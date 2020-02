DHA YURT BÜLTENİ 3

1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga 2 bin 500 lira yüzünden çıkmış

ADANA\'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın, 2 bin 500 liralık komisyon parası yüzünden çıktığı ortaya çıktı.

Olay, 5 Kasım\'da Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi\'nde bulunan Yeni Metal Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Emlakçı Ulaş Can B. (34) iddiaya göre, Muhittin B.\'ye (37) kiraladığı bir iş yerinden komisyonu olan 2 bin 500 lirayı alamadı. Taraflar arasında bu yüzden telefonda çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ulaş Can B., beraberindeki Burak Nuri O. (31), Murat B. (44), Ramazan B. (35) ile birbirlikte Muhittin B.\'nin metal sanayide bulunan iş yerine geldi. Otomobilden inen Ulaş Can B. ve beraberindekiler, burada bulunan, Özcan E. (20), Burhan E. (27) ve Mehmet Akif Yıldız\'a (26) saldırdı. İki gurup arasında sopa ve silahlı kavga çıktı. Çatışma sonunda Mehmet Akif Yıldız başından vurularak öldürülürken 4 kişi yaralandı. Polis, bölgede yaptığı incelemede 30\'a yakın boş kovan buldu. Ayrıca, çevredeki iş yerlerine çok sayıda merminin isabet ettiği belirlendi.

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gruptan 8 kişiyi gözaltı aldı. Şüpheliler, sorgularının tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden, Özcan E., Ramazan B., Ulaş Can B. ve Emrah N. tutuklandı.

KIRŞEHİR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kalehöyük Arkeoloji Müzesi\'nde incelemelerde bulundu



Biri annesinden, biri ağabeyinden alınan organlarla hayata tutundu

KONYA\'da böbrek yetmezliği nedeniyle organ bağışı bekleyen Sezai Koç (29), annesi Şerife Koç\'tan, Adem Erdinç (38) ise ağabeyi Müslüm Erdinç\'ten alınan böbrekle yeniden hayata tutundu.

Sezai Koç, 1 ay önce böbrek yetmezliği rahatsızlığını öğrendikten sonra tedaviye başladı. Tedavi gördüğü hastanede yapılan tetkiklerde ağabey ve annesinin böbreğinin uyum gösterdiğini öğrendi. Doktorlar, anne Şerife Koç\'un böbreğinin daha hızlı uyum sağlayacağını tespit etmesi üzerine anneden alınan böbrek, oğluna başarılı bir şekilde nakledildi.

\"ANNEM İKİNCİ HAYAT BİR HAYAT VERDİ\"

Annesi sayesinde hayata tutunan Sezai Koç, \"İlk olarak ağabeyimden nakil yapılacağı söylenmişti. Ancak annemin böbreğinin daha hızlı uyum sağlayacağı belirtildi ve organ nakli gerçekleşti. Anneme ne kadar teşekkür etsem azdır. Anneme ikinci bir hayat verdiği için teşekkür ediyorum.\" dedi.

1 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize tedavisi gören Adem Erdinç ise ağabeyi Müslüm Erdinç\'ten alınan böbrekle sağlığına kavuştu. Ağabeyinin bir böbrekle kalmasından dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Adem Erdinç, \" Yaklaşık bir yıldır diyalize giriyordum. Ağabeyime teşekkür ederim. Mutluyum; ama birazda olsa üzüntü var. Çünkü ağabeyim böbreğinin birini bana verdi. Ben tamamlandım ama o eksik kaldı.\" diye konuştu.

TÜRKİYE, TRANSPLANTASYONDA EN İYİ 5 ÜLKEDEN BİRİ

Böbrek nakli operasyonlarını gerçekleştiren Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, organ nakli konusunda Türkiye\'nin dünyanın en iyi 5 ülkesinden biri olduğunu söyledi. Haberal, şöyle konuştu:

\"Bütün bunlara ve teknik imkanlara rağmen ölen insanların sadece yüzde 30\'unun organlarından yaralanabiliyoruz. Bu ülkede 70\'ten fazla böbrek, 40\'tan fazla karaciğer, 20\'den fazla kalp ve 5 civarında da akciğer transplantasyonu yapan merkez var. Türkiye\'nin özellikle canlıdan yapılan transplantasyonda dünyanın en iyi 5 ülkesinden biri konumunda. Bugün 20 binden fazla böbrek hastası organ bağışı bekliyor. İnsanların organlarının alınmasında bir sakınca yoktur. Keza bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu da yayınladığı genelgeyle bunu teyit etmiş oldu.\"

Transplant oyunlarının 2020\'de Türkiye\'de düzenleneceğini de belirten Mehmet Haberal, \"Hastalarımızdan birisine annesinin, birisine de ağabeyinin böbreğini nakil ettik. Bu insanların hayatı ameliyat masasında değişiyor. Çünkü takılan organ o esnada çalışmaya başlıyor. Bu bakımdan oldukça önemli. Biz transplant oyunları organize ediyoruz. Dünyada bu işle ilgili bir federasyon var. Seneye İngiltere\'de bu düzenlenecek. İnşallah 2020\'de de biz bu oyunları Türkiye\'de düzenleyecek ve dünyayı Türkiye\'ye getireceğiz.\" diye konuştu.

\'Atatürk imzası\' dövmesini ücretsiz yapıyor

BURSA\'nın Nilüfer ilçesinde dövme stüdyosu işleten Utku Çeşmecioğlu (22), Atatürk imzası dövmesini ücretsiz yapıyor. Her ebatta ve istenilen bölgeye çizim yapan Çeşmecioğlu, kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Görükle Mahallesi\'nde 4 yıldır dövme stüdyosu işleten Utku Çeşmecioğlu,10 Kasım’a bir hafta kala başlattığı kampanyayla Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası dövmesini ücretsiz yapıyor. Aynı zamanda üniversite öğrencisi olan Çeşmecioğlu, yaptığı açıklamasında, \"Bunun gibi özel günlerde milli değerlerimiz için ne yapabileceğimizi düşündük. Beraber çalıştığımız arkadaşlarımızla böyle bir kampanya başlatmaya karar verdik\" dedi.

\"İLK DÖVMEM ATATÜRK İMZASI\"

6 yıldır dövmecilik yaptığını, bu mesleğe başlama kararını ilk yaptırdığı Atatürk imzası dövmesiyle verdiğini söyleyen Çeşmecioğlu, “Vücudumdaki onlarca dövmeden ilki Atatürk imzasıydı. Aynı zamanda yaptırdığım yer ve ortam çok hoşuma gitti. Biraz da olsa çizim yeteneğim de vardı. Bu işe merak saldım ve \'Bu işi yapacağım\' dedim. Arkadaşlarıma küçük küçük dövme yaparak başladım. 2 yıl amatör olarak dövme yaptım. Daha sonra bir dövme stüdyosunda çalışmaya başladım. Eğitim alıp kendimi geliştirdikçe kendi stüdyomu açmaya karar verdimö dedi.

\"GURUR VERİCİ\"

Uzun zamandır Atatürk’ün imzasını koluna dövme yaptırmak istediğini belirten Mesut Barış Göçer(21), “Utku, dövme konusunda oldukça iyi. İstediğim dövmeyi ücretsiz olarak yaptığını duydum ve yaptırma kararı aldım. Mustafa Kemal’in imzasının vücudumda olması gurur vericiö dedi.

MÜSİAD, Azez\'de şube açtı

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından terör örgütlerinden arındırılan Kilis\'in karşısındaki Suriye\'nin Azez kentinde şube açıldı. Yeni düzenleme ile Türk ve Suriyeli işadamlarının 100 dönüm araziye kurulması planlanan serbest bölge kurularak ihracat ve ithalatı artırması da hedefleniyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Suriye’de ilk şubesini Azez’de açtı. MÜSİAD, bu adımla Türkiye ve Suriye\'deki iş adamları arasında bir köprü kurmayı hedefliyor. MÜSİAD üyeleri ilk önce serbest ticari bölge yapılması planlanan araziyi inceledi sonrasında hep birlikte kurdele kesip şube açtı.

MÜSİAD yurt dışı teşkilatlanma komisyonu başkanı İbrahim Uyar, dünyada 212’inci noktalarını Azez\'de açtıklarını ifade etti. Azez ile Kilis arasında bir serbest bölge oluşturarak ticareti geliştireceklerini anlatan Uyar, şöyle dedi:

\"Serbest ticari bölge çalışmasını Türkiye Cumhuriyeti\'nin güvenliği koordinasyonunda (MÜSİAD) olarak yapacağız. Bu uygulamayla birlikte bölgeye iktisadi kalkınmayı getireceğiz. Serbest ticaret bölgesi için daha önce 100 dönümlük bir arazi sözü aldık niyetimiz buraya Medine pazarı konseptinde bir bölge kurmak. 2 bölgenin ürününü getirerek birlikte satmaları ve ticareti hızlandırarak önünü açmak için stratejik bölgeyi belirleyeceğiz. Bölgenin ticari ve iktisadi olarak kalkınması için böyle bir serbest ticari bölgeye ihtiyaç vardır.\"

Drone\'lu denetimde sürücülere ceza yağdı

Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA) - AĞRI Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Tescil Şube Müdürlüğü ekiplerince drone ile yapılan denetimde sürücülere 7 bin 796 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, karayollarında kazaya neden olan yakın takip, kırmızı ışık ihlali, makas atma, hatalı sollama, emniyet kemeri ve araç sürerken telefonla konuşma hususlarında drone ile denetimlere başladı. Ekipler, sürücüleri hem havadan hem de karadan gözlemledi. Durdurdukları araçlarda evrak kontrolü yapan ekipler, trafik kurallarına uyulması için uyarılarda bulundu. Trafik denetiminde ekipler, 33 sürücüye 7 bin 796 lira para cezası verildi.

Trafik Denetleme Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri olarak günlük belli saat aralarında rutin drone uygulamalarına başlandığını bildiren polis memuru Atalay Bilgin, \"Uygulamamızda öncelikle bilgilendirme ayrıca drone ile tespit ettiğimiz sürücülere gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Yeni trafik cezaları hakkında bilgilendirme yapılıyor. Kırmızı ışık ihlali, makas atma, hatalı sollama, emniyet kemeri ve araç sürerken telefonla konuşma hususlarında cezai işlem uyguluyoruz. Bu konuda sürücüleri bilgilendirmek amacıyla da broşür dağıtıyoruz\" dedi.

Trafik ekipleri tarafından drone ile denetimlerin kasım ayı süresince devam edeceği bildirildi.

Bitlis İl Özel İdaresi kışa hazır

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, kış öncesi hazırlıklarını tamamladı. Karla mücadele çalışmaları için 9 şantiyenin kurulduğu ve bu şantiyelerde 90 parsonelin görev alacağı belirtildi.

Ağır kış şartlarının yaşandığı Bitlis\'te kar yağışı öncesi yoğun bir çalışma yürütüldü. Özellikle köy yollarında geceli gündüzlü karla mücadele çalışması yapan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bu yıl da sıkıntı yaşamamak için tüm karla mücadele araçlarının bakım ve onarımlarını tamamlayarak kışa hazır hale getirdi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, karla mücadelede çalışacak ekiplerin görev dağılımını da yaptıklarını söyledi. Aydoğdu, 9 ayrı şantiyede 90 personelle karla mücadele çalışması yapacaklarını belirterek şöyle konuştu:

\"Bitlis İl Özel İdaresi olarak, ilkbaharla başladığımız yatırım projelerini bugün itibariyle sonlandırmış bulunmaktayız. Toplam 643 yerleşim yerinde, 83 milyon lira değerinde 300’e yakın projeyi köylerin altyapısında kullanmak üzere halkımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Bugün itibariyle de karla mücadele mevsimini başlattık. Karla mücadelede 6 ilçede 9 bakım evi, 90 personel, 61 iş makinesiyle hizmetlerimizi daim kılacağız. Karla mücadele mevsiminde ortalama 70-80 bin litre yakıt kullanıyoruz. Bu yakıtların tedbirini aldık. Yedek parçaları aldık, iş makinelerimizi hazır hale getirdik. Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için 7/24 demeden çalışan arkadaşlarımızla birlikte, basın ve kurumlarla beraber istişareli bir şekilde karla mücadeleyi yapacağız. İş makinelerimizin içerisinde 5 rotatif kar savurma aracı, 7 dozer, 11’e yakın greyder, 11’e yakın loder, servis araçlarımız ve akaryakıtlarımızla hizmeti sunacağız.

ASILSIZ İHBARLAR ÇALIŞMALARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Adem Aydoğdu, özellikle çetin kış şartlarının yaşandığı bölgede asılsız ihbarların kendilerini olumsuz etkilediğini de belirterek, \"Sahada bizi en çok mağdur eden asılsız ihbarlarda bulunulmasıdır. Asılsız ihbarlar olunca asıl olan ihbarlara yetişemiyoruz. Bu vatandaşlarımız tarafından dikkate alınmasını rica ediyoruz. Asıl olan ihbarlarda bulunsunlar. Asılsız ihbarları bize bildirmesinler. Maddi, manevi ve beyin gücü sarf ediyoruz. Asıl hastalara ulaşamıyoruz. Bu da kul hakkına giriyor. İnşallah buna riayet edilir diye düşünüyoruz. Asılsız ihbarlar hakkında bulunanlar için kabahatler kanununda cezaları vardır. Bunun takibi olması lazım. Kabahatler kanununa göre cezai işlemler yapılmaktadır\" dedi.

\'İhracat artınca üretim de kaliteli olacak\'

ADANA Sanayici ve İş Adamları Derneği (ADSİAD) Başkanı Süleyman Sönmez, \"İhracatımızı arttırdıkça hem ülkemize döviz getirisini sağlayacağız hem sanayicimiz, üreticimiz daha kaliteli ürün üretip, dünya pazarlarında yerini alacak\" dedi.

ADSİAD Başkanı Süleyman Sönmez, ihracattaki artışın devam etmesini gönülden istediklerini söyledi. Türkiye\'nin ihracatta ilk 10\'da yer almasını umduklarını belirten Sönmez, \"İhracatımızı arttırdıkça hem ülkemize döviz getirisini sağlayacağız hem sanayicimiz, üreticimiz daha kaliteli ürün üretip, dünya pazarlarında yerini alacak, diye düşünüyoruz. Bizi mutlu eden bir gelişme doğal olarak. Ama tabi ki yeterli mi? Değil. Yapılması gereken daha çok şey var. Türkiye kendi mamulünden çok ihracat ara mamullerini ithal eden bir sanayi yapısına sahip. İnşallah önümüzdeki günlerde katma değeri yüksek ihracat düzeyine geliriz ve ülkemiz ihracatta ilk 10\'da yerini alır, diye umut ediyoruz\" diye konuştu.

ADSİAD Başkanı Sönmez, Adanalı iş insanları olarak hedeflerinin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Hedeflerimizde var; ama bunun için de yapılması gereken önemli şeyler var. Adana ihracatı, kendi kalemiyle yaptığında Gaziantep gibi ya da benzer bazı şehirlerin gerisinde olabilir. Ama o şehirlere sattığı ara ürün bazında da bakmak lazım. O noktada çok geride kalan bir kent değiliz. Kenti kendi ihracatını yapması noktasında geliştirmek istiyoruz. Adana gibi potansiyeli yüksek bir şehrin daha yüksek bir katma değer üretmesini, daha fazla ihracat yapmasını arzu etmekteyiz. Adanalı iş adamları gerçekten çok girişimci ve risk alarak da üretim yapabilen kabiliyete sahip. Ama tabi ki bu karşılıklı bir şey. Bir yatırım yapmak lazım, Ar-Ge\'mizi artırmak ve artık dünyanın gelmiş olduğu teknolojilerin tamamına ulaşmamız lazım. İhracat potansiyelimizi ona göre arttırmamız lazım. Adana\'nın deseni çok geniş bir portföy. Tarım var ve sanayi de çok farklı, makine sanayi ve silah sanayine yönelik büyük üretimler var. İhracatçıya ara mamul, makineciye bazı parçalarını biz üretiyoruz ama ihracatı başka kentler yapıyor. Alt açılıma baktığınızda ihracatımızın çok üstünde rakamları görürsünüz.\"

Başkan Sönmez, kentin, dünyanın en önemli, en büyük, en verimli 3 ovasından 1\'ine sahip olduğunu belirtirken, Çukurova\'nın, Tarım İhtisas Bölgesi olarak tamamının ilan edilmesi gerektiğini kaydetti.

Aracın yakıt deposunda 26 kilo 995 gram eroin ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Edremit ilçesinde polisin kamyonette yaptığı aramada, yakıt deposuna vakumlu poşetlerle zulalanan 26 kilo 995 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi\'ndeki uygulama noktasında yapılan yol kontrolünde, bir kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeği Alfa\'nın da kullanıldığı aramada, aracın yakıt deposunda eroin olduğu belirlendi. Sökülen yakıt deposunda vakumlu poşetlerle zulalanan 50 paket halinde toplam 26 kilo 995 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü M.A. gözaltına alındı.

Şehitlerin isimleri sınıflara verildi

NİĞDE Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde “Unutmadık Unutturmayacağızö projesi kapsamında sınıflara şehitlerin isimleri verildi.

Okulun toplantı salonunda proje tanıtım toplantısı düzenlendi. Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve şehit yakınlarının katıldığı programda duygu yüklü anlar yaşandı. Bazı şehit yakınları gözyaşlarını tutmadı. “Unutmadık Unutturmayacağızö projesi Koordinatörü Meliha Yılmaz, \"Proje kapsamında sınıflara şehitlerimizin isimleri ve fotoğraflarını asacağız ve vatan evlatlarını unutturmayacağız. Hedefimiz, gençlerimize milli ve manevi duygularını kazandırmak şehitliğin ne demek olduğunu beyinlerine kazımak, şehitlerimiz anmak ve unutturmamak\" dedi.

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ise, \"Projemizin ismi unutmadık, unutturmayacağız. Şayet unutur ve unutturursak kanımız kurusun. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Vatan bizim için sade bir toprak parçası değildir. Bağımsızlığımızdır, özgürlüğümüzdür, ezanımızdır, bayrağımızdır, namusumuzdur, acımızdır. sevincimizdir, doğumumuzdur, ölümümüzdürö diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mobilya ve İç Mekan Tasarımı öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan plaketler, şehit ailelerine takdim edildi. Şehitlerin fotoğraflarının ve künyelerinin yazılı olduğu çerçeveler okuldaki sınıflara asıldı. Fotoğraf asımında bazı şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Atatürk\'e ve eğitime adanan bir ömür

ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK\'ta, 44 yıl öğretmenlik ve okul müdürlüğü yaptıktan sonra emekli olan 85 yaşındaki Hayrullah Saki, yaşamı boyunca biriktirdiği 250 bin lira ile bir anaokulunun onarımını ve kültür merkezi önüne Atatürk Anıtı yaptırdı. Atatürk’ün öğretmene gösterdiği saygı ve verdiği sorumluluğu yaşam felsefesi haline getirdiğini söyleyen Hayrullah Saki, ilerleyen yaşına rağmen her gün evinden çıkıp yürüyerek önce yaptırdığı Atatürk Anıtı\'nı ardından da eşi ve kendi adının verildiği okulu ziyaret ediyor.

Kastamonu Göl Köy Enstitüsü\'nden 1955\'de mezun olduktan sonra ilçeye bağlı Koramanlar Köyü\'ndeki ilkokulda öğretmenliğe başlayan Hayrullah Saki, ardından Kayıkçılar, Burunkaya, Perşembe ve Gemiciler Köyleri\'ndeki ilkokullarda görev yaptı. Hayrullah Saki, 1971\'de Çaycuma Merkez Kutlutaş İlkokulu\'na müdür olarak atandı. 28 yıl aynı okulda görev yapan Saki, 1999\'da emekli oldu. 6 çocuğundan 3\'ü öğretmen olan Hayrullah Saki, 8 yıl önce eşi Hayriye Saki ile birlikte biriktirdiği 150 bin lirayı okul yapımı için valiliğe bağışladı. İl Özel İdaresi\'nin de desteğiyle atıl durumda bulunan bir bina kısa sürede tamamlanarak Çaycuma Hayriye- Hayrullah Saki Anaokulu olarak eğitim ve öğretime açıldı. Hayrullah Saki\'nin yaptırdığı anaokulunda şimdi çoğunluğu kendi öğrencilerinin çocuklarından oluşan 3-6 yaş grubunda 130 çocuk eğitim görüyor. Hayrullah Saki, evinin yakınında bulunan Çaycuma Kültür Merkezi\'nin önüne de 100 bin lira harcayarak Atatürk Anıtı yaptırdı. Flüt çalan ve kitap okuyan çocuk ile Türk bayrağı taşıyan gencin bulunduğu anıtta Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün elinde ise \'bilim ve sanat\' yazan kitap bulunuyor.

HER GÜN TAKIM ELBİSESİNİ GİYİP ATATÜRK ANITI VE OKULU ZİYARET EDİYOR

Hayrullah Saki, ilerleyen yaşına rağmen her sabah öğretmenlik yıllarındaki gibi takım elbisesini giyerek önce Atatürk Anıtı\'nı sonra yaptırdığı anaokulunu ziyaret ediyor. Hayrullah Saki, Atatürk’ün öğretmene gösterdiği saygı ve verdiği sorumluluğu yaşam felsefesi haline getirdiğini söyledi. Bütün ilkesi ve düşüncesinin Atatürk\'ün izinde yeni nesiller yetiştirmek olduğunu belirten Saki, şöyle dedi:

\"Ben 44 yıl görev yaptım. Yurt dışlarında dahi görev yaptım ama 8 yıldır bu küçüklerle bir arada olmam benim sevdam. Evden çıktıktan sonra okullara uğrarım. Gitmediğim zaman göremezsem küçükleri göremezsem mutsuz olurum. Bunlardan ben vazgeçemem. Bana \'Hayrullah dede\' diye koşmaları bana haz veriyor. Bana enerji veriyor. Beni duygulandırıyorlar. Özellikle bu okula, bu ekibe, okul yöneticilerine hep katkımı vereceğim. Çocuklar beni görüyorlar çarşıda bazen. \'Hayrullah dede\' diye peşimden bağırıyorlar. Çocuklara benim çizgimde yürümelerini tavsiye ediyorum. Atatürkçü düşünce ve görüşlerinde olmalarını tavsiye ediyorum. Ben burada konuşabiliyorsam, öğretmen olabildiysem Atatürk\'e borçluyum.\"

\'1955 YILINDA ATATÜRK\'ÜN İZİNDE YÜRÜYECEĞİME ANT İÇTİM\'

Çaycuma Kültür Merkezi\'nde Atatürk\'ün sanata ve sanatçıya verdiği önemi anlatan bir anıtın olmamasını eksikliğini hissettiğini ifade eden Saki, \"Ben yetkililere burada Atatürk\'ün sanat ve eğitim yönünü belirten bir anıtı olması gerektiğini anlattım. Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı\'na yazı yazdım. 2 yıl sonra bunu ben gerçekleştirdim. 30 Ağustos\'ta anıtın açılışını yaptık. Ben çok duygulandım. Yapıldığı günden beri hep beni arayıp tebrik ettiler. Benim ilkem ve bütün düşüncem sadece Atatürkçü düşünce ve görüş. Başka bir eğitim anlayışım ve ideolojik görüşüm yok. Tamamen bilimsel, toplumsal kendini eğitim ve öğretime adamış bir eğitimciyim. Ömrüm ne kadar yeterse o kadar da bu kurumlarda çalışacağım ve onlara yardımcı olacağım. Doğup büyüdüğüm Çaycuma\'ya bir anaokulu ve çok takdir ettiğim Türkiye Cumhuriyetin kuruluşunda büyük payı olan Atatürk\'ün anıtını yaptırdım. Ben 1955\'de mezun olduğumda Atatürk\'ün görüş ve ilkelerinde yaşamım boyu onun izinde yürüyeceğime ant içtim. Yine aynı hızla devam ediyorum.\" dedi.

OKUL MÜDÜRÜ BOŞNAK: \'KENDİNE EĞİTİME ADAMIŞ BİR İNSAN\'

Çaycuma Hayriye- Hayrullah Saki Anaokulu Müdürü Özlem Boşnak, Hayrullah Saki\'nin her gün okula gelerek çocuklarla yakından ilgilendiğini söyledi. Gelmediği zaman çocukların da kendisini merak ettiğini anlatan Boşnak, şöyle dedi:

\"Hocamız her sabah mutlaka bizleri ziyaret ederek ihtiyacımız olup olmadığını sorar. Okulumuz adına, öğrencilerimiz adına problemlerimiz var mı yapılması gerekenler var mı mutlaka bizden görüşlerimizi alır. Sınıfları tek tek gezer. Çocuklarla sohbet eder. Sıkıntılı olan çocukların aileleriyle bile görüşür. Hepsini bilir ve takip eder. Eğitme adamış değerli bir insan kendisi. Çaycuma\'ya böyle bir okulu eğitim camiasına kazandırdığı için çok teşekkür ediyoruz.\"

