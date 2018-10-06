DHA YURT BÜLTENİ 3

Kızıl tilki yaylacıların maskotu oldu

RİZE\'nin Çamlıhemşin ilçesi Topluca köylülerinin kullandığı Lazcada \'Büyük Yayla\' anlamına gelen Didingola Yaylası\'nda görülen kızıl tilki, yaylacıların maskotu oldu. \'Cino\' adı konulan tilki, yaylada vatandaşların arasında dolaşıyor, bırakılan yiyecekleri yiyor.

Çamlıhemşin ilçesine 35 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 392 metre yükseklikte Topluca köylülerinin kullandığı Lazcada \'Büyük Yayla\' anlamına gelen \'Didingola Yaylası\'nda görülen kızıl tilki bir süre yaylayı gözledi. Vatandaşların uzaktan seyrettiği tilki, zamanla yaylaya yaklaşmaya başladı. Son aylarda yaylanın içine inen tilkiye vatandaşlar, \'Cino\' adını koydu. Yaylanın içerisinde adı ile seslenilen tilki, vatandaşların yakınına kadar geliyor, bırakılan yiyecekleri yiyor. Tilki, beslendikten sonra yeniden uzağına gittiği yaylayı gözetliyor.

Topluca Köyü Kalkındırma Derneği Başkanı Ahmet Çamkerten, tilkinin görüntülerini soysal medya hesabında şu ifadelerle paylaştı:

\"Cino, Didingola yaylasındaki sevimli dostumuz oldu. Allah\'ın yeryüzünde yarattığı en güzel hayvanlardan biri olan bu zeki hayvan bizimle çok güzel ilişki kurdu. Bize yaklaştı. Bizi sevdi, bizde onu çok sevdik. Fakat kendisinden ayrılmak zorunda kaldık. Umarım zorlu kış şartlarını sağlıklı bir şekilde atlatır ve baharda tekrar buluşuruz. Kendine iyi bak Cino\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaylanın Drone görüntüleri (ARŞİV)

Tilkinin görüntüleri

Vatandaşların tilkiye seslenmesi

Tilkinin bırakılan yiyecekleri yemesi

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Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA



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Karadeniz’de palamut bolluğu; tanesi 5 liraya geriledi

KARADENİZ\'de, 1 Eylül\'de av yasağının sona ermesiyle \"Vira bismillah\" diyen balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Karadeniz\'e açılan balıkçılar kasaları dolu olarak limana dönerken, balık miktarındaki bolluk fiyatların düşmesini sağladı. Karadeniz\'de bolluğu yaşanan ve 10- 15 liradan tezgaha çıkan palamudun tanesi 5 liraya geriledi.

Denizlerde av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona ererken, balıkçıların Karadeniz sularına bıraktığı ağlar, palamutlarla doluyor. Sinop’ta, \'Kestane karası\' fırtınasının sona ermesinin ardından denize açılan balıkçılar kasaları dolu olarak limana dönerken, balık miktarındaki bolluk fiyatların düşmesini sağladı. Karadeniz\'de bolluğu yaşanan ve 10- 15 liradan tezgaha çıkan palamudun tanesi 5 liraya geriledi. Balıkçı tezgahlarında yaşanan palamut bolluğu vatandaşlarında yüzünü güldürüyor. Balıkçılar, sezona bereketli başladıklarını belirtirken bolluğun devam etmesi halinde fiyatların daha da düşmesini bekliyor.

Balıkçı, İbrahim Gündoğdu, Karadeniz\'de palamut bereketi yaşandığını belirterek \"600-650 gram palamutlarımızın tanesi 5 lira. Biraz daha iri palamutlarımız var. 800-850 gram hatta 1 kilograma yakın onların fiyatları ise 7.5 lira. Palamutlarımız bol, denizimiz bereketli. Vatandaşımız bu enflasyonda bol bol balık yiyor. Yesinler, helal olsun. Satışlarımız çok güzel. Vatandaşın bayağı yoğun bir ilgisi var. Hava şartları sebebiyle 1 hafta önce bu balıklarımızı 12.5 liradan halkımıza sunduk. Bir hafta süresince havalar estiği için fiyatlar yükselmişti. Ama havalarımız biraz daha düzeldi. Gemilerimiz, kayıklarımız, gırgırlarımız çıktı. Bol balık avlıyorlar. O yüzden balığımız bol\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tezgahlardan palamut görüntüsü

Balıkçı röp.

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Haber-Kamera: Esra AKSU SİNOP-DHA



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Kahvaltıdan sonra rahatsızlanan 45 öğrenci hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN\'da, bir anadolu lisesinin pansiyonunda kalan 45 öğrenci, yaptıkları sabah kahvaltısından zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Adıyaman Anadolu Lisesi\'nin pansiyonunda yatılı kalan öğrencilerde, sabah kahvaltı yaptıktan sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görülmeye başlandı. İdarecilerin çağırdığı ambulanslarla 45 öğrenci, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde öğrencilere serum tedavisi uygulanırken, kahvaltıda yedikleri gıdalardan tahlil için numuneler alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servis ve ambulanslar

- Acil servise girip çıkan öğrenciler

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

80 MB

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Av tutkunuydu ömrünü evinde beslediği kedilerine adadı

MANİSA\'da \'kedilerin babası\' olarak tanınan 67 yaşındaki Mehmet Ererinç, evinin bahçesinde 40 kedi besliyor.

Manisa\'nın Yunusemre İlçesi Uncubozköy Mahallesi\'nde yaşayan emlak danışmanı Mehmet Ererinç, evinin bahçesinde beslediği 40 sokak kedisine büyük bir titizlikle bakıyor. Kedileri için ayda toplam 60 kilo mama, 3 günde bir ciğer alan Ererinç, onların hastalandığında tedavilerini de veterinerden aldığı ilaçlarla kendisi yapıyor. Günde üç öğün, daha kendisi yemek yemeden kedilerini beslediğini belirten Ererinç, \"Onlar benim neşe kaynağım\" diyor. Arada, \'yiyemeyip, aç kalanlar olabilir\' diye çoğu zaman öğün aralarında da kedilerini beslediği olduğunu belirten Ererinç, hayatta olduğu sürüece değil 40, 100 kedisi bile olsa bakmaya devam edeceğini söyledi. Oğluyla zaman zaman kediler yüzünden tartıştıklarını anlatan Ererinç, \"Oğum, \'Bu kendileri gönderelim\' dediğinde kendisine \'Bu kedileri yok etmeniz için benim ölmem lazım\' dedim. Kedilerim için herkesi karşıma alırım, ben kendimi onlara adadım\" diye konuştu.

KENDİNE SORDUĞU BİR SORU HAYVANSEVER YAPMIŞ

Hayvanlara olan sevgisinin nasıl başladığını ise Ererinç şöyle anlattı:

\"30 yıl önce av tutkunuydum. Av, benim için olmazsa olmazlardandı. İyi de bir avcıydım. Bir gün kendime \'Bu hayvanları neden öldürüyorum, amacım ne\' diye sordum. Ama bu soruya yanıt veremedim. O günden sonra da bir daha hiç avlanmadım ve kendimi hayvalara adamaya karar verdim.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kedilerden görüntü

-Ererinç\'in kedilere mama verip, bakımlarını yapmasından görüntü

-Mehmet Ererinç ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)



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İnternet fenomeninin köpekle imtihanı

DENİZLİ\'de internet fenomeni lise öğrencisi 17 yaşındaki Baki Berk Gözalan, evde mutfakta ocağı ve davlumbazı kullanarak çektiği DJ\'lik videosu \'Tik Tak\' uygulamasında 1 milyonu aşan tıklanma rekoruyla gündeme geldi. Dünyada 500 milyon kullanıcısı bulunan \'Tik Tak\' uygulamasında büyük ilgi gören videonun sahibi Gözalan\'ın okula giderken, kendisine saldıran sokak köpekten kaçmak bir otomobilin üzerine tırmanırken çekilen görüntüleri ise güldürdü.

Lise öğrencisi Baki Berk Gözalan, geçen ağuustos ayında evde DJ\'lik yaparken kendi videosunu çekti. Mutfakta ocağın başına geçen Gözalan, açtığı müzik için ocağı DJ kabini gibi kullanıp ritim tutarken, davlumbazla da ışıklı gösteri yaptı. Çektiği videoyu dünya genelinde 500 milyon kullanıcısı bulunan \'Tik Tak\' uygulamasına yükledi. Gözalan\'ın çektiği video kısa süre içinde ilgi gördü ve 1 milyonu aşarak tıklanma rekoru kırdı. Gözalan\'ın videosu Çinliler\'in çıkardığı \'Tik Tak\' uygulamasının yöneticilerinin de ilgisini çekti. İzlenme rekorları kıran video, iyi çekim, içerik, etkileşim ve yaratıcılık anlamında ilgi görünce Gözalan, dünya çapındaki firmadan Özel Yaratıcı Fikirler daveti aldı. Gözalan, yurt dışında eğitim alacak ve sonrasında yaratıcı fikirleriyle isteyen dünya çapındaki sanatçılara danışmanlık yapabilecek.

İNTERNET FENOMENİN KÖPEKLE İMTİHANI

Çektiği videoyla internet fenomeni haline gelen Baki Berk Gözalan\'ın okula giderken, başına gelen olay ise güldürdü. Bir süre önce sabah okula gitmek için evden çıkan Gözalan, sokakta okul servisini beklediği sırada karşısında sokak köpeklerini görünce sevmek istedi. Ancak köpeklerden birinin hırçın davranıp, saldırmak istemesi üzerine Gözalan, çareyi kaçmakta buldu. Gözalan\'ın kaçarken, köpekten kurtulmak için park halindeki babasına ait otomobile tırmanması, evlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Babası tarafından güvenlik kamerası görüntüleri Facebook\'ta paylaşıldı. Görüntüler izleyenleri güldürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tıklanma rekoru kıran DJ\'lik videosunun görüntüsü

-Baki Berk Gözalan\'ın köpekten kaçarken görüntüleri

-Gözalan\'ın otomobilin üzerine tırmanmasından görüntü

-Baki Berk Gözalan ile röp.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)