DHA YURT BÜLTENİ-3

Ege Denizi\'de kaçak göçmen botu battı, 1 çocuk öldü (2)

SAĞLIK KONTROLLERİ TAMAMLANDI

Aydın\'ın Kuşadası ilçesi açıklarında batan lastik botttan sağ olarak kurtarılan Irak uyruklu 46 kaçak göçmenin Kuşadası Devlet Hastanesi\'ndeki sağlık kontrolleri tamamlandı. Tedavilerinin ardından Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı\'na getirilen kaçak göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Kaçak göçmenlerin işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edileceği belirtildi.

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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Van ve Yüksekova\'da kapanan yollar açılıyor

Van ve Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 138 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, kapanan yerleşim yerlerinin yollarını açmak için yoğun mücadele yürütüyor.

Yüksekova ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 62 köy ve 115 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 1, yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaştığı belirtilirken, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri kapanan köy ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yapılan çalışmalarda birçok köy ve mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Van ve çevresini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle de 25 mahalle ve 36 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Dron görüntüsü

-Kar küreme araçın yol açması

-Greyderin yol açması

-Çevreden görüntü

-Genel deytlar

HABER: Yaşar KAPLAN/VAN, YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

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Telefon kablolarını çalan 4 kişi tutuklandı



Konya\'da telekomünikasyon firmasına ait telefon hattı direklerinden yaklaşık 20 bin lira değerinde 350 metre uzunluğunda kabloyu keserek çalan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesindeki bir mahalledeki telefon hattı direğindeki kablonun kesilip, çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran polis, şüphelileri önceki gün sabaha karşı yine telefon hattındaki direklerden kablo keserken gördü. Polisin \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçan Cüneyt E. (40), Serkan B. (23), Ahmet Ş. (20) ve Hasan U. (24) kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, kiraladıkları araçlarla kablo hırsızlığı yaptığını itiraf etti. Yapılan incelemede her iki hırsızlık olayında yaklaşık 20 bin lira değerinde 350 metre uzunluğunda kablo çalındığı belirlendi. Poliste daha öncede \'Hırsızlık\' suçundan kaydı bulunan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkartılması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA

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3 yıl sonra ağlara takılan \'drone\'daki görüntülerini kurtardı

Rize\'de, fotoğrafçı Harun Mavi\'nin Karadeniz üzerinde çekim yaptığı sırada teknik arıza nedeniyle drone\'si düştü. Gündoğdu Limanı içerisinde denizde kaybolan drone, dalgıçların yaptığı aramaya rağmen bulunamadı. Drone, 3 yıl sonra bir balıkçı teknesinin ağlarına takıldı. Droneyi teslim alan ve tuzlu suda oksitlenen kartı temizleyen Mavi, o gün çektiği görüntüleri kurtardı.

Rize\'de fotoğrafçı Harun Mavi, 3 yıl önce Karadeniz\'de, Gündoğdu Limanı içerisinde drone ile görüntü almaya başladı. Drone bir süre sonra teknik arıza nedeniyle denize düştü. Suda gözden kaybolan drone, dalgıçların sualtında yaptığı aramaya rağmen bulunamadı. Mavi, limandaki balıkçılara dronenin kıyıya vurması halinde kendisine haber vermesini istedi. Mavi\'ye 3 yıl sonra o haber geldi. Drone, bir balıkçı teknesinin ağlarına takıldı. Droneyi teslim alan ve tuzlu suda oksitlenen kartı temizleyen Mavi, o gün çektiği görüntüleri kurtardı. Kartta, düşme anı kaydı dışında diğer görüntülerin yer aldığı belirlendi.

Balıkçı barınağında drone ile çekim yaptığını anlatan Harun Mavi, \"Drone havada deşarj olması sonucunda metrelerce yükseklikten Karadeniz sularına çakıldı. Dalgıç arkadaşlar düştükten sonra kontrole geldi. Limanın içerisinde olduğu için denizin dibi bulanıktı. 1 metre bile görüş alanı yoktu. Dalgıç arkadaşlar tüm aramalarına rağmen droneyi bulamadı. Aramalar sonuç vermeyince umudu kestik. Aradan geçen yaklaşık 3 yıl sonra drone balıkçıların ağına takıldı. Balıkçıların bana ulaştırdığı drone kullanılmaz haldeydi. Hafıza kartı uzun süre deniz suyuna maruz kalmasından dolayı oksitlenmiş, temizledik ve görüntülerimizi kurtardık. Görüntülerde herhangi bir olumsuz bir şey olmadı\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Drone detayları

-Harun Mavi ile röp.

-Drone\'den kurtarılan görüntüler

Haber: Aytekin KALENDER - Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA

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Görüntü kirliliği yaratan platformun kaderi bu yıl belli olacak

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde koyda demirliyken 3 yıl önce fırtınada devrilen platformun ya kurtarılacağı ya da bulunduğu yerde satışı yapılacağı öğrenildi.

Bodrum\'un Gümbet Koyu\'nda demirli bulunan ve iskele yapımında kullanılan platform, 2016 yılı Ocak ayında çıkan fırtınada yana yattı. Denizde kötü görüntü oluşturmaya devam eden platformun sahibi olan firmanın, iflas ettiği belirtildi. Platformun ise bilirkişi raporunun ardından Ankara 21. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından ya kurtarılacağı ya da bulunduğu yerde satışı yapılacağı öğrenildi. Bodrum Liman Başkanlığı\'nın da konuyu yakından takip ettiği, Gümbet Koyunda 3 yıldır kötü görüntü oluşturan platformun, 2019 yaz sezonu öncesi bölgeden kaldırılması için gerekli çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Platformun havadan çekilen görüntüsü

- Platformdan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla), (DHA)

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Adana\'da fuhuş operasyonu



Adana\'da polis, \'fuhuş, fuhşa aracılık ve yer temini eden\' 43\'ü kadın, 51 kişiyi yakalamak için operasyon yaptı. Şafak baskınları yapan ekipler çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde \'fuhuş, fuhşa aracılık ve yer temini eden\' kişilere yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 43\'ü kadın 51 kişi hakkında yakalama kararı aldı. Şafak vakti adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adli tıp kurumuna getirilmesi

- Zanlıların adli tıp kurumnundan çıkışı

- Adli Tıp Kurumu Tabelası

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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