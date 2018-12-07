DHA YURT BÜLTENİ -3

Kayseri\'de, 26 FETÖ şüphelisi adliyede

Kayseri\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün \'askeri mahrem yapılanması\'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY\'nin \'askeri mahrem yapılanması\'nın deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, bakkal ve büfe olarak faaliyet gösterilen iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan ardışık yöntemle aranan askerlere operasyon düzenledi. Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tabiplik\'te sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

--------

-Zanlıların Adli tabipliğe giriş ve çıkışları

2 Dakika 32 Saniye /307 MB

Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)

====================

1\'inci sınıf eski emniyet müdürü FETÖ\'den tutuklandı

Adana\'da, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1\'inci Sınıf eski Emniyet Müdürü Mustafa A.\'nın da aralarında bulunduğu, 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Adana Emniyet Müdürlüğü\'nde 1\'inci sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan Mustafa A., A.A. A.D. ile R.Ç. ve A.Ç. isilmi kadınlar gözaltına alındı.

Görevde olduğu süre içinde birçok şubeden sorumlu olan Mustafa A.\'nın, 2014 yılında emekli olduğu, daha sonra 675 Nolu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile rütbelerinin söküldüğü belirtildi.

AĞABEYİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ

Mustafa A.\'nın ağabeyi olan Mehmet A.\'nın da 2011-2012 yıllarında Adana İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı ifade edildi. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 2016\'da tutuklanan Mehmet A.\'nun, bir süre sonra tahliye olduğu bildirildi.

Şüphelilerden R.Ç., A.Ç. ve A.A.\'nın ise örgütün gizli haberleşme programı \'Bylock\' kullandığı saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Zanlıların polis aracından indirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi tabelası

- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

SÜRE:01\'15\" BOYUT:139 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

===============

Zeki Müren doğum gününde konserle anıldı

Türk Sanat Müziği\'nin unutulmaz ismi Zeki Müren, Muğla\'nın Bodrum ilçesinde, doğumunun 87\'nci yılında düzenlenen konserle anıldı.

Bodrum Zeki Müren Sanat Derneği tarafından Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi\'nde, sanat güneşi Zeki Müren\'in doğumunun 87\'nci ylı nedeniyle \'Doğduğu Gün\' adlı konser programı düzenlendi. Zeki Müren hayranları, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. 500 kişilik salonda yaklaşık 600 kişi konseri izledi. Müren\'in unutulmaz eserlerinin yanı sıra Türk Sanat Müziği\'nin beğenilen parçaları da yorumlandı. Konserin tüm geliri, Zeki Müren\'in de mal varlığını bağışladığı, Türk Eğitim Vakfı\'na bağışlandı.

Şef Ahmet Sabancı yönetimindeki 60 kişiden oluşan Bodrum Zeki Müren Sanat Derneği Topluluğu\'nun sahne aldığı konserde; sürpriz bir evlilik teklifi de yapıldı. Topluluk üyelerinden ritim sanatçısı Abdullah Ceyhan, şef Ahmet Sabancı\'nın korist ve ritim sanatçısı Sezen Kurt ile birlikte kendisini yanına davet etmesiyle, dizlerinin üzerine çöktü. Yanında getirdiği yüzükle, Kurt\'a evlenme teklifi etti. Evet cevabı alan Ceyhan\'ın mutluluğu yüzüne yansıdı. Konser ise iki bölümden oluştu. Konserin sonunda sanatseverler, Şef Ahmet Sabancı\'yı ve koro üyelerini uzun süre alkışladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------

- Konserden görüntü

- Evlilik teklifi anlarından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA)

===============

Meslek liselilerden ısıtan destek

Erzurum\'daki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mobilya atölyesinde kullandıkları ahşaplardan artan malzemeleri çöpe atmak yerine ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor. Öğrenciler, kamyonette yükledikleri çuvalları bizzat evlere teslim ediyor.

Merkez Palandöken ilçesindeki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı Bölümü öğrencileri, okulların ve kamu kuruluşlarının ihtiyacı olan mobilya malzemelerini üretiyor. Bacasız bir fabrika gibi çalışan mobilya atölyesinde görev yapan öğrenciler, anlamlı bir etkinliğe de imza atıyor. Kullandıkları ahşap malzemelerden artanları çöpe atmayan öğrenciler çuvallara dolduruyor. Okullarına yakın semtlerdeki ihtiyaç sahibi aileleri belirleyen öğrenciler, sessiz bir yardım gerçekleştiriyor. Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı Bölümü Şefi Selçuk Dağdelen\'in öğrencileri, çuvallarla kamyonete doldurdukları odun ve ahşap artıklarını belirledikleri adreslere ihtiyaç sahibi aileleri rencide etmeden evlere bırakıyor.

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı Şefi Selçuk Dağdelen, öğrencilere eğitim-öğretimin yanı sıra bu tür çalışmalarla da yaşama hazırladıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı\'nın geçen yıl \'Meslek Liseleri Evlerle Buluşuyor, Evler Güzelleşiyor\' projesi başlattığını hatırlatan Selçuk Dağdelen, \"Biz bu projeyi bu yıl da devam ettirmek istedik. Mobilya bölümünde artan parçaları çöpe atmak yerine ihtiyaç sahiplerine dağıtmak amacıyla yola çıktık. Bu çalışmayı yaparken öğrencilerimize eğitimin sadece okulda değil dışarıda yapılan etkinliklerle de olabileceğini gösterdik. Öğrencilerimiz bu çalışma sayesinde yardımlaşmanın da önemini kavramış oluyorlar. Öğrencilerimizin böyle bir çalışma yapması vatandaşlardan da olumlu tepkiler alıyor\" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte ahşap dolu çuvalları ailelerin evlerine bırakan 11\'inci sınıf öğrencilerinden Hasan Arasoğlu, \"Atölyede çalışırken artan malzemeleri çöpe atıyorduk. Şimdi bunları ihtiyaç duyan ailelere dağıtıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

-Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası

-Öğrencilerin atölyedeki çuvalları kamyonete taşıması

-Kamyonetin hareket etmesi

-Öğrencilerin belirlenen evlere çuvalları indirmesi

-Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı Şefi Selçuk Dağdelen\'in konuşması

-Öğrencilerin taşımalarından detay görüntüler

-Öğrencilerden Hasan Arasoğlu ile röp

(SÜRE: 03.10 BOYUT: 355 MB)

Haber Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

=================

Akdeniz\'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz\'de, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı\'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.25\'te Akdeniz\'in 40,20 kilometre derinliğinde, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Özellikle Muğla\'nın Datça ilçesinde hissedilen deprem, hasara yol açmadı.

ANTALYA, (DHA) -