DHA YURT BÜLTENİ-3

1)YALOVA\'YI SAĞANAK VURDU; CADDELER GÖLE DÖNDÜ, EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

YALOVA’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Kentte saat 06.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 3 saat etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Fatih, İstanbul, Cumhuriyet ve Yalı caddeleri göle döndü, onlarca ev ve işyerini su bastı. Yağmur nedeniyle trafik de durma noktasına geldi. Vatandaşlar, su baskınlarının önüne geçmek için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri, tıkanan rögarları açmak, baskın yaşanan ev ve işyerlerine dolan suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

İtfaiye yetkilileri, kendilerine 200 civarında su baskını ihbarı geldiğini açıkladı.

Görüntü Dökümü

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-Sel görüntüleri

-Kentten görüntüler

-Detaylar

(Hasan BOZBEY/YALOVA, (DHA)-

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AKDENİZ\'İN ANTİK MUTFAĞI DENİZE DALDI

AKDENİZ\'in antik mutfağını Roma\'da sergilemek için kilden seramik tabaklar yapan sanatçı Serdar Aslan, seramiklere Likya ruhu kazandırmak ve sualtı basıncının seramik üzerindeki etkisini görmek için tabakları Akdeniz\'e daldırdı. Seramik sanatçısı Serdar Aslan, Akdeniz\'in antik mutfağını İtalya\'nın başkenti Roma\'da tanıtmak için bir süre önce Antalya\'nın farklı noktalarından aldığı killerle seramik tabak ve sürahiler yaptı. Seramik ürünlerin tamamlanmasının ardından boya ve astar işlemlerini de bitiren Aslan, seramiklerini Akdeniz\'in serin sularına daldırdı. Muratpaşa ilçesinde bir otelin plajına getirilen 51 parça seramik eser, tek tek denize daldırıldı. Yaklaşık 15 metre derinlikte bir ahşap kasa içerisinde muhafaza edilen seramiklerin güvenli şekilde dibe indirilmesi işlemini ise Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Antalya İl Temsilcisi ve Star Diving Academy Dalış Eğitmeni İsa Alemdar yönetti.Türkiye\'nin ve özellikle Antalya\'nın tanıtımı için Serdar Aslan\'ın attığı bu adıma gönüllü destek olduklarını aktaran Alemdar, \"Tanıtım için önemli olduğuna inanıyoruz. 1 ay süresince her gün dalıp seramiklerin durumunu kontrol edeceğiz. Dalış merkezleri yalnızca ticari beklenti içerisinde değildir. Turizme katkı sağlayacak her türlü etkinliğe destek vermeye hazırız\" dedi. Alemdar, kasanın ahşap olması nedeniyle denize daldırmada zorlandıklarını belirterek, projenin amacına ulaşmasını ümit ettiklerini kaydetti.

Sanatçı Serdar Aslan ise 1 ayın sonunda çıkaracakları seramikleri Roma\'ya götüreceğini ve 2 bin yıl önce Akdeniz kıyılarında hüküm süren Likya Uygarlığı\'nı, Roma\'da açacağı sergide, Akdeniz\'e özgü çipura ve levrek balıklarını pişirip, yine Akdeniz\'e özgü portakal ve yeşilliklerle bu seramikler içinde sunarak tanıtacağını söyledi. Seramikleri denize daldırmalarındaki amacı da açıklayan Aslan, \"Seramiklere hem Likya ruhunu kazandırmak, Akdeniz\'e bir atıfta bulunmak hem de su altı basıncının seramikler üzerindeki etkisini bilimsel olarak görebilmek için böyle bir şey yaptık\" dedi.

Sergi, 27 Eylül\'de Roma\'da açılacak.

Görüntü Dökümü

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- Seramiklerin su altına indirilmesi (su altı görüntüleri)

- Sahilden görüntü

- TSSF Antalya İl Temsilcisi İsa Alemdar röp

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(Haber-Kamera Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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3)1700 YILLIK RUM MEZARLARI KAZILDI, POLİS HAREKETE GEÇTİ

TRABZON\'un Çarşıbaşı ilçesinde, 1700 yıllık mezarlar kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kazıldı. Tarihi mezarların defineciler tarafından tahrip edildiğini öne süren vatandaşlar durumu polise bildirdi. Mezarlıkta inceleme yapan polis ekipleri kazı yapanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.İlçeye bağlı Burunbaşı mahallesinde 1700 yılık tarihi geçmişe sahip Rum mezarlıkları kazılarak tahrip edildi. Mezarlarda bir metreyi aşan çukurlar açıldı. Mezarların defineciler tarafından kazılıp tahrip edildiğini öne süren vatandaşlar durumu polise bildirdi. Mezarlıkta inceleme yapan polis ekipleri kazı yapanların tespit edilmesi için çalışma başlattı. Vatandaşlarda mezarların kazılmasından dolayı endişe duymaya başladı.

Burunbaşı Camii imamı Halik Söke, kazıların gece yapıldığını sandıklarını belirterek özellikle Rum mezarlarının hedef alındığını söyledi. Söke, “Burada kazı yapıldığını gören olmadı. Çok eski mezarlıklar vardı. Defineciler altın bulabilmek için buraya gelip eski mezarlıkları kazıyorlar. Bulup bulmadıklarını bilmiyoruz. Bazı mezarlıklara hiç dokunmamışlar. Sadece eski mezarlıklar kazılmışö dedi.

!BU İŞİ DEFİNE AVCILARI YAPTI’

Mahalle sakinlerinden Nurettin Akıntürk ise mezarlık kazma işinin define avcılarınca yapıldığını belirterek \"Çarşıbaşı’nın tarihi 1700‘lü yıllara dayanıyor. Eskiden burada çok fazla Rum yaşardı. Mezarlıklar yörede çok fazla. Bu alanda kimlerin kazı yaptığı ve ne aradığına dair hiçbir bilgimiz yok. Ama tahminimiz bu işi define avcıları yaptı. Bu işin ticaretini yapanlar var. Gece gelmişler, kazıyıp gitmişlerö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Kazılan mezar

Mezarlıktan detaylar

Röportajlar

Haber: Selçuk BAŞAR Kamera ALEYNA BAYRAM TRABZON - DHA



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4)DOĞU KARADENİZ’DE YEŞEREN YAYLALARA GÖÇ BAŞLADI

DOĞU Karadeniz’de, yeşile bürünen yaylalara göç başladı. Ailelerin, küçük ve büyükbaşlarla yaylara göçü, renkli görüntüler oluşturuyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, asırlardır yaşatılan yaylacılık geleneği sürüyor. Bu yıl da vatandaşlar köylerden küçük ve büyükbaşları ile birlikte yaylalara göç etmeye başladı. Hayvanlarıyla yaylalara göç edenler, yılın 4 ya da 5 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içerisinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor. Yaylada, ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri hazırlayanların kimi ürününü satarak, geçimine katkı sağlarken kimi de ailesinin kış mevsimindeki yiyeceğini elde ediyor.

Karadeniz\'in doğal güzelliklerini barındıran Trabzon’un Tonya ilçesindeki yaylalara ilkbaharla birlikte göç etmeye başlayan yaylacılar renkli görüntüler oluşturuyor. Yaylacılar, hayvanlarıyla yaklaşık 6 saatlik yolculuk yapıyor. Yol boyunca su başlarında mola vererek hayvanlarının ihtiyaçlarını gideren yaylacılar, uzun süren yolculuğun ardından yaylalara ulaşıyor.

Rize’de de vatandaşların yayla göçü de başladı. Hayvanları ve yükleri ile patika yollardan yürüyen vatandaşlar zorlu bir yolculukla yaylalara ulaşıyor. Yayla evlerine yerleşen yaylacılar eylül ayına kadar burada kalıyor. Bölgede yeşeren yaylalar da doğal güzellikleri ile görenleri büyülüyor.

Görüntü Dökümü

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Karadeniz yayla detayları

Dorne ile yaylalardan detay

Yaylaya göç edenler

Haber-Kamera: RİZE-TRABZON-DHA

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5)TRABZON\'DA, \'MİLLET BAHÇESİ\' KARARINA DESTEK

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın aralarında, Trabzon\'da yıkımı yapılan Hüseyin Avni Aker Stadyumu\'nun da yer aldığı eski stat alanların Millet Bahçesi\'ne dönüştürüleceği yönündeki kararına vatandaşlardan destek geldi. Trabzon Akyazı\'da deniz dolgusu üzerine inşa edilen Şenol Güneş Spor Kompleksi\'nin hizmete girmesiyle tarihi Hüseyin Avni Aker Stadyumu\'nun yıkımı gerçekleştirildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı\'na (TOKİ) devredilen Ortahisar ilçesi Hızırbey mahallesindeki 63 bin metre kare stat alanında ne yapılacağı kamuoyunda merakla beklenirken açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan geldi. Erdoğan, aralarında, Trabzon\'da yıkımı yapılan Hüseyin Avni Aker Stadyumu\'nun da yer aldığı eski stat alanların Millet Bahçesi\'ne dönüştürüleceğini açıkladı. Trabzon\'da karara vatandaşlardan destek geldi. Trabzon’da son dönemlerde artış gösteren betonlaşmadan yakınan vatandaşlar, alanın Millet Parkı olması ile şehrin hava alacağını söyledi. Mahallenin yeşil alana ihtiyacı olduğunu dile getiren Hasan Kurtçan, “Trabzon’da zaten yeterince betonlaşma var. Bunun üzerine buraya AVM veya beton yığınları yapmanın çok yanlış olacağını düşünüyorum. Tamamen halka açık yeşil alan olması lazım. Yeşillendirilip devletin belli kesimi veya kurumuna değil tüm sosyal hizmetleri ile vatandaşa açık olmalı\" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğru karar verdiğini söyleyen Bilal Altuntaş da \" Burası kesinlikle yeşil alan olarak kullanılmalı. Meydan da çay bahçesi, tiyatrolar, oyun parkları eğlence merkezleri gibi yerler yaparak insanların kafalarını dinlemesine müsaade etmeleri gerekiyor. Cumhurbaşkanıma bu konuda destek veriyorum\"dedi.Hüseyin Avni Aker Stadı’nın yıkılmasının ardından esnafın kepenk kapatacak duruma geldiğini anlatan esnaf Selahattin Baruççu ise “Avni Aker stadyumunun buradan yıkılıp gitmesi esnafın kan ağlamasına sebep oldu. Burada esnafın işlerini canlandıracak bir alan yapılmalı. İş merkezide olabilir\" diye konuştu. Sinan Demir Akın adlı esnaf da alanın şehir hastanesi olarak değerlendirilmesinin düşünülebileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Hüseyin Avni Aker Stadyumu DRONE görüntüleri

Yıkılan stat alanı

Vatandaş ve esnafla röp.

Haber: Selçuk BAŞAR Kamera: Aleyna BAYRAM TRABZON - DHA)



