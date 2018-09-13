DHA YURT BÜLTENİ 3

Lice\'de polis, toprağa gömülü 817 kilo esrar ele geçirdi

Diyarbakır\'ın Lice ilçesine bağlı Yalaza köyünde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyonda, 817 kilogram esrar ve 45 bin 876 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bir ihbara değerlendirerek, Lice ilçesine bağlı Yalaza köyüne operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de tedbir aldığı operasyonda polisler, toprağa gömülü 805 kilogramı toz, 12 kilogramı kubar olmak üzere toplam 817 kilogram esrar, 45 bin 876 kök Hint keneviri ile 1 adet 401 AK-47 tüfeği, 698 M-16 fişeği ele geçirdi. Ele geçirilen kenevirler, operasyon bölgesinde imha edilirken, olayla ilgili soruşturmanında sürdüğü öğrenildi.

Görüüntü Dökümü:

-Narkotik köpeklerinin koku alması

-Polislerin toprağa gömülü esrarları bulması

-Çıkarması

-Çuvallara konulmuş esrarlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamer:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)

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Cama mantolama yaptı

Erzurum Atatürk Üniversitesi Teknokent\'te ar-ge çalışması yapan firma, cama mantolama yaptı.

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Erzurum\'da sadece bina duvarlarının mantolanmasının ısıda tasarruf sağlamadığını tespit eden ETT Elektrik-Elektronik yöneticisi Hayrettin Sakcı, arkadaşı Muhsin Koral ile birlikte camların da mantolanması için ATA Teknokent\'teki bürolarında araştırma başlattı. Sıcak ve soğuğun geçişini engelleyen kimyasal bir solüsyon geliştiren Sakcı ve Koral, bürolarında bunu uyguladı. Solüsyonu sürdükleri cam ve normal camın sıcak ve soğuk geçirgenliklerini deneyen Sakcı ve Koral, solüsyon uyguladıkları camın sıcağı geçirmediğini belirledi. Hayrettin Sakcı, “Nanoteknoloji sayesinde cama mantolama yapıyoruz. Güneşin ultraviyole ışınlarının yüzde 97\'si mantolama sayesinde engelleniyor. Yüzde 80-85\'e yakın oranda ise sıcak ve soğuğun etkisini kesiyor. Buluşumuzu cam fabrikalarıyla da paylaştık. Ancak fabrikalardan bekledikleri desteği göremedik\" diye konuştu.

SOLÜSYONU HARCA DA KULLANDILAR

Sakcı ve Koral, İstanbul\'da yaşanan hastane yangınından sonra geliştirdikleri solüsyonu, binaların duvarlarını mantolama için hazırlanan harçta da kullandı. Harcın yanmadığını belirlediklerini ifade eden Sakcı, “Hastanedeki yangını söndüremediler. Ancak bizim geliştirdiğimiz solüsyonla yapılan harçta yangın sözkonusu bile değil. Çimento fabrikalarına gittik. Yöneticilerine \'Gelin bu solüsyonu dış cephe sıvası yapalım\' dedik. Cam fabrikalarında olduğu gibi çimento fabrikalarından da bir cevap alamadık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hayrettin Sakcının odasından detay görüntüler

-Çalışma alanından detaylar

-Mantolama yapılan cam

-Hayrettin Sakcı ile Röp

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 03.08 BOYUT: 351)

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Acıdan parmaklarının kesilmesini istedi

Adana\'da, damar tıkanıklığının neden olduğu, halk arasında \'budama\' denilen \'buerger\' (Tromboanjitis obliterans) hastalığına yakalanan Selim Fındıkkıran (52), çektiği acıya dayanamaz hale geldiğini belirterek, ayak parmaklarının kesilmesini istedi.

Manifaturacılık yaparken 25 yıl önce buerger hastalığına yakalanan Selim Fındıkkıran, rahatsızlığı nedeniyle çalışamadı. İş yerini kapatan ve geçen süreçte ekonomik sıkıntı çeken Fındıkkıran\'ın 2 oğlu da öğrenimlerini bırakıp, evin geçimine katkı amacıyla çalışmaya başladı. Fındıkkıran, hastalığının tedavisini yaptırmaya başladı. Ancak ilaçla yapılan tedavi sonuç vermeyince Fındıkkıran’ın sağ ayağında baş gösteren hastalık gün geçtikçe yayıldı. Tıkalı damarların etkisiyle ayağında kan dolaşımı düzensizleşen Fındıkkıran’ın 2009\'da ayak parmaklarından ikisi kesildi.

YARALAR SOL AYAĞINA SIÇRADI

Sağ ayağındaki yaralardan kurtulan Fındıkkıran, yürüme zorlukları yaşasa da 8 yıl sonra bu kez sol ayağında buerger yaraları baş gösterdi. Anjiyo olan ancak kılcal damarları açılmayınca hastalığı tedavilere yanıt vermeyen Fındıkkıran, doktorlardan parmaklarının kesilmesini istedi.

PARMAKLARIMI KESSİNLER

Doktorların parmakların tamamen çürümesi halinde parmakların kesilebileceğini söylediğini aktaran Fındıkkıran, \"Ben artık bu ağrılara gerçekten dayanamaz hale geldim. Doktorlara da \'ya kesin ya da tedavisini olmak istiyorum\' diye söyledim. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Lütfen bana bir çare bulsunlar. Kan sulandırıcı ilaç içmem söylendi. Herşeyi yaptım ama acılarım bir türlü dinmiyor. Acıdan başımı duvarlara vuruyorum. Uykuyu unutacak hale geldim\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Budama hastalığına yakalanan Selim Fındıkkıran ile röp.

- Ayaklarından detay görüntüler

- Selim Fındıkkıran yürürken

SÜRE: 03\'36\" BOYUT:399 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: ADANA,(DHA)

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Bestelediği parçalar annesine şifa oldu

Mersin\'de yaşayan \'Kahir\' mahlaslı amatör rap müzik sanatçısı Musa Can Taş(24), yazıp bestelediği parçaların kanser türü olan zehirli guatra yakalanan annesi Gülümser Taş\'ın (48) iyileşmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

2010 yılında rap müzik ile ilgilenmeye başlayan Musa Can, odasına küçük bir müzik stüdyosu kurdu. Yazdığı parçaları bu stüdyoda besteleyip seslendiren Musa Can, eserlerini de ilk önce annesi Gülümser Taş ile paylaştı. Oğlunun yüksek sesli müzikle çalışmasından rahatsız olan anne, 2013\'te konulan kanser teşhisi ile zor bir döneme adım attı. Uygulanan tedavi ve kullandığı ilaçlardan dolayı saçları da dökülen anne Taş, kısa bir süre sonra sadece oğlunun şarkılarını dinlemeye başladı ve onun yazdığı sözler, yaptığı müzikler ile motive olarak kanserden kurtuldu.

ONURE ETTİ

Yaşadıklarını anlatan Musa Can, eleştri yapmayı ve hoşlanmadığı konuları ele almayı sevdiğini belirterek, \"Bu hem bana iyi hissettiriyor hem de dinleyen kişilere birşey katabileceğimi düşünüyorum. Nitekim annemin şarkılarımı dinleyerek motivasyon kazanması beni onure etti. Sonuçta beni beslemiş, büyütmüş yıllar boyunca. Hayatımda çok önemli yeri olan bir insanın ruhuna katkı sağlamam beni mutlu etti\" dedi.

ALLAH\'IN İZNİ, OĞLUMUN VESİLESİ

Anne Gülümser Taş ise duygularını şöyle dile getirdi: \"Hastalığım 2013 yılında ortaya çıktı. Sürekli depresyon teşhisi konuluyordu. Sonrasında bir kanser türü olan zehirli guatr olduğu tespit edildi. Nodül ses tellerine yakın olduğu için alınması imkansızdı. Doktor, \'Atom tedavisi uygulayacağız\' dedi. Oğlumun şarkılarını dinliyordum. Sahile gidip orada ağlama krizlerimi unutmaya çalışıyordum. Oğlumun şarkıları benim motive olmamda çok yardımcı oldu. Şimdi iyiyim çok şükür Allah\'ın izni, oğlumun vesilesi ile bu hastalığı atlattım.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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*ÖZEL*

- Daha önce çekilen klipten görüntü

- Evde kurduğu stüdyosunda yaptığı çalışmadan genel görüntüler

- Org ile müziğe ilave ritm vermesinden detay görüntü

- Müziğin üzerine bestelerini seslendirmesinden görüntüler

- Musa Can ile röportaj

- Seslendirdiği parçaları bilgisayarda düzenlemesi

- Parçayı yeniden okumasından genel ve detay görüntü

- Güfte yazarken detay görüntü

- Annesi Gülümser Taş ile röportaj

- Şarkı sözlerini not alırken detay görüntü

- Yazdığı parçayı bilgisayar başında seslendirmesi

(BOYUT: 331 MB) (SÜRE: 03.01 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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Motoru fırlayan otomobilde 3 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl İlçesi\'nde, kontrolden çıkıp tarlaya uçan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Aracın motorunun fırladığı kaza da yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

İnegöl\'de Çitli Mahallesi\'ndeki kaza, Ankara istikametinden gelen İbrahim Y.\'nin kullandığı 16 FAB 66 plakalı otomobilin dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkıp savrulduktan sonra bariyerlere çarpıp takla atarak tarlaya uçması sonucu meydana geldi. Aracın motorunun yaklaşık 5 metre fırladığı kaza da, sürücü ile otomobilde bulunan Necip Y. (53) ve Şerafettin D. (57) yaralandı. Ambulanslar İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaşanan kaza ile ilgili soruşturmaya İnegöl Cumhuriyet Savcılığı\'nca başlandı.



Görüntü dökümü

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Kaza yeri genel görüntü

Yaralıların görüntüleri

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Müzeye hibe edilen savaş uçağı, Malatya\'ya TIR\'larla getirildi

Malatya\'da Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı süren \'Beylerderesi Şehir Parkı\' projesinde yer alan \'Savaş Müzesi\'nde sergilenmesi için Eskişehir Birinci Hava İkmal Komutanlığı\'nca hibe edilen F-4 Phantom savaş uçağı, 3 TIR ile taşınarak kente getirildi. Uçuş ömrünü tamamlayan savaş uçağı, 10 günde birleştirilip 2 ay içerisinde müzede sergilenecek.

Kentin girişinde bulunan Beylerderesi mevkiinde bin dönüm arazi üzerine yapımı süren \'Beylerderesi Şehir Parkı\' projesinin içinde yer alan \'Savaş Müzesi\' için ilk olarak 1968 model F-4 Phantom savaş uçağı getirildi. Daha sonra tank, panzer, ZBT ve birçok savaş içerisinde kullanılan araç ve aletler müzede sergilenmesi için getirilecek. Kanatları, füzesi ve gövdesi 3 ayrı TIR\'la kente getirildi. Vinç yardımıyla TIR\'lardan indirilen parçalar, 10 gün sonra birleştirilip montajı bitmiş olacak.

Uçak, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milletvekili Hakan Kahtalı ve daire başkan ve müdürleri tarafından karşılandı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, alanı canlı tutabilmek için her bir bölümünü ayrı ayrı isimlendirip, anlamlandırdıklarını kaydederek, şunları söyledi:

\"Bu bulunduğumuz yerde 10 dönümlük bir yer. Burada özellikle öğrencilerimize yönelik, diğer askeri ve halkımıza yönelik savaş aletleri müzesi yaparak savaş aletlerini tanıtmak öğrencilerimize burayı önemsetmek, gezdirmek ve buradaki yerle ilgilide çok güzel bir gezinti, ziyaret oluşturmak için çok güzel bir proje yaptık. Malatya\'da bölgesinde olmayan bu şekilde rölyeflerin, suliyetlerin, savaş aletlerinin olduğu özellikle de farklı bir savaş aletleri müzesi oldu. İnşallah çok kısa bir zaman içerisinde bugün aletlerimiz geldi. İmalatla ilgili bir takım eksikliklerimiz kaldı. En kısa zamanda onları da toparlayıp 1- 2 gibi bir süre içerisinde halkımızın hizmetine sunacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ÖZEL)

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- Uçaktan görüntü

- Uçağın indirilmesi

- TIR\'lardan görüntü

- Füzelerden görüntü

- Başkan Mehmet Çınar röp.

- genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 495 MB

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FETÖ şüphelisi 12 asker adliyeye sevk edildi

KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 asker, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'nin TSK\'daki yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda kontörlü/ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları belirlenen 12 kişi gözaltına alındı. Muvazzaf subay ve astsubay rütbesindeki şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlılar Adli Tabipliğe giriş ve çıkışlar

-Genel detay

Haber- Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)

1 Dakika 48 Saniye / 218 MB



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\'Oğulcan\'ım gözün aydın, teröristlerden biri yakalandı\'

HATAY\'ın Reyhanlı ilçesindeki 11 Mayıs 2013\'teki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Oğulcan Tuna\'nın annesi Fatma Tuna, saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik\'in Suriye\'de MİT operasyonu ile yakalanmasının ardından oğlunun mezarını ziyaret edip, \"Oğulcan\'ım, gözün aydın, teröristlerden biri yakalandı, darısı diğerlerinin başına, kanın yerde kalmadı\"dedi.

İlçe merkezinde 11 Mayıs 2013\'teki saldırının firari sanığı Mihraç Ural\'ın liderliğini yaptığı Suriye istihbaratı ile bağlantılı olduğu iddia edilen terör örgütü THKP-C Acilciler\'in gerçekleştirdiği bomba yüklü araçlarla düzenlenen 2 ayrı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetti, 220 kişi ise yaralandı. Dün bu bombalı terör saldırısının faillerini yönlendiren, Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik\'in, MİT tarafından Suriye\'nin Lazkiye kentinde yakalanarak, Türkiye\'ye getirildiği açıklandı.

OĞULCAN\'IM, GÖZÜN AYDIN

Reyhanlı\'daki patlamada oğlu Oğulcan Tuna\'yı kaybeden anne Fatma Tuna, olayın planlayıcısı Yusuf Nazik\'in yakalanması ve Türkiye\'ye getirilmesinin saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri açısından sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

Evinde, müze haline getirdiği, resimleri, özel eşyaları, bisikleti ve yatağının bulunduğu odasından açıklama yapan Fatma Tuna, \"Oğulcan\'ım, gözün aydın terörist Yusuf Nazik\'in yakalanmasına çok sevindik. Bir tarafta gözyaşı, bir tarafta sevinç var, inşallah Mihraç Ural da yakalanır. Kanınız yerde kalmaz. Aradan 6 yıl geçti. Odasını aynı şekilde koruyorum. Teröristin getirilmesinde emeği geçen tüm güvenlik görevlilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şehitlerin kanı yerde kalmadı. Oğlum gözün aydın, mekânın cennet olsun\" dedi.

SIRA DİĞER BARONLARDA

Baba Ahmet Tuna ise, sevinçli olduklarını belirterek, \"Türkiye\'nin başarılı bir operasyonla, olayın planlayıcısının getirilmesinden dolayı gurur duyduk. 11 Mayıs şehit aileleri olarak yıllarca bu olayı, bu anı bekledik. Ama biz bununla yetinmiyoruz. Çünkü daha bunların baronları var. Özellikle Mehmet Gezer, Mihraç Ural, bunları da bekliyoruz\" diye konuştu.

ADANA DEMİRSPOR HAYRANI

Oğulcan\'ın koyu bir Adana Demirspor hayranı olduğunu ve dolabında takımın atkısını sakladığını her defasında o atkı ile resimler çekildiğini dile getiren baba Tuna, oğlunun aynı zamanda Samsunspor\'u da çok sevdiğini belirterek, şöyle dedi:

\"Sebebini sorduğumda \'Kurtuluş Savaşı Samsun\'da başladı, o yüzden\' derdi. Oğlum ile gurur duyuyorum, iyi ki Oğulcan\'ın babasıyım.\"

MEZAR ZİYARETİ

Anne Fatma ve baba Ahmet Tuna, açıklamaların ardından Oğulcan\'ın mezarını ziyaret edip, oğlunun fotoğrafını öperek, \"Gözün aydın Yusuf Nazik yakalandı, darısı diğerlerinin başına, kanınız yerde kalmadı\"diyerek dua etti.

Görüntü Dökümü

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- Oğulcan Tuna’nın odası ve sağlık fotoları

- Anne Fatma Tuna\'nın konuşması

- Baba Ahmet Tuna\'nın konuşması

- Anne ve babası, odadaki yatağın üzerindeki eşyaları gösterirken

- Adana Demirspor forma ve atkısı ile çekili fotoğrafı gösterirken

- Okul döneminde aldığı başarı belgeleri

- Oğulcan’ın sağlık fotoları

- Mezar ziyareti

- Dua ederlerken

- Annesi fotoğrafını öperken

- Gözün aydın derken

- Mezarlıktan genel ve detaylar

SÜRE: 4’52\" BOYUT:555 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU- Eser PAZARBAŞI /REYHANLI(Hatay),(DHA)

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Kaçakları taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 17\'si polis, 40 yaralı

AKSARAY\'da, kaçakları sınır dışı edilmek üzere Suriye sınırına götüren otobüs, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, Suriyeli Muhammed Zenetin Hafez (59) öldü, 17\'si polis, 40 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 45\'inci kilometresinde Altınkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Sınır dışı edilmek üzere İstanbul\'dan Suriye sınırına götürülen kaçakları taşıyan, içerisinde polislerin de bulunduğu Deniz Dilan Eroğlu (29) yönetimindeki 34 RHK 91 plakalı otobüs, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, otobüs şoförü Eroğlu ile 23 Suriyeli kaçak ve onlara refakat eden 17 polis yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alınan Suriyeli Muhammed Zenetin Hafez, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bazı yaralıların ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiyenin otobüste sıkışan yaralıları kurtarma çalışması

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY (DHA)

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Demre\'de Müzik Kampı ve Bağlama Festivali

ANTALYA\'nın Demre ilçesinde İsmail Tunçbilek Müzik Kampı ve Bağlama Festivali düzenlendi. 5 gün sürecek kamp ilçeyi renklendirdi.

Bağlama sanatçısı İsmail Tunçbilek öncülüğünde, müzik öğretmeni ve bağlama ustası Fatih Evsen, turizmciler Hayrettin Özkan ve Barış Yüksel koordinesinde düzenlenen Müzik Kampı ve Bağlama Festivali, Çayağzı Limanı\'ndaki kamp ve festival alanında başladı. 5 gün sürecek festivale Almanya ve Hollanda\'nın yanı sıra yurt içinden de 30 bağlama ustası ve meralısı katıldı.

Kampa katılanlara sanatçılar İsmail Tunçbilek, Fatih Evsen ve çeşitli üniversitelerden gelen bağlama ustaları tarafından dersler veriliyor, toplu ve grup dersleri yapılıyor, tek olarak çalışmalar yapılabiliyor. Kampa katılanlar derslere verilen aralarda kendi aralarında çalıp, söylüyor. Geceleri çadırda kalınıyor. Bağlama yapımı Bursa\'dan gelen bağlama ustası, yapımcısı Emrah İnanır tarafından gösteriliyor. Bağlamasında sorun olan, akort yaptırmak, tel değiştirmek isteyenlere kamp alanında ücretsiz hizmet veriliyor.

Kampa katılan Taksim Trio Grubu sanatçıları, kanunda Aytaç Doğan, klarnette Hüsnü Şenlendirici ve bağlamada İsmail Tunçbilek gündüz kursiyerlerle birlikte çalıp söylüyorlar. Akşamları ise kamp alanında Demrelilere konser veriliyor. Hüsnü Şenlendirici\'nin izleyicilere unutulmaz geceler yaşattığı kampa katılanlar boş zamanlarında denize girip, yöreyi gezebiliyor.

Kampı ziyaret eden Kaymakam Murat Uz, \"Bu bölge güzel bir bölge. Tarihi ve turistik açıdan zengin bir bölge. Ayrıca bağlamayla birlikte daha güzel yakıştığını düşünüyorum. Bağlama her zaman Anadolu insanının duygu ve düşüncelerini yansıtan en güzel enstrümandır. Bunu belirgin bir şekilde ifade edeyim\" dedi.

Kampı düzenleyen müzik öğretmeni ve bağlama ustası Fatih Evsen, \"Bağlamaya gönül vermiş arkadaşlarımızı burada üstatlarla birleştiriyoruz. Bilgi ve birikimlerinin paylaşımını sağlıyoruz. Burada daha iyi bir bağlama eğitimi almaları olanağını sunuyoruz\" diye konuştu.

Kampa İzmir\'den katılan Gönenç Karaca, \"Buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldim. Büyük usta İsmail Tunçbilek\'ten ders almaya, feyz almaya, duyamaya, müzik aşkını yaşamaya geldim\" dedi.

Almanya\'dan katılan Kader Sevinç, \"Yaklaşık 10-11 seneden beri bağlama çalıyorum. Ustalarımdan feyz almak, bilgi almak için, kendimi geliştirmek için bu kampa geldim. Çok mutluyum. İyi ki buraya gelmişim\" diye konuştu.

Servet Çamdan, \"Almanya\'dan geliyorum. Bağlama ailesini çok seviyorum. Burada da İsmail Tunçbilek ustamızdan çok büyük feyz alacağımı düşünüyorum. Buranın farklı bir enerjisi var. Farklı bir havası var. Burayı tadıp, yurt dışına tekrar dönmek istiyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kamp levhası ve çadırlar

- Kamptaki çalışma görüntüleri

- Seyirciler detay

- Bağlama yapımı

- Bağlama ayarı

- Konser ve izleyicilerden detay

- Röportajlar

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya), (DHA)

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