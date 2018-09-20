DHA YURT BÜLTENİ 3

(ÖZEL)

1)RİZE\'DE DERE YATAĞINDAKİ 7 KATLI APARTMANA YIKIM KARARI

RİZE\'nin Muradiye beldesinde, 2 Ağustos\'ta meydana gelen sel ve heyelanda Kömürcüler köyünde gündeme gelen ve sahibinin \'İmar Barışı\'ndan yararlanmak için başvuruda bulunduğu dere yatağına inşa edilen 7 katlı bina ile ilgili karar verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arazisini kamulaştıracağı bina için yıkım kararı aldı. Bina sahiplerinden Nihat Yazıcı, bakanlığın binaları için yıkım kararı aldığını belirterek kendilerinin de buna itiraz etmeyeceğini açıkladı.

Rize\'de, 2 Ağustos\'ta, 24 saatte metrekareye düşen 100 kilogram dolayında şiddetli yağışın etkisiyle oluşan sel ve heyelanda merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldelerinde ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, alt yapıda hasarlar meydana geldi. Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde, gündeme gelen dere yatağına inşa edilen 7 katlı bina da selden hasar gördü. 15 yıl önce 3 katlı inşa edilen, ardından ise ilave katlarla 7 kata çıkan dere yatağındaki bina için sahibi \'imar barışı\' başvurusunda bulundu. Tartışılan 7 katlı bina ile ilgili karar verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arazisini kamulaştıracağı bina için yıkım kararı aldı. Bina sahipleri ile imzalanacak sözleşmenin ardından bakanlık, kamulaştıracağı araziyi yeşil alan ilan edecek, binanın yıkımını gerçekleştirecek.

\'DERE OLMAYAN BİR YERDE YAŞAMIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ\'

Bina sahiplerinden Nihat Yazıcı, Karadeniz\'de arazi sorunu yaşandığını belirterek başka arazileri olmaması nedeniyle 15 yıl önce 6 kardeş olarak binayı dere kenarına yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Yazıcı, \"Yakın bir zamanda sel afeti yaşadık. Binamız gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da binamızla ilgili yıkım kararı aldı. Bizim de buna itirazımız yok. Arazimiz kamulaştırılacak ve binamız yıkılacak. Biz de bundan böyle köyde yaşamayı düşünmüyoruz. 6 kardeş birlikte yeni bir hayat kuracağız. Dere ve yağmur olmayan bir yerde yaşamımızı sürdüreceğiz\" dedi. Nihat Yazıcı, ilgilerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum\'a da teşekkür etti.

BELEDİYE BAŞKANI: BİNA YIKILACAK, SORUN ORTADAN KALKACAK

Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, yaşadıkları sel afetinde beldelerinde gündeme gelen dere kenarına sıfır yapılan 7 katlı bina ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın kamulaştırma kararı aldığını belirterek binanın yıkılacağını ve dere kenarının yeşil alana dönüştürüleceğini söyledi. Balcı, \"Binanın yıkılması ile o alanda yaşanan sorun da ortadan kalkacak. Vatandaşlarla karşılıklı mutabakatı ile anlaşma sağlandı. Vatandaşlarımız hiçbir suretle mağdur edilmeyecek\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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7 katlı bina Drone detayları

Bina detayları

Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı röp.

Bina sahibi Nihat Yazıcı röp.

Detaylar



Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA)

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2)ŞIRNAK\'TA 1 POLİSİ ŞEHİT EDEN PKK\'LI VAN\'DA YAKALANDI

VAN merkezli 3 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan S.K.\'nin 2015 yılı Ekim ayında Şırnak\'ta hendeklerin kapatılması sırasında 1 polis memurunun şehit edilmesi olayında yer aldığı belirlendi. Van merkezli Diyarbakır ve Gaziantap\'te düzenlenen PKK/KCK operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı. Van\'da gözaltına alınan 5 kişiden S.K.\'nin terör örgütü PKK adına birçok eyleme katıldığı tespit edildi. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde S.K.\'nin, 2015 yılında Şırnak\'ta kazılan hendek ve barikatları kapatmaya giderken saldırıya uğrayan polis memurunun şehit edilmesi olayına karıştığı tespit edildi. Van, Diyarbakır ve Gaziantep\'te yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişinin adreslerinde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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-Özel harekat polislerinin operasyon düzenlemesi

-Şüphelilerin emniyet müdürlüğüne getirilişi

ŞIRNAK/DHA

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3)BAHÇESARAY\'DA KULLANIMA HAZIR 100 KİLO PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'ın Bahçesaray İlçesi Altındere Mahallesi kırsalında güvenlik korucuları tarafından araziye gizlenmiş ve kullanıma hazır vaziyette, yaklaşık 100 kilo amonyumnitratlı gübre ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcı yerinde patlatılarak imha edildi. Van İl Jandarma Komutanlığı bölücüterör örgütü mensubu teröristlerin; Van-Bahçesaray karayolunda, el yapımı patlayıcı ile eylem yapma arayışı içerisinde olduğu istihbaratı alması üzerine bölgeye operasyon düzenleyip, yoğun bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, dün operasyondaki güvenlik korucuları Bahçesaray\'ın Altındere mahallesi kırsalında, araziye gizlenmiş ve kullanıma hazır vaziyette, yaklaşık 100 kilo amonyumnitratlı gübre ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı tespit etti. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Ele geçirilenler

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

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4)DÜĞÜN KONVOYUNDA POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞAHIS GÖZALTINDA

Konya\'da, düğün konvoyunda, hafif ticari aracın camından sarkan bir kişi pompalı tüfekle havaya art arda ateş etti. Bu anlar, konvoydaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerin basına yansımasının ardından harekete geçen polis, ilk önce aracın plakasını ve sahibini belirledi. Aracın sahibine ulaşan polis, camdan sarkıp ateş eden kişinin de Ercan Furkan Demirhan (21) olduğunu saptadı. Polis, Demirhan\'ı \'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak\' suçundan gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi\'ne getirilen Demirhan, gazetecilerin \'Niçin havaya ateş açtınız?\' sorusu üzerine \"Silahtaki mermi, ses fişeğiydi. Normal mermi değil\" diye kendisini savundu. Demirhan, \'Yaptığınız doğru mu?\' diye sorusuna da \"Doğru değil ama çok şükür yüz kızartıcı suçumuz yok. Sonuçta mermiler gerçek değil. Attığım yerde insan yok. İnsan olsa bile ses fişeğinin yaralamayacağını herkes biliyor\" dedi.



SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

Ercan Furkan Demirhan\'ın, camından sarkıp ateş açtığı aracın sürücüsü D.K\'ye ise \'Araç dışına yolcu bindirmek, sürekli sol şerit ihlali, saygısızca araç kullanmak, tehlikeli şerit değiştirmek, emniyet kemeri takmamak, trafik işaretlerine uymamak\' suçlarından 2 bin 628 lira para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü

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-Konvoyda havaya ateş açması

-Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

-Şüphelinin konuşması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA (DHA)

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5)KINALI KEKLİKLER, DOĞAYLA BULUŞTU

OSMANİYE\'nin Düziçi ilçesinde 250 kınalı keklik, doğayla buluşturuldu.

Düldül Dağı mevkiinde Çitli, Çotlu ve Kuşçu Köyleri sınırları içerisinde olan sahada, kınalı keklik salım töreni düzenlendi. Programa, Osmaniye Vali Yardımcısı Metin Esen, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdür Yardımcısı Faruk Atmaca, Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Osmaniye Orman İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar ile yöre halkı katıldı. Keklikler, katılımcılar tarafından doğaya salındı. Osmaniye\'de 2003-2018 yılları arasında 12 bin 150 adedi kınalı keklik ve 500 adedi sülün olmak üzere toplam 12 bin 650 adet kanatlı hayvanın tabiata bırakıldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Kasalar içindeki kınalı kekliklerden detay

- Programın yapılacağı alana gelen kalabalık

- Keklikleri kasalarla taşıyan görevliler

- Katılımcıların keklikleri ellerine almaları

- Kekliklerin doğaya salınması

- Uçuşan kekliklerden detay

- Yere konmuş keklikten detay

BOYUT: 38.5 SÜRE: 01\'12\"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)

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6)AYAK BİLEKLERİNDE 850 GRAM ESRAR YAKALANDI

MERSİN\'de ayak bileklerine sardığı 850 gram esrar ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Mersin\'e gelen bir otobüsteki şüphe çeken yolcunun üzerini aradı. 850 gram toz esrarı ayak bileklerine sararak gizlemeye çalıştığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere götürüldüğü emniyetten işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin bacağına sardığı esrarın görüntüsü

-Bacağa sarılı paketin çıkarılması

-Paketin açılması ve esrarın detay görüntüsü

-Emniyette sergilenen esrarın genel görüntüsü

(BOYUT: 279 MB) (SÜRE: 02.34 DK)

Haber- Kamera: MERSİN, (DHA)



