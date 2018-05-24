DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ŞEMDİNLİ\'DE HAİN TUZAK: 2 KORUCU ŞEHİT OLDU, 3 YARALI

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, göreve giden güvenlik korularını taşıyan kamyonetin geçişi sırasında, PKK\'lı teröristlerin yola önceden döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 korucu yaralandı. Yaralı korucular, bölgeye gelen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, Şemdinli ilçesine 45 kiloketre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Kayalar bölgesi kırsalında meydana geldi. Göreve değişi için bölgeye giden güvenlik korucularını taşıyan kamyonet tipi aracın geçişi sırasında, PKK\'lı teröristlerin yola önceden tuzakladığı patlayıcı infilak etti. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, akraba oldukları belirtilen Fehmi Özer ve Ayhan Özer şehit olurken, aynı kamyonette bulunan M. Şerif, Osman ve Cevher Özer de yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekle operasyonlar devam ediyor.

HAKKARİ VALİLİĞİ\'NDEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesine bağlı yukarı Kayalar mezrası Kırçimenlik üs bölgesine güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada,\" 24.05.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Yukarı Kayalar mezrası Kırçimenlik üs bölgesine güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik korucusu şehit olmuş, 3 güvenlik korucusu ise yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir\" denildi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ,(Hakkari)-(DHA

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2)ALADAĞ\'DAKİ YURT FACİASI DAVASINDA SANIKLAR, 6\'NCI KEZ HAKİM KARŞISINDA

ADANA\'nın Aladağ ilçesinde, 11\'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, Süleymancılar cemaatine ait kız yurdu yangını faciasıyla ilgili haklarında 15\'er yıla kadar hapis cezası istenen, 2\'si tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aladağ\'da, 29 Kasım 2016 tarihinde, ortaokulda okuyan kız öğrencilerin kaldığı Süleymancılar cemaatine ait yurtta, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında; eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç\'in kızı Sare Betül Genç, 8\'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü; 7\'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, 6\'ncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek ile 5\'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ve Cennet Karataş yaşamını yitirdi.

5\'İ TAHLİYE EDİLDİ, SANIK SAYISI 14\'E ÇIKTI

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yurt yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kızını kaybeden yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklandı. Ara duruşmalarda sanıklardan Ramazan Dede, Ramazan Keleş, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş ve Mahmut Deniz tahliye edildi. Yurt müdürü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur\'un ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Haklarında soruşturma izni verilen memurların da yargılanmalarına başlanmasıyla sanık sayısı, 14\'e yükseldi. 12 kişiye mezar olan yurt ise yıkıldı.

SANIKLAR, HAKİM KARŞISINDA

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, bugün görülen davanın 6\'ncı celsesine ölen ve yaralanan çocukların aileleri katıldı. Güvenlik önlemleri alınarak, sabah saatlerinde getirilen tutuklu 2 sanık ile birlikte tutuksuz sanıklar, Kozan Ticaret Odası\'ndaki toplantı salonunda görülen duruşmaya alındı. Adana Baro Başkanı Veli Küçük de duruşmaya katıldı.

Görüntü Dökümü

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- Ticaret Odası\'nın dış görüntüsü

- Arama noktasından görüntü

- Cezaevi aracının gelişi

- Tutuklu sanıkların araçtan indirilmesi

- Avukat Can Ataklı\'nın konuşması

- Adana Baro Başkanı Veli Küçük\'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 47\" BOYUT: 48 MB

SÜRE: 02\'09\" BOYUT: 132 MB

Haber-Kamera: Eser PAZARBAŞI- Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)

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3)SICAKLAR VE KURAKLIK BUĞDAYI ETKİLEDİ, VERİM YÜZDE 50 DÜŞTÜ

MANİSA\'da buğday hasat sezonu başlarken bu yıl nisan yağmurlarının beklenen düzeyde olmaması ve hava sıcaklıklarındaki artış verimi düşürdü. Toprak Mahsulleri Ofisi\'nin (TMO) buğday alım fiyatını da ton başına 1050 lira olarak açıklaması çiftçiyi memnun etmedi. Manisa\'da buğday hasadı başladı, ancak verimin istenilen düzeyde olmadığı görüldü. Verimdeki düşüş nedeniyle üzgün olan çiftçi, Toprak Mahsulleri Ofisi\'nin ton başına 1050 liralık alım fiyatını da beğenmedi. Kurak geçen yılın ardından istediği fiyatı da bulamayan çiftçi, maliyetleri karşılamanın derdine düştü.

Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, biçerdöverlerle buğday hasadının yapılmaya başlandığını belirterek, \"Üreticimiz yüzde 40, yüzde 50 verim kaybı yaşadığını söylüyor. Nisan ayındaki sıcaklar nedeniyle buğdaylar cansız kaldı. Hava şartlarından dolayı çiftçimiz mağdur durumda\" dedi. Rekoltenin iyi olmaması nedeniyle çiftçiye ton başına özel sektörde 910 lira gibi bir fiyat verildiğini dile getiren Altındağ, \"Kalite kaybından dolayı üretici buğdayı Toprak Mahsulleri Ofisine götürse bile fiyat kıracaklar. Üretici her iki taraftan mağduriyet yaşayacak. TMO\'da fiyatlar kaliteye göre belirleniyor. Çiftçi gerçekten zor durumda\" diye konuştu.

ÇİFTÇİ FİYATTAN MEMNUN DEĞİL

2017 yılında buğdayın ton fiyatının 940 lira olduğunu ifade eden Altındağ, \"Toprak Mahsulleri Ofisi\'nin alım fiyatı çiftçiler tarafından olumlu karşılanmadı. Geçen sene maliyetlerin çok yüksek olmasından dolayı bu fiyat bizi kurtarmıyor. Bakanlıktan ve yetkililerden bu açığımızı kapatmak için yüksek prim desteği istiyoruz. Çiftçi gerçekten zor bir yıl geçirdi. Nisan yağmurlarının olmaması nedeniyle ürün gelişemedi, başakların içi boş kaldı. Rekolte kaybı var. Mazot ve gübre fiyatlarında da yüzde 50\'nin üzerinde zam olması bizim belimimizi büktü. Buğdayın ton fiyatı 1050 liraya yükseldi, ancak maliyetler nedeniyle bu artış çiftçinin açığını kapatmıyor. Çiftçi açıklanan fiyattan memnun değil. En az ton fiyatı bin 200 lira civarında olmalıydı\" diye konuştu. Altındağ, Manisa\'da buğday ekiminin azaldığını da söyledi.

SAMAN FİYATLARINI DA ETKİLER

Buğdayda verim kaybı olduğunu dile getiren Altındağ, \"Buğdaylarda boy yok. Onun için saman da çıkmayacak. Yağışların dengesizliğinden verim kaybı çok yüksek oldu. Başak boyları çok kısa. Nisan yağmurlarının zamanında yağmamasından dolayı başaklar büyüyemedi. Saman fiyatları da etkilenir ve saman sıkıntısı da yaşanabilir\" diye konuştu.

SICAKLIK ARTIŞI ETKİLEDİ

Buğday hasadı yapan çiftçi Mümin Hürsan da, geçen yıla göre yüzde 50\'ye yakın kayıp yaşadığını ifade etti. Hürsan, \"130 dönümlük tarlada buğday yetiştiriyoruz. Dönümde 350 kilo gibi bir beklenti var. Geçmiş yıllarda bu rakam dönüm başına 600-650 kiloya çıkıyordu. Yarı yarıya bir kayıp var. Sıcaklar artınca verim kaybı yaşandı. Ani sıcaklık artışı buğdayları yaktı\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Buğday tarlasından görüntü

-Başaklardan görüntü

-Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ\'ın buğdayları incelemesi

-Buğday hasadının biçerdöverle yapılması

-Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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4)ELAZIĞ\'DA GÜNDE BİR TON BADEM ŞEKERİ ÜRETİLİYOR

OSMANLI\'danh günümüze gelen badem şekeri, Elazığ\'da Ramazan ayının da vazgeçilmezlerin arasındaki yerini koruyor. Vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu badem şekeri 4.5 saatlik bir işlem sonucunda badem, şeker ve su kullanılarak üretiliyor. Elazığ\'da günlük yaklaşık bir ton üretilen ve kilosu 35 liradan satılan badem şekerinin günlük tüketiminin ise 500 kilo gram olduğu belirtildi. Badem şekeri üreticisi Erkan Kutlu, \"Vatandaşlarımız oldukça fazla ilgi gösteriyor. Yetiştirmekte zorluk çekiyoruz. Bazen vatandaşlara yok dediğimiz günlerde oluyor\" dedi.

Ramazan ayının gelmesiyle Elazığ\'da badem şekeri tüketimi arttı. Osmanlı döneminden bu yana kentte badem, un ve şeker ile hazırlanan badem şekerinin Elazığ\'da günlük ortalama üretiminin 1 ton civarında olduğu belirtildi. 26 yıldır badem şekeri üreticiliği yapan Erkan Kutlu, ürettikleri badem şekerinin kiloğramını 35 liradan sattıklarını ifade ederek, \"Badem şekeri bildiğimiz toz şekeri su ile karıştırıp şerbet haline getirdikten sonra daha önceden kavrulmuş bademin üzerine dökerek karıştırıyoruz. Karıştırdıkça bademin üzerine döktüğümüz şeker bir katman oluşturuyor. Bu kalıntı şeker kalıntısıdır. Kalınlaştıkça badem şekeri haline geliyor\" diye konuştu.

Badem şekerinin su, şeker ve bademden yapıldığını belirten Kutlu, \"Badem şekeri, Elazığ\'a mahsus bir yiyecektir. Geçmişi çok eskiye dayanır. Özellikle Ramazan aylarında yapılır ve tüketilir. Ama zamanlarda yılın 12 ayı yapmaya başladık. Çünkü vatandaşlar her zaman badem şekerini istiyor.Vatandaşlarımız oldukça fazla ilgi gösteriyor. Siparişleri yetiştirmekte bazen zorluk çekiyoruz. Bazen vatandaşlara yok dediğimiz günlerde oluyor\" dedi.

Badem şekerinin Osmanlı\'dan kalan bir gelenek olduğunu ifade eden Şafak Gürocak ise, \"Osmanlı\'dan kalan bir geleneğimiz. Halen vatandaşlar arasında ilgi görüyor. Elazığlılar için badem şekeri iftarda vazgeçilmezdir. Büyük bir lezzet ve büyük bir tattır. Özellikle Ramazan aylarında vatandaşlarımız badem şekeri satan iş yerlerine akın ediyor\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Badem Şekerinin yapılışı

-Badem Şekerinden görüntü

-Röportajlar

-Genel ve Detay Görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

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5)VAN\'DA KAÇAK AVLANAN 11 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, Van Gölü\'ne atılan ağlara takılı 7 ton 250 kilo inci kefali ele ele geçirildi. Canlı ele geçirilen 3 ton 750 kilo inci kefali ise, jandarma tarafından tekrar Van Gölü\'ne bırakıldı.

Van Gölü\'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin neslinin korumaya alınması için 15 Nisan-15 Temmuz günlerinde uygulanan av yasağı sürerken, kaçak avlananlara karşı da jandarmanın denetim ve operasyonları devam ediyor. Erciş ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerinin son 24 saatte yaptıkları operasyonlarda, kaçak avlanıp suyun içerisinde gizlenen ağlara takılı 7 ton 250 kilo inci kefali ele geçirildi. Ekiplerin yaptıkları bir başka operasyonda ise, canlı ele geçirilen 3 ton 750 kilo inci kefali, tekrar Van Gölü\'ne bırakıldı. 200 metre manyat tipi ağın ele geçirildiği her iki operasyonda, yakalanan şüphelilerini su ürünleri kanununa göre 2 bin 644 TL idari para cezası kesildi. Bölgede kaçak avlananlara yönelik denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

JANDARMA KAMERASI

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-Ele geçirilen inci kefali balıkları

-Balıkları Van Gölü\'ne bırakan jandarma ekipleri

-Detaylar

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)

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6)YURTDIŞINDAN GETİRİLİP, SÜRESİ DOLAN LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU

ADANA\'da yurtdışından Türkiye\'ye getirilip kalma süresini doldurduğu saptanan 16 lüks araca el konuldu. Piyasa değeri 2 milyon lirayı aşan araçlar, gümrük yetkililerine teslim edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği\'nde görevli polisler, kent genelinde yabancı plakalı araçlara yönelik çalışma başlattı. Denetimlerde polisler, Gürcistan, Fransa ve Balkan ülkelerinden Türkiye\'ye getirilmesine karşın yasal kalma süresini aşan 16 lüks cip ve otomobile el koydu. Piyasa değeri 2 milyon lirayı aşan araçlar, Adana Gümrük Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Araç sürücüleri ise emniyette işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- El konulan lüks araçlardan genel ve detay görüntüler

SÜRE:01\'34\" BOYUT: 96 mb

Haber-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)

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7)TRAMVAYDA MÜZİK KEYFİ

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde işletmeye başladığı yeni tramvay hatlarında müzik keyfi de sunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası\'ndan sanatçıların yer aldığı iki ve üç kişilik müzisyen grupları, tramvayda enstrümantal parçalar çalarak yolculuğu keyifli hale getiriyor. İçinde notaların uçuştuğu tramvayda yolcular önce şaşırıyor ardından ritim tutuyor. Yolcuların bir kısmı şarkıları cep telefonlarıyla kaydediyor ve sosyal medya hesaplarından paylaşıyor \"İşte İzmir farkı\" notuyla paylaşıyor.

Görüntü Dökümü

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-İzmir Tramvayı\'nda müzik etkinliğinden genel ve detay görüntüler.

-Yolculardan genel ve detay görüntüler.

-Röportajlar.

İZMİR/DHA



