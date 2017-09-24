DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ŞEHİT İŞÇİYİ 3 BİN KİŞİ UĞURLADI

HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'ndeki Tekeli Üs Bölgesi\'ne yönelik, Irak tarafından PKK\'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan işçi 26 yaşındaki Osman Soylu\'yu, memleketi Osmaniye\'nin Bahçe İlçesi\'nde son yolculuğuna 3 bin kişi uğurladı.Şehit Osman Soylu\'nun cenazesi ilk olarak Yeşilyurt Mahallesi\'ndeki babasının evine getirildi. Burada cenazeyi babası Salih, annesi Şükran ve eşi Serap Soylu ile yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. Helallik alınması ardından şehit işçinin cenazesi ilçe merkezindeki Ağacabey Cami önüne götürüldü. Burada düzenlenen törene Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye Garnizon Komutanı Albay Ahmet Serdar Gül, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, şehidin yakınları ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Annesi Şükran ve eşi Serap Soylu şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü, Annesi tabutu öperek, \"Kaldırmayın oğlumu. Onun Allah\'ına kurban olurum. Benim oğlumu ellemeyin, her yerini kapatmışsınız. Osman\'ım beni duyuyor musun yavrum? Sen bensiz duramazdın. Sen beni çok seviyordun kuzum\" diye ağıt yaktı. Babası Salih Soylu ise metanetli şekilde taziyeleri kabul etti. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu\'nun cenaze namazını kıldırmasının ardından 2 çocuk babası şehit Osman Soylu\'nun cenazesi, götürüldüğü Yeşilyurt Mezarlığı\'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze törenine katılan kalabalıktan görüntü

- Şehidin tabutunun cenaze aracından alınması

- Polislerin omuzunda taşınması

- Cenaze namazının kılınması

- Şehidin annesi ve eşinden detay görüntü

- Cenazenin omuzlara alınması

- Şehidin tabutunun cenaze aracına konulması

Haber-Kamera:İbrahim EMÜL/BAHÇE (Osmaniye), (DHA)

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2)EROĞLU: DERELER ISLAH EDİLMESEYDİ BÜYÜK FELAKET OLURDU

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Artvin\'in Arhavi İlçesi\'nde dün akşam şiddetli yağmur sonucu meydana gelen sel baskınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlçeye son 24 saatte 248 milimetre yağış düştüğünü ve bu rakamın Türkiye\'nin yıllık yağış ortalamasının 3\'de 1\'i olduğunu açıklayan Bakan Eroğlu, \"Dereler ıslah edilmeseydi büyük felaket olurdu.\" dedi.Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valiliğini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 89 milyon lira tutarında 14 yeni yatırım müjdesi ile geldikleri Rize\'ye toplamda 207 milyon liralık 16 tesisin kazandırılacağını açıkladı. Bakan Eroğlu, temeli atılacak tesislerle Rize şehir merkezi, 3 ilçe, 10 mahalle, 17 köy ve 2.680 dekar arazinin taşkınlardan korunacağını belirterek ormancılık projeleri ile Rize’de ağaçlandırma yapılarak ormanların bakımının sağlanacağını ifade etti.

\"ORMANLARI GELİR GETİRİCİ OLARAK KULLANACAĞIZ\"

Ormanlardan gelir elde etme projelerinin olduğunu ifade eden Bakan Eroğlu, şöyle dedi:

\"Ormanları gelir getirici olarak kullanacağız. Mahallelere yakın ormanlık alanlar vatandaşlara gelir getirecek. Kızılağacı keseceğiz onun yerine bal ormanı kuracağız. Kestane ve çiçek balı üretilecek. Vatandaşlara vereceğimiz ceviz, badem, likapa fidanlarının dikimini sağlayacağız. Rize\'de Recep tayyip Erdoğan Üniversitemizle birlikte mavi yemiş seferberliği başlattık. Bu meyve kanser için bu bir. Gelir getirici türlerle hem araziyi koruyacağız hem de vatandaşlara gelirinden istifade etmesini sağlayacağız. Buda vatandaşlarımıza önemli bir müjdemizdir.\"

\"ARHAVİ\'YE 248 MİLİMETRE YAĞIŞ DÜŞTÜ\"

Artvin\'in Arhavi İlçesi\'nde dün akşam şiddetli yağmur sonucu meydana gelen sel baskınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Eroğlu, ilçeye son 24 saatte 248 milimetre yağış düştüğünü belirterek \"Arhavi ilçemiz son 24 saatte 248 milimetrelik yağış aldı. Normalde Türkiye ortalaması 574 milimetredir. Neredeyse bunun 3\'de 1\'i son 24 saatte yağmış. Arhavi\'de dereleri temizlemiştik. Büyük bir sıkıntı olmadı. Bir çay fabrikasının alım tesisini su bastı. Dere yatağına kaçak çay alım tesisi yapmış. Allah\'a şükür bir sıkıntı yok. Bu dereler ıslah edilmeseydi büyük felaket olurdu. Allah\'a şükür can kaybı yok. Bütün ekipler orada ve gerekli çalışmaları yapıyorlar.\" diyerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Eroğlu, meteorolojide en ileri teknolojik sistemleri kurduklarını belirterek yetkililer, basın mensupları ve vatandaşlardan akıllı telefonlarına meteorolojik verileri bildiren programı kurmalarını istedi.

BAKAN BAK: SEL BASKINLARINDAN UZAKLAŞMAK İSTİYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'da her yağmur yağdığında yerel yöneticilerin dikkatlerinin arttığını belirterek bölgesel yağışların etkili olduğunu söyledi. Bak, \"Sizlerin planlaması ve yaptığı değerlendirmelerle bu yağışların oluşturması muhtemel riskleri aşıyoruz. Rize\'ye özel ilgi gösteriyorsunuz. Taşkın koruma planlamalarında kaynağından başlayarak aşağıya doğru planlı programlı şekilde yürütülmesi yönünde karar alındı. Yeşil doğamızı korumak ve zenginleştirmek için bu derelerin turizme ve bölgenin doğasına güzellikler katması gerekiyor. Sel felaketi ile baskınlarla oluşacak olumsuz görüntülerden uzaklaşmak istiyoruz. Bu çok önemli. İnsanların hayatları çok önemli.\" diyerek Rize\'ye yapılan yatırımlardan dolayı Bakan Veysel Eroğlu\'na teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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Valilik ziyaret detayı

Bakan Eroğlu\'nun açıklaması

Bakan Osman Aşkın Bak\'ın açıklaması

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE-DHA)

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3)\"UMUDA İZ BIRAK\" PROJESİ İLE KÖY OKULUNU BOYADILAR

MARDİN Artuklu Üniversitesi öğrencileri, \"Umuda iz bırak\" projesi kapsamında Derik ilçesine bağlı Konak köyündeki okulu yanlarında götürdükleri boya ile boyadılar. Okulun iç ve dış duvarları bir yandan boyanırken, diğer yandan çocuk filmlerinin kahramanlarının resimleri duvarlara yapıldı. Üniversite öğrencileri bayram havasında gerçekleştirdikleri etkinlikte öğrencilerinle oynayarak onların da yüzlerine maskeler çizdi. Derik İlçesine bağlı 70 haneli ve 800 nüfuslu Koonak köyünün ilkokulu, Artklu Üniversitesi öğrencilerinin Mardin Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttükleri, \"Umuda iz bırak\" projesi kapsamında boyandı. Köye gelen 25 kişilik Felsefe, İktisat ve Hemşirelik bölümü öğrencileri, köy çocukları ile birlikte okulun hem içini hem dış duvarlarını boyadı. Bayram havasında gerçekleşen etkinlikte Üniversite öğrencileri yanlarında getirdikleri boyalarla çocukların yüzlerine de maskeler yaptı. Okulun duvarlarına ayrıca çizgi film karekterleri de duvarlara çizildi.

Köy Muhtarı Burhan Sayılır, Mardin Valiliğine, Derik Kaymakamlığına ve Üniversite öğrencilerinin böyle bir projeyle okullarını boyadıkları için teşekkür etti. Etkinliğe katılan Artuklu Üniversitesi öğrencisi Müzeyyen Ölçeroğlu, okullu güzeleştirmek ve çocukları mutlu etmek amacıyla arkadaşları ile köyde olduklarını söyledi. Üniversite öğrencilerinin yüzlerini boya ile çizdikleri çocuklardan Nesrin Doğan da, \"Bugün abilerimiz ve ablalarımız bizi çok mutlu ettiler. Bugün sanki 23 Nisan bayramı gibi okulumuzu boyadılar. Çok teşekkür ediyoruz\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Köy okulunun boyanması

-Üniversite öğrencileri ve köy çocuklarının konuşması

-Duvarlara çocuk filmlerinin çizgi karekterlerinin çizilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK,(DHA)-

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4)LİKYA YOLU ULTRA MARATONU FETHİYE\'DEN BAŞLADI

ULUSLARARASI maraton koşucularının katılımıyla 6 gün sürecek \'Likya Yolu Ultra Maratonu\' Muğla\'nın Fethiye İlçesi\'nden başladı. 4 kategoride 250 koşucu, Ölüdeniz Mahallesi Yasdam Caddesi\'ndeki \'start\' noktasından maratona başladı. Başlangıç noktasında Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı maratona, İngiltere, Rusya, Romanya, Almanya, Belçika ve Güney Kore\'den yabancı sporcular da katıldı. 6 etaptan oluşan maratonda toplam 509 kilometre uzunluğundaki tarihi Likya Yolu\'nun 250 kilometrelik bölümü koşarak geçilecek. Maraton, 30 Eylül\'de Antalya\'nın Kemer İlçesi\'ndeki Çıralı Plajı\'nda sona erecek.

YİYECEK İÇECEK VE EŞYALARINI SIRTLARINDA TAŞIYORLAR

Ultra maratonda sporcular, zorlu doğa koşullarında 6 gün boyunca koşacak. Koşucular, yiyecek-içecek ve eşyalarını yarış boyunca sırt çantalarında taşıyacak. Su, çadır ve medikal destek ise organizasyon komitesi tarafından karşılanacak. Yarışçıların bireysel strateji planı yapmaları gerektiren maraton, fiziksel ve zihinsel kapasitelerini zorlayacak. Likya Yolu, tarihi dokusu ve büyüleyici doğal güzellikleriyle yarışçılara eşsiz bir tecrübe sunacak.

\"DÜNYANIN EN ÖZEL MARATONLARINDAN BİRİ\"

Yarış direktörü Taner Damcı, maratonun bir yarış olduğu kadar, doğayı ve insanın kendini keşfini içinde barındıran muhteşem bir spor aktivitesi olduğunu söyledi. Ultra maratonların dünyada hızla yayıldığını anlatan Damcı, \"Türkiye\'de ilk olan Likya Yolu Ultra Maratonu, dünyanın da en özel maratonlarından biridir. Bu kadar tarihi ve doğal güzelliğin içinden geçilen başka bir maraton yok. Önümüzdeki yıllarda maratonun uluslararası düzeyde çok daha fazla tanınacağını düşünüyorum\" dedi.

\"ÇOK BÜYÜK BİR DENEYİM\"

Maratona ikinci kez katılan spor modeli ve koşucu Nurcan Arıcan, böyle bir deneyime Türkiye\'nin başka bir yerinde sahip olunamayacağını kaydetti. Doğayı çok sevdiği için bu organizasyona katıldığını belirten Arıcan, \"Burada çok uzun ve zorlu bir patika var. Benim için çok büyük bir deneyim. Gerçekten çok istediğim için buradayım. Ortam, atmosfer ve bu kadar profesyonel sporcularla yan yana olabilmek için buradayım. Yol sürekli engebeli ve

çok zorlu. Sürekli bir tırmanış var. Uçurumun kenarından yürüyüşlerimiz oluyor. Vücudumuzun susuz kalmamasına ve yorulduğumuz zaman dinlenmeye çok dikkat etmeliyiz. Bu konuda sporcular uyarıldı. Önce sağlık, sonra da bu atmosferin tadını çıkarmak\" diye konuştu.

\"TAKTİK VE STRATEJİNİN ÖN PLANA ÇIKTIĞI BİR YARIŞ\"

Maratona üçüncü kez katıldığını, yolun çok zorlu olduğunu belirten spor eğitmeni ve koşucu Seda Nur Çelik ise, \"Bazı yerlerde patika bile olmayacak. Ormanda kaybolacağız. Suyumuzun yetmediği anlar olacak. Bu yüzden taktik ve stratejinin ön plana çıktığı bir yarış. Hızlı gidenin değil sonuna kadar sabrını ve dayanıklılığını koruyanın kazanacağı bir yarış. \'Bir an önce koşalım, bitirelim\' diyebilirsiniz ancak o iş öyle olmuyor. Yarışın sadece birkaç kilometrelik bölümünde yol güzel. Diğer bölümleri çok zorlu ve doğayla müthiş bir mücadele var\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yarış öncesi hazırlıklardan görüntü

-Starttan görüntü

-Parkurda koşan sporcuların görüntüsü

-Sporcuların kayalık bölgede tırmanış yapması

-Ölüdeniz manzarası eşliğinde tırmanış yapan sporcuların görüntüsü

-Yarış direktörü Taner Damcı ile röp.

-Koşucular Nurcan Arıcan ve Seda Nur Çelik ile röp.

( Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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5)PAMUKOVA\'DA AYVA FESTİVALİ

SAKARYA\'nın iki komşu ilçesi Pamukova ve Geyve arasında tatlı bir ayva festivali rekabeti yaşanıyor. Pamukova\'da yapılan Eko Pazar Doğal Ürünler ve Ayva Festivali renkli görüntülere sahne olurken, gelecek hafta da komşu İlçe Geyve \'de ayva festivali yapılacak. Sakarya’nın iki komşu ilçesi Pamukova ve Geyve arasında bu yıl tatlı bir ayva rekabeti yaşanıyor. İki İlçe de ayvanın ana vatanı ve başkentinin kendileri olduğunu iddia ederken, iki ilçe bir hafta ara ile ayva festivali düzenleniyor. Pamukova Kent Meydanı\'nda düzenlenen Ekopazar Doğal Ürünler ve Ayva Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Meydana kurulan stantlarda üreticiler bölgede yetişen doğal ürünleri sergiledi.Pamukova bölgesinde üretilen ayva, üzüm ve çilekler maskotlarla tanıtılırken, Kanal D de yayınlanan “ Çocuklar Duymasın dizinde Çaycı Hüseyin karakterini canlandıran Alpaslan Özmol festivale katılanlara Pamukova ayvasını tanıtarak kendine has sesi ile \"Ayvalarrrrr\" dedi.

AYVA REÇELLERİ VE TATLI STANTLARI KURULDU

Ayva üretiminde iddialı İlçelerden biri olan Pamukova\'da 12 bin 500 dekar tarım alanında yıllık 40-45 bin ton ayva üretiliyor. Pamukova ve Pamukova Ayvası Tanıtım Derneği Başkanı Ali Urgan, \"Pamukova Kaymakamlığı himayesinde, Pamukova Belediyesi\'nin destekleriyle Eko Pazar Doğal Ürünler ve Ayva Festivali\'nin ikincisini düzenliyoruz. Amacımız Pamukova\'yı, tarımını, turizmini ve diğer değerlerini uluslararası alanlarda tanıtmaktır. Çiftçimizin ürettiği tarım ürünlerini, işleme ve paketleme ile ülkemize ve lojistik yollarla dünyaya ulaştırmaktır\" dedi.

Pamukova İlçe Tarım Müdürü Ümit Erol, \"Toprağını terk etmeyen ayva çiftçimizin hasadı kutlu olsun\" dedi. Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyon Başkanı Gökhan Tufan ise, \"Yöresel lezzetlerin korunması, farkındalık oluşturulması, tanıtılması için bu tarz festivaller büyük önem taşıyor\" dedi.

Festivalde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu ise bu tür festivallerin organizasyonların yörenin ürünlerinin, kültürünün ortaya çıkarılması ve bunların pazarlanması noktasında çok büyük yarar sağladığını ifade etti.

Festivalde en iyi ayva, en iyi ayva tatlısı ve ayva reçeli dalında birincilik, ikincilik, üçüncülük kazananlara ödülleri verildi..

Görüntü Dökümü

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-Ayva festivali

-Konuşmalar

-Hazırlanan ürünler

HABER-KAMERA:İSMAİL ÇETİNTAŞ-PAMUKOVA-DHA

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6)KURTLAR, DERECİK\'TE 20 KEÇİYİ TELEF ETTİ

HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'ne bağlı Derecik Beldesi\'nde aç kalan kurtlar, gece küçükbaş hayvan sürüsüne saldırarak 20 keçiyi telef etti,birçok keçiyi de yaraladı.Şemdinli İlçesi\'ne bağlı Derecik Beldesi Omuru Köyü Akdemir Mezrası\'nda Musa Kaya\'ya ait küçübaş hayvan sürüsü dün akşam evin önünde köye inen aç kurtların saldırısına uğradı. Saldırıda 20 keçi telef olurken, birçok keçi de yaralandı. Sabah namazına karktığı sırada durumu fark eden küçükbaş hayvanların sahibi Musa Kaya, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Kaya,tek geçim kaynağının bu olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Görüntü Dökümü

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-Telef olan ve yaralı keçilerden genel ve detaylar

-Telef olan küçükbaş hayvanların başında bekleyen vatandaşlar

-Detaylar

HAKKARİ-DHA)

