DHA YURT BÜLTENİ-4

1)HANİ\'DE BULUNAN 3 AYRI PATLAYICI İMHA EDİLDİ

DİYARBAKIR\'ın Hani İlçesi\'ne bağlı Birlik ve Şenlik Köyü kırsalında teröristlerin önceden tuzakladığı 3 ayrı el yapımı patlayıcı, bulunarak kontrollü bir şekilde imha edildi. Lice İlçesi kırsalında yapılan arazi aramalarında ise 3 bin kök kenevir bitkisi bulunarak imha edildi. Hani İlçesi kırsalında düzenlenen operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında yola tuzaklanmış halde bulunan 3 adet el yapımı patlayıcı ile ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Hani İlçesi güneydoğusu ve kuzeyi ile Lice ilçesi kuzeybatısındaki dağlık ve kırsal alanda 12 Eylül 2017 Salı günü saat 22.00\'dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-59 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal Operasyonu, 14 Eylül 2017 Perşembe günü saat 23.00 itibariyle başarıyla sona ermiştir. Bu bağlamda, Lice ilçesi; Birlik Köyü Gezan mezrası mülki sınırları içerisindeki, su deposu bitişiğinde toprağa gömülü vaziyette 50 kg ağırlığında amonyum nitratla hazırlanmış 1, Birlik Köyü mülki sınırları içerisindeki, Havan Tepe bölgesindeki ağaçlık alanda 50 kg ağırlığında amonyum nitratla hazırlanmış 1, Şenlik Köyü Akçapınar ile Kalek Mezrası arasındaki karayolundaki asfalt altına gizlenmiş vaziyette 12 kg\'lık tüp ile 50 kg ağırlığında amonyum nitratla hazırlanmış 1 olmak üzere toplam 3 adet uzaktan komutalı mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği operasyon birliklerince bulunmayı müteakip, patlayıcı madde imha timi tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edilmiştir. Adli makamlardan alınan kararlara istinaden, 40 evin adli araması, 232 şahsın sorgulaması gerçekleştirilmiş, yol kontrol ve arama faaliyetlerinde ise 195 araç ve 373 şahsın sorgulaması yapılmıştır. Gözaltına alınan 1 şüpheli ile 1 kayıp şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, 5 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligatta bulunulması sonrasında serbest bırakılmıştır. Narko-terörizm faaliyetleri kapsamında, Lice İlçesi Şenlik Köyü Akçapınar Mezrası mülki sınırları içerisindeki Çağlayan Deresi batısında tespit edilen 3 bin kök kenevir bitkisi numune alınmasını müteakip, usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiştir. Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıklarına bilgi verilmesini müteakip, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, mayın/el yapımı patlayıcı, kenevir bitkileri ve diğer malzemeler olay yeri incelemesi sonrasında Cumhuriyet Savcılığı talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir\" denildi.

Görüntü Dökümü

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Bulunan el yapımı patlayıcıların imha anı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)-

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2)İZMİR\'İN 15. GEMİSİ AZİZ SANCAR GELDİ, FİLO TAMAMLANDI

İZMİR Büyükşehir Belediyesi\'nin \'Deniz Ulaşımı Geliştirme Projesi\' kapsamında özel olarak imal ettirdiği gemilerden 15\'incisi de filoya katıldı. Prof. Dr. Aziz Sancar\'ın adı verilen, uluslararası sularda sefer yapabilecek donanıma sahip, yüksek hızlı gemi, yapımının tamamlanmasının ardından İzmir\'e getirildi.Kentte deniz ulaşımını modern, konforlu, hızlı ve çevreci gemilerle geliştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda özel olarak üretilen gemilerden 15\'incisini de filosuna kattı. Büyükşehir Belediyesi, yeni filonun bu son gemisine 2015 Nobel Kimya Ödülü\'nü kazanan ve Türkiye\'den bu unvana erişen ilk bilim insanı olma özelliğine de sahip Prof. Dr. Aziz Sancar\'ın adını verdi.

ULUSLARARASI SEFER YAPABİLECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin Deniz Ulaşımı Geliştirme Projesi kapsamında üretilen 15 yolcu gemisinden 13\'ü iç körfez seferleri için dizayn edilirken, Haziran ayında teslim alınan İhsan Alyanak gemisi ve filonun son gemisi Prof. Dr. Aziz Sancar, Yüksek Hızlı Tekne (HSC) koduna uygun olarak inşa edilerek sertifikalandırıldı. 30 knot hıza ulaşan her iki gemi de uluslararası sefer yapabilecek. Muayene ve kabul işlemlerine başlanan Prof. Dr. Aziz Sancar gemisi, sefer izinlerinin alınmasının ardından hizmete girecek.

BU GEMİLERDE YOK YOK

Filonun diğer gemileri gibi yapı ana malzemesi, çelikten daha sağlam, alüminyumdan daha hafif, daha dayanıklı, daha uzun ömürlü ve işletme maliyetleri düşük \'karbon kompozit\' malzemeden üretilen Prof. Dr. Aziz Sancar gemisi, 400 yolcu ve 4 tekerlekli sandalyeli yolcu kapasitesine sahip. Tam elektronik kontrol sistemi ve manevra yeteneği bulunan gemi, bu sayede iskelelere çok kısa sürede yanaşma ve ayrılma işlemini gerçekleştirebiliyor. Gemiler iki kattan oluşuyor ve ana güvertede kapalı alan, üst güvertede ise kapalı ve açık alan bulunuyor. Konforlu ve ergonomik özellikli koltukları ile geniş koltuk arası mesafesi sağlanıyor. Görme engelli yolcular için hissedilebilir yüzey ve gerekli yerlerde Braille Alfabesi ile yazılmış kabartmalı uyarı ve yönlendirme işaretleri de mevcut. Gemilerde 2 erkek, 2 kadın ve 1 engelli tuvaletlerinin yanı sıra bebek bakım masası da yer alıyor. İzmir\'in yeni gemilerinde yolculuk sırasındaki ihtiyaçların giderilmesi için büfe ve soğuk-sıcak içeceklerin satıldığı otomatik satış büfeleri ile televizyon ve kablosuz internet donanımı da oluşturuldu. Gemilerin bir başka özeliği ise 10 bisiklet park yerinin bulunması. Yolcuların konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri için iklimlendirme sistemi, can dostlarıyla birlikte seyahat edebilmeleri içinse birbirinden bağımsız evcil hayvan kafesleri bulunuyor.

Görüntü Dökümü

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- Geminin dışından ve içinden görüntü

- Aziz Sancar\'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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3)ULUSLARARASI ÇUBUK KÜLTÜR VE TURŞU FESTİVALİ\'NE START

ANKARA\'nın Çubuk İlçesi\'nde bu yıl 12\'incisi gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek \'Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali\', kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle başladı. Yıldırım Beyazıt Okulu önünden başlayan kortej yürüyüşüne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Ahmet Gündoğdu, Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet, Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, birçok büyükelçi ve görevlileri, çeşitli kurumların ilçe yöneticileri, siyasiler, vatandaşlar ve festival için ilçeye gelen yabancı gruplar katıldı. Ankara Bulvarı ve Atatürk Caddesi boyunca yürüyen kortejdekilere yol boyunca vatandaşlar sevgi gösterisinde bulunurken, yürüyüş, Atatürk Parkı\'nda son buldu. Festivale katılımın şimdiden yoğun olduğunu belirten Belediye Başkanı Tuncay Acehan, \"Festivalimizin bu yıl 12\'ncisini böylesi güzel bir yerde düzenlemekten memnuniyet duyuyoruz. Çubuk turşumuzun yanı sıra ve diğer ürünlerimizin de bu festivalde tanıtımını yapacağız. Gelecekte de burada daha güzel festivaller yapacağız. Çubuk\'un tanıtımı için çok önemli olan festivalimize şimdiden katılan ve gelecek misafirlerimize teşekkür ediyoruz. 4 gün boyunca birbirinden renkli etkinliklerin yapılacağı festivalimize tüm misafirleri davet ediyoruz\" dedi. Çubukabad Parkı\'nda yapılan konuşmaların ardından konuklar tarafından sahnede festival için açılış kurdelesi kesildi. Stantları gezen protokol üyelerine alanda kurulan çadırdan yöresel ürünler ikram edildi. 4 gün süreli festivalde konserler verilecek, çeşitli etkinliklerle yöresel ürünlerin tanıtıldığı festival, 17 Eylül Pazar gecesi sona erecek.

Görüntü Dökümü

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- Kortej başlarken görüntü

- Sahne gösterileri görüntü

- Stantlardan görüntü

- Tuncay Acehan Röportaj

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK(Ankara), (DHA)-

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4)KINIK HASAT FESTİVALİ SONA ERDİ

İZMİR\'in Kınık ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Hasat Festivali, 5 gün süren etkinliklerin ardından kapanışı sevilen sanatçı Rafet El Roman\'ın konseriyle yaptı. Kınık Hasat Festivali\'nin son gününde Rafet El Roman sahne aldı. Konseri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Miletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet ve çok sayıda vatandaş izledi. Birbirinden güzel şarkılarıyla yaklaşık 10 bin seyirciye unutulmaz bir gece yaşatan Rafet El Roman, izleyiciler arasında fark ettiği down sendorumlu Kemal Can Doğan ile Berkay Yıldırım\'ı sahneye çağırıp onlarla birlikte oynadı. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer konser sonunda Rafet El Roman\'a plaket ve Kınık\'ta dokunan kilim hediye etti.

KINIKLI ÜRETİCİYE DESTEK

Konser öncesi Kınık Belediyesi ile Kınık Çiftçi Malları Koruma Meclisi işbirliği arasında tarımsal destek amaçlı protokolün belge töreni yapıldı. İmzalanan protokol ile çeşitli tarımsal makineler çiftçilerin kullanımına sunuldu. Bu törenin ardından TEOG sınavları ile ilçede bulunan ortaokul ve lise birincilerine küçük altın, festivalin sponsarları olan Sultan Gıda Sanayi ile Polyak Madencilik\'e teşekkür plakatleri İzmir Miletvekili Hamza Dağ, Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ve Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer tarafından verilidi. Törende konuşma yapan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, üreticilerin bereketli bir hasat sezonu yaşamasını dileyerek, \"Tarım memleketindeyiz. Çiftçilik yaparak çok yoruldunuz böyle bir eğlenceye hakkınız var. Sizin için bu festivali düzenledik. İnşallah bu festival uzun yıllar devam edecek\" diye konuştu.Gecede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Miletvekili Hamza Dağ ise 6 yıldır milletvekili görevini sürdürdüğünü son 4 aydır ise Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla hizmet verdiğini söyledi. Kınık\'ın son dönemde hızlı bir gelişim gösterdiğini savunan Dağ, şöyle konuştu:\"TOKİ\'siyle, doğalgazıyla, hastanesiyle şu güzel parkıyla ayağa kalkmış, şahlanmış, yoluna devam eden bir Kınık var. Kınık\'ın kurtuluşunu bu festival ile birlikte kutluyoruz. Dağı, ovası, Karaderesi ve tarımsal üretimin yapıldığı köyleriyle bu festival buraya çok yakışacak.\"

Görüntü Dökümü

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-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ\'ın konuşması,

-Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer\'in konuşması,

-Rafet El Roman\'ın şarkılarını seyirciler ile birlikte söylemesinden görüntü,

-Rafet El Roman hayranları ile sahnede karşılıklı oynamasından görüntü.

Haber - Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)