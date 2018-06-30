DHA YURT BÜLTENİ 3

1 - YSK\'ye giren adaylara sıkı arama

EDİRNE\'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'na (YKS) giren adaylar, salona girişte polisler tarafından didik didik arandı. Adayların kolyelerinden kemerlerine kadar, metal eşyalar ile sınava girmelerine izin verilmedi.

Edirne’de YSK\'nın ilk oturumuna Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi’nde giren adaylar sabah saat 09.00 sıralarından itibaren sınav salonlarına geldi. Adaylar kapıda polis ekiplerince sıkı kontrolden geçirildi. Sınava kol saati, pantolon kemeri, saçlardaki tel toka, küpe, kolye, anahtarla girmeleri yasak olan adaylar, bazı eşyalarını salon girişlerine bıraktı. Sınava geç kaldığını düşünerek koşarak gelen bazı adaylar girişte gözyaşlarına hakim olamadı. Onları polis memurları ve sınav görevlileri sakinleştirip salona aldı. Adaylar sınava girerken, aileleri de üniversite kapısında onların çıkışlarını bekledi. Oğlunun sınava iyi hazırlandığını ve çok stresli olmadığını ifade eden Bülent Şen, \"Şimdiye kadar oğlum çok stresli değildi. İyi hazırlandı. Onun için hakkında hayırlısı olsun. Bizde kapıda çıkmasını bekliyoruz\" dedi.

Trakya Üniversitesi Ayşekadın yerleşkesinde saat 10.00 sıralarında salon kapıları kapanırken, geç kalan aday olmadı.

Görüntü Dökümü:

-Trakya Üniversitesi Ayşekadın yerleşkesi

-Bekleyen aileler

-Adayların okula girmesi

-Polislerin araması

-Kadın polisin kızları araması

-Saçlarını kontrol etmesi

-Girişteki saat

-Alınan kemer, kalem ve silgiler

-Ailelerle röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN / EDİRNE, (DHA)



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2 - Van\'da ömrü tamamlanmış lastikler ekonomiye kazandırıldı

Behçet DALMAZ-Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)-VAN\'da ömrünü tamamlamış lastikler toplanarak ülke ekonomisene büyük katkı sağlanırken, çevre kirliliğinin de önüne geçiliyor. Sanayici Tayyar Düzen, lastiklerle Van ekonomisine yılda 2,5 milyon lira kazandırıldığını, geri dönüşüme kazandırılan lastiklerin tıraşlanılması sırasında çıkan hammadenin ise yürüyüş parkuru, ayakkabı tabanı ve paspas yapımında kullanılması için fabrikalara gönderdiklerini söyledi.

Türkiye’de her yıl yaklaşık 200 bin ton ömrünü tamamlamış lastiğin açığa çıktığı belirtiliyor. Bir lastiğin geri dönüşüme gönderilmesiyle de bir çok ürün elde edilebiliniyor. Ömrünü tamamlamış bir lastik geri kazandırıldığında; yaklaşık yüzde 73 oranında granül kauçuk malzemesi, yüzde 19 oranında çelik tel, yüzde 8 oranında ise tekstil ve diğer maddeler geri kazandırılıyor. Van\'da 19 yıldır çalışan sanayici Tayyar Düzen\'in işyerinde de yıpranıp, ömrünü tamamlamış olan TIR, kamyon, otobüs ve iş makinelerinin lastikleri yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Van ve Hakkari\'de inşaat sektörü, maden ocaklar, otobüs firmalarında toplanan lastikler fabrikada 12 ayrı makineden geçirildikten sonra üzeri ilaçla temizlenip fırında 115 derecede pişirilip kaplama yapılarak yeniden satışa hazır hale getiriliyor.

VAN EKONOMİSİNE YILDA 2,5 MİLYON KATKI SAĞLIYOR



Sanayici Tayar Düzen, yoğun çalışmadan dolayı kısa sürede yıpranıp, çöpe atılan veya kendilerine getirilen lastikleri çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra yenileyip verdiklerini ve iş makinalarında tekrar kullanılmaya başlandığını söyledi. Çevre dostu oldukalarını anlatan Sanayici Düzen, lastiklerin traşlanılması sırasında çıkan hammadenin ise yürüyüş parkuru, ayakkabı tabanı ve paspas yapımında kullanılması için fabrikalara gönderdiklerini anlattı.

LASTİKLER BİR YIL GARANTİLİ



Düzen,\"Ekonomiye ve çevreye yararlı hizmet sunuyoruz. 10 personelle birlikte her yıl çöpe giden 5 bin lastiği yeniden ekonomiye kazındırıyoruz. Şimdilik sıfır lastik kaplama, jant ve akü çeşitleriyle hizmet veriyoruz. Yeniden ekonomiye kazandırdığımız lastiklere 1 yıl granti veriyoruz. Ama 2 yıla kadar da kullanılıyor. Lastikleri genellikle müşterilerimiz bize getiriyor.Getirilmeyen lastikleri de biz gidip alıyoruz. En büyük çevre dostuyuz . Van\'da bir yılda 5 bin lastiği geri dönüşüme kazandırdık.Çevreye zarar vermeden gelen lastiklerin her biri farklı bir sektörde kullanılıyor.\"dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Efe Oto Lastik

-İşyeri önündeki eski lastikler

-Kamyonet ile getirilen eski lastiklerin taşınması

-Makineye konulması

-Makinede lastiklerin nasıl kaplama yapıldığı ile ilgili bilgi veren lastik ustası

-Makineden dönen lastiklerden yakın plan

-Detaylar

-Lastiklerin fırına konulması

-İşyeri sahabi sanayici Tayyar Düzen ile röportaj

-Makinelerden çıkan lastikler

-Düzen ile röportaj

-detaylar

GÖRÜNTÜLER\'VAN\' DOSYASINDA. GÖRÜNTÜLER HD FORMATLI..



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3 - Sınavı 1 dakika ile kaçırdı

BU yıl ilk defa uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Antalya\'da bazı öğrenciler 15 dakika kuralına takıldı ve sınava giremedi. Bir öğrenci 1 dakika gecikmeyle sıvana alınmazken, bir okulda da köpek, sahibiyle sınav salonuna girmek için çaba sarf etti, polis engel oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu sene ilk defa düzenlenen YKS\'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15\'te başladı. Antalya\'da 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi\'nde sınava girecek öğrencilerin aileleri, sabahın erken saatlerinde okulun bahçesinde yerini aldı. Saat 09.50\'ye kadar okulun bahçesinde bekleyen aileler, anonsla bahçenin dışına çıkartıldı. 15 dakika kuralının uygulandığı sınavda saat 10.00\'a birkaç dakika kala bazı öğrenciler koşarak salonlarına ulaştı. Öte yandan bir köpek de sahibini okulun giriş kapısına kadar uğurladı. Sahibi ile sınav salonuna girmek isteyen köpeği polis engelledi. Köpeği, öğrencinin bir yakını okuldan çıkartmaya çalıştı. Köpek, bir süre daha okulun bahçesinde bekledikten sonra öğrencinin yakını tarafından bahçeden dışarıya çıkartıldı.



Ailelerden bazıları okulun etrafında araçlarında çocuklarını beklerken, bazıları da sıcak hava nedeniyle ağaçların altında oturmayı tercih etti. Öğrenciler gibi heyecanlı olduğu gözlenen anne ve babalar, yanlarında getirdikleri dini kitaplardan dualar okudu.



SINAVI, 1 DAKİKA İLE KAÇIRDI



Antalya\'da sınav heyecanının yaşandığı okullardan birisi de Muratpaşa ilçesindeki Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Ortaokulu oldu. Aileler sabahın erken saatlerinde çocuklarının gireceği okula geldi. Emniyet yetkilileri sınava girecekleri didik didik ararken, bir öğrenci 1 dakika ile sınavı kaçırdı. Görevliler 15 dakika kuralı gereği okul kapılarını saat 10.00\'da kapattı. Kapılar kapatıldıktan bir dakika sonra gelen ve adını vermek istemeyen bir erkek öğrenci sınava alınmadı. Sınava girmek için görevlilerle konuşan ve onları ikna etmeye çalışan gencin çabaları 15 dakika kuralı nedeniyle sonuçsuz kaldı.



Görevlilerin \"Saat \'10\'u 3 geçiyor\" demesinin ardından öğrenci çaresiz okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan genç, \"Gecikme değil sadece dikkatsizlik hepsi bu. Sınav 10.15 yazıyor. Ben tam 10.00\'da geldim. Ancak görevliler \'10\'u 1 geçiyor\' dediler ve bini almadılar. 1 dakikanın kurbanı oldum\" dedi.



SINAVLAR YARIN DA DEVAM EDECEK



YKS\'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise yarın saat 10.15\'te, Yabancı Dil Testi (YDT) de aynı gün saat 15.45\'te düzenlenecek. Adaylar sabah oturumlarına saat 10.00\'dan, öğleden sonraki oturuma ise 15.30\'dan sonra sınav binasına alınmayacak. Ayrıca ÖSYM tarafından hazırlanan kamu spotunda adayların sınav giriş belgesi ve fotoğraflarının yer aldığı kimlik belgelerini sınava giderken yanlarında bulundurması gerektiği hatırlatıldı. TYT\'ye 2 milyon 381 bin 784, AYT\'ye 2 milyon 19 bin 853, YDT\'ye ise 131 bin 453 aday başvuru yaptı. Sınav sonuçları 31 Temmuz\'da açıklanacak.







GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)



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-Okul bahçesindeki ailelerden görüntü



-Sınav için koşturan öğrencilerden görüntü



-Sınava giren sahibini bekleyen köpekten görüntü



-Okul kapısının kilitlenmesi ve zincirden görüntü



-Dışarda çoçuklarını bekyerken Kuran okuyan ailelerden görüntü



-Emanet dolabından görüntü



376 MB 3.21 HD

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)



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- Vali Hüsnü Tuğlu okulunun dış plan görüntüsü



- Sınava girmek için sırada bekleyen öğrenciler



- Dışarıda çocuklarını bekleyenlerin görüntüsü



- Sınava girecek öğrencilerin aranması



- Okuldaki saatten görüntü



- Sınava gelen öğrencilere velilerin \'koş çocucuğum\', \'koş oğlum koş\' diye seslenmeleri



- Okulun kapısının kapanması



- Sınava geciken öğrencinin görevli ile konuşması



- Görevlinin gazeciye \'saat kaç?\' demesi ve gazetecinin cevabı



- Sınava giremeyen öğrenci ile röp



- Okulun tabelasından görüntü



258 MB - 2.18\'







Haber:Hasan DEMİRBAŞ- Süleyman EKİN -Kamera:Emrah GÜL ANTALYA(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



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4 - Kemer\'den Şırnak\'a dostluk ve hizmet köprüsü

*- KEMER Belediyesi, Şırnak Çakırsöğüt 1\'inci Jandarma Tugayı\'nın askeri lojmanlarına oyun parkı, spor aletleri ve oturma guruplarından oluşan parkın teslimini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mustafa Gül, \"Bugün turizm yapabiliyorsak bunu burada görev yapan askerlerimize borçluyuz\" dedi.

Kemer Belediyesi, Şırnak\'a dostluk ve hizmet köprüsü kurdu. Belediye Başkanı Mustafa Gül\'ün hassasiyeti sonucu ortaya çıkan projeyle Kemer Belediyesi tarafından Şırnak merkezdeki Çakırsöğüt 1\'inci Jandarma Komando Tugayı\'na ait askeri lojmanlar içine çocuk ve spor parkıyla birlikte oturma grupları da yapılarak teslim edildi.

Yapımı tamamlanan parktan önce Başkan Mustafa Gül ve belediye meclis üyeleri ilk olarak Şırnak Valisi Mehmet Aktaş\'ı, ardından Şırnak Belediyesi Kayyum Belediye Başkanı Vali Turan Bedirhanoğlu\'nu, Şırnak İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy\'u ve il siyasi partilerini ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ile Ak Parti Meclis Üyesi Ramazan Aslancan, CHP Kemer Meclis Üyesi Semih Top ve MHP Meclis Üyesi Cumali Afşin birlikte parkı ziyaret etti. Geçen şubat ayında ziyaret edilen ve o günün ardından çalışmalarına başlanan askeri lojman içerisindeki parkın tamamlandığı, sadece Şırnak Belediyesi tarafından yapılacak olan peyzaj çalışmalarının kalması nedeniyle Başkan Gül çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Parkın peyzaj çalışmalarının da kısa sürede tamamlanacağının bilgisini alan Başkan Gül, parkın bulunduğu alanda yaptığı açıklamada, \"Bize daha önce Tugay Komutanımızdan yazı geldi. Buradaki 393 askeri lojmanda kalan askerlerimizin aileleri burada kalıyor. Tabii askerlerimiz bizi korumak için görev başında. Eşleri ve çocukları burada. Onların vakit geçirebilecekleri yer yok diye Kemer Belediyesi\'ne bir talep geldi ve biz de geldik yerinde inceledik. Gördünüz şehrin ne kadar zor bir yer olduğunu ki yeniden yapılan bir şehir haline gelmiş. Biz de o dönemde geldik ve baktık. Bu nedenle Kemer Belediye Meclisi\'ne de teşekkür ediyorum böyle bir karar aldıkları için\" dedi.

Başkan Gül, \"Burada 393 evin bulunduğu lojmandakilerin oturabilecekleri oturakları, piknik masalarını, spor yapılabilmesi için spor aletlerini, çocuklarımız için de parkı yaparak ve hatta çöp bidonlarının da bulunduğu bütün malzemeyi buraya kurdurduk, sözleşmemiz öyleydi. Ama tabii parkın çevre düzenlemesini bize çok uzak olması nedeniyle buradaki belediye başkanımız, ilk geldiğimizde de ziyaret etmiştik, yapacaktı. Herhalde seçimlerden dolayı birazcık geç kalınmış. Buranın park düzenlenmesiyle beraber iyi bir hale gelecektir. Şu anda tabii hava sıcaklığından dolayı insanlar akşamları daha çok çıktığı için o saatlerde yoğun oluyor dediler. Biz de akşam da gelir yerinde tekrar bakarız\" diye konuştu.

Kemer Belediyesi olarak devletin her kurumuna yardım ettiklerini ancak askerin başka olduğunu vurgulayan Başkan Gül, şöyle dedi:

\"Özellikle bu bölge bizim süzgecimiz. Buradan geçen her teröristin, turizm bölgesine zarar vereceğini hepimiz biliyoruz. Onun için de bize böyle bir teklif geldi. 957 ilçe belediyesinden, 80 il belediyesinin içerisinden bize böyle bir talebin gelmesi, bizi gerçekten mutlu etti. Vali Bey de bizi onore etti, teşekkür etti bu davranışımızdan dolayı. Onun için buradaki çocuklarımıza bir katkı yaptık. Hayırlı olsun diyoruz. İnşallah Kemer Belediyesi\'nin burada bir eseri olacak. Ben tabii ki bu nedenle bize bunu yapmamıza sebep olan Kemer halkıdır. Kemer halkı bana bu görevi vermeseydi ben de bunu burada gelip yapamayacaktım. Bunun da esas sahibi Kemer\'de Belediye\'mize vergi veren, Kemer\'de yaşayan herkes bunun esas sahibidir. Onlara da bana bu yetkiyi verip bu parkı bana burada kurma onurunu yaşattıkları için teşekkür ediyorum.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Parktaki Kemer Belediyesi logosu detay

- Parkın çocuk bölümü detay

- Spor bölümü detay

- Belediye Başkanı Mustafa Gül röportaj

- Başkan Gül incelemelerden detay

- Spor aletini kullanan çocuk detay

- Oyun bölümü kısa detaylar

353 MB /// 03.09\" (HD)



HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)



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5 - İzmir\'de YKS\'nin ilk oturumu olan TYT heyecanı yaşandı

İZMİR\'de de tüm Türkiye\'de olduğu gibi Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15\'te başladı. Bazı aileler sınav öncesinde hatıra selfie\'si çekti.

YKS\'nin ilk oturumu olan TYT İzmir\'de de saat 10.15\'de başladı. Adaylar saat 10.00\'dan sonra binaya alınmadı. İzmir Atatürk Lisesi\'nde kapıların kapandığı sırada gelen bir öğrenci vatandaşların ve ailesinin de ısrarlarıyla içeri alındı. Sınava giren öğrencilerin üzerleri didik didik arandı. Kemer, toka, küpeyle içeriye girmelerine izin verilmedi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'nın ilk oturumu olan ve 2 milyon 381 bin 784 adayın katıldığı Temel Yeterlilik Testi\'nin 135 dakika süreceği ve saat 12.30\'da biteceği açıklandı. Adayların, sınavın bitimine son 15 dakika kala da yine salondan çıkamayacakları belirtildi. Sınavda adaylara Türkçe ve temel matematik testlerinden 40\'ar, sosyal ve fen bilimlerinden ise 20\'şer olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. YKS\'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) 1 Temmuz Pazar günü sabah, üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) de aynı gün öğleden sonra yapılacak.

HEYECAN DORUKTAYDI

Sınav öncesinde, öğrencilerin yanı sıra ailelerin de heyecanlı oldukları gözlendi. Bazı aileler ise sınav öncesinde hatıra selfie\'si çekti. Adaylardan Mehmet Ali Bahtiyar, sınava babası Metin Bahtiyar, annesi Hatice Bahtiyar ve ablası Gizem Bahtiyar\'la geldi. Gizem Bahtiyar, kendisi daha önce üniversite sınavına girdiği için kardeşine deneyimlerini aktardığını söyledi. Halen Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü\'nde okuyan adaylardan Muzaffer Yılmaz ise hayalindeki meslekler olan polis ya da asker olabilmek için tekrar sınava girdiğini anlattı.

Bu arada sınav öncesinde ilginç anlar da yaşandı. Kapıların kapanmasına bir dakika kala sınav merkezine gelen bir öğrenci, telefonlarından ve üzerindeki kemer gibi eşyalardan dolayı içeri giremedi. Bunun üzerine burada, kendisini hiç tanımayan Sevcan Koç, kendisine yardımcı oldu ve eşyalarını yanına alıp, sınava girmesini sağladı. Sevcan Koç, \"Bir yıllık emeği bu yüzden heba olabilirdi bunun olmaması için yardımcı oldum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Adayların görüntüsü.

- Sınav merkezine alınmalarından görüntü.

- Ailelerin görüntüsü.

- Adaylarla ve ailelerle ve röportaj

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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6 - Bandajını çıkarıp, koltuk değnekleriyle sınava girdi



AFYONKARAHİSAR\'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapıldı. Attan düşerek sol ayağını kıran Ahmet Can Dikmen (18) sınavın yapılacağı salona koltuk değneği ve arkadaşlarının yardımıyla girdi. Polisin ayağındaki bandajı çıkarttırdığı Dikmen, koltuk değnekleriyle salona alındı.

Tüm yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar\'da da YSK heyecanı yaşandı. Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde sınava giren yüzlerce öğrenci önce polis kontrolünden geçtikten sonra görevliler tarafından sınava girecekleri sınıflara yönlendirildi. Aileleriyle sınavın yapılacağı okula gelen öğrencilerin heyecanlı oldukları görüldü. Sınava girecekleri okul bahçesi önünde içeri alınmayı bekleyen öğrenciler sırayla sınıflara alındı. Polis sınava girecek öğrencileri didik didik aradı. Kimlik ve nüfus cüzdanları dışından öğrencilerin üzerindeki hiçbir şeyi sınav salonuna almayan polis, zaman zaman sınav saatinin yaklaşmaya başladığını da anons yaparak duyurdu.

AYAĞINDAKİ BANDAJ ÇIKARTILDI

Sınava gelenler arasında kendine ait attan düşerek ayağını kıran Ahmet Can Dikmen de yer aldı. Kendisi gibi sınava girecek arkadaşlarının ve koltuk değneklerinin yardımıyla sınavın yapılacağı okula gelen Dikmen\'i arayan polisler sol ayağındaki sargıyı çıkarmasını istedi. Arkadaşlarının yardımıyla okul bahçesine oturan Dikmen, sargıyı çıkardıktan sonra yine arkadaşlarının yardımıyla ayağa kalkarak sınavın yapılacağı okul kapısının önüne geldi. Polisler tarafından üzeri aranan Dikmen koltuk değneklerinin desteği, görevliler ve arkadaşlarının yardımıyla sınav salonuna götürüldü.

ÇOCUKLARI İÇİN DUA ETTİLER

Bazı öğrenciler ise sınava dakikalar kala koşarak yetişmeye çalıştı. Sınava alınmama korkusu yaşayan öğrenciler görevlilerin kontrolünde sınava girecekleri salonlara alındı. Polis ekipleri sık sık yaptıkları anonsların ardından okul kapısını kapattı. Sınava giren öğrencilerin aileleri ve yakınları da dışarıda heyecanlı bir bekleyişe girdi. Dua eden, Kuran-ı Kerim okuyan aileler, öğrencilerin sınavda başarılı olmasını diledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okul bahçesinden detay

- Polisler sınava girecek öğrencileri ararken

- Okul tabelasından detay

- Sınava girecek öğrencilerden detay

- Çocuklarını bekleyen aileler ve yakınlarından detay

- Polis anons yaparken

- Koltuk değneği ve arkadaşlarının yardımı ile sınava gelen gençten detay

- Genç sargısını sökerken detay

- Sargısını söken gencin üzeri aranırken ve yürürken

- Genç sınav salonuna doğru görevlilerin yardımı ile giderken

- Ailelerle röp

- Sınava koşarak gelen öğrencilerden detay

- Okul kapıları kapanırken detay

- Oğlu için araç içerisinde dua okuyan anneden detay



HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)



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7 - Bursa\'da geç kalan öğrenciler sınava giremedi

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı\'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi saat 10.15\'te başladı. Bursa\'da, ailelerinin adayları yalnız bırakmadığı sınavda geç kalan adaylar sınava alınmazken, 40 yşındaki Ömer Suruç ise birlikte çalışıtğı kızı ile ayrı okullarda sınava girdi

Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesindeki Atatürk Lisesi\'nde sınava girecek olan adaylar sabahın erken saatlerinde okul bahçesinde hazır bulundu. Ailesi ya da arkadaşları tarafından yalnız bırakılmayan adaylar talimatlar doğrultusunda sınav yerlerine yönlendirildi. Binaya girişte sıkı bir üst aramasından geçen adayların bazıları, araba anahtarı gibi eşyalarla salona alınmamalarına tepki gösterdi. Sınava geç kalarak 10.00\'dan sonra okula gelen adaylar ise sınava alınmadı. Sınava geç kalan adaylar ile görevliler arasında kısa polemikler de yaşandı.

KIZIYLA ÇALIŞTI, KIZIYLA SINAVA GİRDİ

Kızıyla aynı gün farklı okullarda sınava giren 40 yaşındaki Ömer Suruç da kendisini denemek için sınava girdiğini, kızının kendisinden çok çalıştığını söyledi.S uruç, \"Şu anda memur olarak görev yapıyorum. Kızım da bu yıl sınava giriyor. İnşallah hakkımızda hayırlısı ne ise o olur. Kızım benden daha heyecanlı, ben biraz daha sakinim. Kızım sınava benden daha çok çalıştı. İnşallah hakkımızda iyisi olur\'\' dedi.

17 YILLIK EMEKLİYDİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLİĞİNİ HEDEFLEDİ

17 yıl önce özel sektörden emekli olan 57 yaşındaki Orhan Varlı, lise mezunu olduğunu, üniversite mezunu olmak için sınava hazırlandığını söyledi. Varlı, vizyonunu genişletmek istediğini belirterek, \'\'Şansımı deneyeceğim, en azından gençlere örnek olmak ve ufkumu genişletmek için sınava hazırlandım. Emekli olmama rağmen hayata bakış açımı, ufkumu ve vizyonumu tamamlamak için üniversite sınavına giriyorum. Sınava üniversite okuyan oğlumun kitapçıklarından biraz çalışarak hazırlandım. Kendimi hazır hissediyorum, heyecanlı değilim\'\' diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Adaylar ve ailelerden genel detaylar

-Adayların aranması ve sınava girişi

-Kısa röportajlar

-Girişte sorun yaşayan adaylar

-Kızı ile sınava giren Ömer Suruç ile röportaj

-Sınava giren 17 yıllık emekli Orhan Varlı ile röportaj

-Sınava geç kalan adaylar

-Alınmayan adayların çalışanlarla polemikleri

BOYUT: 445 MB



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8 - Manisa\'da 63 bin 965 öğrenci YKS\'ye girdi

MANİSA\'da 281 binadaki 3 bin 799 salonda 63 bin 965 öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girdi. Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri de dışarıda çocukları için dua etti.

Türkiye\'nin diğer illerinde olduğu gibi Manisa\'da da toplam 63 bin 965 öğrenci, sabah erken saatlerde, sınava girecekleri il genelindeki 281 binanın yolunu tuttu. Toplam 3 bin 799 salonda sınava giren öğrenciler, saat 09.30\'da, sınav binalarının önünde hazır bulundu. Öğrenciler daha sonra görevliler tarafından aranarak içeri alındı. Görevliler öğrencilere, hangi salonda sınava girecekleri konusunda yardımcı oldu. Öğrenciler, salonlarda sınav için ter dökerken, veliler ise dışarıda çocuklarının başarılı olmaları için Kuran\'ı Kerim okudu, dua etti.

Saat 10.15\'te başlayan sınava geç gelen öğrenciler ise salonlara alınmadı. Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde sınava girecek bir öğrenci, geç kalınca, tüm ısrara rağmen sınava alınmadı ve geri dönmek zorunda kaldı. Çocuklarını dışarıda bekleyen veliler, yeni sınav sisteminin öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.

Manisa genelinde gerçekleştirilen sınava toplam 162 engelli ve 151 hükümlünün de katıldığı belirtildi. Sınavda 9 bin 348 personel görev yaptı. YKS\'nin bugün geçekleştiren Temel Yeterlilik Testi\'nin ardından öğrenciler, yarın (pazar) da Alan Yeterlilik Testi Sınavı ve Yabancı Dil Testi Sınavı\'na girecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sınavın gerçekleştirildiği bir okuldan görüntü

- Öğrencilerin sınav salonlarına aranarak alınması görüntüsü

- Velilerin dışarıda Kuran-ı Kerim okurken görüntüsü

- Velilerin kısa açıklamaları

- Geç kalan bir öğrencinin salona alınmamasından görüntü

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)