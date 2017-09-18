DHA YURT BÜLTENİ- 4

1)BODRUM\'DA KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

MUĞLA\'ın Bodrum İlçesi\'ndeki katı atık depolama alanında akşam başlayan yangın, sabah söndürüldü.Yokuşbaşı Mahallesi\'ndeki katı atık depolama merkezinde dün (pazar) saat 21.00\'de, yangın çıktı. Metangazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamanın ardından başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine Bodrum Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Bodrum Orman İşletme Şefliği ekipleri yangına müdahale etti. Gaz sıkışması nedeniyle art arda alanda patlamalar oldu. Zaman zaman ormanlık alana da sıçrayan alevler, ekiplerin anında müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü. Katı atık alanındaki yangın, bugün saat 09.00\'da kontrol altına alınabildi. Yangın söndürülürken, önlem amaçlı bölgede soğutma çalışmaları yapıldığı bildirildi. Alandan yükselen dumanlar gökyüzünü siyaha bürüdü.

Görüntü Dökümü

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- Soğutma çalışmalarından görüntü

- Dumandan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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2)RİZE\'DE GÜLÜMSETEN PANKART: ÖĞRETMENEVİ 50 METRE GERİDE

RİZE\'nin Çamlıhemşin İlçesi\'nde karayolu üzerine asılan \'Öğretmenevi 50 metre geride\' pankartı görenleri güldürüyor. Çamlıhemşin İlçesi\'ndeki Yamantürk Öğretmenevi için karayolu üzerine çift taraflı pankart asıldı. İlçeye giriş yönündeki yüzünde restoran ve teras bölümlerinin açıldığı duyurulan pankartta öğretmenevinin 50 metre ileride olduğuna yer verildi. Pankartın ilçeden çıkış yönündeki yüzünde ise bu kez \'öğretmenevi 50 metre geride\' ifadesi yer aldı. İlginç pankart görenleri güldürüyor.

FOTOĞRAF

Muhammet KAÇAR/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) -

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3)\'MUCİZE BEBEK\' AZRA, İLKOKULA BAŞLADI

VAN Depreminde enkaz altından 47 saat sonra çıkarılan ve depremin simgesi haline gelen \"Azra bebek\", ilkokula başladı. 23 Ekim 2011\'de Van\'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depreme henüz 14 günlükken yakalanan ve Erciş\'te çöken apartmanın enkazında babası ölen, kendisi ise hayata tutunarak, \'Umut\' ve \'Mucize kurtuluşun\' adı olan Azra Karaduman ilkokula başladı. Pulur Mahallesi\'ndeki evlerinin yakınındaki Reşit Akif Paşa İlkokulu 1-A sınıfına kayıt yaptıran Azra\'nın kısa sürede okul ortamına alıştığı ve mutlu olduğu görüldü. Amcası İsmail Karaduman tarafından sabahın erken saatlerinde okuluna getirilen Azra\'nın heyecanlı olduğu gözlendi. Azra Karaduman okulun ilk gününde boyama öğrendi.

\"VATANINA HAYIRLI BİR EVLAT OLACAK\"

Amcası İsmail Karaduman, \"Bugün Azra\'nın okulda ilk gününe eşlik ediyoruz. Maşallah kendisi okula çok hevesli. İnşallah ilerde de okuyacak ve vatanına milletine hayırlı bir evlat olacak. İnşallah büyük yerlere gelecek. Biz de çok heyecanlıyız. İlk günde Azra\'mıza eşlik ediyoruz. Anaokulunu da şu anki ilkokuluna yakın yerde okudu. Okulların karşılıklı olması yeni okuluna da ısınmasına vesile oldu. Biz de bu okulu tercih ettik. İnşallah okulundan memnun kalır. Hocalarımız da Azra\'dan memnun kalır. İnşallah Azra\'yı iyi yerlerde görmek istiyoruz\" dedi. 23 Ekim 2011 depremine Van Erciş\'te oturdukları apartmanda yakalanan Karaduman ailesinden, minik Azra ile birlikte annesi Semiha, dedesi Ahmet, babaannesi Gülsade Karaduman kurtarılmış, minik Azra\'nın babası Sinan Karaduman ise kurtarılamamıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Okuldan görüntü

-Azra\'nın amcası ile okula gelişi

-Sınıfından görüntüler

-Arkadaşlarışyla görnütüsü

-Amcasının konuşması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

(162 mb)

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4)TANIŞTIKLARI OTOBÜS, DÜĞÜN ARAÇLARI OLDU

KOCAELİ\'nin Derince İlçesi\'nde Belediye otobüsünde tanışan çiftinin düğün aracı tanıştıkları 200 numaralı İzmit-Kartal belediye otobüsü oldu. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde çalışan Müslüm Yıldız ile İlknur Yıldız çifti, bir yolculuk sırasında tanıştıkları belediye otobüsünü gelin arabası yaptı. Araç yaklaşık bir saatte süslenirken, organizasyon firması ilk kez bir belediye otobüsünü gelin arabası olarak süslediklerini söyledi. Gelin arabası gibi süslenen hat 200 otobüsü, konvoy eşliğinde gelin evine gitti. Daha sonra buradan gelini alan damat ve yakınları, gelin arabası olarak kullandıkları otobüsle birlikte konvoy halinde düğün salonuna gitti

Otobüste tanışma hikâyesini anlatan damat Müslüm Yıldız, \"İlknur otobüse binince bavulunu önüme koydu. O an gözlerini gördüm onun, yüzüne baktım ve ondan etkilendim. Türk filmlerindeki gibi aklımdan geçirmeye başladım. Acaba ne söylesem de tekrar gözlerini görsem. Tekrar gözlerine bakmak ve onunla konuşmak için bahane arıyordum. Daha sonra yanıma oturdu. Muhabbet etmek için bahaneler aradım. Sonra muhabbete başladık. Yol boyunca yaptığımız muhabbetten sonra onunla çok fazla ortak yönümüz olduğunu fark ettim. Onunla tekrar karşılaşmak istiyordum. Daha sonraları görüşmek için birbirimizin telefon numaralarını aldık. O günden bu yana da her zaman beraberiz. Sonuç olarak bugün düğünümüz oluyor.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Belediye otobüsünün süslenmesi

-Damat ile rop

-Süslenen otobüs ve konvoy

DERİNCE(Kocaeli)(DHA)-



