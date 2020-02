DHA YURT BÜLTENİ -3

YALOVA\'DA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Yalova\'da merkez üssü Çınarcık olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yalova kent merkezinin yanı sıra Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir\'de de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı\'nın merkez üssünü Yalova\'nın Çınarcık ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.34\'te meydana geldi. Yerin 7.01 metre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra kent merkezi, Bursa, Balıkesir ve İstanbul ve Kocaeli\'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Depremin merkez üssünü Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy, büyüklüğünü ise 4.4 olarak açıkladı.

VAN\'DA TOPRAĞA GÖMÜLÜ PATLAYICI BULUNDU

VAN\'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, araziye gömülü plastik patlayıcı, mühimmat, el yapımı patlayıcı düzenekleri ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgüne yönelik Çatak ilçesine bağlı Bilgi Mahallesi Üçüzler Mezrası kırsalında \'Şehit Jandarma Er Bülent Yalçınkaya\' operasyonu düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü, 2 kilogram plastik patlayıcı, 200 gram barut, 3 telsiz, 6 piyade tüfeği şarjörü, 1 zaman ayarlı el yapımı patlayıcı, 1 akımölçer, 2 tüp, 4 fünye, 25 sıvı yağ ve 1 tencere ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

YAĞMUR BARAJLARI DOLDURDU

İzmir\'de son haftalarda yağışların artması barajları doldurdu. Yaz aylarında oldukça kalabalık olan İzmir\'in Çeşme ilçesinde bulunan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı\'ndaki kuraklık, geçen yıl tedirginlik yaratmıştı. Bu yıl yağışların artması ile birlikte doluluk seviyesi yüzde 29.8 oldu. Geçen yıl 18 Aralık\'ta bu barajdaki su miktarı yüzde 9,0\'lardaydı.

İzmir\'in içme ve kullanma suyunu sağlayan barajlardaki doluluk oranları güncellendi. Bazı barajlarda, su seviyeleri artarken, kimi barajlarda ise geçen yılın aynı ayına göre doluluk oranlarındaki düşük seviye dikkat çekti. Devlet Su İşleri (DSİ) İzmir 2. Bölge Müdürlüğü\'nün verilerine göre, Kestelli Barajı\'nda, 18 Aralık 2017 tarihinde su seviyesi yüzde 39,8 olarak kayıtlara geçerken, 18 Aralık 2018\'de ise aynı barajda su seviyesi 40,9 olarak belirlendi. Seferihisar Barajı 18 Aralık 2017\'de yüzde 45,1 oranında doluluğa sahipken, bu yılın aynı ayında, su seviyesinin yüzde 41,5\'te kaldığı görüldü. İzmir\'in Beydağ ilçesinde bulunan ve adını da ilçeden alan Beydağ Barajı\'nda, su oranının geçen yıl ile aynı seviyede olduğu görüldü. Barajın doluluk seviyesi, yüzde 1,9. Bademli Barajı\'ndaki doluluk oranının arttığı gözlendi. Baraj, geçen yılın aynı ayında yüzde 10,6 oranında doluluğa sahipken, bu yılın aynı ayında ise su seviyesi yüzde 34,5\'e çıktı. Bergama Çaltıkoru Barajı\'ndaki doluluk oranlarında yaşanan artış dikkat çekti. 18 Aralık 2017\'de yüzde 47,8 oranında doluluğa sahip olan baraj, bu yılın aynı ayında ise yüzde 59,9 oranında su seviyesine sahip oldu.

BAZI BARAJLARDA SU AZALDI

Bergama Yortanlı Barajı\'nda da su seviyesi azaldı. Geçen yıl yüzde 42,3 oranında doluluğa sahip olan barajda, bu yılın aynı ayında su seviyesi yüzde 23,2\'de kaldı. Zeytinova Burgaz Barajı da, geçen yıl 18 Aralık\'ta yüzde 23,9 oranında doluluğa sahipken, bu yılın aynı ayında barajdaki doluluk seviyesi yüzde 14,3\'te kaldı. Yine Seferihisar\'da bulunan Kavakdere Barajı\'nda da doluluk oranı, geçen yılın aynı ayına göre düştü. 18 Aralık 2017\'de yüzde 23,8 oranında su bulunan Kavakdere, bu yılın aynı ayında yüzde 14,5\'lik bir doluluk oranına sahip.

İZMİR\'İN İÇME SUYUNU KARŞILAYAN BARAJLARDA SON DURUM

İzmir\'in içme suyunu karşılayan Çeşme Kutlu Aktaş Barajı, Tahtalı Barajı, Balçova Barajı, Güzelhisar ile Ürkmez Barajı\'nda da su seviyeleri güncellendi. Yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları arttı. Buna göre, Balçova Barajı 18 Aralık 2017\'de yüzde 11,2 oranında bir doluluğa sahipken, bu yılın aynı ayında ise barajdaki su miktarı yüzde 16,6\'ya yükseldi. Yine Seferihisar\'daki Ürkmez Barajı\'nda da, doluluk ortanı yüzde 56,3\'e yükseldi. Geçen yılın aynı ayında, barajdaki su seviyesi yüzde 53,8\'di. Tahtalı Barajı\'nda da, su seviyelerindeki azalma dikkat çekti. Buna göre geçen yıl 18 Aralık\'ta yüzde 42,0 oranında su seviyesi bulunan barajın, 18 Aralık 2018\'deki doluluk oranı yüzde 27,5 olarak belirlendi.

ÇEŞME\'NİN GEÇEN YIL KURUYAN BARAJI BU YIL DOLDU

Yaz aylarında oldukça kalabalık olan İzmir\'in Çeşme ilçesinde bulunan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı\'ndaki kuraklık, tedirginlik yaratmıştı. Yağışların artması ile birlikte doluluk seviyesi artan baraj, şuanda yüzde 29,8 oranında su seviyesine sahip. Geçen yıl 18 Aralık ayında aynı barajdaki su miktarı yüzde 9,0\'lardaydı. Aliağa\'da bulunan Güzelhisar Barajı\'nda da doluluk seviyesi yüzde 64,7 olarak kayıtlara geçti. 18 Aralık 2017\'de de aynı baraj, yüzde 68,9 oranında doluluğa sahipti. Manisa Gördes Barajı\'nda da su seviyeleri yükseldi. Geçen yıl 18 Aralık\'ta yüzde 5,0 su seviyesine sahip olan Gördes\'te, bu yılın aynı ayında ise yüzde 10,1 oranında su bulunuyor.

6 OTOMOBİLDEN SES SİSTEMLERİNİ ÇALAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya\'da 6 otomobilden ses sistemi çaldığı tespit edilen Furkan Emre (18) ve Mustafa Türk (19) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ay içerisinde kent merkezindeki farklı noktalarda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, olayların meydana geldiği bölgelerde güvenlik kamerası incelemeleri yaparken, görgü tanıklarının da ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucu polis, şüphelilerin Furkan Emre ve Mustafa Türk olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, her iki şüpheliye de dün evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin sorgularında 6 farklı araçtan hırsızlık yaptıklarını itiraf etti. İlk kez hırsızlık yaptıklarını belirten Mustafa Türk, \"Parasız kaldık. İlk kez hırsızlık yaptık. Çaldığımız malzemeleri sattık. Pişmanız.\" dedikleri öğrenildi. İki kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CHP\'Lİ ÇERÇİOĞLU PAZAR ALIŞVERİŞİNE ÇIKTI DESTEK İSTEDİ

CHP\'den yeniden aday gösterilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, seçim çalışmaları kapsamında Yenipazar ilçesinde pazar ziyareti yapıp, esnafların sorunlarını dinledi ve destek istedi. Başkan Çerçioğlu, pazardan alışveriş de yaptı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde CHP\'den tekrar aday gösterilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, seçim çalışmalarına pazar ziyaretleri ile başladı. İlçeleri ve mahalleleri dolaşarak halkın sorunlarını dinleyen Çerçioğlu, Yenipazar\'ın Yenimahalle Mahallesi\'nde çarşamba günleri kurulan kapalı pazar yerini ziyaretinde esnafın sorunlarını dinledi. Tezgahtan çorap, simit, çıra ve milli piyango bileti satın alan Çerçioğlu, tekrar aday olduğunu hatırlatıp, destek istedi. Başkan Çerçioğlu\'na CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve CHP Yenipazar Belediye Başkan Adayı Yüsran Erden ve partililer de eşlik etti.

\'SEÇİMDEN SEÇİME TURİST ÖMER GİBİ KÖYLERİ, PAZARLARI DA DOLAŞMIYORUZ\'

Çerçioğlu, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, \"5 yıl önce göreve geldiğimizde Aydın genelinde 60 köyün içme suyu ve yolu yoktu. Bu 5 yıl içinde suyu olmayan köy, yolu olmayan mahalle bırakmadık. Aydın gibi bir yerde düşünün su yok. Bu konuda çok büyük çalışmalar yaptık. Biz vaat etmeyiz, biz yaparız. Yaptıklarımız da yapacaklarımızın garantisidir. 2002 yılından bugüne kadar 18 yıldır AKP iktidardaydı. Köylerin suyu ve yolu mu vardı, altyapısı mı vardı? Hiçbir şey yoktu. Biz 40 yıllık sorunları çözdük, çözmeye de devam edeceğiz. Yapacak çok işimiz var\" dedi.

Çerçioğlu, Aydın\'ın ekonomisinin yüzde 50\'sinin tarıma dayalı olduğunu girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle çiftçinin durumunun kötü olduğunu öne sürerek, sözlerini şöyle südürdü:

\"Büyükşehir Belediyesi olarak elbette alt ve üst yapıyı yapıyoruz. Bunlar zaten belediyelerin asli görevidir. Önemli olan sosyal belediyecilik. Her zaman şunu söylüyorum fakir, fukaranın yanındayız. Aydın\'da yaşıyorsanız, yatağa aç girmezsiniz, soğuktan üşümezsiniz. Biz onlar gibi 5 yıldızlı otellerde dolaşmıyoruz. Biz her zaman halkın içindeyiz ve her zaman halkın sofrasındayız. Seçimden seçime turist Ömer gibi köyleri, pazarları da dolaşmıyoruz. 17 ilçemizi köylerimizi ve mahallerimizi karış karış dolaşıyoruz. Belediye Başkanlığı, dönemimde 10 yıllık bir süre geçti. Bu sürede hayal olan işleri biz gerçekleştirdik. Köylere gittiğimizde diyorlardı ki, \'15 yıldır bu yolların ve altyapının yapılmasını bekliyorduk. İl Özel İdaresi\'nin kapısını çalıyorduk ve bir kamyon taş için yalvarıyorduk. Milletvekillerinin peşinden koşuyorduk.\' Şimdi, öyle bir şey yok. Bir telefonla taş iner ve döşenir. Aydın halkı artık böyle hizmete alıştı. Biz bundan sonrada diğer belediye başkanları ile birlikte hizmetimize devam edeceğiz.\"

BURDUR\'DA KAZA: 1 YARALI

Burdur\'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Burdur-Ankara karayolunun 7\'nci kilometresindeki kaza, saat 08.00 sıralarına meydana geldi. Hüseyin Arslan yönetimindeki 20 FR 720 plakalı otomobil, Veli Aksoy\'un kullandığı 15 SA 626 plakalı otomobil Isparta Dağyolu Kavşağı\'nda çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Hüseyin Arslan\'ın kullandığı otomobil refüje çıkarak ters döndü. Hüseyin Arslan\'ın yara almadığı kazada, diğer sürücü Veli Aksoy çeşitli yerlerinden yaralandı. Ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınan Aksoy\'un hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNDE \'MAVİ BALİNA\' ŞÜPHESİ

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 12 yaşındaki Emirhan B. odasında atletlerden yaptığı ip ile doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu. Olayla ilglii soruşturma başlatan polis, çocuğun ölümünün ‘Mavi Balina’ oyunu ile ilgili olup olmadığını incelemek üzere bilgisayarına el koydu.

Olay, akşam saatlerinde Osmaniye Mahallesi Sümer Sokak’ta evlerinde meydana geldi. Gazi İlk okulu 7\'nci sınıf öğrencisi Emirhan B.\'den bir süre haber alamayan ailesi çocuklarının odasına girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Emirhan B.\'yi birbirine bağladığı atletlerini ip haline getirerek doğalgaz borusuna asılı halde bulan aile sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontolde Emirhan B.\'nın yaşamını yitirdiği belirlenince, aile sinir krizi geçirdi. Çocuğun cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Emirhan B.\'nin uzun süre bilgisayar oyunu oynadığı için ailesiyle sık sık tartışma yaşadığını belirledi. Polis olayın \'Mavi Balina’ oyunu ile ilgili olup olmadığını incelemek üzere bilgisayarına el koydu.

POLİS VE JANDARMADAN CİNAYET ZANLILARINA ORTAK OPERASYON

Van\'ın Erciş ilçesinde 2007 yılında iş yerinde baba Aziz Gökçek\'i öldüren ve oğlu Seyithan Gökçek\'i yaralayan ve firar durumda olan 2 cinayet zanlısi polis ve jandarmanın düzenlediği ortak operasyonla kıskıvrak yakalandı. 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 1 Aralık 2007 yılında Van-Erciş Karayolunda bulunan bir iş yerinin önünde yaşandı. Araçla iş yerininin önüne gelen Kudrettin Şimşat, Siyahmet Şimşat ve Salih Tezel, araçtan ineyek iş yeri önünde bulunan Aziz Gökçek ve oğlu Seyithan Gökçek\'e kurşun yağdırdı. Vücudunun farklı yerlerine kurşun isabet eden baba Aziz Gökçek olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Seyithan Gökçek ise hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından zanlıların yakalanması için çalışma başlatılırken, Siyahmet Şimşat, olayda kullanılan 2 tabanca ile birlikte teslim oldu. Diğer 2 zanlı ise kayıplara karıştı. Olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdüren Van Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan ve firari durumda olan Kudrettin Şimşat ve Salih Tezel\'in yakalanması için sokak ve kamera çalışmalarında firari Şimşat ve Tezel\'in bulunabileceği adreslere jandarma ekipleriyle birlikte eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda cinayet zanlısı olan ve 11 yıldır firari durumda olan Kudrettin Şimşat ve Salih Tezel gözaltına alındı. Şimşat ve Tezel emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALİHLİLİ ÖĞRETMEN, KATAR EMİRİ İÇİN SENTOR HEYKELİ YAPTI

Manisa\'nın Salihli ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni 41 yaşındaki Şahin Bozkurt, Yunan mitolojisinde at-adam olan 3 metre 10 santim uzunluğunda sentor heykeli yaptı. Bozkurt, kaidesiyle 5.5 metre uzunluğundaki heykeli Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani\'ye hediye etmek istediğini söyledi.

Namık Kemal Ortaokulu\'nda 5 yıldır görev yapan görsel sanatlar öğretmeni, evli ve 2 çocuk babası Şahin Bozkurt, sanatsal yönünü ortaya koymak için heykel yapma kararı aldı. Sentorların bilgeliği, asaleti, savaşçı ruhu ve aşkı temsil ettiğini belirten Bozkurt, sentorların Türk olduğu konusunda bir takım görüşlerin bulunduğunu ifade ederek, heykelin konusunu bu mitolojik varlıktan seçti. Arkadaşına ait bir depoda yontu tekniğiyle çalıştığını ve kaide tasarımla birlikte eserin yaklaşık 5.5 metre yüksekliğinde olacağını belirten Bozkurt, \"Sanatçılar yaptıkları çalışmalara yönelik tepkileri de merak ederler. Çalışmamla ilgili görselleri, sosyal medya hesaplarımdan paylaştıktan sonra Alman medyasında bazı basın yayın organlarından röportaj teklifleri geldi. Bu röportajların dış basında yer almasıyla Londra, New York ve Moskova\'daki önemli ve saygın sanat galerilerinden sergi teklifleri aldım. Bu benim için onur verici bir süreçti\" dedi.

\'KATAR EMİRİ İÇİN YAPTIM\'

Türkiye\'nin Katar ile sıcak ilişkisi nedeniyle heykeli Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani\'ye hediye etmek istediğini belirten Bozkurt, \"Katar, ülkemizin içinde bulunduğu zorlu süreçlerde bizimle gerçekten kardeş bir devlet gibi idi. Katar Emiri, Türkiye ile çok ciddi bir yakınlık içerisinde. Bu nedenle lütfederlerse, bu çalışmam onlarındır. Bu eserimin özellikle Doha\'daki o şahane müzenin önünde çok güzel duracağına inanıyorum\" dedi.

BALDIZA SARKINTILIĞA 4 YIL 8 AY HAPİS

Bursa\'da fabrikada işçi Berk D.\'nin (35), \"Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım\" diyen baldızı B.E.\'ye (16) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Son sözünde “Hepsi iftiraö diyen enişteye \'sarkıntılık\' suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Merkez Yıldırım ilçesinde, geçtiğimiz Mart ayında, babasından boşanan annesi Ayşe Ü. ile yaşayan B.E., eniştesi Berk D.\'nin, kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddia ederek, ablasının evine gitmek istemediğini söyledi. B.E., ablasının evine kalmak için gittiğinde eniştesinin bazı geceler kalçasına dokunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine kızın annesi ve ablası, eve gizli kamera yerleştirdi. Berk D.\'nin, salonda kanepede uyuyan baldızının üzerindeki yorganı kaldırması gizli kameraya yansıdı. İddiaya göre, B.E., evlerinde kaldığı süre içersinde eniştesinin kendisine birçok kez elle tacizde bulunduğunu öne sürerek, \"Eniştem fabrikada gece vardiyasında görev yapıyordu. Ben de o akşam ablama gittim. Gece ablam ile yattım. Sabah kalktığımda ablam işe gitmiş fabrikadan gelen eniştem ise yanımda yatıyordu\" dedi.

Ailenin şikayeti üzerine tutuklanan daha sonra tahliye edilen Berk D.\'nin Bursa 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan yargılandığı davada karar çıktı.Duruşmada, tutuksuz sanık Berk D. ve avukatları ile müşteki avukatı hazır bulundu. Mahkemece son sözü sorulan Berk D., “Savcının mütalaasını kabul etmiyorum. Üzerimi atılı suçlamalar komplodan ibaret, tamamiyle benden para talep etmek için yapılmış bir oyundur. Ben iyi niyetimin kurbanı oldum. Beraatimi istiyorum. Yüce adaletinize güveniyorumö dedi. Sanık avukatları da Berk D.’nin suçsuz olduğunu savunarak, beraatini talep ettiler. Mahkeme, toplanan deliller ve dinlenen tanıklar doğrultusunda suçun, \'Çocuğun cinsel istismarı\' değil, \'sarkıntılık\' olduğuna kanaat getirdi ve Berk D.\'yi 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-