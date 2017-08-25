DHA YURT BÜLTENİ-4

1)SİİRT\'TE YÜREKLERİ AĞZA GETİREN ÖNLEMSİZ İNŞAAT ÇALIŞMASI

SİİRT\'in Kurtalan karayolu üzerindeki bin inşaatın 7\'inci katında, hiç bir önlem almadan tehlikeli bir şekilde beton kalıbı bağlayan işçiler yürekleri ağza getirdi. Yoldan geçen bir vatandaş yaşanan olayı cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alırken, bir işçinin bağladığı beton kalıplarının üzerinde hiç bir önlem almadan yürüdüğü de görülüyor.

Merkez Bahçelievler Mahallesi\'nden geçen Kurtalan karayolu üzerinde, Polisevi bitişiğinde inşaatı devam eden bir binanın 7\'inci katında hiç bir önlem almadan kalıp bağlayan işçiler, görenlerin adeta yüreklerini ağza getirdi. İnşaatın 7\'inci katında beton kalıbı bağlayan bir işçinin hiç bir önlem almadan çalışması ve zaman zaman incecek demirler üzerinde yüremesi bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuna kayıt edildi. Görüntülerde, bir kalıp ustası elinde çekici ile tahtaları birbirine çivilerken, bir işçi de bu ustaya tahta kalas ve parçaları verdiği görülüyor. Duyarlı vatandaşın, muhabir edasıyla olayı anlattığı görüntülerde, kalıp ustası arada bir ayağa kalkarak, 7\'inci katta birbirine çivilediği ince kalıplar üzerinde yürüdüğü bazen de çökerek çalıştığı görülüyor.

Olayı gören ve adını vermek istemeyen mahalle sakinleri, inşaat işçilerinin büyük tehlike arzedecek şekilde çalıştıklarını belirterek, \"İnşaat işçileri belki tehlikenin farkında değil ama bu inşaatı yaptıran mütaahhit nasıl önlem alınması gerektiğini bilmiyor mu? Yazık günah, illaki bir işçinin ordan düşüp ölmesi mi lazım. Biz bile bakmaya korkuyoruz, adamlar 7\'inci kattaki kalıplar üzerinde yürüyor. Bin insanın hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Önce iş güvenliği sağlanmalı. Yetkililer de bu duruma ses çıkarmıyor. Bu inşaatın her katı bu şekilde yapıldı. En son şimdi 7\'inci kattında inşaat çalışmaları devam ediyor ama hala kimse karışmadı, çok yazık\" diye tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

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-7 katlı inşaatta çalışan kalıp ustalarının görüntüsü,

-Ölüme meydan okuyan işçileri çeken vatandaşın konuşması

-Kalıp ustasının ayakta yürümesi, oturup kalkması ve çalışması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-

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2)BARTIN\'DA KUYUYA DÜŞEN İNEK KURTARILDI

BARTIN’ın Kümesler Köyü’nde su kuyusuna düşen inek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Rasim Örs’e ait inek, bahçede bulunan 10 metre derinliğindeki boş kuyuya düştü. İneğin kuyuya düştüğü fark eden Rasim Örs, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Köye gelen AFAD, 1 saatlik çalışma sonrasında kuyu üzerinde kurdukları sistemle halat yardımıyla ineği yukarı çekti. Herhangi bir sağlık problemi olmayan inek sahibine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Afad ekiplerinin kuyuya inmesi

-İneğin görüntüsü

Süre: 30 sn. Boyut: 11,4 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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3)ANTALYA\'DA 5 PKK TUTUKLAMASI

ANTALYA\'da, kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği\'nin (ÇHD) Antalya Şube başkanı avukat Deniz Demirel ile HDP il eş başkanları İhsan Nergiz ve Songül Şarklı\'nın da bulunduğu 5 kişi, PKK soruşturması kapsamında tutuklandı.

Antalya\'da 11 Ağustos sabahı PKK\'ya yönelik soruşturma kapsamında çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda, aralarında KHK ile kapatılan ÇHD\'nin Antalya Şube Başkanı avukat Deniz Yıldırım, avukat Ramazan Gökalp ile HDP Antalya il eş başkanları İhsan Nergiz ve Songül Şarklı\'nın da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Dosyası ayrılan 11 şüpheliden 5\'i, dün sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aralarında HDP il eş başkanları ile 2 avukatın da bulunduğu ikinci gruptaki 11 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Avukat Deniz Yıldırım ile HDP il eş başkanları İhsan Nergiz ve Songül Şarklı\'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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Şüphelilerin polisler arasında sağlık merkezine gelmesi

Sağlık merkezinin dış plan görüntüsü

Şüphelilerin sağlık merkezinden çıkışları

Polis aracına binmeleri

Aracın şubeye gidişi

270 mb -02.25

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA.(DHA)

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4)DERİK\'İN 9 ÇEŞİT İNCİRİ TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI

MARDİN\'in Derik İlçesi\'nde yetişen 9 çeşit incir, hasat mevsiminin ardından tezgahlarda yerini aldı. Anne sütünden sonra en faydalı besin olduğuna inanılan Derik incirinin en pahalısının, kilosu 6 liraya satıldığı belirtildi.

Hasat mevsiminin başlaması ile birlikte Derik İlçesi\'nin ünlü 9 çeşit inciri tezgahlarda yerini almaya başladı. Anne sütünden sonra en faydalı besin olduğuna inanılan Derik\'in 9 farklı türdeki inciri, ilçe merkezindeki tüm dükkanların önünde plastik kovalarda satışa sunuluyor. Boçık (Asmalı), Zerık (Sarı), Şinık (Mavi), Kaloki (Dede), Erbani (Tef), Çayıki (Dağlık), Kıleri (Kirli), Sıncari ve Reşık (Siyahi) ismi verilen incir türleri, sabah erken saatlerde piyasaya sunulmasına rağmen, yeterli alıcı olmadığı için akşama kadar işyerlerinin önünde bekliyor. Fiyatların düşük olmasına rağmen çok az miktarda incir satışı olduğunu belirten üreticiler, ilçe nüfusunun azalmasından ve göçten dolayı ticaretin durma noktasına geldiğini söyledi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle incirlerin olması gerekenden daha önce olgunlaştığını belirten üretici Ahmet Ekinci, topladığı incirleri her sabah ilçe merkezindeki yerli ürünlerin satıldığı halk pazarındaki tezgahta satmaya çalışıyor. Aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle erken hasada başladıklarını belirten Ekinci, \"İncirin fiyatı ucuz olmasına rağmen satılmıyor. Çevre il ve ilçelere sevkiyat yapıyoruz. En ucuz incirin kilosu 2-3 lira, en pahalısı ise 5-6 liraya satılıyor. Her yıl üretimini yaptığımız taze incirlerimiz yoğun ilgi görüyordu\"dedi. İncir üreticisi Remzi Karakaş ise, \"Genellikle Temmuz ayının son günlerinde olgunlaşan incir, bu yıl birkaç gün erken olgunlaştı. Sezon boyunca tarladan topladığımız taze incirleri halk pazarı tezgahımızda satıyoruz. İncir, yerli vatandaşların yanı sıra daha önce tatmış olan çevre il ve ilçelerden de rağbet görüyor. Oysa bu sene emeğimizin karşılığını göremiyoruz\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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- İncir toplarken üreticiler

- İncir topladıkları sırada konuşan Ahmet Ekinci

- İncir toplayan üreticilerden Remzi Karakaş arabasına kovalarla yüklerken

- İncir toplayan üreticilerin yerdeki çalışmaları

- İncirlerin araçlarla ve eşek sırtında pazara getirilmesi

- Tezgahtaki incirler ve satıcıların konuşmaları

Haber - Kamera:Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),(DHA) -

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5) İZİNSİZ KURBAN SATIŞ YERLERİNE MÜDAHALE

ADANA\'da, yol kenarlarına kaçak kurulan kurban satış yerlerine zabıta ekipleri müdahale etti.

Merkez Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi\'ne kaçak kurulan kurban satış yerleri, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından kaldırıldı. Kurulan barakalar, ekipler tarafından sökülürken gerginlik yaşandı. Kurbanlıkların çuvallar içindeki yemlerine de ekipler tarafından el konuldu. Bu sırada bir satıcı, çuvalları vermemek için ekiplere uzun süre direndi. Kirlenen kaldırımlar ise görevliler tarafından temizlendi. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amiri direnen satıcılara, \" Bu yol vatandaşın hakkı, vatandaşın hakkını kimseye yedirmeyiz. İzinsiz kurulan satış noktalarını kaldıracağız\" dedi.

Bunun üzerine kurbanlıklar, getirildikleri kamyonlara koyularak belediyenin belirlediğini satış noktasına götürüldü.

Görüntü Dökümü

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(ÖZEL)

- Zabıta ekiplerinin müdahalesi

- Zabıta ekiplerinin görüntüsü

- Kurbanlıkların çuvallar içindeki yemlerine el konulması

- Satıcı ve zabıta ekiplerinin arasında tartışma çıkması

- Zabıta aracına konan çuvalların götürülmesi

SÜRE:01\'46\" BOYUT:108 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,(DHA)

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6)\"BEN DADAŞ NOBRE\"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'un yıldızlarından Brezilya asıllı Türk futbolcu Mert Nobre\'nin \"Ben Dadaş Nobre\" isimli videosu, sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlarında top koşturduktan sonra B.B. Erzurumspor\'a geçen yıl transfer edilen Mert Nobre, mavi- beyazlı forma ile 14 gole imza attı. Takımın TFF Birinci Lige çıkmasında etkin rol üstlenen Mert Nobre, menisküs ameliyatı olduğu için Teknik Direktör Osman Özköylü tarafından şimdilik yedek soyunuyor. Antrenmanlarda istekli gözüken 37 yaşındaki Metr Nobre, yerel olarak yayın yapan Kar TV\'de yapılan röportajda yşunları söyledi: \"Gel gardaş hoşgeldin gardaş. Ben Dadaş Nobre, hoşgeldiniz gardaş. Ben Dadaş Nobre sizin gardaş hoşgeldiniz. İlk 2 maç iyiydi, 4 puan aldık. Bir beraberlik bir zor galibiyet. Ama en önemlisi Balıkesir maçındaki 3 puan. Ufak bir problem var. Ama bu normal. Yeni bir takım, 20 yeni oyuncu var. Ama bizim performansımız yavaş yavaş daha iyi olacak. Önümüzdeki Çaykur Rizespor maçı bizim çok zor. Orada herşey olabilir. Benim sakatlığım çok kötü değil ama hoca dediki riske gerek yok. Bekle öbür maçları. Rize aşağı yukarı aynı takım geçen sene yüzde 80 aynı oyuncular. Ben hocasını tanıyorum. Kesin bu zor maç. Ama puan olabilir inşallah. Ben çok özledim bu taraftarı. Stadımız henüz hazır değil. İnşallah çok kısa zamanda kendi stadımızda hazırlanırsa biz orada hep beraber olacağız. \"

Görüntü Dökümü

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-Mert Nobre ile röp.

-Erzurumspor antrenmanından detay

Haber-Kamera: ERZURUM,(DHA)

(SÜRE: 03.15 BOYUT: 196)

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7)ORMANLIK ALAN İÇİN TEMA TEPKİSİ

UŞAK Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi\'nde, (KOSB) çevre koruma bandı içinde yer alan ormanlık alan içinde yapılacak parselasyon çalışmasında ağaçların yok edileceğini öne süren TEMA Vakfı Uşak Temsilcisi Doç. Dr. Barış Metin, Valilik ve Orman İşletme Müdürlüğü\'ne müracaat ederek işlemin durdurulmasını istedi.

TEMA Vakfı Uşak Temsilcisi Doç. Dr. Barış Metin, Uşak-Denizli Karayolu üzerinde bulunan KOSB\'nin çevre koruma bandının 100 metre olarak belirlendiğini ifade etti. Dr. Barış Metin, ormanlık alanda yapılacak parselasyon çalışmasının ağaçları yok edeceğini öne sürdü. Dr. Barış Metin, \"KOSB\'deki ormanlık alan, 20 yılı aşkın süredir TEMA Vakfı, diğer çevre örgütleri, okulların ve öğrencilerin katkılarıyla ağaçlandırıldı. Bölgede ağaçlandırma kapsamında 100 bin çam bulunuyor. Ancak KOSB yönetimi, aldığı bir kararla çevre koruma bandını daraltarak bölgeye 18 parsel üretip satma kararı aldı. Bu önemli bir ölçüde ilerlemiş bir proje olarak ortaya kondu. KOSB yönetimi yaptığımız görüşmede konuyu doğruladı ve bölgedeki ağaçlardan yaklaşık 50 bin tanesini taşıyacaklarını ifade etti. Daha önceki yıllardaki tecrübelerimize binaen ağaçların taşınma işlemleri başarıyla gerçekleşmemektedir. Bölgede ağaçların taşınabileceği boş bir alanda bulunmamaktadır. Olsaydı zaten parsel üretme işlemi orada yapılırdı\" dedi.

Konuyu Uşak Valiliği ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğü\'ne dilekçeyle bildirdiklerini ifade eden Metin, şöyle konuştu:

\"Kanunen 3 hektarın üzerinde yetişmiş orman bulunan alanların orman arazisi olması gereklidir. TEMA Uşak Temsilciliği olarak Valilik aracığı ile Orman İşletme Müdürlüğü\'nden bölgenin orman alanı olarak tescil edilmesini istedik. Yaptığımız başvuruların sonuçlanmasını bekliyoruz. Eğer talebimiz gerçekleşmezse TEMA Vakfı olarak kanuni yollardan bu ağaçların kesilmemesi ve yok olmaması için hukuki mücadelemizi gerçekleştireceğiz. Bu konuda önce yetkililerden sonra da Uşak halkından destek bekliyoruz\"

KOSB\'nin arıtma tesisinden kaynaklı çevreye yaydığı pis koku ve çöplüğünden yayılan pisliklerle anıldığına dikkat çeken Metin, \"Uşak-Denizli Karayolunda bulunan KOSB\'nin önünden geçen herkes bölgeden burnunu tıkayarak geçebilmektedir. Böyle çevre felaketlerinin yaşandığı bir alanda yegane güzellik bu ağaçlardır. Bu ağaçların taşınarak veya kesilerek yok edilmesi bu alanı içinden çıkılmaz bir hale getirecektir. Uşak\'ın bütün yetkililerinden bu konuya karşı duyarlı olmasını bekliyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- KOSB\'de ki ormanlık alandan görüntü

- TEMA Vakfı Uşak Temsilcisi Barış Metin ile röp.

- Ağaçlardan görüntü

(Haber- Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, (DHA)

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8) BAŞKANDAN ÖYKÜ KİTABI

ANTALYA\'nın Muratpaşa Belediye Başkanı CHP\'li Ümit Uysal\'ın 21 öyküyü bir araya getirdiği \'Lavinya\'nın Aşkla İmtihanı\' adlı kitabı raflarda yer aldı. Ümit Uysal, Zülfü Livaneli\'nin \"Zevkle okudum\" dediği kitabından elde edecek geliri kamusal alanda harcayacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilk kitabını yayımladı. Avukat olan ve gitar tutkusuyla da bilinen Ümit Uysal, yıllardan beri yazdığı öykülerinden 21\'ini \'Lavinya\'nın Aşkla İmtihanı\' adlı kitapta bir araya getirdi. Uzun yıllardır edebiyatla okur ve yazar olarak uğraştığını belirten Uysal, üniversitede öykü yazmaya başladığını söyledi. 1990\'lı yıllarda öykülerinden birkaçının dergilerde yayımlandığını kaydeden Ümit Uysal, \"Avukatlık yaşamımın yoğunluğunu düşürdüğüm bir zamanda edebiyata yoğunlaşma isteğim vardı. Baktım yoğunluk bitmiyor, hiç olmazsa şu ana kadar yazdıklarımın içinden birkaçını seçip yayınlayayım istedim. Ömür kısa, gerçekleştiremediği şeyler insanın içinde ukte kalıyor\" dedi.

KİTAP İÇİN İZNE AYRILMIŞ

Ümit Uysal, başkanlığı süresince 3 yılda 25 gün izin kullandığını söyledi. Geçen aralık ayında 8 gün izne ayrılarak Tekirova\'da bir otele yerleştiğini kaydeden Uysal, şöyle devam etti:

\"Eşim ve çocuklarım, otelde kaldığım sürece iki günde bir akşam yemeğine geldiler. Yalnız kaldım. Geçmişten bugüne kadar yazdığım yazıları elden geçirdim. 21 öykü seçtim. Onları yeniden elden geçirdim. Günde ortalama 13 saat çalıştım. Sonunda bu kitap ortaya çıktı. Bu kitap benim hayalimdi. İnternet çağı estetik duyguları çok geriletiyor. Gülten Akın\'ın \'Kimsenin vakti yok ince şeyleri düşünmeye\' mısralarını tekrar etmek durumunda kalıyoruz. Hızlanma, doğal olarak sığlaşmayı getiriyor. Edebiyatın kendisini gündemde tutmak aslında değerli bir direnişe dönüşüyor. Hız ve hızlı tüketim karşısında edebiyatı savunmak insani değerleri ve estetiği savunmak anlamına geldi.\"

\'ÖRNEK OLSUN İSTEDİM\'

Belediye başkanı sıfatı taşıyan biri olarak böyle bir kitabının olmasının belki yeni kuşaktan bazı kişilere ilham verebileceğini dile getiren Ümit Uysal, \"Bu kitap belki gençlerin ilgisini edebiyata sevk edebilir. Onları bu yüksek temponun içinde yavaş düşünmeye sevk edebilir. Bu anlamda faydalı olabilir. Sadece benim yapmak istediğimden öte bir kamu görevlisi olarak yeni kuşaklara bu kitap örnek\" dedi.

KAZANACAĞI PARAYI KAMUYA AKTARACAK

Kitabının Dante Yayınları\'ndan çıktığını anlatan Uysal, ilk etapta 5 bin basıldığını söyledi. Kitabın hızla tükenecek gibi göründüğünü kaydeden Uysal, \"Zülfü Livaneli, Feyza Hepçilingirler, Ferruh Tunç gibi edebiyatın önemli isimleri kitabı çok beğendi. Bütün okuyanlardan olumlu geri dönüşler alıyorum\" diye konuştu. İkinci kitap için de hazırlıklara başladığını anlatan Uysal, Adalet Kurultayı\'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu\'na kitabı imzalayıp vereceğini aktardı. Ümit Uysal, 10 liraya satılan kitaptan elde edeceği geliri de kamusal amaçlı kullanacağını anlattı.

ZÜLFÜ LİVANELİ DE KİTABI BEĞENDİ

Kitabı ilk okuyanlardan yazar-sanatçı Zülfü Livaneli de şu yorumda bulundu:

\"Hikayeleri büyük bir beğeniden öte, zevk alarak okudum. Konuların özgünlüğü, dilin kıvraklığı ve gözlemlerdeki keskinlik şaşırtıcı denilecek kadar güzel. Kitapla ilgili bu olumlu düşüncelerimi birkaç cümleyle de olsa ifade etmek isterim.\"

Görüntü Dökümü

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Başkan Ümit Uysal Kitabı okurken görüntüsü

RÖP: Muratpaşa belediye başkanı Av. Ümit Uysal

Kitabın görüntüsü

501 MB --04.29

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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9)MAKET TRAFİK ARACIYLA SELFİE

ADANA Emniyet Müdürlüğü\'nün, ihlallerin önüne geçebilmek için trafiğin yoğun olduğu yerlere koyduğu maket trafik polisi aracını fark eden bazı sürücüler, bu maketle selfie yaptı.

D-400 Karayolu üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yerleştirilen araç, uzaktan bakıldığında, normal bir polis aracı gibi görülüyor. Maketin üzerinde konulan tepe lambası ise hava kararınca polis araçlarındaki gibi yanmaya başlıyor. Trafik ihlali yapılmasını önlemek için konulduğu açıklanan maketi fark eden bazı sürücüler, araçlarını durdurarak maketle birlikte selfie çekiyor.

Görüntü Dökümü

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(ÖZEL)

- Maket polis aracının genel ve detay görüntüleri

- Yoldan geçen çocukların maketle selfie çekilmesi

- Çocukların konuşması

- Maketten görüntüler

SÜRE:02\'11\" BOYUT:134 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,(DHA)