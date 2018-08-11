DHA YURT BÜLTENİ 3

Avluya düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

MARDİN\'in Derik ilçesi Tepebağ mahallesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, 50 metre aşağıda bulunan bir evin avulusuna düştü. Evde yaşayanların yemek yediği sırada avluya düşen araçda bulunan 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır\'dan gelerek Mardin\'in Kızıltepe ilçesine gitmekte olan Hamit Çelik (46) yönetimindeki 21 FC 016 plakalı araç, Derik ilçesi Tepebağ mahallesindeki köprüde, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Bir evin avlusuna düşen araç kullanılmaz hale gelirken araç içerisinde bulunan Sürücü Hamit Çelik, İsmail Yıldız (21) ve Zülküf Yıldaz (30) olmak üzere yaralanan 3 kişi, kaza yerine çağrılan ambulans ile Derik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobilin avlusuna düştüğü evin sahibi Mustafa İzci, otomobil avluya düştüğü sırada çocuklarıyla birlikte evde yemek yediklerini belirterek, \"O sırada ailece yemek yiyorduk. Otomobilin düşmesiyle birlikte büyük bir ses duyduk. Toz duman içerisinde kalmıştık. Mahalleli de yardıma koştu. Ambulansı aradık. Yaralıları araçtan çıkarıp ambulansa kadar taşıdık. Koprünün üzerinden geçen yol çok dar. Burada sık sık kaza oluyor. Çocuklarım şok geçirmiş ve çok korkmuştu. Yaralılar, köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdıklarını ve daha sonra da şarampole düştüklerini söylediler\" dedi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tepebağ Mahallesi\'nde takla atarak evin avlusuna ters düşen araç

Evdeki kadın ve çocukların olayı anlatması

Ev sahibi Mustafa İzci\'nin olayı anlatması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)

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Ormanlar \'Nurşen\'e emanet

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) –BURSA’nın İnegöl ilçesindeki Orman İşletme Müdürlüğü Gözlem Kulesinde çalışan 30 yaşındaki Nurşen Turan, olası yangınlara karşı ormanları gözetliyor. Gün boyu 65 bin hektar ormanı büyük bir dikkatle takip ettiğini söyleyen Turan işini severek yaptığını belirtti

İnegöl\'de 65 bin hektar ormanlık alanın olası yangınlara karşı korunması görevi Nurşen Turan\'a verildi. Nurşen Turan kulede sorumluluk alanındaki ormanlarda yaşanabilecek yangın veya benzeri olumsuzlukları gün boyu büyük bir dikkatle takip ediyor. Kulenin altında tahsis edilen evde eşi ve 2 çocuğuyla yaşadığını ifade eden Nurşen Turan, \"Tam 9 yıldır bu işi severek yapıyorum. Gün boyu ormanları büyük bir dikkatle takip ediyorum. Orman sahasında duman görünce hemen telsizim ile merkezi uyarıyorum. Gelen ekipler yangını büyümeden söndürüyorlar. Akşamları ise eşim ve iki çocuğumla evimde kalıyorum.\" dedi.

İşinin sorumluluk istediğini hatırlatan Nurşen Turan, geçen yıl Kütahya\'nın Domaniç İlçesi\'nde yaşanan büyük orman yangınında günlerce uyamadığını yaşanan gelişmeleri dakika dakika takip edip ilgili birimlere verdiğini de sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Röportaj

Gözlemleme görüntüleri

Aile görüntüsü

Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çalıntı otomobil, film gibi takiple bulundu

ADANA\'da Yusuf Kurtulmuş\'un (45) tamir için bıraktığı kaportacının önünden çalınan otomobili, film gibi takiple bulundu.

Olay, 2 Ağustos\'ta Kozan Caddesi\'nde meydana geldi. Yusuf Kurtulmuş, otomobilini tamir ettirmek için kaportacıya teslim etti. İşyeri sahibi de aracı kaldırama park edip, kontak anahtarını da üzerinede bıraktı. Bir süre sonra otomobilin çalındığını fark eden işyeri sahibi, önce Kurtulmuş\'u, ardından da polisi aradı. Olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kurtulmuş\'a aracın içerisinde ne kadar yakıt bulunduğunu sordu. İçinde 20 liralık akaryakıt olduğunu öğrenen polisler, aracın çevrede bulunan akaryakıt istasyonlarından benzin alması gerektiğini saptadı. Bunun üzerine ekipler, çevredeki 350 güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Aracın İmamoğlu ilçesi yakınlarındaki bir petrolden benzin aldığını belirleyen ekipler, çalışmaları bu yönde sürdürdü. Yapılan araştırmada, aracın hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Halis Çörekli (34) ve Eyüp Ölmez (30) tarafından çalındığı, A.D\'ye satıldığı tespit edildi. Çörekli ve Ölmez kısa sürede yakalanırken, otomobil ise sahibine teslim edildi. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden Halis Çörekli ve Eyüp Ölmez, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Çalıntı araç ile hırsızların benzin istasyonuna gelişinin güvenlik kamerası görüntusü

- Arabası çalınan vatandaşla röportaj

- Bulunan aracın detay görüntüleri

- Zanlıların emniyetten çıkışı

SÜRE: 04\' 04\" BOYUT: 753 MB

Haber- Çağlar ÖZTÜRK Kamera: ADANA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Ambulanssız sevke soruşturma izni verilmemesine itiraz reddedildi

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'nden başka bir hastaneye ambulans tahsis edilmeden sevk edilen ve ameliyatla alınan 25 haftalık bebeği 7 gün sonra ölen Emel Berber\'in (23) şikayeti üzerine Zonguldak Valiliği\'nin soruşturma izni vermemesi üzerine itiraz ettiği Ankara Bölge İdare Mahkemesi de ailenin başvurusunu reddetti. Valilik ve idare mahkemesi kararında ambulanssız sevk konusuna yer verilmediğini iddia eden eşi Aykut Berber, \"Biz ambulans niye verilmedi diyoruz. Ambulansın niye verilmediği bize açıklansın.\" dedi.

18 Aralık 2017\'de meydana gelen olayda, evde rahatsızlanması üzerine Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'ne götürülen 6 aylık hamile Emel Berber, doğumun başlaması üzerine hastaneye yatırıldı. Nöbetçi doktor A.Ö., bir süre sonra Emel Berber\'i Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk etme kararı aldı. Doğumu başlayan Berber için ambulans tahsis edilmedi. Berber, o sırada iş yerinde olan eşi Aykut Berber\'i arayarak durumu bildirdi. 14 kilometre uzaklıktan hastaneye giden Aykut Berber, eşi ve sevk kağıdını alarak kendi aracıyla eşini 16 kilometre uzaklıktaki hastaneye götürdü. Acil ameliyata alınan genç kadının dünyaya gelen erkek bebeği \'Barış Ada\' 7 gün sonra hayatını kaybetti. Emel ve Aykut Berber çifti, bebeklerini Çaycuma ilçesine bağlı Yazıbaşı köyünde toprağa verdi.

VALİLİK SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Emel-Aykut Berber çifti, ambulansız sevk yapan nöbetçi doktor A.Ö. hakkında görevi ihmal etmekten Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın soruşturma izni istediği Zonguldak Valiliği İl İdare Kurulu 9 Mart 2018\'de verdiği kararda, doktorun tıp kurallarına uygun olarak hastayı muayene ettiğini ve sevkini gerçekleştirdiğini belirterek A.Ö. hakkında soruşturma izni vermedi. Ambulans tahsis edilmeden sevkin gerçekleştirildiği konusunda kararda herhangi bir bilgi yazmadığını iddia eden Berber ailesi, Ankara Bölge İdare Mahkemesi\'ne itirazda bulundu.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Ankara Bölge İdare Mahkemesi\'nin geçen 9 Temmuz\'da valiliğe gönderdiği kararda, yapılan itirazı reddetti. Kararda, valiliğin kararındaki gibi ambulanssız sevke değinilmedi. Ailenin şikayeti olarak sadece Emel Berber ve bebeğinin hayatının riske atıldığı iddiası gösterildiği kararda, \"Ön inceleme raporu ve eki belgelerin, isnat edilen eylemden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlikte olmadığı anlaşıldığından adı geçen hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara yapılan itirazın reddine karar verildi.\" denildi.

\'ADALETE İNANCIM KALMADI\'

Emel Berber, gelen kararla tekrar yıkıldığını söyledi. Birçok kez ifadelerinde yer vermelerine rağmen ambulanssız sevk konusunda gelen karar yazılarında herhangi bir cümle geçmediğini ifade eden Emel Berber, şöyle dedi:

\"Adalete, hiçbir şeye inancım kalmadı. Ben yinede bu olayın peşini bırakmayacağım. İtiraz reddedilse de tekrar başvuracağım. Elimden geleni yapacağım. Biz o halde istenilen belgeleri topladık. Sevk kağıdını yeniden istedik. Bize farklı sevk kağıdı verdiler. Bu bile yaptıkları hatayı gösteriyor. En ufak hastaya ambulans veriliyor ama bana ambulans verilmiyor ve eşim gelip beni hastane acil servisinden alıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a ulaşmaya çalışacağım. Bu olay her yönüyle bana zarar verdi. Ruh halim hala toparlanamadı.\"

\'AMBULANSIN NİYE VERİLMEDİĞİ BİZE AÇIKLANMALI\'

Yeterli delil ve belge bulunmadığı yönünde kararın kendilerini rahatlatmadığını ifade eden Aykut Berber ise, \"Biz ambulans niye verilmedi diyoruz. Ambulansın niye verilmediği bize açıklansın. Bununla ilgili kararda hiçbir şey yazmıyor. Valilik soruşturma izni vermedi. Yeterli delil olmadığı için itirazımız reddedildi. Belgeler eksik diyor. Bu belgeleri kendilerini toplayıp araştırıyorlar. Biz bulduktan sonra ne anlamı kalıyor. Biz araştırılmasını talep ediyoruz onlar yeterli delil yok diyor. Böyle olmaması lazım bence. Ortada bir suç var ama yeterli delil mi yok? Ambulanssız eşimi sevk eden doktorun cezasını çekmesini istiyorum. \" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Aileden detaylar

-Aykut Berber ile röp.

-Emel Berber ile röp.

-Adliye detayı

Süre: (5.38) Boyut: (630 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Bisikletin parkta çarptığı 6 yaşındaki çocuğun kafasına jant saplandı

SİİRT’in Kurtalan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Parkında dün akşam saatlerinde bisikletin çarptığı 6 yaşındaki çocuğun kafasına bisiklet jantı saplandı.

Kurtalan ilçesinde dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Parkın oyun oynayan 6 yaşındaki Ali Nihat Bağcı’ya bisiklet çarptı. Bisikletin çarpması sonucu, bisikletin jant kısmı (gidon) adı verilen cisim çocuğun kafasına saplandı. Olay meydana geldiği parka, çevredekilerin haber vermesi üzerine ambulans sevkedilirken, Siirt merkezden AFAD ekipleri de olay yerine hareket etti. Olayın yaşandığı parka gelen ekipler, jantı saplandığı çocuğun kafasından çıkardı. Jantın çıkarılmasının ardından Ali Nihat Bağcı, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çarpma sonrası olayın meydana geldiği yerden kaçan bisiklet sürücüsünün yakalanması için polis, çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

Hastaneye getirilen yaralı çocuk

Yaralı çocuğun sedye üzerinde hastaneye taşınması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/KURTALAN (Siirt), (DHA)

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Of\'ta kaçan kurbanlık dana, kazaya neden oldu; 5 yaralı

TRABZON\'un Of ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana, Karadeniz Sahil Yolu\'na girdi. Danaya çarpmamak için duran bir kamyonete arkadan gelen minibüs çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı. Kaza anı bir Arap turistin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Of ilçesi Karadeniz Sahil Yolu\'nda meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana karayoluna girdi. Önüne çıkan danayı fark eden Şaban Akyıldız kullandığı 08 ED 233 plakalı kamyoneti ile yol ortasında durdu. Bu sırada arkadan gelen Zaur Sagıdnadze\'nin kullandığı CSA 707 Güristan plakalı yolcu minibüsü, kamyonete arkadan çarptı. Sürüklenen kamyonet bariyerlere çarparak durabildi. Kazada kamyonet ve minibüsteki 5 kişi yaralandı. Karayolunu birbirine katan dana ise bir süre daha kaçtı, ardından yakalandı.

Kaza anı bir Arap turistin cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlarda Arap turistin dua etmeye başladığı duyuluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza nı görüntüleri

Haber: Aleyna BAYRAM TRABZON-DHA