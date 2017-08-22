DHA YURT BÜLTENİ-4 

Çanakkale\'de ByLock\'tan 17 gözaltı

ÇANAKKALE\'de, FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturmada, örgütün şifreli yazışma programı ByLock\'u kullandığı tespit edilen 17 kişi, polis tarafından gözaltına aldı. Firarda olan 8 kişinin ise arandığı belirtildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 19 Ağustos Cumartesi günü, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları belirlenen 25 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alınarak emniyete getirildi. İfadeleri alınan 17 zanlıdan 2\'si, emniyetteki sorgusu, 2 kişi ise Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 13 kişiden 5\'i ise bugün adliyeye sevk edildi. Gözaltında olan 8 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, firarda olan 8 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Adliyeye çıkarılan şüphelilerden görüntü

- Adliyeden görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Göltürkbükü\'ndeki saldırının zanlısına olay yerinde keşif

BODRUM\'un Göltürkbükü Mahallesi\'nde iki işletmeyi basıp 1 kişiyi öldürdükleri, 4 kişiyi ise yaraladıkları iddiasıyla aranırken Ankara ve Antalya\'da yakalanan 3 şüpheli kente getirildi. Cinayet zanlısı D.Ç.\'ye, bu sabah olay yerinde keşif yaptırıldı. Adliyeye getirilen D.Ç. girişte, \"Ben kimseyi öldürmedim\" diye bağırdı.

Göltürkübükü Mahallesi\'ndeki Çilek Beach Club\'ta geçen 30 Temmuz\'da bir kişi, belindeki iki tabancayı çıkarttı, rastgele ateş etti. Tatilcilerin eğlendiği beach clubta büyük panik yaşandı. Saldırıda vurulan Sess Beach Club\'ta komi olarak çalışan 21 yaşındaki Furkan Say öldü, aynı yerdeki garson 28 yaşındaki Nesibi Günenç ile Çilek Beach Club\'ta çalışan garson 29 yaşındaki Yasin Kaya, müşterilerden sunucu Jess Molho\'nun eşi 36 yaşındaki Zeynep Molho ve 24 yaşındaki M.K. yaralandı.

Jandarmanın takibi sonucu olayın zanlısı D.Ç., Ankara Keçiöeren\'de yakalandı. Olayda gözcülük yaptığı ve ayrıca otomobili kullandığı tespit edilen iki kişi Antalya\'da yakalanarak D.Ç. gibi Bodrum\'a getirildi. Ayrıca olay anında gözcülük yaptığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin ise Ankara Cezaevi\'nde başka bir suçtan tutuklu olduğu belirtildi.

OLAY YERİNDE KEŞİF

Bu sabah olayın meydana geldiği beach club\'a 20 jandarma eşliğinde elleri kelepçeli ve çelik yelek giydirilerek getirilen zanlı D.Ç., soğukkanlı biçimde nereden nasıl geldiğini ve nasıl ateş ettiğini anlattı. Sabah tatilcilerin denize girdiği anda yapılan keşif, beach club\'ın bitişinde güneşlenen ve denize giren tatilciler tarafından ilgiyle izlendi. D.Ç. ifadesinde, olaydan 20-25 gün önce beach cluba eğlenmeye gelen bazı yakınlarının, işletmenin korumalarınca dövüldüğünü, telefon açtığını, özür dilemelerini istediğini ancak işletme yetkilileriyle telefonda tartıştığını bu nedenle klube geldiğini söylediği öğrenildi. Kendisine küfür edildiği için öfkelendiğini belirten D.Ç., \"Ağıza alınmayacak küfürler ettiler. Biz ailemize namusumuza söz söyletmeyiz. Bu nedenle korkutmak amacıyla gelmiştim. Ama ben havaya ateş ederken, kimseyi öldürmedim; yaralamadım. Ben ateş ederken birileri daha ateş etti. Amacım sadece korkutmaktı. Ölen gence ben de çok üzüldüm\" dediği belirtildi. Keşfi yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilen D.Ç. \"Ben kimseyi öldürmedim\" diye bağırdı. Diğer iki zanlının ise işlemlerinin sürdüğü, bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sabah beach clubta yapılan keşiften görüntü

- Tatilcilerin şaşkın bakışları

- D.Ç.\'nin adliyeye getirilmesi jandarmalar tarafından içeri girmesi bağırması

Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), DHA)

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Kuralsızlık ve dikkatsizliğin neden olduğu kazalar MOBESE kameralarına böyle yansıdı

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Türkiye\'nin çeşitli şehirlerinden farklı tarihlerde kuralsızlık ve dikkatsizliğin neden olduğu feci şekilde sonuçlanan kazaların MOBESE kameraları görüntülerihi, “Hız Kurallarına Uysalardı, Bu Kazalar Olmayabilirdi\", \"Dikkatli alsalarda bu kazalar olmayabilirdi\" uyarı notları ile paylaştı..

Türkiye\'nin farklı şehirlerinde ve tarihlerinde 2017 yılı içerisinde yaşanan trafik kazaları, MOBESE kameralarıyla ortaya çıktı. Aşırı hız yapıldığı görülen bazı görüntülerde, sürücülerin yayalara çarpması ve maddi hasarlı kazaların yaşanmasına sebep olduğu görülürken, Emniyet Genel Müdürlüğü, bu yaşanan kazaları ise “Hız Kurallarına Uysalardı, Bu Kazalar Olmayabilirdiö notuyla paylaştı. Emniyet Genel müdürlüğü tarafından paylaşılan kaza görüntelerinden bazıları şöyle:

MUŞ

Muş\'ta, yokuştan inen bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sol tarafında bulunan kaldırıma çarpıyor ardından ise ilerledikten sonra sağ tarafta bulunan kaldırıma çarpıp park halindeki araca çarpmadan duruyor. Çevredekilerin seslerin üzerine koştuğu otomobilde ayrıca çocukların da ön tarafta oturduğu görülüyor.

SİİRT

Siirt\'te ise, Hükümet Bulvarı üzerinde iki otomobilin yan yana gittiği ve bir sürücünün hızını artırması üzerine aniden direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Sürücü otomobili toparlamaya çalışmak istese de bir türlü toparlayamadı. Daha sonra ise refüje çarparak duruyor.

Siirt kent merkezinde yaşanan bir başka kazada da, 3 kişi yaralandı. Kazada ara sokaktan hızla ilerleyen bir motosiklet karşıya geçmeye çalışan bir yaşlı birine çarpıyor. Motosiklet ve sürücüsü çarpmanın etkisiyle yere düşerek sokakta park halinde olan bir otomobilin yanında duran başka bir vatandaşa çarpıyor.

TUNCELİ

Tunceli\'de, bir kavşakta yaşanan kazada aşırı hıza dikkat çekildi. İki otomobilin inatlaşması sonucu birbirine çarpması kameraya saniye saniye yansıdı.

BİNGÖL

Kazaların içerisinde yaşanan en ilginç görüntüler ise Bingöl\'de bir kavşakta kayıt edildi. Hayvanlarını otlatmadan getiren 2\'si kadın 1 erkek karayolundan karşıya geçerken yolun kaygan ve ıslak olması nedeniyle bir otomobil hızını alamadı, hayvanlara çarptı. Bazı hayvanlar çarpmanın etkisiyle kaçarken bir ineğin bir ayağı otomobilin altında kaldı. Bunu gören hayvan sahiplerinden olduğu iddia edilen kadın ise, isyan ederek bazı hayvanları karşıya geçirdi. Kadın, tekrardan arkasına bakarak yolun karşısına geçtiği sırada bu kez başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

VAN

Van\'da, kent merkezinde yaşanan bir trafik kazasında da bir öğrenci yaralandı. İşlek caddelerden birinde bir öğrenci yolun karşısına geçmek için hızla koşuyor, ilk Halk otobüsün önünden geçen genç, hareket halinde olan diğer otobüsün altında kalarak yaralanıyor. Öğrencinin koşması ve otobüsün altında kalması ise MOBESE\'ye yansıyor.

Görüntü Dökümü:

-MOBESE kameraları

-2017 yılı içerisindeki kazalar

-Muş, Siirt,Tunceli, Bingöl, Van\'da meydana gelen kaza anları

-Yaşanan kazalar ve yayalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:DİYARBAKIR,(DHA)-

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Kastamonu\'da saman yüklü traktör devrildi

devrilmesi cep telefonu kamerasına yansıdı

KASTAMONU\'nun Devrekani İlçesi\'nde saman yüklü traktörün virajda dönerken devrilmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Devrekani ile Çatalzeytin İlçesi arasındaki yolda meydana gelen kazada, römorkuna taşıma kapasitesinden fazla saman yükleyen traktör, yolda savrulmaya başladı. Saman balyalarının da yerinden oynamasıyla yolda tehlikeli seyreden traktörü arkasında bulunan otomobildeki yolcu cep telefonuyla kaydetti. Traktör, bir süre sonra virajdan dönerken devrilerek yan yattı. O anlar kameraya yansıdı. Kazada, traktör sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Saman yüklü traktörün ilerlemesi

-Savrulması

-Virajı dönerken devrilmesi

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/DEVREKANİ(Kastamonu),(DHA)

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Özge\'den Başkan Türel\'e teşekkür ziyareti

ANTALYA\'da babası Ali İhsan Yıldırım\'ın evinde yaptığı 150 liralık düzenekle yürümeyi öğrenen, sol bacağı dizinin üstünden kesik 3.5 yaşındaki Özge Yıldırım, özel protezine kavuşmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Babası Ali İhsan Yıldırım\'ın evinin tavanına yaptığı düzenekle yürümeyi öğrenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın destek sözü verdiği Özge Yıldırım\'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel kucak açtı. Başkan Türel, rehabilitasyonu Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde yapılan Özge\'ye İstanbul\'da özel bir protez taktırma sözünü verdi. Türel\'in desteğiyle Özge\'ye kısa süre önce İstanbul\'da dizi bükülebilen protez takıldı. Artık yaşıtları gibi yürüyebilen ve oynayabilen Özge, babası ve ağabeyi ile birlikte kendisine bu imkanı sağlayan Başkan Menderes Türel\'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Türel\'in elinden tutarak makam odasını gezen Özge\'nin çok mutlu olduğu gözlendi. Etrafa gülücükler saçan küçük kız, Başkan Türel\'e nazar boncuğu hediye etti. Başkan Türel de Özge\'ye çeşitli hediyeler verdi.

CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR

Menderes Türel, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Özge\'ye destek sözü verdiğini hatırlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız hassasiyetleri bizleri onurlandırdı. Bu konuya verdiği önemden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü de hukuki anlamda destek veriyor. Biz de sağlığına kavuşması noktasında Özge\'ye gerekli desteği verdik. Özge\'yi yürürken görmek bizim için çok önemli. Güzel bir sonuç aldığımızı görüyoruz. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı\'ndan Prof. Dr. Ömer Özkan başta olmak üzere emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz\" dedi.

AMPUTE TAKIMDA DA GÖRECEĞİZ

Türel, Özge\'nin yürüyebilmesi için büyük bir mücadele verildiğini anlatırken onun yalnız olmadığını tüm Türkiye\'nin gördüğünü anlatırken şöyle konuştu:

\"Biz ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Özge, gibi güzel sonuçları görüyor olmak, bizim için hayatta hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar önemli. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha önce de Özge\'yi ziyaret etmiştik, bundan sonra da geliriz. Özge\'nin durumunu yakından takip etmeye devam edeceğim. Özge inşallah koşmaya başlayınca onu belediye sporun ampute takımında lisanslı sporcu olarak göreceğimiz günleri Allah bize göstersin.\"

KOŞMAYI DA ÖĞRENECEK

Baba Ali İhsan Yıldırım, Özge\'nin artık daha mutlu olduğunu ifade ederek, eski bükülmeyen protezden kurtulduklarını söyledi. Özge\'nin Başkan Türel\'in desteğiyle kendisine özel yapılan ve dizden bükülebilen yeni protezine alıştığını anlatan Yıldırım, “Başkanımız destek oldu. Yeni protezimiz takıldı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hem bükülmesi var hem de Özge daha rahat yürüyebiliyor. Silikonlu olduğu için bacağını acıtmıyor. Özel bir protez. Eve yaptığım düzeneği de Özge\'nin koşması için kullanacağım. Yürümeyi öğrendiyse koşmayı neden öğrenmesin\" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, hukuki olarak da mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber- Kamera: ANTALYA, (DHA)-

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\'Eziyet köprüsü\' silbaştan!

HATAY\'ın İskenderun İlçesi\'nde Feyezan Kanalı üzerinde yapılan, ancak zeminden 2.5 metre yükseklikte kaldığı için bölge halkının kullanmakta zorlandığı köprüde, seviye düşürme çalışması başlatıldı.

Meydan Mahallesi\'ndeki Feyezan Kanalı üzerine, İskenderun Belediyesi\'nin talebi ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından köprü yapıldı. Tamamlandığında yerden 2.5 metre yüksekte kalan köprü, bölge halkına zor anlar yaşattı. Cumhuriyet, Piri Reis ve Barbaros mahalleleri ile Meydan Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan köprü vatandaşlardan tepki gördü. Meydan Mahallesi Muhtarı Ramazan Güneş bölgede yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığını belirterek, \"Çok yüksek kot farkı var, evler ve yol aşağıda kaldı. Yetkilileri aradık, burada yanlış bir şeyler olduğunu söyledik\" dedi.

Gelişmeler üzerinde ikinci kez ihalesi yapılan köprüde yeniden çalışma başladı. Ekipler köprünün beton bölümlerini dev makinelerle kesti. Beton blokların çıkarılmasının ardından köprünün ayakları, yol seviyesine inecek şekilde düzenlenecek.

Görüntü Dökümü

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- Yüksek kalan köprüden görüntü

- Vatandaşların köprüden güçlükle geçmeleri

- Vatandaşlarla röp

- Köprüde kesme ve kırma ile vinçlerle yapılan çalışma görüntüsü

- Köprü üstündeki çalışan ile röp

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(HATAY),(DHA)

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Celal Bayar, Gemlik’te anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin 3’üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, ölümünün 31’inci yılında Bursa\'nın Gemlik İlçesi(ndeki anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Umurbey Mahallesi\'ndeki törende, Bayar\'ın torunu Akile Gürsoy, Cumhurbaşkanı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu diğer protokol üyeleri hazır bulundu. Törende, anıt mezara çelenklerin bırakılması ardından saygı duruşunda bulunuldu. Anma töreni, Bayar\'ın torunu Akile Gürsoy\'un taziyeleri kabul etmesiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Anma töreni

_Çelenk sunulması

-Taziyelerin kabulu

-DEtay görüntüler

Haber : Hurşit TOPAL/GEMLİK(Bursa), (DHA)-

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(ÖZEL) Ünlülerin çarığı Maraşlı ustadan

KAHRAMANMARAŞLI çarık ustası 52 yaşındaki Hüseyin Kopar aralarında Truva, Harry Potter, Avatar, Yüzüklerin Efendisi gibi filmlerin yer aldığı 43\'ü yabancı 50 film için 50 bin çarık ürettiı. Kopar ailesi aynı zamanda dünya sinemasının yıldız isimlerinden Brad Pitt, komedyen Cem Yılmaz, sanatçı Tarkan\'a da çarık yaptı.

Hüseyin Kopar\'ın dedesi Salman Kopar, İstanbul\'da askerlik yaptığı sırada Rum asıllı bir ustadan çarık yapmayı öğrendi. Daha sonra memleketi Kahramanmaraş\'a dönerek mesleği sürdüre Salman Kopar, ailesinin diğer bireylerine de çarık yapmayı öğretti. Kopar ailesinden 4\'üncü kuşak olarak dede mesleğini sürdüren Hüseyin Kopar, bir yandan da çarıkların tanıtımını yapmak için Türkiye\'nin farklı illerini gezdi. İstanbul\'da yaşayan bir Musevi ustanın, Osmanlı çarığını 1975 yılında ABD yapımı \'Büyük İskender\' filmi için yapmasıyla, sinema sektörü çarıkların denizde, çamurda ve her hava koşulunda giyilebileceğini gördü. Musevi ustanın bu girişimini öğrenen Hüseyin Kopar da Türkiye\'nin farklı illerinin yanı sıra 1990 yılından sonra ABD ve birçok Avrupa ülkesini gezerek çarığın tanıtımını yaptı. Bu tanıtım faaliyetlerinin ardından dünya sinemasının kült filmlerinden Truva, Harry Potter, Avatar, Yüzüklerin Efendisi, Kral 8\'inci Henry, Boley Kızı, Aragorn gibi filmlerde kullanılmak üzere Kopar\'a çarık sipariş edildi.

FİLMLER İÇİN 50 BİN ÇARIK YAPTI

Kahramanmaraş\'ta aile şirketi olarak çalışmaya devam eden Kopar ailesi, bugüne kadar 7\'si Türk yapımı, 43\'ü yabancı filme çarıkların yanı sıra kostümler dikti. Antalya\'da bir alışveriş merkezinin davetiyle gelen Hüseyin Kopar, açtığı stantta çarık dikti. Osmanlı çarıklarının yanı sıra filmler için kostüm diktiğini de belirten Hüseyin Kopar, son olarak eylül ayında vizyona girecek İngiliz yapımı \'Truva\' filmi ayarında bir filmin ayakkabı ve kostümlerini yaptıklarını söyledi. Anlaşma gereği bu filmin adını açıklayamayacağını belirten Kopar, \"Biz aile olarak dikimleri yapıyoruz. Çocuklarımız da bu işi yapıyor. Kostümleri dönem dönem Kahramanmaraş\'taki kadınların da desteğiyle yapıyoruz. Amaçlarımızdan biri de kırsalı desteklemek. Minyatür çarıklar da yapıyoruz. Bunları yine kırsalda yaşayan sayıları 70 olan kadınımız yapıyor\" diye konuştu. Kopar ailesi bugüne kadar filmler için 50 binin üzerinde çarık yaptı.

BRAD PİT, CEM YILMAZ, TARKAN GİYİYOR

Çarıklara rahat kullanımı nedeniyle ünlülerin de ilgi gösterdiğini anlatan Kopar, Cem Yılmaz ve Tarkan\'ın da yaptığı çarıkları giydiğini söyledi. Yaptığı çarıkları bir filmde giyen Brad Pitt\'in daha sonra gündelik hayatta da giymeye devam ettiğini dile getiren Kopar, birçok ünlü ismin kendisini Kahramanmaraş\'ta ziyaret ettiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çarıklardan görüntü

- vatandaşlardan görüntü

- Çarık yapımı

- Film afişlerinden görüntü

- Röp: Hüseyin Kopar

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

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(Özel) - Suriyeli sığınmacılardan türkülü teşekkür

ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak Gaziantep\'e gelen Suriyeli sığınmacılar, kendilerine ev sahipliği yapan Gazianteplilere teşekkür etmek için \'Gaziantep için çal\' projesi kapsamında kamera karşısına geçerek kente özgü türkü seslendirdi. Kentin sembolü haline gelen 2 yaşındaki şempanze Can da çekilen klipte rol aldı.

Merkezi Ankara\'da olan Mülteci Destek Merkezi (MUDEM) Gaziantep Şubesi tarafından organize edilen proje kapsamında 25 Suriyeli sığınmacı, kamera karşısına geçerek kente özgü olan \'Bahçelerde Mor Meni\' türküsünü seslendirdi. Kentin 25 farklı noktasında gerçekleştirilen çekimlerin hayvanat bahçesinde çekilen bölümüne ise, kentin sembolü haline gelen yavru şempanze Can da rol aldı.

Can\'ın rol aldı klip çekimi eğlenceli olduğu kadar zor da geçti. Çekim, türküyü seslendirmeye çalışan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Refik Firaz Elhamvi\'nin kucağında tuttuğu Can\'ın hareketleri nedeniyle defalarca tekrarlandı. Tamamı Suriyelilerden oluşan Barış ve Kardeşlik Korusu\'nun da yer aldığı klip tamamlanmasının ardından sosyal medyada yayınlanacak.

Proje koordinatörü MUDEM Gaziantep Şube Başkanı Hüseyin Yılmaz, projenin Suriyeli mültecilerin Gaziantep\'e teşekkürü niteliği taşıdığını ifade etti. Yılmaz şunları dedi:

\"6 yıldır Gaziantep\'te ikamet eden sığınmacılar ve ev sahibi Gaziantep halkı ile birlikte 25 kişilik bir ekip Gaziantep için söylediler. Türkiye\'nin en iyi müzisyenlerinin icra ettiği 2 parça var. Bahçelerde mor meni ve bir dalda iki kiraz türkülerini seslendirdiler. Birisi Gaziantep\'e özgü bir türkü, diğeri ise Türkiye ve Arap dünyasında popüler olan bir parça. Bu projede artık tüm Türkiye\'nin tanıdığı şempanze Can\'da rol aldı. Bunun dışında başka sürpriz isimlerde projemiz içerisinde yer alıyor. Projemiz kar amacı gütmeyen toplumsal bütünleşme projesidir. Klip tamamlandıktan sonra sosyal medya aracılığı ile tüm dünyaya duyurmayı hedefliyoruz.\"

Refik Firaz Elhamvi ise, projeyi kendilerine ev sahipliği yapan Gaziantep ve tüm Türkiye\'ye hediye ettiklerini söyledi. Elhamvi, \"Biz bunu türküyü Gaziantep için söylüyoruz. Bu çekimde Can\'ı kucağıma aldı sonra çekim sırasında zorluklar yaşadık ama çok güzel bir çekim oldu. Gaziantep halkına teşekkür ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şempaze Can

- Suriyeli çocukların şarkı söylemesi

- Hüseyin Yılmaz ile röp.

- Refik Firaz Elhamvi ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

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Bartın\'da çamura saplanan ineği AFAD kurtardı

BARTIN’a bağlı Akçalı Köyü\'nde çamura saplanan inek, 4 gün sonra AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatice Dursun\'a ait inek, 4 gün önce tarlada otlarken kayboldu. Hatice Dursun, yaptığı arama çalışmasında ineğini ormanlık alandaki bataklık sulak alanda buldu. Beline kadar çamura batan ineğini çıkartamayan Dursun ve köylüler, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Köye gelen ekipler 1 saatlik çalışmanın ardından ineği, kafasına halat bağlayarak saplandığı yerden çıkarttı. İnek daha sonra sahibine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

-İneğin kurtarma çalışmaları

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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Sarıkamış\'ta 233 ailenin ev hayali gerçek oldu

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) ve Kars Sarıkamış Belediyesi işbirliğinde 360 konutluk Sarıkamış 2\'nci Etap Toplu Konut Projesinde başvuru sahibi 233 ailenin ev hayali gerçek oldu.

Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi salonundaki kura çekilişine Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy (AKP), AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Serkan Aykul, TOKİ Uzmanı Murat Sırt ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak hak sahiplerine kura çekimi, konutların durumu ve ne gibi işlemler yapmaları gerektiği konularında bilgiler verildi. Kura çekimlerinin tamamlanmasından sonra projede kalan 75 konutun da banka aracılığıyla gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamasından sonra TOKİ tarafından belirlenecek yöntemle satışa sunulacağı bildirildi.

İlçe halkını ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşayan Belediye Başkanı Göksal Toksoy, \"2+1’ler yaklaşık 90 metrekare, 3+1 konutlarda yaklaşık 130 metrekare. Konutlar Yeni Mahalle Hançerli Düzü Mevkisinde Toplu Konutlar Bölgesi’nde yapıldı. Bu konutlardan önce TOKİ 350 konut teslim etmişti, şimdi de 233 konut yapıldı. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında 326 konutun yapımı devam ediyor. 3\'üncü etap için yaklaşık 700 adet talep topladık. Verdiğimiz arazi tahmin ediyorum 500 konut sığacak şekilde olacak. Böylelikle TOKİ Sarıkamış’ta 1409 konut yapmış olacak\" diye konuştu.

HAYALİNE KAVUŞTU

Kuraya katılan hak sahiplerinden ve sürekli olarak dairesinin 3\'üncü katta çıkması için dua eden Yeşim Altun, hayaline kavuşunca çok sevindi. Öğretmen eşi ve 2 yaşındaki oğlu ile kura çekimlerine katılan Yeşim Altun, yeni bir eve kavuşacak olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, “Rabbim olmayanlara da nasip etsin. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kuralar çekilirken öyle bir heyecanlıydım ki anlatamam. ‘Allah’ın ya ikinci ya da üçüncü kat çıksın’ diye dua ettim. Allah da üçüncü katı nasip etti. Allah evsiz olanlara da ev nasip etsin.Allah vatanımızı da milletimizi de korusun\" dedi.

84 YAŞINDA EV SAHİBİ OLDU

Emekli bürokrat Yılmaz Gündüz ise 84 yaşında ilk kez ev sahibi oldu. Gündüz yaşadığı sevincini ve heyecanını salonda bulunanlarla paylaştı. Eşini 2 yıl önce kaybeden 6 çocuk babası Yılmaz Gündüz, ömrü boyunca hep kirada oturduğunu ve çok çileler çektiğini ifade etti. Erzincan’da, Ağrı’da ve daha bir çok yerde çalıştığını ve gittiği her yerde kirada oturduğunu hatırlatan Yılmaz Gündüz, \"Çocuklarımın hepsini okuttum devlet dairelerinde çalışıyorlar. Evimin olmasına çok sevindim. Ben Kore’ye bile gittim. Hayatım boyunca çok zorluklar çektim. Eşim de ölünce evde tek başıma kaldım. Keşke bu güzel evi eşim sağ olsaydı da beraber döşeseydik\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Saygı duruşu istiklal marşı

Kura çekimleri

Yeşim Altun’un konuşması

Yılmaz Gündüz dedenin konuşması

Bir vatandaşın konuşması

Belediye Başkanı Göksal Toksoy’konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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Karaca vurup Facebook\'ta paylaştı, 17 bin 964 lira cezası aldı



ZONGULDAK\'ın Devrek İlçesi\'nde avlanması yasak olan karacayı vurduktan sonra derisini yüzüp Facebook\'ta paylaşan 53 yaşındaki R.C.\'ye 17 bin 964 lira para cezası uygulandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10\'uncu Bölge Müdürlüğü Zonguldak Şubesine, 3 kişinin yasak olmasına rağmen karaca avladığı ve derisini yüzerek Facebook\'ta paylaştıkları yönünde ihbarda bulunuldu. Delil olarak fotoğrafları alan yetkililer bölgede araştırmalara başladı. Jandarmaya da kaçak avcılar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İlçe Jandarma Komutanlığı, avcılardan birini tespit ederek ifadesini aldı. Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından usulsüz karaca avı yaptığı tespit edilen R.C.\'ye 12 bin lira tazminat, 5 bin 964 lira idari para cezası olmak üzere toplam 17 bin 964 lira para cezası uygulandı. Diğer 2 avcının da yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Orman ve Su İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaban hayatını korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak maksadıyla gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri hız kesmeden devam edeceği ifade edildi.

Görüntü dökümü

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-FOTOĞRAFLI

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA) -

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