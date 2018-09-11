DHA YURT BÜLTENİ 3

Saldırı altındaki İdlib’de siviller tedirgin



SON günlerde Rus savaş uçaklarının desteğiyle havadan ve karadan rejimin ele geçirmek için saldırdığı İdlib\'de yaşayan siviller tedirginlik yaşıyor. Saldırılara inat muhaliflerin son kalesi olan İdlib sokaklarında günlük yaşamlarını sürdüren siviller, dünya kamuoyunu Esad rejiminin katliama dönüşecek harekatını engellemeye çağırıyor.

Hatay\'ın karşısında bulunan ve terör örgütü Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) denetimindeki İdlib, son günlerde rejimin hedefi oldu. Son iki yıldır ülkenin birçok yerinde İran ve Rusya\'nın desteğiyle kontrolü sağlayan Esad rejimi, muhaliflerin denetimindeki Deraa kent merkezinde de denetimi eline geçirmesinin ardından yeni operasyon adresinin İdlib olduğunu açıkladı. Ülkede muhaliflerin denetimindeki son kent merkezi olması açısından önem taşıyan İdlib\'i son günlerde havadan ve karadan başlayan saldırılar ile tüm dünya gözlerini çevirdi.

Esad rejiminin kontrolü sağladığı bölgelerdeki muhaliflerin gelmesiyle nüfusu 4 milyona yükselen İdlib’de, hem yapılacak bir operasyon hem de kimyasal silah kullanılacağına yönelik iddialar sivillere büyük tedirginlik yaşatıyor. İdlib\'de aralarında husumet bulunan ve geçmişte fikir ayrılıkları nedeniyle zaman zaman birbiriyle çatışan muhalif gruplar, Esad rejimine karşı ortak hareket etmeye başladı.

Rejimin kente yönelik yapacağı ve hava saldırıları ile sivil-muhalif ayırımı yapmadan düzenleyeceği askeri bir harekâtın katliama dönüşeceği endişesini taşıyanlar tüm dünyayı olası bir harekatı engellemeye davet ediyor. Buna karşın muhalifler, rejim karşıtlarının son kalesi olan İdlib’i Esad’a teslim etmek yerine direnme ve çatışmaya karar verdi. Bu kararın ardından muhalif gruplar, yaptıkları ortak toplantılar sonunda rejimin başlatacağı kara harekâtına karşı savunma hatları oluşturulması kararına vardı. Bir yandan İdlib kırsalında savunma hatları oluşturan ve hava saldırılarından korunmak için sığınak ve tüneller inşa eden muhalifler, diğer yandan en kötü senaryoda sivillerin kentten çıkışı için Türkiye sınırının yanı sıra Afrin ve Cenderis bölgesine koridor açma konusunda mutabakata vardı.

REJİM GÜÇLERİ SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

Muhaliflerin her türlü harekata karşı hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürdüğü İdlib’in güneyi ile Hama’nın kuzeyinde kalan kırsal bölgelere rejim güçleri saldırılarını sürdürüyor. İdlib kent merkezinin kırsalındaki köy ve kasabalara Rus savaş uçaklarının desteğiyle bombardıman düzenleyen rejim güçleri, bu bölgelerde savunma hattı oluşturan muhaliflerin bulunduğu alanları karadan da sürekli tank, havan ve roketlerle ateş altına alıyor. Bu saldırılara muhalifler de zaman zaman denetimindeki bölgelerden rejim birliklerinin bulunduğu alanlara ve hassas noktalara Grad füzeleriyle misilleme yapıyor.

GÜNLÜK YAŞAM SÜRSE DE HALK TEDİRGİN

Tüm dünyanın yakından takip ettiği 4 milyon sivilin yaşadığı İdlib’de günlük yaşam devam etse de insanların tedirginliği dikkat çekiyor. Sokaklarında işyerlerinin açık olduğu, çarşı ve meydanlarının canlı olduğu görülen İdlib kent merkezinde insanlar hava ve kara saldırılarına inat evlerine kapanmak yerine günlük yaşamlarına geçmişte olduğu gibi devam ediyor. Tedirginlikleri dikkat çeken ancak rejimin saldırılarına boyun eğmeyeceklerinin mesajını veren siviller, en büyük isteklerinin dünyanın Esad rejiminin katliama dönüşmesi kaçınılmaz saldırılarını engellemesi olarak ifade etti. Evlerine kapanmak yerine sokaklara çıkarak günlük yaşamlarına devam ettiklerini dile getiren siviller, rejimin saldırılarına ve tehditlerine boyun eğmeyeceklerini belirtiyor. Dünyayı, kente yönelik saldırıda milyonların ölümüne seyirci kalmaması için katliama engel olmaya çağıran siviller, özgürlük ve demokrasi isteklerinin karşılığının bomba olmaması gerektiğini vurguladı.

Kırsal bölgelerde yaşayan ve hava saldırılarından kaçanların da kente geldiğini anlatan İdlibliler, birçok yardıma muhtaç durumda olduklarını ve rejim saldırılarının engellenerek temel yaşam malzemesi yardımı yapılmasını istedi.

Rejimin hava saldırılarının en çok etkilediği noktalardan birisi olan İdlib’in Cisr Eş Şuğur ilçesinde de halk, günlük yaşamına dönmeye başladı. Saldırıların ardından binlerce kişinin göç ettiği ilçede kalanlar, normal hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyor. İlçede kurulu olan Mahalli Meclis’in başkanlığını yapan Emin Kahvacı, saldırıların ardından elektrik şebekelerinin hedef alındığını söyledi. Halkın ihtiyacı olan elektriği jeneratörler ile temin etmeye çalıştıklarını anlatan Kahvacı, sivillerin yaşamlarını sürdürebilmek adına yapılması gereken yardımların kendilerine ulaşmadığını, ilçede binlerce kişinin ekmek ve gıdaya ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Cisr Eş Şuğur’da kurulu olan Önderler Meclisi Başkanı İsmail Hisnavi ise saldırıların ardından hedef olabileceği endişesiyle okulları boşaltıp eğitime ara verdiklerini ifade etti. Kimyasal silah kullanılacağı yönündeki söylentilerin ardından binlerce kişinin ilçeden ayrıldığını vurgulayan Hisnavi, rejimin saldırılarında teröristleri hedef aldığını iddia ettiğini ancak Cisr Eş Şuğur’da sadece sivillerin bulunduğunu ve hedefin insanları göçe zorlamak olduğunu kaydetti. Hisnavi, rejimin İdlib’e bir adım yaklaşmak adına yaptığı bu hamleyi duyarlı sivillerin evlerini terk etmeyerek boşa çıkaracaklarına inandığını sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cisr-eş Şuğur’daki Pazar yeri

- Pazarda alışveriş yapanlar ve sokakta gezenler

- Mahalli Meclis Başkanı Emin Kahvacı ile röp.

- Cisr-eş Şuğur sokaklarından genel detaylar

- Cisr-eş Şuğur Önderler Meclisi Başkanı İsmail Hisnavi ile röp.

- İdlib kent merkezi

- Sokaklarda dolaşanlar ve alışveriş yapanlar

- İdlib kent merkezinden görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Hasan KIRMIZITAŞ, Uğur CAN, Nuri PİR-SURİYE-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Niğde\'de bodur elma hasadı başladı

NİĞDE Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, kentte 52 bin 823 dekar alanda bulunan bodur ve yarı bodur elma bahçelerinde hasadın başlandığını bu yıl yaklaşık 114 bin 530 ton bodur ve yarı bodur elma rekoltesi beklendiğini söyledi.

Türkiye\'de elma üretimiyle Türkiye\'de üçüncü sırada yer alan Niğde\'de bodur elmanın hasat edilmeye başlandığını belirten Asım Baş, Amasya elmasının da ekim ayı başında toplanmaya başlanacağını kaydetti. Baş, \"İlimiz Türkiye\'de bazı ürünlerde söz sahibidir. Bu ürünlerden bir tanesi olan elma üretimi ilimizde bodur ve yarı bodur, Starking, Golden, Amasya ve Granny Smith ve Gala türü elma olmak üzere 235 bin 860 dekar alanda üretim yapılmaktadır. Bu yıl tüm çeşitlerde yaklaşık 429 bin ton elma rekoltesi beklemekteyiz\" dedi.

EN KALİTELİ ELMA NİĞDE\'DE

Baş, ayrıca Niğde\'nin 95 bin 730 bin dekar alanda Amasya elması üretimiyle Türkiye\'de birincisi sırada olduğunu belirterek şöyle devam etti:

\"Amasya elması üretiminde ilimiz Türkiye birincisidir. Amasya elma türünün geliştirilmesi için Niğde Ömer Halisdemir üniversitemizle ile bir çalışmamız var. Amasya elmasının daha kaliteli ve daha verimli hale getirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Şu anda hasadı yapılan elma, ihracat edilmektedir. Elma üretiminde Türkiye\'de üçüncüyüz ama kaliteli elma üretiminde iklimin de etkisiyle Türkiye\'de birinciyiz. Hasatlarımız kasım ayının ortalarına kadar devam edecek.\"

ÜRÜNLERİMİZİ İHRAÇ EDİYORUZ

Elma üreticisi Süleyman Aslan ise hasadına başladıkları elmayı ihraç ettiklerini belirtti. Aslan, \"Bahçelerimiz Sazlıca ve Altunhisar bölgesinde yer alıyor. Sazlıca\'da 600 dekar alanda elma üretimi yapmaktayız ve bugünde bu elmaların hasadı yapılıyor. Altunhisar ilçesinde bulunan 2 bin 500 dekar alan elma bahçesinde de bugün itibariyle elma hasadı yapılmaktadır. Şirketimizin toplam elma üretimi 8 ile 10 bin ton arasında değişiyor. Bahçelerimizde elma hasadımız kasım ayının ilk haftasına kadar devam etmektedir. Niğde\'nin ilk kurulan bodur elma bahçesi burasıdır ve ağaçlarımız şu an itibariyle 22 yaşındadır. Bahçemizde dekar başı yaklaşık 6 ton verim almaktayız. Ürünümüzü tamamen kendimiz değerlendiriyoruz ve ürünümüzün çoğunluğu Rusya, Suudi Arabistan, Hindistan ve Malezya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Elma hasadından görüntü

Elma hasadı yapan işçilerden görüntü

-Niğde Tarım ve Orman il Müdür Asım Baş ile Röp

- Ziraat mühendisi Süleyman Aslan ile Röp

SÜRE: 04\'40\" BOYUT: 517 MB

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA)

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Sahte parayla yakalandı, koltuk numarası ele verdi

ADANA\'da kontrol noktasında durdurulan otobüste kontrol yapan polis ekipleri, bir çanta içerisinde sahte 30 bin 50 liralık banknot yakaladı. Olayla ilgili yolcu Ahmet Solak (53) gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, İstanbul\'dan Adana\'ya otoyol gişelerinden giriş yapan bir otobüsü kontrol noktasında durdurdu. Kimlik sorgusu yapan ekipler, 5\'i sahte paradan 17 ayrı suç kaydı bulunan Ahmet Solak\'ın çantasını kontrol etti. Çantada her biri 50 liralık banknotlar halinde 601 adet sahte para olduğu saptandı.

ETİKET DOĞRULADI

Solak\'ın paranın kendisine ait olmadığını öne sürmesi üzerine, söz konusu çantaya takılan ve kendisinin oturduğu koltuk numarasını gösteren etiket muavin tarafından teyit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Solak\'ı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Solak, suçlamaları kabul etmedi. Solak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Adli Tıp Birimi önünden ve tabeladan arşiv görüntü

- Paraların fotoğrafı

SÜRE:35\" BOYUT:65 MB

Haber:Gökhan KESKİNCİ-Kamera:ADANA,(DHA)



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Doğuştan bir bacağı olmayan dana Yunus için sponsor aranıyor

İZMİR\'deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı\'nda bakılan ve doğuştan ön sağ bacağı olmayan Yunus isimli dana için sponsor aranıyor. Çiftlik kurucusu Sibel Çağlar, hareket etmekte zorlanan Yunus için askılı lastikli bir sistem düşündüklerini fakat bunun maliyetinin 35-40 bin liralara olacağını, bu rakamın bütçelerini aştığını belirtti.

Yozgat\'ta bir çiftlikte sağ ön bacağı olmadan dünyaya gelen Yunus isimli dana, İzmir\'deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı Kurucusu Sibel Çağlar tarafından satın alındı. Sahibinin 6 aylık olduğunda keseceğini söylediği Yunus\'a barınakta bakan Çağlar, \"Onu aldık ve adını Yunus koyduk. Çünkü Yunus gibi çok güzel bir yüzü var. Çok masum, akıllı. O kadar uysal ki; bir kediyi dizinize yatırdığınız gibi, onu da dizinize yatırıp sevebiliyorsunuz\" dedi. Şimdi 4 aylık olan ve hareket ederken zorlanan Yunus için özel tasarımlı bir sistemin geliştirilmesi gerektiğini, ancak bunun kendilerinin bütçesini aştığını kaydeden Sibel Çağlar, sponsor aradıklarını belirtti.

\'YUNUS İÇİN 40 BİN LİRA GEREKİYOR\'

Hareket ederken bedenini taşımakta zorlanan, bacakları sık sık yorulan Yunus\'un imdadına çiftlikte çalışanlar koşuyor. Onu güçlükle ayağa kaldırarak yürümesine yardımcı oluyorlar. Yunus, büyüdükçe ağırlaşıyor ve onu düştüğü yerden ayağa kaldırmak için her defasında biraz daha fazla insan gücüne ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle kendilerine maddi olarak destek sağlayacak sponsorlara ihtiyaç duyduklarını aktaran Sibel Çağlar, \"Yunus\'un yeterli kemik pozisyonu yok. O nedenle hareketli bir protez söz konusu değil. Tekerlekli yapılabilir ama onda da yatamaz. Söküp takmak, ona da eziyet olur. Askılı lastikli bir sistem düşünülebilir. Ama o da 35-40 bin liralara mal olacak bir sistem. Şuan için bütçemizi aşıyor. Ama biri çıkar da \'Ben sponsor oluyorum, bunu yapalım\' derse, projesini çizdirip yaparız. Yunus için böyle bir sistem yapılabilir. Arka bacakları da ön bacağı da böylece aşırı şekilde yorulmaz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İzmir Kemalpaşa\'daki Kurtarılmış Hayvan Barınağı\'ndan görüntü

-Ön sağ bacağı olmayan Yunus adlı danadan görüntü

-Yunus\'un çiftlik gönüllüleri tarafından ayağa kaldırılma görüntüleri

-Çiftlikten detay ve genel görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)

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Uçurumda mahsur kalan 3 keçi kurtarıldı

*- ISPARTA\'da yaklaşık 40 metrelik kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, Isparta Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübü (ISTUDAK) gönüllüleri tarafından kurtarıldı.

Isparta merkeze bağlı Darıören köyünde oturan Mehmet Akbulut, otlamak için araziye bıraktığı keçilerinden 3\'ünün yaklaşık 1 haftadır dönmediğini fark etti. Hayvanları aramaya çıkan Mehmet Akbulut, keçileri yaklaşık 40 metrelik bir uçurumda mahsur kalmış halde buldu. Tüm çabalarına rağmen keçileri kurtarmayı başaramayan Mehmet Akbulut, ISTUDAK yardım istedi.

KEÇİLERDEN BİRİNİN ÇENESİ KIRILDI

Kulüp Başkanı Ali Telli ve 2 dağcı, Darıören köyünde Davraz Dağı arkasındaki kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Profesyonel dağcı olan Ali Telli ve ekibi, 3 keçinin bulunduğu yere ulaşarak, hayvanları bellerinden iple bağlayıp aşağı indirdi. Keçilerden birinin düşme sonucu çenesinin kırıldığı tespit edilince, tedavi için veterinere götürüldü.

ISTUDAK Başkanı Ali Telli, \"Sosyal sorumluluk gereği ISTUDAK olarak Darıören köyünde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçiyi kurtardık. Biri dün kayalıkların dibine düşüp çenesini ve dişlerini kırmış. Ama sağ, yürümesi iyi, beslenmesi zayıf. Bu sayede üretim ve ekonomiye bizim de katkımız oldu\" dedi.

Hayvanların sahibi Mehmet Akbulut da ISTUDAK ekibine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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/// CEP TELEFONU

- Bir kedinin iple aşağı indirilmesi

- Dağcılardan birinin iple inmesi

HABER: Nurettin ARKAN- KAMERA: ISPARTA, (DHA)



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Foça\'da konserler Ezgi\'nin Günlüğü ile başladı

İZMİR\'in Foça ilçesinde, bu yıl 11\'incisi düzenlenen Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali\'nde ilk konseri Ezgi\'nin Günlüğü grubu verdi. Yüzlerce kişinin izlediği konser öncesi gerçekleştirilen festival kortejinde ise renkli görüntüler oluştu.

İlk gün Foça ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde yapılan gündüz etkinliklerinin ardından Festival Korteji saat 19.30\'da ilçedeki bir kafeterya önünden yola çıktı. Foça Kaymakamı Ali Çetin, CHP\'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar (ETİK) Birliği Başkanı Mehmet İşler, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, turizmciler ile vatandaşlar kortej yürüyüşünde katıldı. Küçükdeniz Sahili, Reha Midilli Caddesi, Çarşı Sevgi Yolu, Aşıklar Caddesi güzergahını takip eden kortejde, Yunanistan\'ın Midilli Adası\'ndan festivale konuk olarak katılan halk oyunları ekibi, tahta bacaklı canbazlar, Foça Belediyesi Halk Oyunları ve Dans Gösterisi ekipleri, çeşitli sportif branşların sporcuları, traktörle çekilen Foça\'yı simgeleyen taş ev, siren kayalıkları, foklar, deniz kızları, mitolojik öğeler, balıkçı tekneleri ve çeşitli mitolojik kıyafetler giyenler, yürüyüşe renk kattı. Bandonun çaldığı marşlar eşliğinde, kalabalık Cumhuriyet Meydanı\'na kadar yürüdü.

Konser alanı olarak düzenlenen meydanda, yaşamını Foça\'da sürdüren Hakan Doğanay\'ın şovunun ardından Ezgi\'nin Günlüğü sahne aldı. Eski ve yeni albümlerinden parçaları seslendiren Ezgi\'nin Günlüğü, bazı şarkıları hayranları ile birlikte söyledi. 1.5 saat süren konserde Grup, klasikleşen, \'Düşler Sokağı\',\'Sigaramın Dumanına\', \'Bana Bir Koca Lazım\' şarkılarını söylediğinde coşku doruğa çıkarken, konser bir başka klasik olan \'Ebruli\' ile sona erdi.

Foça Belediye Başkanı Demirağ, konserin sonunda Ezgi\'nin Günlüğü Grubu üyelerine çiçek verip, teşekkür etti. \"Sanatçıyı sanatçı yapan alkışlardır\" diyen Demirağ\'a izleyenler ayakta alkışlarıyla katılarak Ezginin Günlüğü\'nü uğurladı. Festival 12 Eylül akşamına kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kortej yürüyüşünden görüntü

-Ezgi\'nin Günlüğü konserinden görüntü

-CHP\'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ\'ın teşekkür konuşması ve çiçek takdimi

-Genel ve detay görüntüler

(KJ Haber - Kamera: Seyfi GÜL / FOCA (İzmir), (DHA)



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