şubesi önüne bırakılan çantayı inceledi. Şüpheli bulunan çantanın fünye ile patlatılmasına karar verildi. Bu sırada Abant İzzet Baysal Üniversitesi\'nde eğitim gören Sevinç Turgut gelerek çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Turgut, memleketinden yeni geldiğini, alışveriş için markete girerken çantayı aracın arkasına bıraktığını, çıkışta da unutarak evine gittiğini belirtti.

ARAÇTAKİ HASARI ÖDEME KORKUSU YAŞADI

Turgut\'un açıklamasına rağmen çanta fünye ile patlatıldı. Çantadan saç kurutma makinesi, kıyafet, kuru üzüm ve antep fıstığı çıktı. Patlatma nedeniyle otomobilin arkasında hafif hasar oluştu. Çantanın patlatılması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Sevinç Turgut, araçta oluşan hasarın da kendisine ödetilmesinin endişesini yaşadı. Turgut, \"Ben sadece çantayı unuttum. Araçla hiçbir alakam yok. Araçla ilgili hiç kimse bana bir şey söylemesin. Ben öğrenciyim hiçbir şeyi karşılayamam\" dedi.

Polis, \"Hasarı valilik karşılar\" diyerek Turgut\'u teselli etti. Daha sonra gelen otomobilin sahibinin bir yakınına da araçtaki hasarın valilik tarafından karşılınacağı bildirildi.

Görüntü dökümü:

-Şüpheli paketin patlatılması

-Polisin çevredeki çalışmaları

-Genç kızın gelmesi

-Genç kızın konuşması

-Araç sahibinin yakınının gelmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Gaziantep\'te, otomobilde uyuşturucuya gözaltı

GAZİANTEP\'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu ve gizli bölmesinde 2 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirdiği otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kent girişinde uygulama noktası oluşturan polis, şüpheli gördüğü araçları durdurarak arayıp, içindekileri kimlik kontrolünden geçirdi. Ekiplerin çalışması sırasında M.Ö.K. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobil de durduruldu. Sürücü M.Ö.K.\'nin tedirgin davranışlarından şüphelenen polis, otomobilde eğitimli köpek ile arama başlattı. Aramada otomobilin arka kapı kısmına yapılmış gizli bölmede 2 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polisin gözaltına aldığı M.Ö.K.\'nin sorgulanmasına başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Durdurulan otomobil

- Polislerin araması

- Narkotik köpeğinin araması

- Ele geçirilen uyuşturucu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ -GAZİANTEP -DHA)

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Muayenehane yangınını itfaiye söndürdü

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, diş teknisyeninin muayenehanesinde medyana gelen yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Hasan Çelebi Mahallesi\'nde Ferhat Adalı’ya ait muayenehanede kimsenin olmadığı sırada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen alevleri çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydederken, yangın ihbarla gelen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Yangının çıkış nedenini araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan bina

- Binadan yükselen alevler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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1 milyon lira para toplayan \'Altın Kızlar\' yakalandı

KOCAELİ\'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde vatandaşlara verdikleri paranın iki katını ödemeyi vaat ederek dolandırıcılık yapan 3\'ü kadın 4 kişi yakalandı. 4 kişinin whatsapp\'ta \'Altın Kızlar\' gibi isimlerle kurdukları gruplarla vatandaşları sisteme katılmaya çağırdıkları, 107 kişiden 1 milyon lira topladıkları iddia edildi.

Gebze\'de, iddiaya göre D.E. isimli kadın çevresindeki vatandaşlara iki katı para kazandırmayı vaat ederek para toplamaya başladı. Altın ve para toplayan D.E. ilk birkaç ödemeleri zamanında yaptı. Güven sağladıktan sonra 107 kişiden 1 milyon lira para topladı. Vaat edilen paralarını geri alamayınca dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar, O.S. isimli şahıs tarafından tehdit edildi. Paralarını alamayan ve tehdit edilen vatandaşlar polise giderek şikayetçi oldu.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. Şahısları takibe alan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yapılan operasyonla D.E., S.Ç. ve P.P. isimli 3 kadın ile O.S\'yi gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 25 adet fişek, vatandaşlardan alınan para ve altınların takibinin tutulduğu 9 adet ajanda, 1 bilgisayar, 2 adet fotoğraf makinesi, 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Whatsapp\'ta \'Altın Kızlar\' gibi isimlerle gruplar kurarak, vatandaşları sisteme katılmaya çağırdıkları, verdikleri paranın ve altının iki mislini vaat ettikleri iddia edilen 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından \'Suç işlemek için örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, tehdit\' suçlamasıyla Gebze Adliyesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Evlerde arama yapılması

Ajandalardan görüntü

Adliyeye sevk edilmeleri, tepki göstermeleri

Haber-Kamera; Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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Yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptı öldü

KONYA\'da 43 yaşındaki Alpay Paytar, akaryakıt istasyonundan alışveriş yapmak isterken yolun karşısına geçmek istediği sırada minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Konya- Antalya karayolunun 37\'nci kilometresinde meydana geldi. Alpay Paytar, yönetimindeki 31 YC 399 plakalı kamyonetini yolun sağındaki boşluk alana park ettti. Ardından akaryakıt istasyonundan alışveriş yapmak için yolun karşısına geçmek isterken Antalya\'ya giden 47 yaşındaki Durali Aydın\'ın kullandığı 35 CCA 10 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Paytar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü Aydın da gözaltına alındı. Paytar\'ın cenazesi otopsi için Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kamyonetten detay

- Cesetten detay

- Minibüsten detay

- Genel ve detay

- Ölen Alpay Paytar\'ın vesikalığı

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA DHA))

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Akdenizli balıkçılar Moritanya yolunda

MORİTANYA\'ya 2 yıl önce çıkartma yapan Karadenizli balıkçıların ardında Akdeniz\'de avlanan balıkçı tekneleri de Afrika ülkesi açıklarında avlanmak için hazırlıklarını tamamladı.

Dünyanın en bereketli balıkçılık merkezlerinden olan Atlas Okyanusu kıyısındaki Moritanya\'da 2 yılda av yapan Türk tekne sayısı 50\'ye ulaştı. Geçen yıl Adana\'nın Karataş İlçesi\'nden bir balıkçının gittiğini, bu yıl da Hatay\'dan 2 balıkçı teknesinin hazırlıklarını yaptığını belirten İskenderun Su Ürünleri Kooperatifi 2\'inci Başkanı Celal Bilen, \"Moritanya, 720 kilometre kıyı şeridi 234 bin kilometrekare alan av sahası var. 600 balık türünün içerisinde 200\'ü ekonomik değere sahip. Moritanya Türk balıkçısı için çok güzel bir pazar. Bizim trol ve gırgır avcılığı yapan teknelerimiz çalışıyor. Güçlü, 25 metrenin üzerinde, donanımlı, sac tekneleri alıyorlar. Her tekne gidip avlanamaz. Tekne sahiplerimiz oraya ekipleri ile birlikte gidiyorlar\" dedi.

İskenderun\'da 2 teknenin Moritanya\'ya gitmek için hazırlığını tamamladığını belirten Celal Bilen, \"Moritanya balıkçı teknelerimizin oraya gitmesi için belirli bir destek veriyor. Türk balıkçılarını daha çok ülkelerinde görmek istiyorlar. Ama bizim hükümetimiz bu konuda teşvik verirse şu anda orada avlanan 50-60 teknenin sayısı 100\'e çıkar. Şu anda İskenderun\'da 5-6 tekne gitmek istiyor ancak şartları uymuyor\" diye konuştu.

İskenderunlu balıkçı Göker Şekerlisoy, balık av sezonu 15 Eylül, 15 Nisan tarihleri arasını kapsadığını ancak hava şartları nedeniyle bu sürede en fazla 2 ay avlanabildiklerini söyledi. Moritanya\'nın çok iyi bir pazar olduğunu belirten Şekerlisoy, şunları söyledi:

\"Her kayıkta 10-15 kişi çalışıyor. Ancak 5-6 ay iş verebiliyoruz. Onun için de arayış içerisine giriyoruz. Karadeniz\'den, Akdeniz\'den balıkçılar Moritanya\'ya tekneleri ile çalışmaya gidiyorlar. Moritanya\'da iyi bir potansiyel var. Anlaşmalar çerçevesinde balıkçımız kazanıyor. Ülkemizde av baskısı da azalmış oldu.\"

Görüntü Dökümü

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- Balıkçı barınağındaki teknelerden görüntü

- Ağ toplayan ve ören balıkçılar

- Balıkçı Göker Şekerlisoy ile röp.

- İskenderun Su Ürünleri Kooperatifi 2\'inci Başkanı Celal Bilen ile röp.

Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)

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Aşkları engel tanımadı

SAKARYA\'nın Karasu İlçesi\'nde kolları olmayan 39 yaşındaki Ahmet Kıtır ile bacakları tutmayan 39 yaşındaki Deniz Kıtır evlendi. Çok mutlu olan Deniz Kıtır, \"Mutluluğa, aşka, sevgiye engel, engel olamaz\" dedi.

Karasu\'da yaşayan Ahmet Kıtır ve Deniz Kıtır 8 yıl önce üye oldukları Kocaeli Engelliler Derneği\'nde tanıştı. Kolları doğuştan olmayan ve geçimini ilçedeki bazı mekanlarda şarkı söyleyerek sağlayan Ahmet Kıtır ve bacakları tutmayan Deniz Kıtır sosyal medyadan görüşmeye başladı. Evlenme kararı alan Ahmet Kıtır ile Deniz Kıtır önceki gün Kuzuluk Mahallesi\'ndeki evlerinde yalnızca yakınlarının katıldığı mütevazi bir düğünle evlendi. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolar yüzlerce beğeni ve paylaşım alan çift birbirlerine karşı duydukları sevgi ve hayat enerjileriyle örnek oldu. Ahmet Kıtır\'ın şeker hastalığı nedeniyle iki bacağı kesilen babası 65 yaşındaki Muhsin Kıtır\'a annesi 60 yaşındaki Nuran Kıtır bakarken, aile hep birlikte yaşıyor.

Tüm ihtiyaçlarını ayaklarıyla karşılayan Ahmet Kıtır, evlendikten sonra eşinin kendisine destek olarak hayatını kolaylaştırdığını söyledi. Ahmet Kıtır, insanların akıl olarak engelli olmadığı sürece hiçbir engelinin olmadığını belirterek, \"Engel sadece vücutta değil, beyinde olmasın önemli olan bu. Hayata sıkı sıkı bağlanacaksın, diyeceksin ki bende bu hayatta varım, mücadele ettiğin sürece tabiki kazanırsın. Önemli olan mücadele etmek, bunu bırakmamak. Biz sevdik, aşk engel tanımaz. Bu bütün dünyada, Türkiye\'de yaşanıyor. Bizim de sevmeye hakkımız var, biz de bir kalp taşıyoruz. Sevmeye, sevilmeye hakkımız var\" dedi.

Deniz Kıtır ise hayata karşı dik durmanın engelliler için kolay olduğunu belirterek, \"Bir önceki hayatıma bakarsak şimdiki hayatım çok daha iyi. 8 yıl önce dernekte tanıştık. Sosyal medyadan görüşmeye başladık, bir hafta sonra da evlenme teklif etti. Ben de kabul ettim ve evlendik. Çok hızlı oldu ama oldu yani. İyi ki oldu, iyi ki hayatıma girdi. Mutluluğa, aşka, sevgiye engel, engel olamaz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çiftten görüntüler

Evlerinde çekilen görüntüler

Aileden görüntüler

Röp.

Haber-Kamera: Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya), (DHA) -

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Duvar ustası, her binaya motiflerle imzasını atıyor

SİVAS\'ta 46 yaşındaki inşaat ustası Abdullah Demir, tuğlasını ördüğü binalara yaptığı figürlerle dikkat çekiyor. Demir son yaptığı binaya ise Ferhat ile Şirin\'in temsil eden motif işledi.

Henüz 13 yaşındayken inşaatlarda çalışmaya başlayan evli ve 4 çocuk babası Abdullah Demir, zamanla kendini geliştirerek usta oldu. 34 yıldır inşaatta çalışan Demir ailesinin geçimini de bu mesleği ile sağlıyor. İstiklal Mahallesi\'nde oturan inşaat ustası Demir zamanla yaptığı binaların tuğlalarına motifler yapmaya başladı ve bunu alışkanlık haline getirdi. Demir, son olarak 1.5 ay önce Alibaba Mahallesi\'nde 11 katlı bir apartmanın duvar örme işini aldı. İnşaatın duvarlarını ören usta Abdullah Demir, tuğla ile ördüğü apartmanın 7\'nci katının dış cephesine bir erkek, 8\'inci katın dış cephesine bir kadın ve 9\'uncu katın dış cephesine de kalp motifi işledi. Görenlerin dikkatini çeken bu çalışma ise yoğun ilgi gördü. İnşaat ustası Abdullah Demir bu yaptığı çalışmada Ferhat ile Şirin\'in aşkını tuğla ile duvara ördüğünü söyledi. Demir, ayrıca aldığı her inşaat işinde tuğlalarla çeşitli objeler işlediğini belirterek, büyük bir duvar işi alması halinde Türkiye haritası ve Türk bayrağını işleyeceğini söyledi.

Demir, \"13 yaşımdan bu zamana kadar inşaatlarda çalışıyorum. Bu motifleri de sürekli canım sıkıldıkça yapıyorum. Aldığım her inşaat işinde bunlardan yapıyorum. Bu inşaatta da bir genç kız bir genç erkek ve kalplerini yaptım. Duvarlara başka motifler de yapıyorum. Örneğin boğa resmi, Türkiye haritası, Türk bayrağı gibi bazı motifler yapıyorum. Bunların herhangi bir ölçüsü yoktur. Uygun duvar olduğu sürece çeşitli motifler yapıyorum. Hayalimde kendim canlandırıp yapıyorum. Bu inşaattaki motifi de Ferhat ile Şirin\'in aşkını anlatmak için yaptım. Bu motifleri gören vatandaşlar gelip fotoğraf çektiriyorlar. Nasıl yapıldığını merak edip soruyorlar. Eğer uygun bir duvar bulursam Türkiye haritası ve Türk bayrağını yapacağım\" dedi. Demir motiflerin sadece tuğla örme sırasında yaptığını, binalara sıva yapıldıktan sonra üzerlerinin kapandığını dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

-İnşaattan görüntüler

-İnşaat duvarındaki motifler

-İnşaat ustasının konuşmaları

-Fotoğraf çektirenler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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Gençlik meclisi ilkokula, bağışlarla 7 bin kitaplık kütüphane kurdu

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, bağışlarla Seymen İlkokulu\'na 7 bin kitaplı kütüphane kurdu.

Çorlu Kent konseyi Gençlik meclisi üyeleri, Seymen İlkokulu\'nun kütüphanesinin olmadığını öğrenerek harekete geçti. Toplanan bağışlarla yaklaşık 7 bin kitap alınırken, meclis üyeleri okulun bir sınıfını kütüphaneye çevirerek boyasını da kendileri yaptı. Kısa bir süre hazırlanan kütüphane dün düzenlenen programla açıldı. Programa Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı CHP’li Ünal Baysan, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Güçlü, Çorlu Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Gürzsoy ile hayırseverler katıldı. Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, kütüphanenin çocuklara olduğu kadarıyla mahalledeki vatandaşlara da açık olduğunu belirterek, \"Bir ülkenin kalkınabilmesi için en önemli ihtiyaç duyduğumuz bilgi ve eğitimdir. Eğitime yapılan yatırım hiçbir zaman için boş bir yatırım değildir. Eğitime yapılan yatırım çocuklarımızın geleceğine yapılan yatırımdır. Bu kütüphane sadece çocuklara değil tüm vatandaşlarımız için yapılmıştırö dedi.

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç da yapılan kütüphanenin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, \"Gerçekten güzel bir çalışma yapılmış. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi. Açılışın ardından Seymen İlkokulu öğrencileri, kütüphaneden faydalanmaya başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Okul tabelası

-Öğrencilerden fotoğraf

-Belediye Başkanı konuşma

-Kütüphane açılış

-Kütüphaneden görüntü

-Öğrencilerin kitap okuması

-Kitap alan görenciler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-

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Ak Partili Petek, 15 Temmuz\'u kitaplaştırdı

AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ/PDY\'nin elebaşı Fetullah Gülen\'i ele aldığı \'İhanet ve Direniş\' adlı kitabını Burdur Gazeteciler Cemiyeti\'nde tanıttı.

15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı da olan Reşat Petek, Burdur Gazeteciler Cemiyeti\'nde düzenlediği tanıtım toplantısında, 15 Temmuz Araştırma Komisyonu Raporunu tamamladıklarını, raporun Meclis tarafından basılıp dağıtılacağını söyledi. Araştırma Komisyonu Başkanı olarak kendisinin özel edindiği ve derlediği bilgileri kitaplaştırdığını belirten Petek, \"Komisyon dışında benim özel çalışmalarım da oldu. Özel edindiğim, derlediğim bilgileri kitaplaştırmak istedim. Ortaya 300 sayfalık bir kitap çıktı\" dedi.

KİTABIN İÇERİĞİ

Ekim ayı içerisinde konuyla ilgili ikinci bir kitabının daha yayınlayacağını anlatan Petek, \'İhanet ve Direniş\' kitabında FETÖ\'nün tarihi sürecine değindiğini kaydetti. Kitapta, Fetullah Gülen\'in yapılanışı, FETÖ\'nün örgütlenmesi, devlete sızması, yıllarca nasıl çalıştığı, örgütün kendisini nasıl gizlediği, uluslararası bağlantıları üzerinde yaptığı araştırmaların yer aldığına değinen Petek, \"Burası önemli, maksadımız roman gibi geçmişte nasıl yaşadığını ortaya koymak değil. Güne ışık tutup, yarınlarda alınacak önlemler bakımından da fayda sağlamak. Kitabın son bölümünde 15 Temmuz sonrası da yer alıyor\" dedi.

YARIM ASIRLIK ÖRGÜT

FETÖ\'nün yarım asırlık bir örgüt olduğunu belirten Reşat Petek, \"Tamamen delil ve belgelere dayanarak ulaştığımız bir gerçek var ortada. Yarım asırlık bir örgütten bahsediyoruz ve bu örgütün Türkiye\'de aldatmadığı, kandırmadığı kalmamış. Devlete sızmış. Bu kitapta bunları iyiden iyiye izah ettik. Konuya yabancı olan birisi bile bu kitabı okuduğunda \'kimmiş bu ihanet eden, nasıl kurulmuş\'un cevabını bulabilecek\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Reşat Petek\'in anlatımı

- Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

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