DHA YURT BÜLTENİ-4 

Bodrum\'dan dönüş yolculuğu başladı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde bayram tatili yapanlar, geldikleri kentlere dönmeye başladı. İlçe giriş çıkışlarında uzun otomobil kuyruğu oluştu.

Bayram tatili için Bodrum\'a gelenler cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren geldikleri illere dönmeye başladı. Dönüş yoğunluğu ise bu sabahtan itibaren giderek arttı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Emin Anter Bulvarı\'nda zaman zaman 1 kilometreye varan araç kuyrukları oluştu. İki kilometrelik yolu 20 dakikada tamamlayan otomobiller Milas istikametine doğru hareket etti. Milas-Bodrum Havalimanı\'nda ise büyük hareketlilik yaşandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında ek uçak seferleri düzenlendi.

TATİLCİLERİN KÖPÜKLÜ EĞLENCESİ

Bayram tatilinde denize girip güneşlenenler, Gümbet Plajı\'ndaki Alora Beach Club\'ta köpük partilerine katıldı. Türkçe ve yabancı pop şarkıları eşliğinde köpüğün altında dakikalarca dans edenler tatilin son günlerinde renkli görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının 34 deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü Bodrum\'da denizden çıkarak köpüğün altına giren turistler, çılgınca dans etti eğlendi. İşletmeci Erol İlhan, tavandan püskürtülen köpüğün, turistlerin son yıllarda en çok tercih ettiği eğlence türü haline geldiğini belirterek, \"Denizden çıkan köpüğün altına koşuyor. Bu bayram tatilinde de köpük partisine ilgi büyük oldu. Bazı günler iki üç kez köpük partisi yapıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Köpük partisinden, dans eden, eğlenenlerden görüntü,

-Bodrum\'dan ayrılanların oluşturduğu uzun araç kuyruklarından görüntü.

Haber - Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Refüjde kurban kestiler

ADANA\'da kurban kesim alanlarına gitmeyen bazı kişiler kurbanlarını yasak olmasına karşın refüjde kesti.

Merkez Yüreğir İlçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı\'nda kurulan hayvan pazarından kurbanlıklarını alan bazı kişiler kesim alanlarına gitme yerine orada yol kenarında kesim yapmayı tercih etti. Bir grup da refüjdeki çimlerin üzerinde kurbanlarını kesti. Koyunlar, refüjdeki ağaçlara asılıp yüzüldü. Yol kenarında kesilip, yüzülen hayvanlar parçalanarak götürüldü. Yolda ise istenmeyen kanlı görüntüler ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

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- Refüjde kurbanın kesilmesi

- Refüjdeki çöplerin görüntüsü

- Kesilmiş kurbandan görüntü

- Kurbanlıklardan görüntü

- Kurban kanının görüntüsü

- Vatandaşın konuşması

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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Düzce\'de kaza: 11 aylık bebek öldü, 5 yaralı

DÜZCE\'de bayram ziyaretinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil, önce önündeki otomobile, ardından refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan 11 aylık bebek öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece D-655 karayolunda Yaka Köyü mevkisinde meydana geldi. Düzce merkeze bağlı Düzköy Köyü\'ndeki yakınlarını ziyaret ettikten sonra ailesiyle Düzce\'deki evlerine dönüş için yola çıkan 37 yaşındaki Ramazan Toramanoğlu\'nun kullandığı 54 NA 745 plakalı otomobil, önde giden Pelin S. yönetimindeki 34 BZ 5414 plakalı otomobile çarparak kontrolden çıktı. Savrulan otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durdu. Hurdaya dönen araçta sürücü Ramazan, eşi 33 yaşındaki Zerrin, çocukları 11 yaşındaki Tahir, 7 yaşındaki Bünyamin ve 11 aylık İsmail Toramanoğlu ile yeğeni 8 yaşındaki Talha Duran yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. 11 aylık İsmail Toramanoğlu, sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

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-Kaza yeri

-Araçlar

-Polisin çalışması

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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İntihar girişimini duyup gelen yaralı yakınları hastane önünde kavga etti

ADIYAMAN\'da, tüfek ile intihar girişiminde bulunan 20 yaşındaki Hüseyin S. yaralandı. Olayı duyunca hastaneye gelen yakınları bilinmeyen nedenle kavga etti.

Olay, bu sabah Kömür Beldesi\'ne bağlı Bahçe Köyü\'nde meydana geldi. Evde annesi ile tartışan Hüseyin S. tüfekle intihar etmek istedi. Ateşlediği tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan genç, ihbar üzerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Hüseyin S.\'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayı duyup hastaneye gelen Sönmez\'in yakınları, bilinmeyen nedenle acil servis önünde tartıştıktan sonra kavga etti. Araçlarındaki sopa ve tekme- tokat kavga eden tarafları, jandarma ve özel güvenlik görevlileri ayırıp sakinleştirdi. Kavgada 2 kişi hafif yaralandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansın acil servise girişi

- Yaralı geç acil servise sedye üzerinde alınması

- Akrabalar arabalarından sopa çıkartması

- Tekme tokat bir birilerine girmesi

- Jandarmanın müdahalesi

- Jandarma kavgaya karışanları ayırması

- Ailelerin sinir krizi geçirmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nden hafif ticari aracın çarptığı yaya 37 yaşındaki Ufuk Erol yaralandı.

Kaza, Keşan-Gelibolu Karayolu üzerindeki Sanayi Kavşağı\'nda meydana geldi. Keşan\'dan Çanakkale\'nin Gelibolu İlçesi yönüne giden 37 yaşındaki Muhsin Atamer yönetimindeki 33 ANV 96 plakalı hafif ticari araç, düzenleme çalışmaları süren Sanayi Kavşağı\'ndan geçtiği sırada yolun karşısına geçmek isteyen Ufuk Erol\'a çarptı. Yaralanan Erol, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Atamer ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çarpan araç

-Kırık ayna ve cam

-Araç içindeki cam parçaları

-Yaralıdan yola savrulanlar

-Polisin incelemesi

-Kaza yeri genel gör.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

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Elif\'in adı bu parkta yaşayacak

AYDIN\'ın Didim ilçesinde açılışı yapılan parka, 2015 yılında Ankara tren garındaki canlı bombanın saldırısı sonucu hayatını kaybeden Didimli Elif Kanlıoğlu’nun adı verildi.

Didim Belediyesi tarafından yaptırılan ‘Elif Kanlıoğlu Barış Parkı\'nın açılış törenine CHP\'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Elif Kanlıoğlu\'nun babası Ümit Kanlıoğlu, annesi Öznur Kanlıoğlu, İstanbul Beylikdüzü CHP İlçe Başkanı Taşkın Özer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Parkın açılış kurdelesini Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Elif Kanlıoğlu\'nun anne ve babası ile protokol üyeleri birlikte kesti. Başkan Atabay belediye tarafından yapılan parkın 2 bin 500 metrekare büyüklüğe sahip olduğunu belirterek \"Parkımızın içerisinde barışı simgeleyen kanadı kırık bir güvercin anıtı bulunuyor. Anıtın üzerine ise Elif Kanlıoğlu\'nun fotoğrafı yerleştirildi. 10 Ekim 2015 günü Ankara katliamında genç yaşta bir gencimiz yaşamını yitirdi. Biz de bu gencimizin adını yaşatmak adına bu parkımızı yaptırdık. Park içerisinde bulunan kanadı kırık güvercin heykeli Didim Belediyemize ait atölyelerimizde kendi heykeltıraşlarımız tarafından yapıldı. Didim ilçemizde bulunan tüm heykel ve anıtlar kendi heykeltıraşlarımız tarafından yapılıyor\" dedi. Elif Kanlıoğlu\'nun babası Ümit Kanlıoğlu da yaptığı konuşmasında Didim Belediyesi personellerine teşekkürlerini iletti.

Mersin Üniversitesi Yabancı Dil Yüksekokulu 2\'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Elif Kanlıoğlu Aydın\'dan mitinge gidenler arasındaydı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Elif Kanlıoğlu parkının açılışından görüntü,

-Elif Kanlıoğlu\'nun babası Ümit Kanlıoğlu\'nun konuşmasından görüntü.

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)

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Polislerden çocuklara doğal tarım eğitimi

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri, Tarım İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlendiği “Her şey bir umutla başlarö (ÇOGEP) projesi kapsamında 40 çocuğa doğal tarım uygulamaları öğretildi.

Kayseri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri, geliştirilen “Her şey bir umutla başlarö (ÇOGEP) projesi kapsamında çocukları sanal dünyadan uzaklaştırarak gerçek doğa ile buluşturacak projeyi hayata geçirdi. Merkez Yenişehir Mahallesi Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü bahçesine kurulan bahçelere haftalık olarak gelen 10-13 yaşları arasındaki 40 çocuk, polisler ve projenin diğer ortağı olan Tarım İl Müdürlüğünden gelen ziraat mühendisleri ile doğal tarımın nasıl gerçekleştirdiği görmekle birlikte proje kapsamında yetiştirdikleri ürünleri toplama ve yeme imkanına sahip oldular.

Toplum Destekli Polislikte Şube Müdürlüğünde çalışan Polis Memuru Murat Kalpakçı proje ile ilgili yaptığı açıklamada “ÇOGEP projemiz Nisan ayında hayata geçti. Projenin başlamasıyla birlikte bir araya geldiğimiz çocukları dijital manyetik ortamdan uzaklaştırıp doğa ve doğal tarımla tanışmasını istedikö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Bahçede polisten doğal tarım eğitimi alan çocuklardan görüntü

- Sebze hasatı yapan çocuklar görüntü

- Toplum Destekli Polislik Şubesi adına Murat Kalpakçı ile röp

- Ziraat Mühendisi ile röp

- Diğer detaylar

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA

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Kuşadası\'nda renkli görüntüler

KURBAN Bayramı tatili için Aydın\'ın Kuşadası ilçesini tercih eden tatilciler, color party (renk partisi) ile keyifli saatler geçirdi.

Kuşadası\'nda Jade Beac Club\'ta Hale Balcıoğlu ile Dilek Tarhan\'ın organize ettiği color party\'de herkese poşetler içerisinde toz boyalar dağıtıldı. Verilen işaret ile birlikte herkes elindeki renkli tozları havaya savurdu. Önce havada renk cümbüşü yaşandı, ardından alanda bulunan herkes rengarenk oldu. Partiye katılanlar cep telefonları ile birbirlerinin fotoğraflarını çekti. Partiyi düzenleyen Dilek Tarhan, \"Amaç eğlenmek. Zararsız toz boyalarla herkes birbirini boyuyor. Ortaya rengarenk görüntüler çıkıyor. Boyalar ise bir duş ile çıkıyor. Bu aktivitemizi kış aylarında da değişik yerlerde düzenleyeceğiz\"dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Renk partisinden genel ve detay görüntüler.

-Boyaların havaya atılması,



Haber - Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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La Plaj sezonu kapattı

ÜNLÜ şarkıcı Hadise\'nin ablası Hülya Açıkgöz\'ün işletmeciliğini yaptığı Yalıkavak mahallesindeki Tilkicik Koyu\'nda bulunan La Plaj, Hadise konseri ile sezona veda etti.

Bu sezon verdiği beach partiler ile adını Bodrum\'un sayılı mekanları arasına yazdıran La Plaj, sezonu kapattı. Yaz boyunca birbirinden farklı ismin konser verdiği beach\'ta son olarak Hadise sahneye çıkarak tatilcileri eğlendirdi. Sahneye seyirciler arasından çıkan Hadise, ilk olarak ‘Şampiyon Şeker\' isimli şarkısını seslendirdi. Hadise, konserine ‘Farkımız Var\', ‘Prenses\' gibi sevilen şarkıları ile devam etti. Uzun bir elbise ve güneş gözlüğü ile sahneye çıkan sanatçı, yaptığı danslar ile de göz doldurdu.

Sevenlerinin bayramını kutlayan Hadise, \"Hoşgeldiniz La Plaj\'ın son eğlencesi bu. O yüzden elimizden geldiği kadar dans edelim, tadını çıkaralım. Bu yaz çok güzel bir yaz oldu. Ablamı tebrik ediyorum. Bir kadın olarak inanılmaz işler başardı. Biliyorsunuz bu iş dünyasında aslında erkekler oluyor. Bir kadın olarak bunu başardığı için onu tebrik ediyorum. Fazla söze gerek yok dans edelim eğlenelim\" dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı sevenlerine güzel bir gün yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hadise\'nin sahne performansından görüntü,

-İzleyenlerden görüntü.

Haber –Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)



