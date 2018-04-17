DHA YURT BÜLTENİ-3

Bursa\'da karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kıza otobüs böyle çarptı

Bursa\'da özel halk otobüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza çarptığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi\'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, okuldan çıkarak evlerine giden üç kız arkadaş, caddede, karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada gelmekte olan özel halk otobüsünü görmeyen 17 yaşındaki Betül D. karşıya geçmek isteyince kendisine otobüs çarptı. otobüsün fren yapmasına rağmen çarpma sonucu 5 metre sürüklenen liseli genç kız ağır yaralandı. Haberv erilmesi soncu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Betül D. tedavi altına alındı.Güvenlik kamerası tarafından görültünelen kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. Gözaltına alınan otobüs sürcüsü \"dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaralanmaya neden olmmak\" suçundan adliyeye çıkartılacak



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza anı güvenlik kamerası

SÜRE: 0.39 Mb,BOYUT: 74 MB

Haber:Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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Ayakkabı ve bisiklet hırsızı tutuklandı

Adana\'da apartmanlara girerek 3 bisiklet ve 20 çift ayakkabı çalan Çağatay Y. (31) tutuklandı.

Olay, Yüreğir ilçesi Haydaroğlu ve Akdeniz mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 hafta içinde 3 apartmandan 3 bisiklet ve 20 çift ayakkabı çalındı. Daire sakinlerinin ihbarı üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlıklarla ilgili soruşturma başlattı. Apartmanlardaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, zanlının kimliğini tespit etti. Şüpheli olarak yakalanan Çağatay Y. sorgusunda, suçunu kabul ederek, bisiklet ve ayakkabıları tanımadığı kişilere sattığını öne sürdü. Zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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**Güvenlik Kamerası**

- Zanlının apartman girişine gelmesi

- Kapıda beklemesi

- İki kadın dışarı çıkarken zanlının apartmandan içeriye girmesi

- Bir bisiklet ve elinde poşetle dışarıya çıkması

- Bisiklete binip uzaklaşmasI

- Bisikleti kenara koyması

- Bisiklet ve ellerinde poşetlerle apartmandan çıkması

- Asansörden bisikletle inmesi

- Alt kata inmesi

SÜRE:02\'19\"BOYUT:142MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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FETÖ\'nün sözde \'Çukurova Eyalet Talebe Mesulü\' 3 kişi, tutuklandı

Adana ve İstanbul\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda örgütün sözde \'Çukurova Eyalet Talebe Mesulü\' oldukları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adana ve İstanbul\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün sözde \'Çukurova Eyalet Talebe Mesulü\' oldukları öne sürülen Abdulsamet S. ile Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan eşi Esin S. gözaltına alındı. Çiftin evlerinde yapılan aramada 20 bin lira ele geçirildi. Abdulsamet S.ve Esin S.\'nin, örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı oldukları tespit edildi. Güngör G. de İstanbul\'da polis ekiplerince yapılan baskında üzerinde 61 bin Dolar ve sahte kimlikle yakalandı. Adana\'ya getirilen Güngör G. suçlamaları kabul etmeyerek üzerindeki parayı yaşam koçluğu yaparak kazandığını öne sürdü.Abdulsamet S. eşi Esin S. ile Güngör G., emniyetteki işlemlerinin ardından \'terör örgütü yöneticiliği\' suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü :

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi tabela görüntüsü

- Zanlılıarın Adli Tıp Birimi\'ndan çıkması

- Polis aracına binmesi

- Polis aracının gidişi

SÜRE:01\'01\" BOYUT:62,0MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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ÖZEL-Edirne Sarayı, restore edilip turizme açılacak

Edirne\'de İstanbul\'un fethine kadar Osmanlı Devleti\'nin yönetildiği, 2\'nci Murat ve Fatih Sultan Mehmet\'inde yaşadığı Edirne Sarayı, restorasyon çalışmasıyla canlanıyor. Edirne Valisi Günay Özdemir, Fatih Sultan Mehmet\'in de yaşadığı Cihannüma Kasrı\'nda bulunduğu 7 katlı yapının ayağa kalkmasıyla birlikte sarayın turizme açılacağını söyledi.

Edirne\'de 1450 yılında dönemin Osmanlı Padişahı 2\'nci Murat tarafından, Tunca Nehri kıyısında , şimdiki adıyla Sarayiçi bölgesinde inşaatına başlanılıp, Fatih Sultan Mehmet, tarafından 1475 yılında Cihannüma Kasrı\'nın yapımıyla tamamlanan Edirne Sarayı, Kültür Bakanlığı ve Edirne Valiliği tarafından restorasyona alındı. Osmanlı\'nın imparatorluğa geçiş dönemine ev sahipliği yapan Edirne Sarayı, Fatih Sultan Mehmet\'in eğitim alıp yaşadığı saray olarak biliniyor. Edirne Sarayı\'nın ana yapısını oluşturan en önemli yapısı olarak göze çarpan, 7 kat inşa edilen Cihannüma Kasrı, restorasyonla ayağa kaldırılırken, Kum Kasrı Hamamı, Adalet Kasrı ve saray mutfağı gibi önemli yapıları tekrar teşhir ve tanzim edilerek, dönemin değerli eşyaları konularak müze haline getirilip hizmete açılması planlanıyor.

\'EDİRNE SARAYI, MÜZE OLARAK TURİZME AÇILACAK\'

Edirne Sarayı\'nın restorasyon sonrasında müze olarak turizme açılacağını belirten Edirne Valisi Günay Özdemir, \"Edirne\'de Sarayiçi bölgesindeki, Edirne Sarayı ile ilgili ören yeri çalışmalarımız devam ediyor. 180 dönümlük alanda etrafını çevirmek ve müze olarak insanların hizmetine açmak için böyle bir çalışma başlattık. Bunu Kültür Bakanlığı ihalesini yaptı ve şu an faaliyetlerimiz devam ediyor. Ören yerinin girişinde sosyal ve idare anlamdaki yerlerimiz olacak, tuvaletinden idari binası ve orada sosyal anlamda kafesine kadar hizmeti verebilecek alanlar olacak. Daha sonra orada Osmanlı döneminde önemli bir yeri olan Kum Kasrı Hamamı\'nı, Saray Hamamı olarak müze haline getirip inşa ediyoruz. Aynı şekilde Adalet Kasrı\'nı, Adalet Müzesi olarak dizayn ediyoruz. Daha önceden restorasyon yaptığımız Saray Mutfağı\'nda, Saray Mutfakları Müzesi olarak ziyaretçilerimizin hizmetine sunacağız. Fatih Sultan Mehmet Han\'ın da doğduktan sonra eğitim aldığı ve İstanbul\'u fethine kadar yaşadığı Cihannüma Kasrı\'nın projesini tamamladık. Anıtlar kurulundan geçti, 2018 yılı Kültür Bakanlığı programına teklif ettik. İnşallah onunla ilgilide, ümit ediyoruz beklentimiz, yakında açıklanacak. 2018 yılı içinde de oranın ihalesi yapılacak. Aslında oradaki sarayla ilgili arz odası ve kum kasrı binaları da var. Onlarında projelerini hazırlıyoruz. O projelerde bittiğinde saray tamamen ortaya çıkmış olacak. Şu an da Edirne\'de 60 milyon civarında Kültür Baklanlığı\'ndan aldığımız ödenekle bu ihalelerimizi gerçekleştirip, çalışmaları devam ettiriyoruz. Fatih Sultan Mehmet\'in yaşadığı eğitim aldığı ve İstanbul\'u fetih kararını aldığı Edirne Sarayı\'nı tekrar ayağa kaldırmak bizi ayrıca çok mutlu ediyor. Yaklaşık 1 yıl sonra hizmete açılacak alanda 10 yıla kadar sürecek çalışmalar devam edecek ve bu sayede kentte gelen turist sayında gözle görülür artış olacağını hedefliyoruz\" dedi.

\'FATİH SULTAN MEHMET, CİHAN İMPARATORLUĞU PLANLARINI EDİRNE SARAYI\'DA YAPTI\'

Edirne İl Kültür Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Osmanlı\'nın Cihan İmparatorluğu\'na uzanan yoldaki tüm planlamaların Fatih Sultan Mehmet, tarafından Edirne Sarayı\'nda başlattığını söyledi. Projenin tamamlanmasıyla, Edirne\'ye ziyaretçi sayısının artacağını belirten Hacıoğlu, \"Sarayiçi ören yeri projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçiriliyor. Osmanlı\'nın devlet olmaktan Cihan İmparatorluğuna uzanan yoldaki tüm planlamalar Fatih Sultan Mehmet tarafından bu restorasyona başladığımız Edirne Sarayı\'nda gerçekleşmiştir. Bizim için çok önemli bu sarayın restorasyon çalışmasından sonra kenti ziyaretçi sayısı artırmasını bekliyoruz. Bu çalışmayla birlikte Makedonya Saat Kulesi, Şükrüpaşa Anıtı ve tabyası bakanlık yatırım programına alındı. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalara da başlayacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Edirne Saray kazı alanı kapalı yolu

Saray alanından genel detay

Saray giriş kapısı

Cihannüma Kasrı

Çalışmalar

Çalışmalardan detay

Adalet Kasrı

Saray Mutfağı

Saray Hamamı

Vali Günay Özdemir ile röp.

Farklı açılardan, genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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Çeyiz sandıkları modernize oldu

Kayseri\'de yapılan modern çeyiz sandıkları yurt dışına da gidiyor. Günümüzde modernize edilen, hatta aksesuar olarak kullanılan çeyiz sandıklarının boyu ve eni küçülürken,üzerlerindeki oymalar CNC tezgahlarda bilgisayarlı olarak yapılıyor. Günümüzde genç kızların çeyizlerinin yanı sıra damat için kız tarafının satın alınan küçük boyutlu \"Damat sandıkları da \"dikkat çekiyor.

Anadolu\'da çeyiz sandığı geleneğinin halen devam ettiğini ve sandıkların modernize edilerek çok çekici hale geldiğini belirten Hacı Hafız lakabıyla bilinen 80 yaşındaki 60yıllık sandıkçı Hacı Ali Demirçalı \"Atadan, deden, babadan çeyiz sandığı yaparız. Yıllar içinde imalatımızı atölyeden, Organize Sanayi bölgesinde fabrikaya dönüştürdük. Yıllar içinde çeyiz sandığı adeti biraz gerilese bile , özellikle Anadolu\'da ve Doğu Anadolu\'da hala gözde. Batı bölgelerindeki ise çeyiz sandıkları aksesuar, hatta sehba ve koltuk gibi de kullanılıyor. Avrupa ülkelerine de çok miktarda ihracatımız var. Zira,orada örf ve adetini unutmayan gurbetçilerimiz gelinlik kızları için , çeyiz sandığından vazgeçmiyorlar.Yabancılarda sandıklarımızı takı saklamak, kıymetli eşyalarını koymak ve salonlarında aksesuar olarak kullanmak için satın alıyor\"diyor

DAMAT SANDIĞI DA MODA OLDU

Baba Hacı Ali Demirçalı ile birlikte çeyiz sandığı üretimi, toptan ve parakende satışı yaparak ata mesliğini sürdüren 3. kuşaktan Hasan Demirçalı\'da , çeyiz sandıklarının geçmişe göre ebatlarının küçüldüğünü, ağaç işlemeleri sandıkların kumaş ve deri malzemeleri ile farklı hale geldiğine değinerek, şöyle konuşuyor: \"Anadolu da evlenecek genç kızlar için çeyiz sandığı geleneği devam ediyor. Kız çocuğu doğduktan sonra anneler yaptıkları iğne oyaları, danteller ve el emeği göznuru eserleri sandık içine koyarak evlenecek kızıyla birlikte gönderir. Bizim yaptığımız sandıklar genelde MDF malzeme kullanıyor. Daha önce sandıklar cevizden yapılırdı. Ancak ,ağaç malzemelerde sıkıntı yaşanıyordu. Aslında en ideali ceviz ağacından yapılanı. Ama, zamanla çatladığından dolayı MDF kullanıyoruz. Sandıklar gelin ve damat sandığı olarak ikiye ayrılıyor. Erkek sandığında saat, pijama, traş takımı ve benzeri ürünler bulunuyor. Sandık ebatlarının boyu küçüldü. Gelenekten çıkılarak aksesuar olarak kullanılmaya başlandı. Orta sehpa gibi kullananlar var. Sandıkların fiyatları , malzeme ve el işçiliğine göre 400 ile 3000 TL arasında değişiyor. İdeal sandık 90 x60 santim eni 50 santimdir Özellikle , çeyiz sandıklarımızı Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'ya satıyoruz. Doğu da sandık kültürü çok yaygın. Batı da daha az. Ankara ve İstanbul\'a da ürün veriyoruz. Gelin adayları genelde anneleri ile gelerek sanıklarını seçiyorlar\"

Görüntü Dökümü:

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- Gelin ve damat sandıklarından görüntü

-Sandık satan işletmeci ile röportaj

- İşlemeli sandıklarından görüntü

- Baba mesleği sandıkçılık olan 80 yaşındaki Hacı hafız ile röportaj

- Sandık içine konulan çeyiz ürünlerinden görüntü

- Diğer detay görüntüler

4 dakika 32 saniye / 507 MB

Haber:Oktay ENSARİ-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)

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Burdur\'da klasik müzik konseri

Burdur\'da klasik müzik konseri düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonu\'nda düzenlenen konseri Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle, MAKÜ Kurucu Rektörü Prof. Gökay Yıldız ile akademisyenler ve öğrenciler izledi. Konserde Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Şan Anasanat Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nalan Yiğit ve MAKÜ Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Ses Eğitimi öğretim üyesi Doç. Dr. Nurdan Kızıldeli Salık tarafından Vivaldi, Mozart, Tchaikovsky, Gounod, Puccini, Hacıbeyov, Amirov ve Offenbach\'ın eserleri seslendirildi. Sanatçılara piyanoda Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Doç. Dr. Güler Demirova Györffy eşlik etti. Konser sonunda MAKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle tarafından sanatçılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Nalan Yiğit\'in performansı

- Nurdan Kızıldeli Salık\'ın performansı

- Teşekkür belgelerinin verilmesi

219 MB /// 03.37\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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73 yaşındaki Cennet teyze okuma yazma öğreniyor

Burdur\'da oturan 6 çocuk, 14 torun sahibi 73 yaşındaki Cennet Katıyürek, Halk Eğitim Merkezi\'nin açtığı kursta okuma yazma öğreniyor. Okuma yazma bilmediği için otobüse bile birilerine sorarak bindiğini, faturaları başkalarına okuttuğunu söyleyen Katıyürek, \"Bir devlet dairesinde işim olduğunda nereye gideceğimi bilemiyordum. Şimdi az çok okuyorum\" dedi.

Burdur\'da oturan Cennet Katıyürek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde 5 Mart\'ta başlatılan \'Okuryazarlık Seferberliği\' programı kapsamında Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitimi Merkezi\'nin USO İlkokulu\'nda açtığı okuryazarlık kursuna katıldı.

\'ŞİMDİ AZ ÇOK OKUYORUM\'

Cennet Katıyürek, okuma yazma bilmediği için otobüse bile birilerine sorarak bindiğini anlattı. Eve gelen faturaları başkalarına okuttuğunu söyleyen Katıyürek, \"Gelen evrakları birileri okursa öyle biliyoruz ne olduğunu. Bir devlet dairesinde işim olduğunda nereye gideceğimi bilemiyordum. Şimdi az çok okuyorum. Çok şükür. Okumak çok iyi bir şey. Hepimiz okuryazar olalım. Kursumuz çok iyi gidiyor, katılan arkadaşlar okuma yazmayı öğrenme gayretinde. Hocamız çok iyi. Okumayan kimse kalmasın\" dedi.

\'YABANCI UYRUKLULAR DA KATILIYOR\'

Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Akan, \"Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin başlattığı seferberlik kapsamında ilimizdeki iki Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan okuma yazma kursuna il merkezinde yaklaşık 300 kursiyer katıldı. Düzenli şekilde devam eden kurslar 120 saat sürecek. Birinci kademe kurs belgesini alan kursiyerlerimizin talep etmeleri halinde ikinci kademe kurslar da açılacak. Kurslarımıza Suriyeli ve Somalililer gibi yabancı uyruklular da katılıyor\" diye konuştu.

\'EN YAŞLISI CENNET TEYZEMİZ\'

Kurs öğretmeni Ömer Kayacan da \"Kursiyerlerimiz hevesli. Şartlar yüzünden okuyamamışlar. Şimdi böyle bir imkan dolayısıyla mutlular. Sınıfımızın en yaşlısı Cennet teyzemiz de gayretli bir öğrenci. Kısa zamanda oldukça iyi olacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cennet Katıyürek\'in deftere yazı yazması

- Tahtaya yazı yazması

- Cennet Katıyürek ile röportaj

- Ömer Akan ile röportaj

- Ömer Kayacan ile röportaj

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Kuşadası\'nda sahiller ve plajlar yaz sezonuna hazırlanıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilin turizm merkezlerinden Kuşadası ilçesindeki sahil ve plajları, yaz sezonuna hazır hale getirmek için çalışıyor.

Yeni sezonuna hazırlanan Aydın Büyükşehir Belediyesi, önce halk plajlarının bakım ve düzenlemesine başladı. Bisiklet yolu ve yürüyüş yolu, vatandaşların hizmetine sunuldu. Ayrıca plajlarda bulunan eski şezlong ve şemsiyeler değiştirildi. Plaja büfe, cankurtaran kuleleri, tuvalet, duş ve soyunma kabinleri kurularak yeni sezona hazırlanılıyor. Çalışmalar da yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kuşadası sahilleri ve plajlarında yapılan çalışmalardan görüntü

- Yürüyüş yollarının yapılışı ve renkli olarak boyama çalışmalarından görüntü

- Plajlardan sahil yolundaki vatandaşlardan röp.



Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / KUŞADASI (Aydın), (DHA)



