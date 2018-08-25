DHA YURT BÜLTENİ-3

1)TATİLCİLERİN DÖNÜŞÜ SÜRÜYOR

KURBAN Bayramı tatiline gidenlerin dönüşü devam ediyor. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu\'nun Kocaeli kesimi İstanbul istikametinde yoğunluk yaşanıyor.Bayram tatillerini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirenlerin trafik çilesi sürüyor. Dün öğle saatlerinde başlayan yoğunluk gece boyunca devam etti. Sakarya\'nın Sapanca ilçesi ile Kocaeli\'nin Derince ilçesi arasında belirli aralıklarla yoğunluk yaşanıyor. İzmit Bekirdere rampasında ise sabah saatlerinde yoğun ama akıcı bir trafik oluştu. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde ve Pazar günü de devam etmesi tahmin ediliyor.

FERİBOTLAR KARŞILIKLI SEFER YAPIYOR

İzmir, Bursa, Yalova istikametinden gelen sürücülerin büyük bir bölümü Osmangazi Köprüsü ve Yalova Topçular- Gebze Eskihisar arasında sefer yapan feribotları tercih etti. Ek seferlerle birlikte 19 feribot karşılıklı olarak sefer yapıyor. Feribot iskelelerinde de hafif bir yoğunluk var.

Görüntü Dökümü

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-Bekirdere rampasında belirli aralıklarla yoğunluk görüntüsü

(Haber:Ergün AYAZ-Kamera: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ/DHA

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ERZİNCAN\'DA KATLİAM GİBİ KAZA: 3\'Ü ÇOCUK, 7 ÖLÜ, 3 YARALI (EK)

2)KİMLİKLER TESPİT EDİLİYOR

Erzincan\'da meydana gelen kazada yaşamını yitiren 7 kişiden 5\'inin kimlikleri belirlendi.

Bugün saat 06.00 sıralarında Erzincan yönüne giden Kamil Karataş (27) yönetimindeki 34 LJ 1087 plakalı otomobilin, Sivas yönüne giden Hüseyin Adıbel\'in (32) kullandığı 34 JD 4252 plakalı otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 7 kişiden 5\'inin kimlikleri şöyle: Hüseyin Adıbelli (Mardin), Burhan Olcay (20) (Şanlıurfa), Kamil Karataş (Kars), Eylül Zehir (3) (Kars), Yaren Zehir (4) (Kars). Kazada yaralanan 3 kişiden 2\'sinin de Mahmut Yıldırım (29) (Mardin) ve Duygu Karataş (22) olduğu bildirildi.

Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Coşkun MENEK-ERZİNCAN/DHA

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3)AFYONKARAHİSAR\'DA MESİRE ALANINDA YANGIN

AFYONKARAHİSAR\'ın merkezinde yer alan Hıdırlık mesire alanında çıkan çalılık yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Hıdırlık mesire alanında dün saat 22.00 sıralarında çalılık yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler uzun uğraş verdi. Yangın nedeniyle bazı ağaçlar zarar görürken, Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleriyle Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını büyümeden söndürdü. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve orman ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.Yangının başladığı andan itibaren olay yerine gelen Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürü Cem Kasapoğlu, yangının büyümeden kısa sürede söndürüldüğünü, herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki itfaiye araçları ve ekiplerden detay

- Yangın yerinden detay

- İtfaiye ekipleri söndürme çalışması yaparken detay

- Yanan alandan detay

- İtfaiye Müdürü Kasapoğlu yangına yardım ederken detay

- Ekipler soğutma çalışması yaparken detay

- İtfaiye aracına diğer itfaiye aracından su boşaltılırken detay

- Ekiplerden detay

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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4)BİNADAKİ AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA

MALATYA\'da kimlikleri belirsiz iki kişinin girdikleri binada ziline basıp kimsenin olmadığından emin oldukları evin kapısının önündeki ayakkabıları çalmaları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen 12 Ağustos\'ta Zafer Mahallesi\'nde bulunan bir binada meydana geldi. Gece saatlerinde binaya giren kimlikleri belirsiz iki kişi, bir dairenin ziline basıp, evde kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Ardından kimsenin evde olmadığından emin olan 2 kişi, kapının önündeki bir kaç çift ayakkabıyı alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı, binanın güvenlik kameralarına yansırken, hırsızların, aldıkları ayakkabılarla dairenin önünden ayrıldıkları görülüyor. Daire sakinlerinin şikayeti üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerası

- Hırsızların merdivenlerden çıkması

- Ayakkabıları incelemeleri

- Ayakkabıları ellerine alması

- Hırsızların ayakkabıları alıp gitmesi

( Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB

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5)UZUNYAYLA\'DA BULUŞAN ÇERKESLERİN DANSLARI GÖZ KAMAŞTIRDI

KAYSERİ\'de 9\'uncu Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali yapıldı. Dünyanın en geniş katılımlı Çerkes festivaline, dünyaca ünlü çok sayıda Çerkes sanatçı ve dans topluluğu katıldı. Pınarbaşı ilçesine bağlı Kaynar Mahallesi\'nde Çerkes kültürü ve dilinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yapılan Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali\'nin 9\'uncusu, Kayseri Kafkas Derneği ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Festivalin sunuculuğunu, kelime oyunu programı ile dikkat çeken Ali İhsan Varol yaptı. Festivale Kayseri milletvekilleri Hülya Nergis Atçı, Çetin Arık ve Dursun Ataş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı. Dünyaca ünlü Çerkes halk ozanı Kuşha Doğan Özden, çerkes sanatçılar Nehush Cherim, Sati Kazanova, Hatti müzüik grubu, Abhaz Devlet Sanatçısı Erik Mika, Pşınavoe Berkuk Kaynak, Surhay Göç, Şınaho Betül Bilgin, Woynax müzik grubu, Psine çocuk dans topluluğu, Maze müzik grubu, Aşamez, Elbruz ve Sozraş halk dansları topluluğu festivalde sahneye çıktı. Festival alanında atlılar tarafından karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, burada yaptığı konuşmada, bir ve beraber olmanın önemini vurguladı. 154 yıl önceki Çerkez sürgününe değinen Çelik, şöyle konuştu:

\"154 yıl önce dünya tarihinin gördüğü en büyük acılardan birisinin yaşandığı Çerkes katliamı unutulmadı. Allah kimseyi sevdiklerinden uzak eylemesin. Bununla birlikte Allah kimseyi vatansız, bayraksız, inandığı değerlerden uzak da eylemesin. Geçmişte sizler, bizler farklı acıları yaşayarak bugünlere geldik. Zamanla siz biz kalktı, hepimiz bir olduk. Bugün Anadolu’da birlikteyiz. Burası bizim son yurdumuz. Son vatanımız. Biz bu topraklarda bir olduk, beraber olduk ve en önemlisi de millet olduk. Bu topraklardan başka gidecek yerimiz yok. Yer arayışımız da yok. Ama birileri, kendisine egemen güç diyen şer güçler farklı hesaplar içerisine giriyorlar. Buradan bir kez daha söylemek isterim ki; tarih, bu millet üzerine hesap yapanların yanılgı ve yenilgileriyle doludur. Bu birlik ve beraberlik, bu kardeşlik devam ettiği sürece Elhamdülillah bileğimiz bükülmez.\"

Konuşmasının ardından Başkan Mustafa Çelik\'e festivale verdiği destek nedeniyle, düzenleme komitesi tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Çerkes festivalinden görüntüler

-Genel detay

Haber- Kamera: KAYSERİ,DHA)

7 Dakika / 844 MB



