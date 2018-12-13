DHA YURT BÜLTENİ -3

Konya\'dan Ankara\'ya gidecek YHT seferi iptal edildi

Ankara\'da Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin kaza yapmasının ardından Konya\'dan Ankara\'ya gidecek olan tren seferi iptal edildi.

Ankara\'dan Konya\'ya gitmek üzere, saat 06.30\'da Yüksek Hızlı Tren Garı\'ndan hareket eden yüksek hızlı tren, yaklaşık 4 dakika sonra Marşandiz İstasyonu\'na geldiğinde yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 46 kişi yaralandı.

Kazanın ardından Konya\'dan Ankara\'ya gidecek olan saat 09.15\'deki yüksek hızlı tren seferi iptal edildi. Tren seferinin iptal olduğunu öğrenen yolculardan bazıları beklemeyi sürdürürken, bazıları da gardan ayrıldı.Ankara\'daki kazaya karışan trenin Konya\'dan karşılığı olan saat 06.30\'daki yüksek hızlı trenin ise Polatlı\'ya kadar gidebildiği öğrenildi. Gün içerisindeki diğer seferlerinin de kaza bölgesindeki duruma göre değerlendirileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Gardan detay

- Yolcuların geri dönmesi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Doğu\'da 844 köy yolu kardan kapalı

Doğu Anadolu Bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 844 mahalle ve köy yolunun merkezlerle olan bağlantısı kesildi.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Muş\'ta kar etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ve özellikle yüksek kesimlerde yaşanan tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kars\'ın Susuz ilçesine bağlı Doyumlu köyünde hayvan yüklü kamyonet yoğun kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kaldı. Şoförün ve hayvanların imdadına Susuz Özel İdaresi ekipleri yetişti. Halat yardımıyla kara saplanan kamyon kurtarıldı. Kamyon sürücüsü daha sonra ekiplerin gözetiminde Doyumlu köyüne ulaştırıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum\'da 844, Muş\'ta 110, Ağrı\'da 80, Erzincan\'da 65, Kars\'ta 26, Ardahan\'da 7 olmak üzere toplam 288 mahalle ve köy yolunun merkezlerle olan bağlantı kesildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Özel İdaresi ekipleri kapanan mahalle ile köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü, bugün sabah saatlerinde Erzurum\'un güney ve güney doğusu kar yağışlı, öğle saatlerine kadar Iğdır çevreleri yağmurlu, Kars, Ağrıve Ardahan çevrelerinin ise kar yağışlı geçeceği tahmin edildiğini bildirdi. Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğini açıklayan meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekiplerin çalışmaları

Kamyonun kurtarılması

(Süre: 262 MB - 2 DK 40 SN)

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kent merkezine kar yağışı

(Süre: 3.01 Dk/ 503 MB)

Haber- Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA)

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Amasya’ya yılın ilk karı yağdı

Amasya\'da sabahın ilk ışıklarıyla beraber etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, Amasya\'da da etkili oldu. Kent merkezinin bir anda beyaza bürünmesine neden olan kar yağışı, ortaya güzel bir tablo çıkardı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte okula ve işe gitmek için uyanan Amasyalılar, karda ilerlemekte güçlük çekti. Şehzadeler gezi yolunda bulunan heykeller ve yalıboyu evleri üzerine düşen kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışının gün boyu etkili olacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Amasya genel detay

- kar yağışı ve trafik akışı detay

-Yalıboyu ve şehzade heykelleri detay

- Diğer detaylar

(SÜRE:3.45 Dk) (BOYUT: 420 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)

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Minyatür sebzeler ihraç ediliyor

Antalya\'da Erüst Tarım firmasına ait minyatür sebzelerin ihracatına başlandı. İlk ihracat ise Rusya ve Arap ülkelerine yapıldı.

Antalya\'nın Serik ilçesinde dört kuşaktır tarım yapan Erüst Tarım firmasının yaklaşık 10 yıldır ürettiği minyatür sebzeler, dalında kalma süresinin daha kısa olması ve zirai ilaç kullanılmaması nedeniyle daha çok tercih edilir hale geldi. Firma, yaklaşık 10 yıl önce \'bebek\' de olarak da adlandırdıkları minyatür sebzelerde 2-3 çeşitte üretim yaparken, bugün ürün çeşidi 20\'ye kadar yükseldi.

20 ÇEŞİT MİNİ SEBZE VAR

Minyatür sebzeler mini patlıcan, mini beyaz patlıcan, mini hıyar, mini kabak, mini sarı kabak, mini ıspanak, kırmızı mini yedikule marul, mini yedikule marul, mini çeri domates, mini sarı çeri domates, mini plum domates, kırmızı mini pancar, sarı mini pancar, mini biber, mini kereviz, beş ayrı renkte mini havuç, mini roka, mini turp, mini fasulye ve mini soğan şeklinde sıralanıyor.

1500 DEKARDA ÜRETİM

Serik ve Korkuteli ilçelerinde toplam 1500 dekar alanda üretim yaptıklarını belirten Erüst Tarım Genel Müdürü Mustafa Erüst, Serik\'te kışın, Korkuteli\'nde ise yazın yayla üretimi olmak üzere yılın 12 ayı bu ürünlerin üretiminin gerçekleştiğini söyledi. Erüst, mini sebzeler daha kısa süre dalında kaldığı ve bu sayede zirai ilaç kullanımına gerek duyulmadığı için son derece sağlıklı ve aromalarının daha leziz olduğunu kaydetti.

LÜKS SOFRALARIN TERCİHİ

Minyatür ürünlerin daha çok özel, lüks sofraların tercihi olduğunu belirten Erüst, \"Bu ürünler özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve tatil yörelerindeki büyük süpermarketler ile bazı restoranlarda tüketiliyor. Taze olmasından dolayı minyatür sebzeler çok beğeniliyor, zirai ilaç kullanılmaması da çok önemli. Bu sebzeler çok farklı, büyümesini de istemiyoruz. Zaten büyümüyor ve bebek şekliyle toplanıp hasat yapıldığı için daha sağlıklı ve lezzetleri daha farklı. Bu sebzeler büyük marketlerde satılıyor\" dedi.

RUSYA VE ARAP ÜLKELERİNE İHRACAT BAŞLADI

Mini sebzelerin ihracatına başladıklarını da anlatan Mustafa Erüst, ilk partinin Rusya ve Arap ülkelerine gönderildiğini, ihracat miktarının artırılmasını hedeflediklerini açıkladı. Erüst, mini sebzelerin kilogram fiyatının, normallerine göre biraz daha yüksek olduğunu söyledi. Normallerinde yaklaşık 6-7 ürünün 1 kilo geldiğine işaret eden Erüst, “Bu ürünlerde ise 6-7\'si yaklaşık 250 gram geliyor ve bu şekilde paketliyoruz. Sayı olarak aynı fakat ağırlık olarak düşük. Normal kabağın bugünkü fiyatı 4-5 lira, mini kabağın paketi ise 6-7 lira\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tesiste çalışanların detay görüntüleri

-Sebzelerin detay görüntüleri

-Sebzelerin paketlenirken görüntüleri

-Minyatür sebzelerin yakın plan görüntüleri

-Minyatür sebzeleri 1 tl ve mikrofon kullanarak görüntüleri

-Röp 1:Mustafa Erüst

426 MB//3.50 SN\'HD

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)

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Sanatçılar Öykü Arin ve lösemili çocuklar için bağış çağrısında bulundu

Şarkıcı Feridun Düzağaç, oyuncular Demet Akbağ ve Güven Kıraç\'ın da aralarında bulunduğu sanatçılar, nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastalığı tanısı konulan ve ilik nakli olmayı bekleyen 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile diğer lösemili çocuklar için donör olunması çağrısında bulundu.

İzmir\'de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı çiftinin Juvenil Miyelomonositik Lösemi hastalığı tanısı konulan kızları Öykü Arin\'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Öykü için uygun iliğin bulunmasını bekleyen Yazıcı Ailesi\'ne, sanatçılar ve oyunculardan da destek geldi. Şarkıcı Feridun Düzağaç, oyuncular Demet Akbağ ve Güven Kıraç gibi isimler, kan verilmesi ve donör olunması çağrısında bulundu. Kısa bir video çekerek yayınlayan Feridun Düzağaç, \"Dünyalar güzeli Öykü için ve buna ihtiyacı olan tüm çocuklarımız için, gençlerimiz için 18-50 yaş aralığında, sağlık sorunu olmayan tüm insanlarımızı, kök hücre ve donör konusunda bilgilenmeye, Kızılay kan merkezlerinde, kan testi yapmaya davet ediyorum. Çocuklarımızı koruyabildiğimiz her gün, insanlık için daha anlamlı. Hassasiyetiniz ve ilginiz için teşekkür ediyorum. Dünyalar güzeli Öykü\'ye acil şifalar diliyorum\" dedi.

\'DONÖR OLARAK HAYAT VERELİM\'

Oyuncu Güven Kıraç da, Öykü Arin için mesajını yine çektiği bir video ile paylaştı. Kıraç, tedavi gören lösemi hastası Öykü Arin ve bütün ilik bekleyen hastalar için 3 tüp kan vermenin yeterli olacağını belirterek, \"Lütfen kan verin, duyarsız kalmayın\" diye konuştu. Sanatçı Demet Akbağ da, herkesin Öykü Arin gibi çocuklara hayat olmasını istedi. Akbağ, yayınladığı mesajda, \"donör olalım\" çağırısında bulundu.

KIZLARININ MUTLULUĞU İÇİN ÇIRPINIYORLAR

Eylem ile Çağdaş Yazıcı çifti de, hastanede tedavi altında olan kızları Öykü Arin\'in mutlu olması için çabalıyor. Pandomim sanatçısı İlker Kılıçer de, Öykü Arin\'i hastanede ziyaret etti. Kılıçer, yaptığı gösteri ile küçük kızın neşeli anlar yaşamasını sağladı. Hastanedeki tedavisine rağmen neşesinin yerinde olduğu gözlenen Öykü Arin için, uygun donör arayışı sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sanatçıların çağrı yaptığı görüntüler

- Öykü Arin\'in hastanede görüntüsü

- Pandomim sanatçısı İlker Kılıçer\'in hastanede Öykü Arin\'i ziyaretinden görüntü

Haber:Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)