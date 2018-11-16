DHA YURT BÜLTENİ 3

Doğu\'da karla mücadele

Mehmet AYDIN / MUŞ, (DHA)- Suat İNCEDERE / ARPAÇAY (Kars), (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, Belediye ve İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından kurtarılyor.

Muş\'un Üçevler grup köy yollarının tamamı kardan ulaşıma kapanınca İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yolda kalan araç ve yolcular kurtarıldı. Ekipler, özellikle yüksek kesimlere yağan kar nedeniyle bölgede yolu kapalı olan 32 köye ulaşım sağlamak için büyük bir mücadele veriyor. İl Özel İdare Genel Sekreteri Şehmuz Yentür, karla mücadeleye deniz seviyesinden 1600 metre yükseklikteki Çavuştepe mevkiinde verdiklerini söyledi. Yer yer 80 santim karın yağdığı üçevler bölgesinde 9 köy ve 22 mezranın bulunduğunu ifade eden Yentür, \"Fırtına nedeniyle geçit vermeyen yolda ekipler yoğun bir mücadele veriyor. Ilıca- Derecik vadisi üzerindeki yolda mahsur kalan vatandaşları kurtardık. 24 saat aralıksız çalışan ekipde 15 iş makinesi ve 22 personel görev alıyor. Kar yağışının devam etmesi halinde ekiplere takviye yapılacatır\" diye konuştu.

Kars-Arpaçay-Çıldır Karayolu’nun Sivritepe mevkiinde kardan kapanan yolda özellik TIR\'lar mahsur kaldı. Şoförler bir yandan zincir atarken bir yandan da kurtarılmayı bekledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde bir çok köy yolu da ulaşıma kapalı bulunuyor. Bölgede, yoğun bir mücadele veren İl Özel İdaresine bağlı ekipler, bir taraftan yolda kalan yolcuları geçerken bir taraftanda kapalı köylere ulaşmaya çalışıyor.

Öte yandan, Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, Iğdır ve çevresinde aralıklı yağmurlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı çevresi ise aralıklı kar yağışlı geçeceğini, yağışların Erzincan ve çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olacağını bildirdi. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağını, rüzgârarın Doğu ve Güneydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini vurgulayan uzmanlar, kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

////////////////////(MUŞ)

-İl Özel İdare iş makinelerinin köy yolunda karla mücadele çalışmalarından detaylar

-Yolun açılmasını bekleyen araçlar, sürücü ve yolculardan detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN / MUŞ, (DHA)

//////////////////(KARS)

-Yolda kalan tırlar

-Sürücülerin araçlarına zincir takması

-Sürücü ile röp.

Haber-Kamera Suat İNCEDERE / Arpaçay /KARS,(DHA)

246 MB

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Niğde ve Adana\'da kar etkili oldu

NİĞDE\'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken, Adana- Niğde otoyolu Akçatekir mevkiinde kar nedeniyle ulaşım güçlükle yapılıyor.

Niğde\'de kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede kar kalındığı kent merkezinde 20 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştı. Belediye ekipleri kar temizliği yaptı.

Öte yandan Adana\'nın Pozantı ilçesinde de kar etkili oldu. Aşırı kar yağıyı nedeniyle Pozantı ile Akçatekir arasında otoyol tek yönlü kapandı. Pozantı- Adana yolunda kar temizlik çalışması yapılırken, ulaşım da aksadı. Ekipler otoyolu açma çalışmalarını sürdürüyor. Adana\'nın Tufanbeyli ilçesinde de kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetreyi geçti.

Görüntü Dökümü

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- Kar yağması

- Vatandaşların görüntüsü

- Tek şeride düşen yol

- Çocuklarla kar topu oynayan polisler

- Otomobilin üzerindeki karları temizleyen vatandaşlar

- Ağaçların üzerdindeki karlar

Haber-Kamera:Ali KADI- Onur CANPOLAT/NİĞDE, ADANA,(DHA)



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Karadeniz\'in en popüler enstrümanı armonika, unutulmaya yüz tuttu

KARADENİZ kültürünün bir dönem tek enstrümanı olan ve zamanla yerini kemençe ile tuluma bırakan halk arasında santur ve mozika olarak ta bilinen armonika çalgısı günümüzde unutulmaya yüz tuttu. Yörede hayattaki son ustaları bir dönem eğlencelerin vazgeçilmezi olan armonika geleneğinin unutulmamasını istiyor.

Karadeniz\'e yaklaşık 200 yıl önce Kafkaslardan gelen müzik aleti armonika, bölgenin vazgeçilmez müzik aleti oldu. Rize ve çevresinde yaygın olarak çalınan armonika düğün ve eğlencelerin tek çalgısı olarak yıllarca kullanıldı. Özellikle kadınların da kullandığı armonika hava akımıyla ses çıkararak ürettiği melodilerle eğlencelerin vazgeçilmezi oldu. Yaklaşık 170 yıl boyunca kullanılan armonika son yıllarda yerini kemençe ve tuluma bıraktı. Karadeniz kültürünün bir dönem tek enstrümanı olan ve zamanla yerini kemençe ile tuluma bırakan halk arasında santur ve mozika olarak ta bilinen armonika çalgısı günümüzde unutulmaya yüz tuttu.

\'HERKES ARMONİKA İLE HORON EDERDİ\'

Hayattaki son armonik ustalarından emekli memur Kenan Coşkun (81) armonika denilen müzik aleti ile 1953 yılında tanıştığını belirterek, asıl ismi armonik olmasına rağmen eskiden alete el mızıkası dendiğini söyledi. Gençlik çağlarında düğünlere armonik çalmaya gittiğini anlatan Coşkun \"Bölgemize Kafkaslardan 200 yıl önce gelen bir müzik aletidir. Herkes armonika sesiyle horon ederdi. Horon ile armonik bölgemizde beraber anılırdı. Bölgemizin en eski kültürü budur. 1953\'lerde kemençe daha yeni yeni çalınmaya başlamıştı ama tulum yoktu. Düğünler evlerde olurdu o yüzden kemençenin sesi de çok kısık olduğu için kemençe çalınmazdı. Kemençe de o zamanlar çok horon havaları da yoktu. Armonika sesi daha gürdü o yüzden daha çok tercih edilirdi\" dedi.

\'ARMONİKA UNUTULMASIN\'

Armonikanın unutulmamasını isteyen Coşkun, \"Tulum ve kemençe kullanılırken ne yazık ki armonik hiçbir platformda yok. Bir arkadaşımla beraber armonikanın yaşatılması için uğraşıyoruz ama hiçbir kurum buna sahip çıkmıyor. Biz bedava hocalık yapmaya hazırız. Birileri bir kurs açarsa bu müzik aletini gelecek nesillere iletiriz. Yeter ki bizim geçmişten gelen kültürümüzü tanıtalım diye bazı programlara çağırıyorlar bende katılıyorum. Eğer sahip çıkılırsa armonik kemençe ve tulumdan daha fazla tutulur. Notalı çalışılınca eğitim verilirse bundaki ses ve ahenk çok farklıdır\" diye konuştu.

DOÇ. DR. AKAT: YÖREDE UNUTULAN BİR ÇALGI

Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Doç. Dr. Abdullah Akat da armonikanın geleneksel çalgılardan olmadığını sonradan bölge kültürüne girdiğini söyledi. Akat, şunları dedi.

\"Özellikle 19\'üncü yüzyılın ikinci yarısında Kafkasya\'dan gelen göçlerle birlikte Karadeniz Bölgesi\'ne taşınmış bir çalgı. O dönemin popüler çalgılarından bir tanesi. Hemen hemen gittiği her yerde Kafkaslarda ve diğer topluluklar içerisinde girmiş olduğu bölgenin çalgısıyla yer değiştirmiş. Bizim bölgemize de geldiği dönemlerde özellikle kemençenin bazı yörelerde tulumun yerine geçmiş olan bir çalgı. Bu gün hala yöremizde Gürcülerin, Çerkezlerin aktif olarak kullandığı çalgılardan bir tanesi. Türkiye\'nin batı bölgelerinde hala çalınmaya devam ediyor. Yöremizde ise bu çalgı yaklaşık 100 yıl kadar çok önemli oranda çalındı. Özellikle Rize merkezde, Gündoğdu, Veliköy, Çayeli\'nin merkezinde ve çevre köylerde sıklıkla çalınan bir çalgı. Ancak 80\'li yıllardan sonra yavaş yavaş unutulmaya başlanıyor. Özellikle kadınların en çok çaldığı çalgıların başında geliyor. Biz bunu el ve ağız armonikası olarak ayırıyoruz. Özellikle kına gecelerinde ve kadın toplantılarında bu çalgının kadınlar tarafından çalındığını görüyoruz. Bu yıllardan sonra, kemençe ve tulum tekrar popüler olmaya başlıyor ve armonika önemini kaybetmeye başlıyor. Günümüzde armonikaya bir özlem olduğunu anlıyoruz. Klavye çalanların, klavyelerinde armonikaya özgü havalarla bazı düğünlerde, eğlencelerde organize ettiğini görüyoruz. Ancak yörede yavaş yavaş unutulan bir çalgı\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kenan Coşkun\'un armonika çalması

Armonika detayları

Kenan Coşkun ile röp.

Abdullah Akat\'ın açıklaması

Horon detayları

Armonika çalanlardan detay

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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Erzincan\'daki yaylalarda mahsur kalan hayvan sürüleri kurtarıldı

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 33 köyün yolu ulaşıma kapanırken; yaylalardaki büyük ve küçükbaş hayvan sürüleri dönüş yolunda zor anlar yaşadı.

Erzincan\'ın Üzümlü ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden 3 bin 500 metre yükseklikteki Keşiş Dağları\'nda bulunan Sarıkaya Köyü ve mezralarının yolları gece bastıran kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının zaman zaman yarım 1 metreye çıktığı bölge de Erzincan İl Özel İdaresi\'nden yardım isteyen köylülerin yolları sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı. Bu sırada aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Şenlik Mezrası\'ndan büyük ve küçükbaş hayvanları ile aşağı inmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Hayvan sürüleri yolların açılmasıyla inişe geçti. Kar yağışı nedeniyle köy ve mezra yollarının geceden beri kapalı olduğunu ifade eden köylüler, özel idare ekiplerinin sabah saatlerinde yollarını yeniden açmasından dolayı mutlu olduğunu söylediler.

33 KÖYÜN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Erzincan\'da dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ikisi merkezde olmak üzere toplam 33 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri 5 ayrı ekiple mevsim şartlarına bağlı olarak bölge de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yol açma çalışmalarından drone görüntüsü

-İş makinelerinin yol açma çalışmalarından görüntü

-Yolda kalan köylülerden görüntü

-Köylünün açıklaması

-Yolda kalan hayvan sürülerinden genel detay görüntü

-Sürü sahibinin açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

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Market soyguncuları güvenlik kamerasına yakalandı

ADANA\'da levye ile kilidini kırdıkları marketten para, deterjan ve gıda malzemesi çalan 2\'si çocuk 4 hırsız, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi\'nde meydana geldi. Ülkesindeki iç savaştan kaçıp Adana\'ya gelen Suriyeli Abdullah Shikh Darwish, burada market işletmeye başladı. Olay günü, işyerinin kepenkinin açık olduğunu gören Darwish, soyulduğunu fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketin güvenlik kameralarının görüş açılarının değiştirildiğini ve kilitlerinin levye ile kırıldığını saptadı. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, 2\'si çocuk 4 şüphelinin yüzlerini gizleyip kasadaki bin lirayı aldıktan sonra, raflarda bulunan 4 deterjan, 1 cep telefonu, kutu kola, enerji içeceği ve yiyecekleri aldıklarını tespit etti.

Hırsızlığı fark eden market sahibi ise polisi arayıp, şüphelilerin bulunmasını istedi.

Görüntülenden şüphelilerin kimliklerini belirleyen belirleyen ekipler, A.C.T. (16), M.Ö. (17), Okan A. (26) ve İsa B.\'yi (22) kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen İsa B. ve Okan A., sorgularında soygunu kendilerinin yaptığını itiraf etti. Şüphelilerden İsa B., \"Olay günü markete birşeyler almak için girdik, aldığımız parayı aramızda bölüştük. Deterjanları A.C.T. aldı, diğer malzeleri de yedik, pişmanız\" dedi.

İşlemlerinin ardından 2\'si çocuk 4 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların caddede gezerken görüntüleri

- Kamerayı bozmaları

- İşyerine giren hırsızların görüntüsü

- Ürünleri çalıp kaçmaları

- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmeleri

SÜRE: 04\'14\" BOYUT: 468 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)



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500 yıllık ağaç kökünü sergiliyor

MERSİN\'de yaşayan Bedri Taşkınlar (69), arkadaşının tarlasından çıkan ve 500 yıllık olduğu sanılan ağaç kökünü dükkanının önünde sergiliyor. 4 metre uzunluğu ve 3 metre genişliği ile dikkat çeken ağaç kökü, temizlenip, işlendikten sonra dekor olarak kullanılabilecek.

Kent merkezindeki Yeni Mahalle\'de derin dondurucu alım satımı ile tamir işi yapan Bedri Taşkınlar, 2015 yılında yaşadığı psikolojik sorunların ardından hobi arayışına girdi. Sahil kesiminde bulduğu taş ve midye kabuğu gibi malzemeleri temizleyip, vernikleyerek, çeşitli dekoratif ürünler ortaya çıkaran Taşkınlar, dere sularının sahile kadar sürüklediği ağaç parçalarını işlemeye başladı. Çeşitli tür ve boyuttaki ağaçları temizleyip, zımparalayarak, farklı ortam oluşturmaya çalışan Taşkınlar, yaklaşık 500 yıllık olduğu sanılan ağaç kökünü işlemeye başladı. Taşkınlar, arkadaşının arsasından çıkan 4 metre uzunluktaki ve 3 metre genişlikteki ağaç kökünü dükkanının önünde sergilemeye başladı. Sokaktan geçenlerin durup, fotoğrafını ve videosunu çektiği ağaç kökü, ilgi odağı haline geldi.

Tarihi ağaç köküne gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren Bedri Taşkınlar, \"Midye ve taşa benzer nesneler toplamaya başladım. Daha sonra ağaçları görmeye başladım. Çok şekilli ağaçlar vardı. Onları toplayıp birbirine ekleyerek bir ortam, bir güzellik sergilemek istedim. Benim bu işlerle uğraştığımı gören bir arkadaşım, \'Bir ağaç var\' dedi. Gittim, baktım; 3- 4 tane bu ağaçlardan var. \'Temizlendiği zaman ben de görmek istiyorum\' dedi. 10- 15 günlük işlemi var\" diye konuştu.

Bedri Taşkınlar\'ın iş yerinin karşısında bulunan deposunda ağaçlardan yapılan süsler, taşlardan oluşturulan çeşitli dekoratif malzemeler de yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sokağın ve ağaç kökünün genel görüntüleri

-Ağaç kökünün farklı açılardan genel ve detay görüntüleri

-Taşkınlar\'ın ağaç kökünü temizlemesinden genel ve detay görüntüler

-Bir kişinin ağaç kökünü fotoğraflaması

-Taşkınlar\'ın temizlik yapmasından genel ve detay görüntüler

-Bir kişinin kök önünde selfie çekmesi

-Bedri Taşkınlar\'ın dekor haline getirdiği bir başka ağaç kökünü anlatması

-Kullanıma hazır bir başka ağaç kökünün görüntüleri

-Taşkınlar\'ın farklı ağaçlardan yaptığı çeşitli dekoratif ürünlerin genel ve detay görüntüleri

-Taşkınlar ile röportaj

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

(BOYUT: 447 MB) (SÜRE: 04.04 DK)

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Gürcistan\'a kaçırılmak istenen 2 bin 40 parça tarihi eser ele geçirildi

ARTVİN\'de durdurulan bir yolcu otobüsünde çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 2 bin 40 parça tarihi eser ele geçirildi. Gürcistan\'a kaçırılmak istenen tarihi eserlerle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Kayseri\'den Artvin\'e seyir halindeki bir firmaya ait yolcu otobüsünü Arhavi ilçesi sınırlarında durdurdu. Jandarma ekipleri, yolculardan F.T’nin (38) üzerinde ve çantalarında arama gerçekleştirdi. Aramada, çeşitli dönemlere ait 1442 adet sikke ile 598 adet obje olmak üzere toplam 2 bin 40 adet tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlerin Sarp Sınır Kapısı üzerinden Gürcistan\'a kaçırılmak istendiği düşünülüyor. Olayla ilgili F.T. gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

2040 parça eserden detay

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-DHA

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Hayvanseverler 30 tane kedi evi yaptırdı

ADANA’da hayvan severler sokak kedileri için 30 tane kulübe yaptırarak kedilerin soğuk hava şartlarından korunması için belirli noktalara yerleştirdi.

Merkez Çukurova ilçesi 100’üncü Yıl Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmaya katılan sokak hayvanlarını koruma ve besleme gönüllüsü Adana Büyükşehir Belediyesi tiyatro oyuncusu Ergün Özfırıncı bu çalışmanın tüm insanlığa örnek olması gerektiğini söyledi.

Çocukların da katıldığı etkinlikte kediler yuvalarına yerleştikten sonra hayvan severler de kulübelerin önüne mama dağıttı.

Görüntü Dökümü

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- Kediden detay

- Hayvanseverler ve kedi evlerinden görüntüler

- Tiyatro oyuncusu Ergün Özfırıncı\'nın konuşması

SÜRE:58\" BOYUT:107 mb

Haber-Kamera: ADANA,(DHA)