DHA YURT BÜLTENİ-3

Baltalı eş cinayetinde 85 yaşındaki sanığın müebbet cezası onandı

Erzurum\'da köye dönme isteğini kabul etmediği gerekçesiyle 50 yıllık eşi Adalet Kahraman\'ı (74) yatakta uyurken balta ile öldüren Ali Kahraman\'a (85) verilen ömür boyu hapis cezası, Yargıtay 1\'inci Ceza Dairesi tarafından onandı.

Olay, 2 Temmuz 2014\'de merkez Yakutiye ilçesindeki Yoncalık Mahallesi Değirmi Sokak numara 6\'da meydana geldi. 3\'ü erkek, 5 çocukları bulunan Adalet ve Ali Kahraman çifti sahurda tartıştı. Tartışmanın ardından Ali Kahraman, yanında yatan eşini balta ile öldürdü, daha sonra üzerini değiştirip, adliyeye giderek teslim oldu. Eve giden polis ekipleri, Adalet Kahraman\'ın cesediyle karşılaştı. Ali Kahraman mahkemece tutuklanarak E Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

\'YATARKEN ÖLDÜRDÜM\'

Ali Kahraman hakkında Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Eşi ile köye dönme meselesi nedeniyle sürekli tartıştıklarını iddia eden Ali Kahraman, \"Köye dönme isteğimi kabul etmedi. \'Sen nereye gidersen git, ben gelmiyorum. İstediğim yere giderim\' dedi. Sahur sonrasında yine tartıştık. Namaz kıldık, yattı. Sağ tarafına yatmıştı, ben sol tarafından vurdum. Birden oldu, bana arkası dönüktü. 420 lira maaş alıyordum. Bunun 225 lirası kiraya gidiyordu. Elektrik, su faturası var, bunları neyle ödeyeyim? Olay fakirlikten dolayı oldu. Evet karımı mahremden kıskanıyordum. Alnımıza yazılmış, kaderim buymuş\" dedi.

\'BABANNEMİ BİZDEN BİLE KISKANIYORDU\'

Tanık olarak dinlenen torun Yusuf Kahraman ise dedesinin sürekli babaannesine küfür ettiğini ileri sürdü. Yusuf Kahraman, \"Dedem daha önce köydeyken babaannemi ahıra kapatıp, benzinle yakmak istemiş. Bunu bize babaannem anlatmıştı. Babaannemi bizden bile kıskanıyordu. Yanımızda çorapsız dolaşmasına izin vermiyordu. Sürekli aralarında tartışma çıkıyor, birbirlerine bağırıyorlardı\" diye konuştu.

İLK CELSEDE MÜEBBET

Kahraman\'ın oğulları babalarından şikayetçi olmadı. Ali Kahraman, 14 Ocak 2015\'de görülen ilk celsede \'uyuma nedeniyle kendisini beden bakımından savunamayacak olan eşe karşı kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sabıkasız oluşu nedeniyle Kahraman\'ın cezasını ömür boyu hapis cezasına indirdi ve hükümle birlikte tutukluk halinin devamını kararlaştırdı.

YARGITAY ONADI

Sanık avukatının kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 1\'nci Ceza Dairesi\'nde görüldü. Yargıtay, sanık avukatının eksik inceleme ve sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğine yönelen temyiz itirazlarını reddetti. 1\'nci Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde görerek onadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:(ARŞİV)

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-Olay yeri

-Çocuklarının ağlaması

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Ambulans ve polisler

-Ali Kahraman\'ın adliyeye getirilişi

Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)

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Datçalılar, kadın davulcuyla sahura kalkıyor

Muğla\'nın Datça ilçesinde, ramazan ayında davulla sahura kaldırma geleneğini bir kadın davulcu yaşatıyor. Datça\'nın tek davulcusu olan, bir çocuk annesi 41 yaşındaki Özlem İsar, kamyonet kasasında tüm ilçeyi sokak sokak dolaşıp, halkı sahura kaldırıyor.

İstanbul\'da televizyon ve radyo programcılığı, reklamcılık yapan, sürücü kursunda çalışan, sonrasında eşinden ayrılan Özlem İsar, 6 ay önce Datça\'ya yerleşme kararı aldı. Aslen Malatyalı olan ve Anadolu türkülerine gönül veren İsar, geçen yıl bir arkadaş grubu arasında eğlence amacıyla eline aldığı davulun hayatını değiştirdiğini söyledi.

ALTI AYDIR DAVUL ÇALIYOR

Daha önce hayatında hiç davul çalmadığını, Anadolu ezgilerine ise her zaman ilgi duyduğunu belirten İsar, \"Davulu elime alınca hiç yabancılık çekmedim. Sanki yılların davulcusu gibi çalmaya başlayınca, arkadaşlarım çok beğendi. Daha sonra, Malatya\'dan bir davul getirttim. Yaklaşık 6 ay süreyle arkadaş grupları arasında çaldım. Datça\'da, davul-zurnaya ihtiyaç var. Birkaç arkadaş bir araya gelip bir ekip kurduk. Düğünlerde, asker uğurlamalarında, çeşitli eğlencelerde sahne almaya başladık. Altı aydır profesyonel olarak davul çalıyorum\" dedi.

SAHUR İÇİN ÖZEL MANİLER HAZIRLADI

Datça\'da, ramazan davulcusu geleneğinin uzun süre önce terkedildiğine dikkati çeken İsar, \"Bu durumu öğrenince; Belediye Başkanımız Gürsel Uçar ile görüşüp kendisine, ramazan davulculuğuna talip olduğumu söyledim. Bu talebimi çok olumlu karşıladı. Ramazan davulcusu geleneğinin yaşatılması gerektiğine inanıyorum. Datça\'nın tek ramazan davulcusuyum. Başka talipli olmayınca, ramazan ayı boyunca bütün ilçeyi dolaşıp, halkı sahura kaldıracağım. Sahur için özel maniler hazırladım. Daha ilk günden olumlu tepkiler aldım\" diye konuştu.

SPONSORLARI BİLE VAR

Sadece ilçe merkezindeki İskele ve Eski Datça mahalleleri değil, diğer mahallerde de davul çalacağını vurgulayan İsar, \"İlk gün tüm ilçeyi dolaşmak çok zor oldu. Baktım olmayacak, sponsor arayışına girdim. Bir oto kiralama şirketi sahibi bir ay süreyle kullanmak üzere karşılıksız olarak bir kamyonet tahsis etti. Şimdi çok daha kolay bir şekilde tüm ilçeyi dolaşabileceğim. Ayrıca, bir organizasyon şirketi de davul çalarken giymek üzere bana Datça\'nın yerli kıyafetlerinden bir bindallı verdi. Her iki sponsoruma teşekkür ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Datça\'nın tek davulcusu bir çocuk annesi 41 yaşındaki Özlem İsar ile röp.

-Datça sokaklarında Özlem İsar, kamyonetin kasasında davul çalıp, manileler söyleyerek halkı sahura kaldırması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

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Yemin töreninde bekçinin zor anları

Erzurum\'da, mahalle ve çarşılarda görev yapacak 88 bekçi, törenle göreve başladı. Yemin törenine katılan Emir (3), babası bekçi Mustafa Tanas\'a zor anlar yaşattı. Tanas, bir taraftan kepini alıp giden, ağlayan ve yanından ayrılmak istemeyen oğlunu idare ederken bir taraftandan da protokolün yer aldığı törene eşlik etti.

İçişleri Bakanlığı\'nca il genelindeki emniyet müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere alınan 150 mahalle ve çarşı bekçisinden 45 günlük eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 88’i, merkez Yakutiye ilçesinde düzenlenen törende yemin etti. Tarihi Yakutiye Medresesi önünde yapılan törende, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından 88 bekçi, Türk bayraklarıyla donatılan masalara ellerini koyup, yemin etti. Göreve başlayan bekçilerin, şehrin güvenliği ve huzuru için hizmet edeceğini vurgulayan Vali Seyfettin Azizoğlu, \"Mahalle ve çarşı bekçilerimiz, uzun bir aradan sonra yeniden aramıza katıldılar. Ramazan\'ın ilk gününde görevlerine başlayacak olan bekçilerimize görevlerinde başarılar diliyorum\" diye konuştu. Bekçiler için düzenlenen yemin törenine aileleri de katıldı. Cep telefonlarının kameralarıyla kayıt yapan aile fertleri, mutlu günü ölümsüzleştirdi.\'Gece kartalları\' olarak da bilinen bekçilerden Mustafa Tanas ise yemin töreninde yanından ayrılmak istemeyen oğlu Emir nedeniyle zor anlar yaşadı. Tanas, bir taraftan kepini alıp giden, ağlayan ve yanından ayrılmak istemeyen oğlunu idare ederken bir taraftan da protokolün yer aldığı yemin törenine eşlik etti. İlk sınavından başarıyla çıkan Mustafa Tanas için zor bir yemin töreni oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Emir emintöreninde babasının dizine yaslanıp beklemesi

-Emir babasının kepini alıp gitmesi

-Baba oğlundan kepini almaya çalışması

-Emir\'in ağlaması ve ennesinin kucağında durması

-Yemin töreni sırasında Emir\'in tekrar babasının yanına gelmesi

-Bekcilerin yemin töreni

-Baba Mustafa Tanas ile kısa bir röp

(Süre: 4.08 Dk / 453 MB)

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

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Şehit ve gazi aileleriyle iftar buluşması

Burdur\'da Ramazan ayının ilk iftarında protokol üyeleriyle şehit ve gazi aileleri buluştu.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Avşar Han\'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından verilen yemeğe Vali vekili Ali Nazım Balcıoğlu, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilcisi Hasan Okyar ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Vali vekili Ali Nazım Balcıoğlu, Ramazan ayının insanlığa ve İslâm alemine hayırlar getirmesini diledi. Filistin\'de yaşananların katliam olduğunu ama insanlık ve İslâm adına gelecekten ümit kesmediklerini belirten Balcıoğlu, şunları söyledi:\"Türk milleti Orta Asya bozkırlarından kopup Anadolu coğrafyasına geldikten bugüne kadar topraklarımız kanla sulanmıştır. Bu toprakların vatan olması uğruna çok kanlar akıtmışız, çok şehitler vermişiz. Bugün ailelerini ağırladığımız şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. Onlara çok şey borçlu olduğumuzu biliyoruz. Gazilerimizden ahirete intikal edenlere rahmet, aramızda bulunanlara da aileleriyle birlikte uzun ve sağlıklı ömürler diliyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kur\'an okunması

- Yemeğe katılanlar

- Ali Nazım Balcıoğlu\'nun konuşması

- Yemeğe katılanlardan detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Adana\'nın turfanda karpuzu piyasaya çıktı

Dünya karpuz üretiminde önemli bir pay sahibi olan Adana\'da, yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzun hasadı başladı.

Türkiye\'de üretilen yaklaşık 4 milyon ton karpuzun yüzde 20\'sini yetiştiren Adana\'da, bu yıl yaklaşık 130 bin dekarda dikim yapıldı. Marketlerde kilosu 3 ile 5 lira arasında değişen fiyatla satılan turfanda karpuzda, erken hasadı önlemek için geçen yıl başlatılan belgeli hasat sayesinde tüketici olgunlaşmış ve şeker oranı yüksek ürün tüketecek. Karataş ilçesindeki Bahçe Mahallesi’nde kumsal topraklarda yetişen ve tarlada kilosu 1 ile 1.5 lira arasında satılan karpuzlar, Türkiye’nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.

KUMSALDA YETİŞEN KARPUZ

Bahçe Mahallesi\'nde uzun yıllardır karpuz yetiştiriciliği yapan Nedim Deveci, bu yıl karpuzun geçen yıldan 10-15 gün önce çıktığını söyledi. Deveci, \"Mevsimlerin sıcak iklimin daha uygun gitmesiyle karpuzlarımız erken çıktı. Erkenci olmasıyla beraber rekoltede düşüş var. Mevsimlerin bir sıcak, bir soğuk olmasıyla karpuzun şoklama yaşamasıyla rekoltede düşme yaşadık. Karataş ilçesinde Türkiye\'nin ilk çıkan karpuzu buradadır. İklimden dolayı erkenci karpuz burada çıkıyor. Kumsalda yetişmesi çok büyük bir avantaj. Erken çıkmasının sebebi kumsal, ikinci sebebi ise iklimden dolayı. Denize 1 kilometre uzaklıkta arazilerde yetiştiriyoruz. Karpuzun dönüm maliyeti 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında. Ortalama olarak her dönümden 4-5 ton rekolte alıyoruz. Tabiki bunun küçüğü var, o da 7-8 ton veriyor. Onun da fiyat olarak ne olacağı şu anda meçhul.\"

TÜCCAR MEMNUN

Karataş ilçesinde tüccar olan Ali Aydın ise, \"Karpuzu dönüm olarak 4-5 bin liraya satın alıyoruz. Yüksek seralar 5 bin 500 liraya alındı. Şu an satışlar 1 lira ile 1 lira 10 kuruş arasında. Satışlar normal devam ediyor. İnşallah çiftçinin de tüccarın da yüzü güler. Şu anda memnunuz, bir sıkıntımız yok.\"

Görüntü Dökümü

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- İşçilerin karpuz toplaması

- Akif özdemir muhabir sunum

- Nedim Deveci ile röp

- Nedim Deveci karpuzun kumda yetiştiğini söylemesi

- Tüccar ali aydın ile röp

- Toplanan karpuzların kamyona taşınması

- Karpuz ve tarladan Genel ve detay görüntüler

SÜRE:04\'42\" BOYUT:287 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI-ADANA,(DHA)

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Antalya\'nın 200 yıllık yemekleri damak çatlatacak

Antalya\'da kent merkezinde hizmet veren Rixos Downtown Hotel\'de, yöreye ait ve 200 yıllık geçmişe sahip tilkisen çorbası, nohut köftesi, alafaşı, kabak çiçeği dolması, göleviz, Toros salatası, kokoşka, holuşka lezzetleri iftar sofralarında damak çatlatacak.

Ramazan ayının başlamasıyla turizm kenti Antalya\'daki otellerde yerli misafirler için özel Ramazan menüleri hazırlandı. Kent merkezinde yerli ve yabancı çok sayıda misafir ağırlayan otellerin başında gelen Rixos Downtown Antalya, iftar sofraları için 6 özel menü hazırladı. İftara özel hazırlanan menülerin tamamı Osmanlı- Türk mutfağından oluşuyor. Otelin menüsü, ana yemekler arasında servis edilecek küçük iftarlıklarıyla da iddialı.

ANTALYA\'NIN 200 YILLIK YEMEKLERİ

Rixos Downtown Antalya Genel Müdürü Onur Özdiker, menülerin yanı sıra, açık büfede sundukları özel lezzetlerle misafirlerin beğenisini kazandıklarını ve çok olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi. Özdiker, her hafta çarşamba Antalya\'nın 200 yıllık yemeklerini misafirlerine sunduklarını kaydetti. Tilkisen çorbası, nohut köftesi, alafaşı, kabak çiçeği dolması, göleviz, Toros salatası, kokoşka, holuşka gibi yöreye ait yemekleri tatmak isteyenlerin bu lezzetleri sadece Rixos Downtown Antalya\'da bulabileceğini anlatan Ödiker, “Ramazan ayında iftar yemeklerinde geleneksel lezzetlerin misafirimizle buluşmasına dikkat ediyoruz. Misafirlerimizin özlediği geleneksel lezzetlerden keşkek, aside, mini pideler sunulacak. Kuzu kafesi, incik, keşkek, hünkarbeğendi ve çorba çeşitlerimizde iddialıyız. Ayrıca Antalya\'nın 200 yıllık lezzetlerini kente özgü yemekleri sunan tek oteliz\" dedi. Özel iftar menülerinden tatmak isteyen misafirler için şık sofralar hazırlayabileceklerini aktaran Özdiker, yaklaşık 50 kişilik özel ekibin Ramazan için hazırlandığını söyledi.

Rixos Downtown Antalya Executive Chef Mehmet Emin Yarar ise Ramazan ayında iftar için hazırlanan menülerin özellikle hafif ve kalori bakımından düşük olmasına dikkat ettiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yemeklerden detay

-Masa düzeninden genel görüntü

-Şerbet ve tatlılardan detay

-Röp1: Rixos Downtown Antalya Genel Müdürü Onur Özdiker

-İncik ve kuzu etinden detay

-Atıştırmalıklardan detay

-Röp2: Rixos Downtown Antalya Executive Chef Mehmet Emin Yarar

-Detaylar

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Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

