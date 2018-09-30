DHA YURT BÜLTENİ-3

1)SİİRT’TE PKK’NIN KIŞ ÜSLENMESİNE DARBE

SİİRT\'in Pervari ilçesi yakınlarındaki Herekol dağı bölgesinde, terör örgütü PKK\'nın kış üslenmesine yönelik yürütülen operasyonlarda, içerisinde 1 adet şırıngalı patlayıcı düzeneği, silah ve mühimmatlar ile yaşam malzemelerinin bulunduğu 5 mağara tespit edildi.

Pervari ilçesi yakınlarındaki Herekol dağı bölgesinde düzenlenen operasyonla ilgili Siirt Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Siirt İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında yürütülen operasyonlar kapsamında Siirt ili, Pervari ilçesi, Yazlıca (Herekol) dağı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonlarda 5 mağara tespit edilmiştir. Tespit edilen 5 mağara ve eklentilerinde; 1 adet şırıngalı patlayıcı düzeneği, 1 adet bixi makinali tüfek monte hamili, 85 adet ev tipi tüp 2 adet radyo, 4 adet düdüklü tencere, 40 metre halat, 1 adet aleminyüm merdiven, 4 adet su pompası, 70 metre elektirk kablosu, 3 adet CD, 4 adet 150 litrelik varil, 1 adet jeneratör, 9 adet buji, 1 adet lehim makinası, 3 adet mazotlu soba, 3 adet akü, 8 adet el feneri, 1 adet 150 metre beyaz renkli branda, 100 metre mavi renkli branda, 20 adet prezervatif, 20 adet antibiyotik ilaç, 5 kutu ağrı kesici ilaç, 25 litre benzin, 30 litre mazot, 50 adet ampul, 1 adet kaleşnikof tüfeği şarjörü, 2 adet şemsiye, 3 adet sırt çantası ile çok sayıda yaşam malzemeleri ve örgütsel dokuman ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler, delil niteliğinde olanlar muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile olay mahallinde imha edilmiştir. Bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik operasyonlara kararlılıkla ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir\" denilecektir.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik güçleri tarafından mağaraya roketle ateş edilmesi anı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: SİİRT, (DHA)-

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2)FIRTINA UYARISIYLA BODRUM\'DA HAYAT ERKEN BİTTİ

MUĞLA\'nın önemli turizm ve eğlence merkezlerinden biri olan Bodrum\'da fırtına uyarısı nedeniyle hayat erken bitti. Çoğu tatilci, fırtına geleceği endişesiyle tatillerini yarıda kesip evlerine dönerken, sabaha kadar eğlencenin kesilmediği Bodrum sokakları adeta hayalet şehre döndü. Özellikle Marina bölgesinde sokak ve caddeler boşalırken, restoranlar ve eğlence mekanları da erken kapattı. Kasırga uyarısıyla birlikte Muğla\'nın Bodrum ilçesinde tatilciler, tatillerini erken bitirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün en son yaptığı değerlendirmede kasırganın Ege kıyılarını etkilemeyeceği ancak etkisini yitirerek rüzgar ve yağmur şeklinde görüleceğini açıklamasıyla herkes rahat bir nefes aldı. Bodrum Belediyesi de akşam saatlerinde ilçe genelinde hoparlörden, kasırganın Bodrum\'u etkilemeyeceği, normal hayata dönülmesi şeklinde anons yaptırdı. Kasırganın Bodrum\'u etkilemeyeceği ve belediyenin anonsuna rağmen sabaha kadar eğlencenin sürdüğü Bodrum\'da hayat erken bitti. Özellikle Marina bölgesindeki cadde ve sokaklar boşaldı, restoranlar ve eğlence mekanları da müşteri olmayınca erken kapattı. Bodrum hayalet şehre döndü. Bir restoranda garsonluk yapan Erkut Sarıoğlu, turistlerin fırtınadan endişelendiğini belirterek, \"Normalde bu cadde kalabalık olurdu. Gündüz kabalıktı ancak akşam tatilciler fırtına endişesi nedeniyle çekindi, tedbirini alıp, tatilini erken bitirdi. Tatilciler, sahil kenarını boşattı. Restoranların hepsi boş. Bodrumu erken terk edenler çok fazla\" dedi. Marina\'da esnaf olan Aydın Zengin, yağmur, fırtına ve sel diye tatilcilerin korktuğunu ifade ederek, \"Bodrum\'un erken boşalmasında fırtınanın etkisi var. Birkaç müşterim fırtına nedeniyle uçak tarihlerini bile erkene aldırdı. Kasırga gelecek diye korttular\" diye konuştu. Marina\'da taksicilik yapan Emre Çakır ise sokak ve caddelerin boş olduğunu belirtip, \"Fırtına gelecek haberleri yerli ve yabancı turistler etkilendi. Sokaklar ve caddeler bomboş. Fırtınanın Bodrum\'u etkileyeceği uyarısı yapıldığı için sokaklarda kimse yok. Taksiciler olarak biz de etkilendik\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Marina bölgesindeki sokak ve caddelerden boş görüntüler

-Teknelerden görüntül

-Kapalı restoranlardan görüntü

-Sırasıyla Garson Erkut Sarıoğlu, esnaf Aydın Zengin ve taksici Emre Çakır ile röp

(Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN / BODRUM, (DHA)

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

3)ELANUR\'A ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN 2 SURİYELİ YAKALANDI

ADANA\'da 2 yaşındaki Elanur Tarhan\'a kamyonetle çarpıp kaçan Suriyeli Amır Harba (24) ile yanındaki Abdulmelik El Cevher (23), güvenlik kameralarından adım adım izlenerek Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde yakalandı.

Yüreğir İlçesi Çamlıbel Mahallesi\'nde 18 Eylül günü, öğle saatlerinde Suriyeli Amır Harba yönetimindeki 31 MA 3211 plakalı kamyonet, sokakta oynayan Elanur Tarhan\'a çarptı. Yanındaki Abdulmelik El Cevher ile birlikte plastik sandalye satan Amır Harba, kullandığı araçla olay yerinden uzaklaştı. Minik Elanur ölürken, aile sinir krizleri geçirdi.

Soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olayın meydana geldiği mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay saatinde sokaktan geçen 100\'den fazla aracı inceleyen ekipler, Elenur\'a çarpan kamyoneti tespit etti. Polis, kamyoneti yine güvenlik kameralarında adım adım takip etti. 75\'ten fazla kamera görüntüsünü izleyen ekipler, kamyonetin il dışına çıktığını ve Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine gittiğini belirledi. Ekipler, Reyhanlı\'ya giderek şüphelileri yakaladı.

Adana\'ya getirilen şoför Amır Harba sorgusunda, \"Mahallede sandalye satıyordum. Bir şeyin üzerinden geçtim, ama ben kasis veya taş sandım. Küçük kıza çarptığımı bilsem kesinlikle dururdum\" dedi.

İşlemlerinin ardından Amır Harba ve Abdulmelik El Cevher mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Olaya karışan araç

- Zanlıların emniyetten çıkışı

- Güvenlik kamerası

SÜRE:01\'15\" BOYUT:139 MB

Haber-Kamera: Çağlar Öztürk/ADANA,(DHA)

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4)BU KÖYDE ÖĞRETMEN VE İMAM DIŞINDAKİ HERKESİN SOYADI CÜNEYDİOĞLU

HATAY’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Alakuzu ve Bellene mahallerinde atamayla köye gelen kamu görevlileri dışında yaşayan herkes Cüneydioğlu soyadını taşıyor.

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Alakuzu ve Belene mahallelerinde yaşayan köy halkı kadın, erkek Cüneydioğlu soyadını taşıyor. Hatay ve ilçeleriyle Türkiye\'nin çeşitli illerinde ikamet edenlerle birlikte Cüneydioğlu aşiretinin nüfusu 5 bini buluyor. Aşiret bireyleri arasında ise doçent, doktor, emniyet müdürü ve çeşitli mesleklerde memur ve iş adamları da bulunuyor.

Okula 4 yıl önce atanan öğretmen İbrahim Yanmaz, göreve başladığında öğrencilerin ve vatandaşların soyadlarının aynı olduğunu gördüğünde şaşırdığını belirterek, \"Başka şehirlerde olduğu gibi buradaki çocukların soyadlarının farklı olacağını düşünmüştüm. Ama aynı olduğunu görünce önce bir karışıklığa sebep olabileceğini sandım. Fakat ilerleyen günlerde çocuklarla da kaynaşınca bunun bir karışıklık yapmadığını gördüm. Bir eğitimci olarak burada olmaktan mutluyum, öğrencilerimin başarısından da memnunum\" dedi.

EĞİTİME ÖNEM VERİYORLAR

Geçen yıl ekim ayında atandığı Alakuzu Mahallesi’nde yaşayanların yüzde 99’unun soyadının Cüneydioğlu olduğunu öğrendiğinde şaşırdığını anlatan Okul Müdürü Ahmet Sürmüş ise, mahalle halkının eğitim ve öğretime önem verdiğini belirterek şunları söyledi:

\"4 derslikli okulumuzda 87 öğrenci bulunuyor. Yüzde 99’unun soyadı Cüneydioğlu olan şirin ve güzel bir mahallede eğitimci olarak görev yapmaktan mutluyum. Mahallede eğitim oranı ve okullaşma oranı yüzde 100’dür. Bu başarı da velilerle öğretmenlerin uyum içerisinde olmaları ve okulla yakından ilgilenmelerinden kaynaklanıyor. Bugüne kadar olduğu gibi velilerin desteği ile eğitimde başarı oranının daha yükseklere çıkacağına inanıyorum. Bu okulda görev yapmak gurur verici.\"

Abdurrahman Cüneydioğlu ise oğlu Yunus Emre\'yi 2 km mesafedeki evinden her gün otomobili ile okula getirip götürdüğünü söyleyerek, eğitime önem verdikleri için yıllardır çocuklarını aynı şekilde okula getirdiğini belirterek, varlıklarını çocuklarının eğitimine harcadıklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü

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-Öğretmen öğrencilerin derslerini kontrol ederken

-Öğrenci tahtada işlem yaparken

-Sınıftan detaylar

-Öğretmen ile röp.

-Çocuklar eve giderken

-Okul müdürü ile röp.

-Bir veli ile röp.

SÜRE: 4’44’’-BOYUT: 536 MB

Haber Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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5)UYUŞTURUCU SATICISI DİZİ OYUNCUSU ÇIKTI

ADANA\'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda 1 kilo 800 gram metamfetamin ile yakalanan Volkan Ç.\'nin (35) internet üzerinden yayınlanan bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Volkan Ç., uyuşturucu madde imali ve ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi\'ndeki bir evdu uyuşturucu hap imalatı yapıldığı bilgisini aldı. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Evde, hassas burunlu narkotik köpeğiyle yapılan aramada, koltuk altına gizlenmiş 1 kilo 800 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, uyuşturucu hap yapımında kullanılan 23 baskı makinesi ve av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirdi. Olayla ilgi Volkan Ç. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Volkan Ç.\'nin internette yayınlanan bir dizinin oyunculuğunu ve yapımcılığını yaptığı ortaya çıktı. Volkan Ç., sorgusunda uyuşturucu haplarının gerçek olmadığını, bunları dizide rol gereği kullanıldığını söyledi.

İşlemleri tamamlanan Volkan Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece uyuşturucu madde imali ve ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Uyuşturucu maddeler ve silahların ele geçirilmesi

- Zanlının rol aldığı filmden görüntüler

SÜRE:02\'20\" BOYUT:259 MB

Haber-Kamera: Çağlar Öztürk/ADANA,(DHA)

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