DHA YURT BÜLTENİ- 3

Şehit uzman çavuş, memleketine uğurlandı



Irak\'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK\'lı teröristlerin sızma girişiminde bulunulması üzerine çıkan çatışmada şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu (26), Hakkari\'de düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinin karşısında Irak\'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde operasyon yürüten güvenlik güçlerinin bulunduğu bölgeye sızma girişiminde bulunan PKK\'lı teröristlerle çatışma çıktı. Çıkan çatışmada şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcıları Bekir Abacı, Nurullah Karaman, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Umut Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Emniyet Müdürü Süleyman Savut Dilberoğlu, kurum amirleri, asker, polis ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Törende şehit Kolcu için bir dakikalık saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehit uzman çavuşun özgeçmişinin okunmasının ardından dualar edildi. Askerler ve Özel Harekat polisleri tarafından tekbirler getirilerek helikoptere konulan Şehit Uzman Çavuş Kolcu\'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ankara\'nın Haymana ilçesine uğurlanmak üzere Van\'a gönderilldi. Cenaze, Van\'dan Ankara\'ya uçakla götürüldü.

Haber:Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)

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Kilis\'te Suriyelilerin ülkelerine geçişi sürüyor

Ramazan Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için online kayıt sistemine başvuran Suriyeli sığınmacıların, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan geçişleri devam ediyor.

Bayramı ülkelerinde geçirmek isteyenlerin izdihamını önlemek için bu yıl ilk kez uygulanan online kayıt sistemiyle başvuru yapan Suriyeli sığınmacılar, Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'na geliyor. Kilis Valiliği\'nin izni ile 13 Haziran\'a kadar ülkelerine gidebilecek Suriyeliler, geldikleri sınır kapısında işlemleri tamamlandıktan sonra eksik aşıları yapılıyor. İl Göç İdaresi görevlilerince kontrolleri yapılan Suriyelilerin ülkelerine geçişine izin veriliyor. Suriyeliler, 26 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’ye dönüş yapabilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çadırlarda bekleyen

- Çadırlardaki yoğunluk

- Geçişlerine izin verilmesi

- Eşyalarını taşımakta zorlanan

- Suriyelilerin görüntüsü

- Polisin yardım ederken

- Yapılan röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:334MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,(DHA)

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Pide arasındaki eroine 3 tutuklama

Mersin polisi, ekmek arasına gizledikleri eroini doğu illerinden getiren 2 kişi ile uyuşturucuyu teslim alan 1 kişiyi gözaltına aldı. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmasında doğu illerinden kente uyuşturucu madde getirileceği bilgine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, getirdikleri uyuşturucuyu Mersin’deki bir kişiye teslim edecekleri tespit edilen 2 kişinin içinde bulunduğu aracı takibe alarak, merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi’nde buluşma anında operasyon yaptı. Operasyonda araçta yapılan aramada pidelerin arasına gizlenmiş vaziyette 730 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar götürüldükleri Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü:

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- Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tabelası

- Uyuşturucu ve ekmeğin görüntüsü

- Ekmek ve uyuşturucunun yakın plan görüntüsü

- Genel ve detay

- Emniyet Müdürlüğü bina ve tabelası

- Adliye binası ve tabelası

SÜRE:58\" BOYUT:32MB

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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Okulları soyan 5 kişilik çete çökertildi

Konya\'da okullardan hırsızlık yapan 3\'ü 18 yaşındakin küçük 5 kişi, polisin operasyonu sonucu yakalandı. Şüphelilerden 17 yaşındaki İ.K.\'nın 17 farklı suçtan hakkında yakalama kararı olduğu belirtildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde ve Çumra ilçesindeki okullarda son bir ay içerisinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, bunun üzerine okullardaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin kar maskesi taktığını tespit eden polis, kameralardan yola çıkarak şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullandıkları hafif ticari aracın plakasıın belirledi. Plakadan yola çıkan polis, operasyon için harekete geçti. Şüphelilerin evlerine yapılan baskında Mesut Ş. (38), Sinan K. (20), D.K. (14), M.Ç. (16) ve İ.K. (17) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda okullardan çaldıkları 12 adet dizüstü bilgisayar ve 600 lira para ile kar maskeleri, fotoğraf makinası, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tüfek, bu silahlara ait çok sayıda fişek ve bir adet motosiklet ele geçirildi. Şüphelilerden İ.K.\'nın 17 farklı suçtan da hakkında yakalama kararı olduğu belirtildi. Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Ele geçirilen malzemelerden detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

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Suriyeli dilenciler, kavşaklardan ayrılmıyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak büyük umutlarla Türkiye\'ye gelen Suriyelilerin bir bölümü dilenerek yaşamlarını sürdürüyor.

Erzurum merkez ve merkez ilçelerinde kiraladıkları harabe evlerde yaşam mücadelesi veren Suriyeli ailelerin özellikle kadınları, kucaklarında küçük çocukları ile birlikte kavşakları mesken tuttu. Yanan kırmızı ışıkla birlikte sürücülerin ya da otomobilin diğer pencerelerine giden kadınlar, çocuklarını ön plana çıkarıp, para istiyor. Polislerin sık sık topladığı Suriyeli dilenciler, yine de buralardan ayrılmıyor. Sığındıkları Türkiye\'de dilenmekten başka çarelerinin olmadığını ifade eden Suriyeli kadınlar, \"Başımızı soktuğumuz harabe evlere en az 300 lira kira veriyoruz. Dondurucu soğuklarda bile o evlerde kaldık. Kimse iş vermiyor. Aş evlerinden aldığımız yemekle karnımızı doyruyoruz. Şu an yapabileceğimiz tek iş dilenmek. Polis yakalayıp götürüyor ama biz yine geliyoruz\" dediler. Suriyeli dilencilerin huzurlarını kaçırdığını söyleyen bazı esnaf ise, \"Her beş dakikada bir işyerimize dilenci geliyor. Hem bizi hem müşteriyi canından bezdirdiler. İstedikleri şeyi vermediğin zamanda gitmiyor. Bunlar Türkiye\'yi rezil ediyor. Bazılarını özel araçla getirip bırakıp gidiyorlar\" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kavşaklarda kucaklarında çocuklarla dilenen kadınlar

-Araçların camını silen Suriyeli çocuklar

-Bir esnafın konuşması

(Süre: 417 MB)

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

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Sakin şehrin kirazları ilgi görüyor

Erzurum\'un \'Sakin Şehir\' unvanlı Uzundere ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi\'nde yetiştirilen kirazlar, iftar sofralarındaki yerini alıyor. 4 kişinin günde yaklaşık 200 kilo kiraz topladığını belirten bahçe sahibi Mustafa Güngör, \"Kirazların aroması ve tadı çok beğeniliyor. Kilosunu 7,5 liradan satıyorum. Talep çok fazla oluyor\" dedi.

Mustafa Göngör\'ün 2009 yılında Uzundere Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanımşa Vakfı (SYDV) ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nün desteğiyle kurduğunu 12.5 dönüm kiraz bahçesi bugünlerde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. İsteyen müşterinin kirazı dalında elleriyle topladığını belirten Güngör, \"Allah devlete zeval vermesin. 2009 yılında kurduğum kiraz bahçesinden yılda yaklaşık 4 ton kiraz alıyorum. Tabi bu rakam ağaçların büyümesi ile dahada artacak. Devlet destek veriyor yeter ki insanın ruhunda çalışma ve üretim isteği olsun. Lezzetine doyum olmayan kirazın kilosunu 7.5 liradan satıyoru. Dört kişi günde 400 kilo kiraz topluyoruz\" diye konuştu. Erzurum\'un Oltu ilçesinden kiraz almaya giden Fuat Demir ise, \"Balıklı köyündeki methini duyduğumuz kirazı almak için geldik. Hakikaten övülecek kadar varmış. Kirazdaki aroma mükemmel\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kiraz bahçesinden görüntü

-Kiraz toplayanlardan görüntü

-Bahçe sahibi ve vatandaşlarla röp

(Süre: 3.32 DK /386 MB)

Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

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Tarihi garın çatısından Fransız kiremitleri çıktı

Samsun\'un Tekkeköy Belediyesi, Devlet Demir Yollarından (TCDD) kiraladığı tarihi istasyonu restore ederek turizme kazandırmak için çalışmalara başlattı. Çalışmalar sırasında çatıdan çıkan kiremitlerin Fransa’dan getirildiği belirlendi.

1920’li yıllarda Fransızlar tarafından yaptırılmış olan ve atıl durumda bekleyen tren garının restorasyonu için yapılan çalışmalar sırasında çatıda bulunan kiremitler kaldırıldı. Ancak kiremitlerin üzerinde Fransızca yazılar bulunması ve Fransa yazısının yer alması görevlileri şaşırttı. Binanın yapımı sırasında kiremitlerin Fransa\'dan getirildiği anlaşıldı. \'Guichard Carvin\' markalı, arı damgalı kiremitleri o dönem Marsilya\'daki fabrikada üretildiği belirtildi. Yaklaşık 300 kiremit binanın içinde bir köşeye konuldu. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, restorasyon sonrasında kiremitlerinde binanın içinde teşhir amaçlı kullanılacağını söyledi. Tarihi dokusuna zarar verilmeden aslına uygun şekilde restore edilecek tren garı, önümüzdeki günlerde müze kafe olarak hizmete sunulacağı belirtildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İsmini ‘Nostalji Parkı’nı verdiğimiz bu alan bundan 100 küsur yıl önce çalışmalar esnasında Fransız kiremidi ile yapıldığını öğrendiğimiz bir tarihi binanın müzeye çevireceğiz. Burada 2 ayrı bina var. Bu binayı bu ilçenin geçmişini, tarihini yansıtan bir kent müzesine çevirmeyi istiyoruz. Diğer bir kısmı da buraya gelen misafirlere, ilçemizin yöresel tatlarını tadabilecek oldukları küçük bir cafeye çevirmeyi arzu ediyoruz. Tekkeköy, ismi ile müsamma bir ilçedir. 800 yıl önce bir Selçuklu şehrinin kurduğu tekkeden ismini alan köy hüviyetini kaybetmemiş ama Karadeniz’in en çok gelişen, en eski tarihi yerleşkesi olan bir ilçenin merkezinde 1 metrekare yeşil alan yokken biz bu alanı çok uzun uğraşlar sonucu 10 dönümlük alanı tahsisini başardıkö dedi. Kiremitleri değerlendireceklerini ifade eden Başkan Togar, “Resmi makamlarla onları belki bu müzenin içerisinde kendilerine bir yer ayarlayıp, burada sergilemeyi arzu ediyoruz. Buraya gelenlerin de buradan çıkan ürünleri görebilecekleri bir müze olacak. O zamanki büyüklerimizin ve atalarımızın nasıl yapıya önem verdiklerini ve halen sapasağlam, bu kadar hor kullanmaya rağmen ayakta kalabildiğinin çok önemli bir tarihsel şahidi olarak kiremitleri burada sergilemeyi düşünüyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kiremitlerden detay

-Tarihi gar çalışmalarından detay

-Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile röportaj

(03.52 DK.)-(BOYUT: 434 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,(DHA)

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Sokakta darbuka çalan kardeşlerin Atatürk sevgisi

Zonguldak\'ta, Murat(9) ve Erol (7) Şengül kardeşler, darbuka eşliğinde söyledikleri İzmir Marşı ve Atatürk hakkındaki güzel sözleri nedeniyle ilgi odağı oluyor. Murat Şengül, Atatürk\'ü çok sevdiğini belirterek, \"Çünkü bizi düşmanlardan korudu. İzmir Marşı\'nı da çok seviyorum. Sürekli çalıyorum\" dedi.

Cüneyt Şengül, darbukasıyla birlikte kardeşi Erol Şengül ile birlikte kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi\'nde şarkılar söylüyor. Esnaf tarafından da tanınan iki kardeş, müzik yaparak okul harçlıklarını çıkardıklarını söyledi. İlkokula giden iki kardeş, İzmir Marşı\'nı söylerken heyecanları ve sempatiklikleriyle görenlerin ilgisini çekiyor. Vatandaşlar tebrik ettikleri çocukları sokakta müzik yapmak yerine okulları için ders çalışmaları gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu. Cüneyt Şengül, en çok İzmir Marşı\'nı çalarken heyecan duyduğunu söyledi. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü çok sevdiğini dile getiren Cüneyt Şengül, \"Atatürk\'ü çok seviyorum. Çünkü bizi düşmanlardan korudu. İzmir Marşı\'nı da çok seviyorum. Sürekli çalıyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İzmir marşını söylemeleri

-Başka şarkı söylemeleri

-Cüneyt Şengül\'ün Atatürk sevgisini anlatması

(3.07) Boyut: (350 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Beton duvarı yıkılan Sera Göl’ü kıyısı yeşilleniyor

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde doğal güzelliğiyle öne çıkan Sera Gölü çevresinde yapımı tartışmalara neden olan beton duvarın yıkımının ardından başlatılan \'Geosentetik donatılı duvar\' çalışmalarında sona gelindi. Oluşturduğu görüntü kirliliği nedeniyle ‘Çin Seddi’ benzetmeleri de yapılarak eleştiri konusu olan göl kıyısı, yapılan projesiyle yeşil örtü ile kaplandı.

İlçede Sera Deresi Vadisi’nde, 1950’li yıllardaki heyelanın ardından oluşan Sera Gölü\'ne paralel uzanan karayolunun genişletilmesi için bölgede perde beton duvar yapımına başlandı. Çalışmalar kapmasında duvar büyük bir bölümü tamamlanırken, geçen yıl temmuz ayında bölgede göl manzarası olan bir otelde konaklayan İşleri Bakanı Süleyman Soylu, gördüğü kötü manzara karşısında olaya el koydu. Gölü boydan boya çevreleyecek olan beton duvarın çirkin görüntü oluşturduğunu gören Bakan Soylu, betonun yıkılması talimatını verdi. Bakan Soylu\'nun talimatının yanı sıra birçok çevreci tarafından da \'Çin Seddi\' benzetmesiyle tepki gösterilen duvarın yıkımı yaklaşık 3 ayda tamamlandı.

GEOARME UYGULANACAK

Doğal güzelliğiyle öne çıkan, kent merkezine 10 kilometrelik mesafede oluşu nedeniyle her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen gölün doğal yapısını bozan duvarın yıkılarak yerine golün dokusuna uygun proje hayata geçirilmesi içinde çalışmalara başlandı. Çalışmalar kapsamında, göl çevresinde tehlike oluşturan alanlara geleneksel duvar istinat sistemi olan betonarme perde ve taş duvarlara alternatif bir sistem olan \'GeoArme Geosentetik donatılı duvar\' oluşturuldu. Uygunsuz beton duvarın yıkılmasıyla yapımında sona gelinen projede ayrıca 30-40 santimetre fileli toprakla bir çalışma da yapılarak göl çevresi yeşil örtüyle kaplandı.

6 AY SÜRDÜ, GÖL KIYISI YEŞİLLENDİ

Betonun yıkılmasıyla uygulanan \'GeoArme Geosentetik donatılı duvar\' çalışmaları kapsamında göl kıyısındaki alanların yeşil örtüyle kaplandığı gözlendi. Yerli turistin yanı sıra özellikle son yıllarda Körfez ülkelerinden gelen binlerce turistin ziyaretçi akına uğrayan göl kıyısındaki çalışmaların tamamlanarak, göl kısının eski doğal güzelliğine kavuşması hedefleniyor. Yaklaşık 6 ay önce \'GeoArme Geosentetik donatılı duvar\' çalışmalarına başlanan göl kıyısında, çimlendirme ile diğer çevre düzenlemelerinin ardından projenin tamamlanması bekleniyor.

\'BU SİSTEM YÜZYILLARCA DURACAK\'

Sera Gölü’nde \'GeoArme Geosentetik donatılı duvar\' sistemini uygulayan yetkili Cemal Ertan Uzun, uyguladıkları sistemin çok dayanıklı ve çevre dostu bir sistem olduğunu söyledi. Duvarın bittiğinde tamamı ile yeşil bir görüntüye kavuşacağını kaydeden Uzun, “Burada yapmış olduğumuz duvar, duvar üzerine yeşil alan kurulumudur. Çimlendirme işlemi tamamlandıktan sonra duvarda tamamen yeşil bir görüntü oluşacak. Bizim buradaki amacımız, çimin kalıcılığını sağlamak ve duvarın yıllarca bozulmayacak şekilde sağlamlaştırmak. Burada yaptığımız bu sistem yüzyıllarca duracakö dedi.

‘YENİ DUVARI GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM’

Bölge sakini Tuncay İskefyeli de duvardaki değişimin bölge turizmine katkı sağlayacağına işaret etti. Duvarın yeni haline şaşırdığını anlatan İskefiyeli, “Burada eskiden çok kötü bir duvar vardı. Gölün hiçbir manzarası yoktu. Şimdiki halini görünce şaşırdım. Duvar gayet güzel ve modern olmuş. Çalışmalar tamamlandığı zaman buradaki görüntünün turistlerin ilgisini daha çok çekeceğini ve turist sayısını arttıracağını düşünüyorumö diye konuştu.

‘YEŞİLE UYGUN EN İYİ DUVAR’

Yöreli Abdurrahman Yılmaz ise projenin son halini merakla beklediklerini dile getirerek, “Sera Gölü’nün yeni usuldeki duvarımızın ismi ‘G duvarı’ diye adlandırılıyor. Şu anda Türkiye’de geçerli olan duvarlardan birinci sırada olduğu söyleniyor. Nasıl olacağını bizde merak ediyoruz. Yeşile uygun yapılan en iyi duvar budurö ifadelerinde bulundu.

HEYELANLA OLUŞAN DOĞAL GÜZELLİK

Göl, aşırı yağış sonucu 21 Şubat 1950 Salı günü Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluştu. Heyelan nedeniyle yaklaşık 67 yıl önce oluşan göl şimdi Trabzon için en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi. Oluşum hikâyesi, barındırdığı canlı türleri, kent merkezine yakınlığı ve suyun başlı başına bir çekim merkezi olması nedeniyle popüler olan göl, Trabzon\'a 10, Akçaabat sahiline ise 3 kilometre mesafede yer alıyor. Ulaşımı kolay olan göle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti de ağırlıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gölden detaylar

-Geosentetik duvar çalışmaları

-Röportajlar

HABER: Selçuk BAŞAR KAMERA: Emre KOLTUK/TRABZON,(DHA)