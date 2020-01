DHA YURT BÜLTENİ-3

Zaman durdu

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79\'uncu yıldönümünde, tüm Türkiye\'de olduğu gibi İzmir\'de de törenle anıldı. Saat 09.05\'te hayatın durduğu kentte, bayraklar yarıya indirildi, Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada tören alanında ve belediye otobüsündeki bazı vatandaşların da gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

İzmir\'deki Atatürk\'ü anma törenleri Cumhuriyet Meydanı\'nda yapıldı. Atatürk Anıtı\'na Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu çelenk bıraktı. Törene AK Parti ve CHP milletvekillerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, üniversitelerin rektörleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, askeri erkan ile öğrenciler de yine hazır bulundu. Atatürk\'ün ölüm saati olan 09.05\'te bayraklar yarıya indirildi, herkes aynı anda Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Aynı anda sirenler ve taşıt kornaları çaldı, araçlarından inen, işyerlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar da saygı duruşunda durdu. Bu sırada tören alanında ve belediye otobüsündeki bazı vatandaşların da gözyaşlarına hakim olamadıkları gözlendi. Törendeki güvenlik önlemleri de dikkat çekti, yüksek binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirildi. Meydandaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından, sona erdi. Eksi model üstü açık bir klasik omotobil törenden sonra hoparlörden marşlar çalarak kentin sokaklarında dolaştı.

SABANCI KÜLTÜR MERKEZİNDE ANMA ETKİNLİĞİ OLDU

Atatürk\'ü anma programı daha sonra Sabancı Kültür Merkezi\'nde devam etti. İzmir Yüksek teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden\'in konuşmasından sonra TRT arşivindeki \'Tanıklardan Atatürk\" belgeselinin gösterimi yapıldı. Doç. Dr. Necdet Aysal\'ın \'Atatürk bilim ve Teknoloji\' konferansının ardından törenler zeybek gösterisiyle sona erdi.

Atatürk, Gaziantep’te anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 79\'uncu yılında Gaziantep\'te düzenlenen törenle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'ndaki tören; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'in çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ardından saat 09.05\'te sirenler çalarken, hayat durdu. Trafikte hareket halinde olan sürücüler, araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Tören alanı yakınındaki araçlar ise çaldıkları klaksonlarla Atatürk\'e saygılarını iletti.

Doğu Karadeniz’de, Atatürk’ü anma törenleri düzenlendi

TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün 79\'uncu ölüm yılı nedeniyle Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde anma törenleri yapıldı.

TRABZON

Trabzon\'da, valilik önünde düzenlenen anma törenine Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Trabzon\'da Atatürk Anıtı önünde ise CHP Trabzon il örgütü tarafından anma programı düzenlendi. CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ile partililerin katıldığı törende saygı duruşuna bulunuldu, İstiklal Marşı ve andımız okundu.

ÇÖP TOPLAMAYI BIRAKTI

Trabzon\'da vatandaşlarda saat 09:05\'de çalan siren sesiyle cadde ve sokaklarda saygı duruşunda bulundu. Çöp toplayan bir kadın siren sesi duyulduğunda saygı duruşuna geçti. Sirenin çalınmasıyla araçlardan inen sürücülerde saygı duruşunda bulundu.

SAYGI ENGEL TANIMADI

Trabzon’un Tonya İlçesi’nde düzenlenen anma törenine tekerlekli sandalyesi ile gelen yürüme engelli Murat Baki de siren sesi ile birlikte ayağa kalkarak saygı duruşuna geçti.

VALİLİKTEN SİREN SESİ UYARISI: PANİĞE KAPILMAYIN

Bu arada Trabzon Valiliği, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk\'ü anma etkinlikleri kapsamında kentte basın kuruluşlarına bilgi notu göndererek, vatandaşların saat 09.05\'de çalacak olan siren sesinden ötürü etkilenmemeleri ve paniğe kapılmamaları uyarısında bulundu. Trabzon Valiliği İl Basın Halka İlişkiler Müdürlüğü\'nden yapılan duyuruda \"Ulu Önder Atatürk\'ün ölümünün 79. Yıldönümü olması münasebetiyle, her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Kasım 2017 Cuma günü saat 09.05\'de ilimizde kurulu bulunan bütün sivil savunma ve diğer kuruluşların sirenleri, 2 dakika süre ile sarı ikaz (düz siren) şeklinde çaldırılacaktır. Söz konusu sirenlerin çaldırılmasında halkımızın etkilenmemesi, paniğe kapılmaması normal yaşamlarını devam etmeleri ilanen duyurulur\" denildi.

ARTVİN: 93 YAŞINDAKİ NİNE ATATEPE’YE ÇIKTI, SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

Artvin’de 22 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelinin yer aldığı Atatepe’ye üzerinde Atatürk posteri yer alan Türk bayrağı ile tek başına gelen 93 yaşındaki Erzade Yalçıntaş saygı duruşunda bulundu. Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet borçlu olduklarını anlatan Erzade nine “Bize bu vatanı kazandırdı. Kölelikten bizi kurtararak kadınlara haklarını teslim etti. Onunla gurur duruyoruz” dedi.

GİRESUN

Giresun’da Atatürk alanında erken saatlerde toplanan vatandaşlar saat 09:05’de saygı duruşunda bulundu. Bazı vatandaşlar ellerinde Atatürk posterleri ile anma programına geldi.

RİZE

Rize’de valilik tören alanında anma programı düzenlendi. Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap ile vatandaşların katıldığı törende saat 09:05’de çalan sirenle birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Tören İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.

Kilis\'te, Atatürk anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 79\'uncu yıl dönümünde Kilis\'te düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen törene Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, protokol üyeleri ile vatandaş ve öğrenciler katıldı. Vali ve belediye başkanının Atatürk anıtına çelenk bırakmasının ardından saatlerin 09.05\'i göstermesiyle 2 dakika boyunca sirenler çaldı. Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi\'nde düzenlenen programda ise Atatürk’ün hayatı anlatıldı.

Malatya\'daki darbe girişimi davasının 7’nci duruşması başladı



MALATYA’da terör örgütü FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 76 sanıklı davanın 6’ncı duruşması başladı. Sanıkların salona girişleri sırasında bazı kişiler, kefen giydirilen cansız mankenin üzerine FETÖ elebaşının resmini koyup, boğazına urgan geçirerek tepki gösterdi.

Malatya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yakınca Spor Salonu\'nda Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasının 7\'nci duruşmanın görülmesine başlandı. Malatya E Tipi Cezaevi\'nde bulunan 12 tutuklu sanık, geniş güvenlik önlemleri arasında duruşmaya salonuna getirilirken, davanın bir numaralı sanığı dönemin 2\'nci Ordu eski Komutanı Adem Huduti ise SEGBİS ile Düzce’den duruşmaya katıldı. Sanıkları protesto eden bazı vatandaşlar kefen giydirilen cansız mankenin üzerine FETÖ elebaşının resmini koyup, boğazına urgan geçirdi.

Suriyeli kadınlar konfeksiyon atölyesinde çalışarak hayata tutunuyor

HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde bulunan Suriyeli kadınlar, Said Hayır Derneği tarafından açılan konfeksiyon atölyesinde çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Said Hayır Derneği, iç savaş nedeniyle eşlerini kaybettikten sonra çocuklarını yanlarına alarak Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ne yerleşen Suriyeli kadınların hayata tutunmalarını ve aile bütçelerine katkı sağlayabilmelerini sağlamak için konfeksiyon atölyesi kurdu. İlk etapta 10 kadını bünyesine katan dernek konfeksiyon atölyesinde kadın, erkek ceketleri, pijama, namazlık dikerek satışa sundu. Daha sonra da gelen talepler doğrultusunda hem Türkiye\'deki ve hem de Suriye\'deki okul öğrencileri için kıyafet üretmeye başladı.

Bir yıldan bu yana Reyhanlı\'da yaşayan Said Derneği\'ndeki atölyede çalışarak aile bütçesine katkı sağlayan Safa Leben, \"Hama\'dan geldim. 6 çocuğum var. Bir yıldan bu yana dernek bünyesindeki atölyede çalışıyorum. Bize verilen kumaşları dikiyorum. Böylece aileme destek oluyorum\" dedi.

Eşi hava saldırısında ölen iç savaş mağduru Adle Fehid, Lazkiye\'den geldiğini Reyhanlı\'da yaşamaya başladığını söyledi. Maddi sorunları olduğunu anlatan Fehid, kimseye muhtaç olmamak, başkalarının vereceği ile yaşamamak için dernekteki atölyede çalışmaya başladığını anlattı. Lehid, \"Daha önceden biraz terzilikten anlıyordum. Kısa süre eğitim aldıktan sonra çalışmaya başladım. Bu arada yapılan işlerin bir kısmı talep üzerinedir. Yetişkin ve çocuklar ile öğrenciler için kıyafetler dikiyoruz. Amacımız muhtaç olmadan kazanmak ve evimize para götürerek aile bütçemize katkı sağlamaktır\" diye konuştu.

Dernek müdürü Muhammed Semmiğ, eşleri iç savaş sırasında ölen ya da sakatlanan kadınların çalıştığı atölyenin 3 yıldan bu yana faal olduğunu söyledi. Savaş mağduru kadınların kendi ayakları üzerine durmalarını ve başkalarına muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak olduğunu belirten Semmiğ, atölyede üretilenlerin gerek Türkiye\'de ve gerekse Suriye\'de satıldığını elde ettikleri para ile çalışanlarına destek olduklarını kaydetti.

Hırsız marketin borç defterini yaktı, iş yeri sahibine yumruk atıp kaçtı

Güvenlik kamerası görüntüleri

ADANA\'da hırsızlık için gece yarısı bir markete giren 21 yaşındaki Mahsun C., karanlıkta önünü göremeyince borç defterini yaktı. Alarmının devreye girmesiyle, markete gelen 56 yaşındaki Levent Beken ve eşi Nilüfer\'i gören hırsız açılan kepengin arasından çifte yumruk atıp kaçtı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Obalar Caddesi üzerindeki bir markette gece saatlerinde meydana geldi. İşyerinin arka duvarındaki demir şebekeyi kıran Mahsun C., içeri girdi. Marketin karanlık olmasından dolayı, önünü göremeyen hırsız, bulduğu bir defteri yaktı. Bu arka sokakta oturan iş yeri sahibi Levent Beken ve eşi Nilüfer, alarm çalması üzerine markete gelerek elektronik kepengi açtı. Mahsun C. ise yarım açılan kepengin arasından çıkıp Levent Beken\'e yumruk atıp kaçtı. Tüm bu yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BORÇ DEFTERİNİ YAKTI

Büyük şok yaşayan çift bir süre hırsızı kovaladıktan sonra markete döndü. İçeri girdikten sonra etrafı kontrol eden Nilüfer Beken, zanlının borç defterini yaktığını görünce gözlerine inanamadı. Hırsızın kırdığın demir şebekeyi güçlendirdiklerini belirten Nilüfer Beken, \"Olaydan sonra psikolojim bozuldu. Geceleri uyuyamıyorum. Her sabah kepengi açtığımda sanki içeriden birinin çıkacağını düşünüyorum\" dedi. Levent Beken ise, \"Borç defterinin bir kısmı yanmış, ama kimin ne kadar borcu olduğunu biliyorum\" dedi.

Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Polis, hırsızlık zanlısının çok sayıda sabıkası bulunan Mahsun C. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan şüpheli sorgusunda hırsızlığı itiraf ederken, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

=========================================

Bir haftada 2 kez kapkaça uğradı

ADANA\'da, 64 yaşındaki Fatma Şirin\'i bir hafta içinde 2 kez kapkaç yapan 26 yaşındaki Gökhan K., tutuklandı.

Olay, 1 Kasım\'da merkez Seyhan İlçesi Bakımyurdu Caddesi\'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Fatma Şirin\'in yanına yaklaşan Gökhan K., içinde cep telefonu ve 120 lira bulunan çantayı alarak kaçtı. Olayın ardından karakola giden Şirin, şikayetçi oldu. Bir hafta sonra, alışveriş yapmak için tekrar dışarı çıkan Şirin, bu kez parasını kapkaç ihtimaline karşı cebine koydu. Aynı şüpheli, yine karşılaştığı kadının koltuğunun altına sıkıştırdığı cüzdanını alıp, kaçtı. Sadece evinin anahtarı olan cüzdanı çalınınca tekrar karakola giden kadın şikayetçi oldu. Kapkaççıya tepki gösteren Şirin, \"Hobi olarak kapkaça uğruyorum\" dedi.

PARMAĞINI ISIRDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı. Kimliği saptanan Gökhan K., kısa sürede yakalandı. Zanlının daha öncede eczaneye giden 72 yaşındaki Safiye Sarı\'nın baş parmağını ısırarak, içinde 940 lira bulunan cüzdanını çaldığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gökhan K., tutuklandı.

