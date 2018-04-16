DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ŞIRNAK\'TA PKK\'DAN ROKETATARLI SALDIRI: 3 ŞEHİT, 1 YARALI

ŞIRNAK\'ta, Kuyutepe üs bölgesine PKK\'lı teröristlerin uzun namlulu silah ve roketatarlarla düzenlediği saldırıda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.Şırnak\'taki Bestler-Dereler bölgesinde terörle mücadele kapsamında bir süre önce kurulan Kuyutepe üs bölgesine sabah saatlerinde bir grup PKK\'lı terörist, uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırıda bulundu. Saldırıya üst bölgesinde bulunan askerlerin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada ilk bilgilere göre 3 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Saldırıdan sonra bölgede başlatılan hava destekli operasyon sürüyor. Bölgeye takviye birliklerin de gönderildiği öğrenildi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

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2)MALATYA\'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASININ SANIKLARI YARGILANIYOR

MALATYA\'da, darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2\'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2\'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7\'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık\'ın bulunduğu 6\'sı general, 24\'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10\'uncu duruşmasının 6\'ncı oturumu görülmeye başlandı. Malatya\'da, darbe girişiminin önlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında dönemin 2\'nci Ordu Komutanı Huduti, 2\'nci Ordu Kurmay Başkanı Angun ve 7\'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ayık\'ın bulunduğu; 6\'sı general, 24\'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10\'uncu duruşmasına devam edildi. 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya elleri kelepçeli olarak cezaevi araçlarıyla getirilen sanıklar, savunmalarını vermeye devam edecek.

Görüntü Dökümü

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- Sanıkların cezaevi aracından indirilişleri

- Sanıkların salona girişleri

- Mahkeme salonundan detaylar

- Polislerden görüntüler,

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB

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3)ENİŞTE, TARTIŞTIĞI 3 KAYINBİRADERİNDEN 1\'İN ÖLDÜRDÜ, 2\'SİNİ YARALADI

KONYA\'da Cevdet Öztürk(31), eşi Meryem Öztürk dövdüğü iddiasıyla tartıştığı kayınbiraderlerinden Fatih Sağaslan\'ı(20) bıçaklayarak öldürdü, Muhammed ve Şahin Sağaslan\'ı yaraladı. Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlıhasan Mahallesi Mesnevi Sokakta meydana geldi. Cevdet Öztürk, iddiaya göre eşi Meryem Öztürk\'ü, belirlenemeyen nedenle tartışıp dövdü. Ardından evi terk edip babası Cesim Öztürk\'ün evine gitti. Meryem Öztürk de durumu kardeşleri Muhammed, Şahin ve Fatih Sağaslan\'da anlattı. 3 kardeş de, eniştelerinin bulunduğu Cesim Öztürk\'ün evine gitti. İddiaya göre 3 kardeş, evin önünde eniştelerine bağırarak hakaret edip, av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Bunun üzerine Cevdet Öztürk, kardeşi Harun Öztürk ve babası Cesim Öztürk, dışarı çıktı. Ardından iki grup tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cevdet Öztürk, kayınbiraderlerine bıçakla saldırarak, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralı 3 kardeşten Muhammed ve Şahin Sağaslan, ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne, Fatih Sağlaslan da Konya Eğitim ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fatih Sağlaslan yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan Muhammed Sağaslan\'ın hayati tehlikesinin devam ettiği, Şahin Sağaslan\'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Cevdet Öztürk ile babası ve kardeşi de gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Yaralının hastaneye getirilmesi

- Acil Servise alınması

- Olay yerinde polisin inceleme yapması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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4)RİZE İŞİ MİMARİ

RİZE\'nin Pazar ilçesi Şendere köyünde oturan Basri Solak, yeterli arazi olmadığı gerekçesiyle baba evinin çatısına taşıyıcı kolonlarını yerleştirdiği bir ev, onun da üzerine iki katlı ev inşa etti. Yamaca geriye doğru sıralı evler görenlerin ilgisini çekiyor.

Basri Solak, ev yapmaya karar verdiği köyünde yeterli arazi olmadığı için düşündü, taşındı ilginç bir yöntem uyguladı. İki katlı baba evinin üzerine taşıyıcı kolanlarını yerleştirdiği bir ev inşa eden Solak, onun da üzerine iki katlı bir ev daha inşa etti. Yamaca geriye doğru sıralı evler görenlerin ilgisini çekiyor.

Köydeki zorlu arazi şartlarının kendisini böyle bir yöntem üretmeye ittiğini anlatan Basri Solak, “İmkanlar dahilinde mevcut yapıyı da değerlendirerek böyle bir şey düşündük. Alttaki ev babamın yaptığı ve yaşadığımız evdi. Bende bir ev yapmak istedim. Alttaki evin çatısını kaldırıp üzerine çıkmak yerine geriye doğru kat çıktık. En alttaki evde şu an ağabeyim oturuyor. Ara evi ise ambar olarak kullanıyoruz. En üst iki katta ise ben ailemle oturuyorum. Zemini çok sağlamdır. Hiçbir sorun yok. Arazi olmayınca şartlar bazen insanları bu tür uygulamaları hayata geçirmeye itiyor.ö dedi.

Solak, evleri görenlerin şaşırdığını ve fotoğraflarını çektiğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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DRONE ile evlerin görüntüleri

Ev detayları

Basri Solak ile röp.

Haber: Aytekin KALENDER Kamera: Bayram ALİ SARI



