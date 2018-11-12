DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ŞEMDİNLİ ŞEHİTLERİ, VAN\'DAN TÖRENLE UĞURLANDI

HAKKARİ\'nin Şe4mdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngü Tepe üs bölgesinde, mühimmat deposundaki patlamada şehit olan 7 askerden 4\'ü, otopsilerinin tamamlanmasının ardından Van Filo Komutanlığı\'nda düzenlenen tören sonrası memleketlerine uğurlandı. Hakkari\'den helikopterle 2 gün önce Van\'a getirilen askerlerden otopsileri yapılan Topçu Uzman Çavuş Halil Daş (26) ile topçu erler İbrahim Özkur (21) ve Menduh Çelik\'in (21) cenazeleri, dün Van Asker Hastanesi\'nden alınarak, Filo Komutanlığı\'na getirildi ve burada düzenlenen törenin ardından gönderildikleri memleketlerinde toprağ averildi. Otopsileri tamamlanan Topçu Çavuş Mehmet Kaşık (25) ile topçu erler Samet Kaymakçı (20), Yusuf Önder (22) ve Melih Sancar (20) için de bu sabah tören düzenlendi. Filo Komutanlığı\'ndaki törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü M. Suat Ekici, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ile şehitlerin yakınları katıldı.

Şehitlerin cenazeleri tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunulup, öz geçmişleri okundu. İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından dua okunduktan sonra şehit cenazeleri, bir süre omuzlarda taşındı. Törenin ardından Topçu Çavuş Mehmet Kaşık memleketi Kahramanmaraş\'a, Topçu Er Samet Kaymakçı Gaziantep\'e, Topçu Er Yusuf Önder Alanya\'ya ve Topçu Er Melih Sancar uçakla İstanbul\'a uğurlandı.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Uğurlama töreninden görüntü

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA) -

=================================================

2)DİKİLİ\'DE GÖÇMENLERİ TAŞIYAN TEKNE BATTI: 10 KAYIP

İZMİR\'in Dikili ilçesinde kaçakların bulunduğu tekne batarken, kıyıya yüzen 2 göçmen kurtuldu. Kayıp olduğu belirtilen 10 kaçak göçmen için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.Güvenlik güçlerine ulaşan 2 kaçak göçmen, bugün saat 06.20 sıralarında, Dikili\'nin Denizköy bölgesi Karaada önleri balık çiftlikleri mevkisinde içinde bulundukları teknenin battığını ve kıyıya yüzerek çıktıklarını söyledi. Teknede 10 kaçak göçmenin daha bulunduğunu öğrenen Sahil Güvenlik ekipleri, 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgedeki aramalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------------------

ARŞİV görüntüler

YENİ GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

İZMİR /DHA

=================================================

3)BARAJ GÖLÜNDE SU ÇEKİLİNCE MEZARLIK ORTAYA ÇIKTI

ADANA\'da, 60 yıl önce su tutulmaya başlanan Seyhan Barajı Gölü\'nün altında kalan Topalak Mahallesi mezarlığı, sular çekilince ortaya çıktı.Seyhan Nehri üzerine inşa edilen Seyhan Barajı\'nın su tutmaya başlamasıyla birlikte merkez Çukurova İlçesi\'ne bağlı Topalak Mahallesi mezarlığı da su altında kaldı. Ancak son dönemdeki kuraklığa bağlı olarak tarımsal sulama için DSİ\'ye ait sulama kanallarına su verilince göldeki su azaldı. Seyhan Baraj Gölü\'nde su yaklaşık 2 metre çekildi. Topalak Mahallesi\'nin daha önce su altında kalan mezarlığı da bu çekilme sonrasında ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkan mezar taşlarının üzerindeki yazıların yosunlarla kaplanıp, görünmez hale geldiği gözlendi. Mezarlığın ortaya çıkmasıyla birlikte Topalak Mahallesi sakinleri de yakınlarına ait olan mezar taşlarının başında dua etti. \'Drone\' kamerayla havadan da görüntülenen mezarlık ilginç oluşturdu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Göl kenarında görünen mezarlık taşlırı

- Dron görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

=================================================

4) 760 VE 1200 YAŞLARINDAKİ İKİ AĞAÇTAN TOPLANAN ZEYTİN, KİLOSU 5 BİN LİRADAN AÇIK ARTIRMADA

MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde kamulaştırılan bir araziden sökülüp Antalya\'da Vakıf Zeytinliği\'ne dikilen 760 ve 1200 yaşlarındaki 2 zeytin ağacı, iki yıllık toprağa uyum sürecinden sonra bu yıl ikinci kez ürün verdi. 20 kilo ürün elde edilen ve sofralık kurulan iki ağacın zeytinleri, kilosu 5 bin liradan açık artırmayla satışa sunulacak. Antalya\'nın akciğeri olarak adlandırılan 2 milyon 630 bin metrekare alanda çoğunluğu zeytin ağaçlarından oluşan yaklaşık 25 bin ağacın bulunduğu Vakıf Zeytinliği arazisi, 2010 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü\'nden ihaleyle Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından 20 yıllığına kiralandı. ATB tarafından Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, ATSO gibi kent dinamiği kamu kurumlarının ortağı olduğu Zeytinpark A.Ş. kurularak, uzun yıllar bakımsızlıktan çevresi çöp yığınına dönüşen arazi temizlendi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizleyen Zeytinpark\'ın etrafı da 5 bin 600 metrelik duvar ve tel örgülerle koruma altına alındı. İçerisindeki zeytin ağaçlarının da büyük bölümüne gençleştirme yapıldı. Tarımsal faaliyetler ve doğal alanın koruma altına alınmasının yanı sıra, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, \'Dersimiz Doğa\' etkinliğiyle çocukların doğayı ve doğayı korumayı öğrenmelerine yönelik faaliyetlerin de sürdürüldüğü Zeytinpark, içerisindeki 760 ve 1200 yaşındaki asırlık iki zeytin ağacıyla da büyük ilgi görüyor.

ODUN OLMAKTAN KURTARILDILAR

ATB Başkanı Ali Çandır\'ın girişimiyle, İstanbul-İzmir otoyol projesi kapsamında Akhisar\'da istimlak edilen arazideki 760 ve 1200 yaşındaki iki anıt ağaç, 2015 yılında özel yöntemle köklenerek Tırlarla Zeytinpark\'a nakledildi. Odun olmaktan kurtarılıp, Zeytinpark\'a dikilen iki anıt ağaç, iki yıllık özenli bakımın ardından toprağa uyum sağladı. Geçen yıl iki ağaçtan da nakil sonrası ilk defa 5\'er kilo ürün alındı. Bu yıl ise iki ağacın verimi iki kat arttı. Yaklaşık 20 kilo ürün elde edilen iki anıt ağacın manevi değeri nedeniyle zeytinleri, kilosu 5 bin liradan açık artırma usulü satılacak.

İKİ AĞAÇ 20 KİLO ÜRÜN VERDİ

760 ve 1200 yaşındaki iki anıt ağacın Akhisar zeytin türü olan Uslu zeytini olduğunu belirten Zeytinpark A.Ş. Genel Müdürü Vahdet Narin, “İki yıldır meyve veriyorlar. Biri 1200, diğeri 760 yaşında. Küçük olandan 9 kilo, 1200 yaşındakinden 11 kilo zeytin hasadı elde ettik. Eledikten sonra da sofralık zeytin kurduk. İki anıt ağacın zeytini çok az. Manevi değerleri de olduğu için sembolik ihale veya açık artırma gibi bir yöntemle satmayı düşünüyoruz. İnternetten açık artırmaya koyacağız ve kilosunun 5-10 bin liraya ulaşacağını düşünüyorum. Daha yükseğe çıkabilir. Çünkü bu ağaçların manevi değeri yüksek, en azından 1200 yaşındaki bir ağacın ürünü ve az miktarda\" dedi.

GÖRKEMLERİ HER YIL ARTIYOR

İki ağacın kurtarılma hikayesini de anlatan Narin, “Manisa\'ya yaptığımız bir ziyarette İzmir-İstanbul otoyolunun yapımını gördük. Otoyolun yapımında çok ciddi bir arazinin kamulaştırıldığı ve bu kamulaştırmada 109 bin civarında ağacın kesilmesi ya da yer değiştirmesi durumu vardı. Biz de orada yaşı ileri ki ağacı alıp getirdik. Nakli oldukça zordu, yöre halkının çok bilmediği ve üzerinde de durmadığı bir konuydu. İzin alarak buraya sevk ettik ve diktik. İkisi de tuttu, altyapısı, kökleri oluştu ve ürün verdiler. Bu sene itibariyle de dalların büyümesine yönelik budama ve desteklemeler yapacağız. Sanıyorum birkaç senede görkemli bir ağaç yapısına ulaşacak. Bu konuda iyi bir örnek olduğumuzu da düşünebiliriz. Çünkü bizden sonra çok sayıda kurum, kişi bu otoyol yapımı nedeniyle ağaçları odun olmaktan kurtarıp nakletti. Anadolu\'nun çeşitli yerlerine dikildi ve toprakla buluştu\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Zeytin park tabela görüntü

Zeytin park drone görüntü

Anıt ağacın görüntüsü

RÖP: Vahdet Narin ( Zeytin Park genel müdür )

Zeytinlerin görüntüsü

304 MB -- 02.44 /// HD

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

====================================================

5)MANAVGAT MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ\'NDEN HIRSIZLIK

ANTALYA\'da Manavgat Milli Emlak Müdürlüğü\'ne giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, çekmeceler ve dolaplarla özel evrakların bulunduğu kasayı açtı. Çalınan para veya evrak olup olmadığı, başlatılan soruşturmanın tamamlanmasıyla tespit edilecek.

Manavgat\'ta geçen ay yeni binasına taşınan Milli Emlak Müdürlüğü\'ne kimliği belirsiz kişiler, arka taraftan girerek özel evrakların bulunduğu kasayı açtı. Olay bu sabah mesaiye gelen memurlar tarafından fark edildi. Haber verilmesi üzerine Milli Emlak Müdürlüğü\'ne çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan ilk incelemede kimliği belirsiz kişi veya kişilerin binanın arka tarafından girdiği, dolapları ve çekmeceleri karıştırdığı, özel yazışmaların bulunduğu kasayı açtıkları belirtildi. Binaya ne zaman girildiği ve çalınan para veya evrak olup olmadığı, başlatılan soruşturmanın tamamlanmasıyla tespit edilecek.

MEMURLAR DIŞARIDA BEKLEDİ

Antalya Caddesi\'ndeki yeni yerine geçen ay Mal Müdürlüğü ile birlikte taşınan Milli Emlak Müdürlüğünün bulunduğu binada güvenlik kamerası ve alarm sisteminin bulunmadığı belirtildi. Sabah mesaiye gelen Milli Emlak Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğü\'nde çalışanlar, polis ekiplerinin çalışmalarını bitirmesini bina dışında bekledi.



Görüntü Dökümü

-----------------------

- Milli Emlak Müdürlüğü binasında görüntü

- Bina dışında bekleyen memurlar

152 MB /// 01.22\"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

====================================================

6)MERSİN\'DE 63 KİLO ESRARA 3 TUTUKLAMA

MERSİN polisi, düzenlediği operasyonda 63 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, kent merkezindeki Üniversite Caddesi ile Eğriçam Mahallesi\'ndeki 2 eve operasyon yaptı. Aramalarda 63 kilo 600 gram esrar ele geçiren polis, 3 kişiyi de gözaltına aldı. İfadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Polisin eve girmesi

-Mutfaktaki dolapların içerisindeki esrarların bulunması

-Poşetlerdeki esrarın detay görüntüsü

-Ele geçirilen paketlerin genel görüntüsü

-Sergilenen esrarın genel ve detay görüntüleri

(BOYUT: 231 MB) (SÜRE: 02.09 DK)

Haber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: MERSİN, (DHA)