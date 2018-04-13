DHA YURT BÜLTENİ-3

1)NİĞDE\'DE \'ALDATMA\' CİNNETİ; EŞİNİ VE KUZENİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

NİĞDE\'nin Çiftlik ilçesinde Yasin Gündoğan (37), 4 çocuk annesi eşi Rezzan Gündoğan\'ı (34) ve onunla ilişki yaşadığını iddia ettiği amcasının oğlu İshak Gündoğan\'ı (38) tabancayla kurşun yağdırarak öldürdükten sonra, aynı silahı başına ateşleyerek yaşamına son verdi.Olay dün saat 23.30 sıralarında Çiftlik\'e bağlı Divarlı beldesinde meydana geldi. 1 yıldır Suudi Arabistan\'da işçi olarak çalışan Yasin Gündoğan, işyerinden izin alarak evine geldi. Yasin Gündoğan, çevresindekilerin, eşi Rezzan Gündoğan ile kuzeni İshak Gündoğan arasında ilişki olduğunu iddia etmeleri üzerine cinnet getirdi. Yasin Gündoğan, tabancayla eşi Rezzan Gündoğan\'a kurşun yağdırdı. Ardından evden çıkan Yasin Gündoğan, yakındaki kahveye giderek burada oturan amcasının oğlu 4 çocuk babası İshak Gündoğan\'a ateş etti. Kahvedekilerin korku dolu bakışları arasında daha sonra tabancayı başına dayayan Yasin Gündoğan, tetiği çekti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekipleri Rezzan Gündoğan, İshak Gündoğan ve Yasin Gündoğan\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma beldede geniş güvenlik önlemi alırken, 3 kişinin cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Ali KADI- Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)-

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2)ZONGULDAK MERKEZLİ 14 İLDE DÜZENLENEN FETÖ OPERASYONUNDA 21 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

ZONGULDAK merkezli 14 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan aralarında asker ve askerlerden sorumlu mahrem imamların bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Nisan\'da \'ardışık arama ve kripto şifreleme\' yöntemleriyle haberleştikleri ve örgüt üyesi olduğu iddia edilen şüpheliler için Zonguldak merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Kocaeli, Şırnak, Çorum, Bingöl, Çanakkale, Karabük, Denizli, Manisa ve Yalova\'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 10\'u muvazzaf, 4\'ü açığa alınan asker, 1\'i KHK ile ihraç, 1 ihraç askeri öğrenci ve askerlerden sorumlu 5\'i mahrem imam olmak üzere 21 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen belgeler incelenmek üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin olduğunu minibüs

-Şüphelilerin adliyeye götürülmesi

-Adliyeden detay

Süre: (2.18) Boyut: (257 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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3)GAYBUBET EVİNDEKİ ÖRGÜT ÜYESİ FETÖ\'NÜN, \'BAHÇEVAN\' LAKAPLI İMAMI ÇIKTI

ADANA\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında sürdürülen soruşturma kapsamında \'Gaybubet\' evine düzenlenen operasyonda yakalanan Kamuran E.\'nin \'Bahçevan\' lakaplı üst düzey askeri imamı olduğu ortaya çıktı. Örgüt lideri Gülen\'in, Kamuran E.\'ye \'Gülen\' imzalı saat gönderdiği de belirlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY\'ye yönelik, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi\'nde bulunan \'Gaybubet\' evine operasyon düzenledi. 11 Nisan\'da yapılan şok baskında, Kamuran E.\'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi yere yatırılarak gözaltına alındı.

ÖRGÜTÜ AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞTILAR

Ekipler, Kamuran E., H.S., M.Y., M.Ö., Ç.C. ve E.G.\'yi sorgulamak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgusunda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dağılma sürecine giren örgütü tekrar toparlamaya çalıştığı ve devletin çeşitli birimlerine tekrar sızmak istediklerini öğrendi. Ayrıca Kamuran E.\'nin de üst düzey askeri imam olduğu, bizzat örgüt lideri Fetullah Gülen tarafından \'Bahçevan\' lakabı verilip, kendisine Gülen imzalı saat verildiği anlaşıldı. Evde yapılan aramalarda ise 84 bin lira para ve örgütsel doküman bulundu.

Zanlıların sorgusu devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Apartmanın dış görüntüsü

- Şüphelinin cep telefonunu attığı çukurdan görüntü

- Çukurun başında çalışma yapan ekipten görüntü

- Apartman çevresinde arama yapan sivil polisler

- Şüphelilerin apartmandan çıkartılışı

- Şüphelinin polis aracına bindirilmesi

SÜRE 01\'02 - BOYUT 63,6 MB

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,(DHA)

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4)TAŞLA GÜVENLİK KAMERALARINI KIRIP SOYGUN YAPTILAR

ADANA\'da 15 bin lira değerindeki 1 tonluk asansör denge ağırlıklarını çalan 5 hırsız yakalanmamak için güvenlik kamerasını taşla kırdı. Binadaki diğer kamerayı fark etmeyen hırsızların 2\'si yakalanıp tutuklandı. Olay Seyhan ilçesi Ova Mahallesi\'ndeki işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Sekitmen\'e ait asansör firmasına gelen Serdar K., Yusuf K., Serdar K., Samet Ç., ve Ercan İ. gündüz saatlerinde işyerine gelerek keşif yaptı. Bahçede bulunan güvenlik kamerasını gören şüpheliler soygun anında yakalanmamak için elleriyle yüzlerini gizleyip, güvenlik kamerasını taşla kırdı. Gece iş yerine tekrar gelen soyguncular 15 bin lira değerindeki 1 tonluk asansör denge ağırlığını çaldı. Hırsızlık anı iş yerindeki başka bir güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için harekete geçti. Kimleri tespit edilen soygunculardan Serdar K. ve Yusuf K. kısa sürede yakalandı. İki zanlı emniyetteki sorgularında suçlarını kabul etti. Mahkemeye çıkarılan Serdar K. ve Yusuf K. tutuklandı. Polis diğer 3 firari zanlıyı yakalamaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızların iş yerine girmesi

- Demir ağırlıkları çalmaları

- 5 hırsızın dışarıdan görüntüsü

- Güvenlik kameralarına taş ile saldırmaları

- Zanlıların emniyet binasından çıkarılması

- Polis aracının görüntüsü

- Asayiş Şube Müdürlüğü tabelası

SÜRE: 05\'28\" BOYUT:334 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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5)MERAKLANIP KAZA YERİNDE DURDU, POLİSE GÖRÜNCE KAÇTI VE 17 YAŞINDA EHLİYETSİZ ÇIKTI

KONYA\'da meraklanıp kaza yerinde durdu, polisi görünce kaçan ve kovalamaca sonrası yakalanan minibüs sürücüsü Y.S.S., 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Sürücüye 2 bin lira idari para cezası uygulanırken araçta babasına teslim edildi.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Yolu\'nda meydana geldi. Babasına ait 42 FGA 67 plakalı minibüsle gezintiye çıkan Y.S.S., yolda bir trafik kazası görünce meraklanıp durdu. Y.S.S., kaza yerine polisin geldiğini görünce de \'Dur\' ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu Y.S.S., minibüsüyle birlikte durduruldu. Polis yaptığı incelemede sürücü Y.S.S.\'nin 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğunu belirledi. Bu sırada olay yerine gelen Y.S.S.\'nin ailesi polise, \'Oğlumuz terörist mi de kovalıyorsunuz\' diyerek tepki gösterdi. Poliste, \" \"Biz terörist kovalamıyoruz. Duracak hiçbir sıkıntı olmayacak. Kaçmasın, duracak. Hepsi bu kadar.\" dedi. Y.S.S. hakkında \'ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokmak, hız ve kırmızı ışık ihlali ve dur ihtarına uymamak\' suçlarından hakkında 2 bin lira para cezası uygulandı. Araçta babasına teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Ailesinin polise tepki göstermesi

-Polisin cevap vermesi

-Ssürücü ve minibüsten detay

-Genel ve detay

(Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)

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(ÖZEL)

6)KAHRAMANMARAŞ\'TA KADINLARA ÖZEL OTOPARK

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi\'nce 1500 araç kapasiteli Arasa Otoparkı\'nın zemin katındaki 55 araçlık bölümü, kadınlara ayrıldı. Kolonlara pembe zemin üzerine \'Kadınlara ait park yeri\' yazdıran belediyenin bu hizmeti, hem kadınlardan hem de erkeklerden takdir gördü. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin otopark sorununun çözülmesi için 2016 yılının Kasım ayında, Hayrullah Mahallesi\'nde, Arasa Otoparkı\'nın temeli atıldı. 3 blok ve 4 kattan oluşan kapalı otopark inşaatı, 14 aylık çalışma sonunda tamamlandı. Araç kabulüne 28 Mart günü başlanan, içerisinde engelli park alanları, elektronik park göstergeleri, mescit, kamera güvenliği ve oto yıkama bölümü bulunan otoparkta, resmi açılışın yapılacağı güne kadar ücretsiz hizmet verilecek.

ERKEKLERİN PARK ETMESİ YASAK

Kadınlardan gelen talep üzerine 2017 yılının Aralık ayında kadınlara özel 2 otobüs hattı oluşturup, araçlardan birinin direksiyonunu da kadın sürücüye emanet eden belediye yetkilileri, kadınlara yönelik hassasiyeti otoparkta da gösterdi. Otoparkın zemin katında 55 araçlık bölüm kadınlara ayrılırken, bu alanlara erkeklerin park etmesi yasaklandı. Belediye tarafından kolonlara, pembe zemin üzerine \'Kadınlara ait park yeri\' yazılı tabelalar asılırken, otoparkın yeni açılması nedeniyle uygulamadan habersiz erkek sürücülerin park etmesinin önlenmesi için park yerlerine şeritler çekildi. Bu nedenle kadın sürücüler de şeritleri kaldırdıktan sonra araçlarını park etti.

\'DURUMDAN ÇOK MEMNUNUZ\'

Belediye tarafından otoparkta, kadınlara özel yer ayrılmasına hem kadınlardan hem de erkeklerden destek geldi. Kadın sürücü Pınar İnceeren, şehrin merkezinde otopark olmasının ve kendileri için de özel yer ayrılmasının güzel bir düşünce olduğunu belirterek, \"Gayet memnunuz; çünkü üst katlara çıkmıyoruz bayan olarak, direkt girişte otopark yerlerimiz hazır oluyor. Bu durumdan gayet memnunuz teşekkür ediyoruz. Burada gerçekten bir otopark sıkıntımız vardı bizim. Çok uzaktaydı mevcut otoparklarımız, çok yürümek zorunda kalıyorduk. İlaç gibi geldi\" diye konuştu.

\'ÇOK BEĞENDİK\'

Fatma Paksu isimli kadın sürücü ise otoparkta kendileri için özel yer ayrılması dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getirerek, \"Ben bugün çarşıya inmeyecektim ama kardeşim buranın yapıldığını söyledi. Geldim çok hoş, çok güzel olmuş memnun kaldık. Büyükşehir belediyemiz çok güzel çalışmalarda bulunuyor. Özellikle de bu bayanlara ayırtılan yer de güzel olmuş, memnun kaldık. Görevli arkadaşlar her zaman böyle ve bizi yönlendireceklerse o da güzel olmuş. Çok beğendik\" dedi.

Nagehan Eren de \"Çok teşekkür ederiz belediyemize. Hem şehrin merkezinde hem ulaşımı kolay hem iç dizaynı güzel ve geniş, çok kullanışlı\" diye konuştu.

\'KADINLARA ÖZEL YER AYRILMASI GÜZEL DÜŞÜNCE\'

Kapalı Çarşı, Trabzon ve Azerbaycan Bulvarları gibi şehrin işlek noktalarına yürüme mesafesinde olan otoparkın açılması özellikle çevre esnafı memnun etti. Otoparkta kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmasından memnun olduklarını belirten erkek sürücülerden Furkan Can Reyhanlıoğlu, \"Çarşının merkezinde böyle güzel otopark yapılması bütün esnafımızı sevindirdi. Ben kuyumcuyum, daha önce yukarı taraflara bırakıyordum. Otopark sıkıntımız vardı ama şu anda güzel bir çözüm oldu. Teşekkür ediyoruz belediyemize. Kadınlara otoparkta özel yer ayrılması güzel bir düşünce. Benim de annem, kız kardeşim var. Rahatladılar, biz de çok memnun olduk\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Otoparkın drone görüntüsü

- Sürücü Pınar İnceeren\'in otoparka girişi

- Park fişini alması

- Aracını park etmesi

- Pınar İnceeren ile röp.

- Kadınlara ait park yeri tabelası

- Fatma Paksu\'nun aracını park etmesi

- Paksu ile röp.

- Otoparka araç girişi

- Faruk Can Reyhanlıoğlu ile röp.

- Kadın sürücünün aracını park etmesi

- Otoparktan detay

- Kadın sürücülerin otoparktan ayrılması

- Nagehan Eren ile röp.

- Genel ve detay Görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 330 MB

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7)HURDA METALLERİ SANATA DÖNÜŞTÜRÜYOR

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Rüçhan Keçeçi, hurda ve atık metal parçalarını, kaynak makinesi ve spiral gibi el aletlerini kullanarak, heykel yapıyor. Atık metalleri değerlendiren Keçeci, hem sanat eserleri üretirken diğer yandanda çevrenin atık metallerle kirlenmesini engellediğini söyledi. Yaklaşık 30 yıldan beri bu sanatla uğraştığını anlatan Keçeci, \"Son 12 yıldır atık metaller ile ilgilenen bir sanatçı oldum. Metallere şekil vererek değişik tasarımlar yapıyorum\"dedi.

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Öğretim Görevlisi Rüçhan Keçeci, atık malzemeleri kullanarak insan figürleri ve film karakterlerinden sıradışı heykeller yapıyor. Keçeçi, talep üzerine farklı kentleri gezerek eserlerini AVM ve sanat galerilerinde sergiliyor. Yaklaşık 30 yıldan beri bu sanatla uğraştığını anlatan Keçeci, \"Son 12 yıldır atık metaller ile ilgilenen bir sanatçı oldum. Metallere şekil vererek değişik tasarımlar yapıyorum.Yaptığım tasarımlarda atık endüstriyel metalleri kullanıyorum. Gündelik yaşamda yıpranmış ve çöpe gidecek metalleri kullanarak heykeller yapıyorum. Yapmış olduğum heykellerin sayısı çok arttı. Önceden 20 ve 30 civarı heykel yapıyordum. Şimdilerde ise artık sayısını bile unuttum. Bu heykellerden belli bir grupta olanları TIR ile Türkiye\'deki AVM\'lere ve fuarlara götürerek sergiliyorum. Yapmış olduğum sergiler de çok fazla ilgi görüyor\"dedi.

BİR HURDACI GİBİ METAL TOPLUYORUM

Yaptığı işin oldukça yorucu olduğunu ve bir hurdacı gibi metal topladığını anlatan Keçeci, \"Şimdiye kadar çok farklı tasarımlar yaptım. Yani bir ambulansı, akvaryuma dönüştürdüm. Atıklardan, kadın figürleri, yeniçeri, Turgut Özal ve Nasreddin Hoca\'nın eşşeği gibi değişik tasarımlar yaptım. Yaklaşık 12 metre yüksekliğinde Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi içinde bir çınar ağacı yaptım. Üzerinde kitaplar ve insanlar olan bir ağaç oldu. Bunun amacı insanların kitap okumaya teşvik etmekti. Farklı tasarım teklifleri geliyor.Bu tasarım teklifleri ile kendimi daha da geliştirme başladım\"diye konuştu.

3 BİN CİVARINDA TEL KULLANDIM

Son olarak 8\'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal\'ın heykelini yaptığını anlatan Keçeci, \"Malatyalı olmamdan dolayı rahmetli Turgut Özal\'a ayrı bir sevgi ve saygım olmasından dolayı metallerden heykelini yaptım. Bu heykeli tam 4 ayda bitirdim. Binlerce malzemeyi birleştirdim. Saçlarında çivi tellerinden oluşan 3 bin civarında tel kullandım. Tek tek bir kuaför gibi bunları işledim. Ayakkabısını yaparken bir kunduracı edasıyla çalıştım. Aslında tüm heykellerimde aynı yöntem ile çalışıyorum. Mesela bir yeleği bile kaportacı gibi çekiç işçiliği ile yaparak şekillendiriyorum\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Heykellerden Görüntü

-Rüçhan Keçeci\'nin çalışması

-Rüçhan Keçeci\'nin konuşması

-Genel ve Detay Görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)-

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8)SOSYAL MEDYANIN \'İŞARET DİLİ MELEKLERİ\'

KUZENLER Seda Öztürk ve Gizem Özdemirci, sosyal medyanın \'işaret dili melekleri\' oldu. Ünlü sanatçıların şarkılarını ve dizi müziklerini işaret diline çeviren iki kuzen, işitme engellilerden gelen istekler üzerine doğum günü videoları hazırlayıp, bir evlilik teklifinde bile yer aldı. Hatay\'ın İskenderun ilçesinde oturan Seda Öztürk (27) ile kuzeni Gizem Özdemirci (28), sosyal medyanın \'engelsiz melekleri\' oldu. 120 saatlik kursa katılarak işaret dili öğrendikten sonra sosyal medyada açtıkları hesapta her gün öğrendiklerini paylaşan iki genç kız, takipçi sayılarını da artırmaya başladı. Bir süre sonra işitme engellilerden gelen isteklere de yanıt vermeye başlayan genç kızlar, evlilik teklifi, doğum günü kutlaması için videolar hazırladı. Çektikleri \'engelsiz\' kliplerde popüler pek çok şarkıyı işaret diline çeviren kuzenler, ünlü sanatçıların da dikkatini çekti. Sanatçı İzel, \'Sayın Herşeyi Bilen\' adlı şarkısını işaret diline çeviren kuzenlerin videosunu kendi sosyal medya hesabında paylaştı. Takipçilerini her gün artıran iki genç kız, \'Hayat Şarkısı\' dizisinin fan sayfasının isteği üzerine dizinin müziğini işaret diline çevirdi.

\'KURSUN İLK GÜNÜNDEN İTİBAREN ÖĞRENDİKLERİMİZİ PAYLAŞTIK\'

Yola çıktıklarında amaçlarının işitme engelli bireylerle iletişim kurmak olduğunu belirten Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü mezunu Seda Öztürk, işaret dili öğrenme fikrinin kuzeni Gizem Özdemirci\'den geldiğini belirterek, “Çevremizde işitme engelli kimse yoktu ama eğer bir gün işitme engelli biriyle iletişim kurmamız gerekirse onu anlayabilelim diye birlikte kursa başladık. Kursun ilk gününden itibaren de öğrendiklerimizi sosyal medya aracılığı ile daha geniş kitlelere iletmek için çabaladık\" dedi.

\'ENGELSİZ KLİPLER ÇEKTİK\'

Ünlü sanatçıların şarkıları işaret diline çevirerek sosyal medyada paylaştıklarını belirten Seda Öztürk, bunun takipçileri tarafından çok beğenildiğini söyledi. Şarkıları işaret diliyle anlatmalarının amacını “Ezgileri yakalamak, şarkının sözlerini, şarkılardaki o duyguları onlara hissettirmek istedik\" şeklinde açıklayan Seda Öztürk, “Mimiklerimizle, ellerimizle, hissettiğimiz tüm duygularla onları buluşturmak istedik. Bu yüzden engelsiz klipler çektik\" dedi. Instagram\'daki hesaplarının çok ilgi gördüğünü belirten Öztürk, “Bu kadarını beklemiyorduk. Bizlerden şarkı çeviri istekleri gelmeye başladı. Doğum günü mesajı içeren videolar istendi. Dizilerin fan sayfaları bizimle iletişime geçip dizi müziklerini çevirmemizi istediler. Hatta bir evlilik teklifinde bile yer aldık. Bu kadar çok insana ulaşmak bizi çok mutlu etti\" diye konuştu.

\'ONLARIN SESİ OLMAK İSTEDİM\'

İşaret dili öğrenmeye karar verdiklerinde pek çok insanın, ailelerinde işitme engelli bireyler olduğunu düşündüğünü söyleyen Gizem Özdemirci ise “Aslında herkesin sandığı gibi çevremizde veya ailemizde işitme engelli kimse yok. Bizim bu dili öğrenmek istememizin nedeni o bireylerle iletişim kurmak. İşitme engelli pek çok insan çevresindeki insanlarla iletişim kurmaya çalışıyor, bu konuda efor sarf ediyor. Bu beni çok etkiliyordu. Onun için kendi kendime \'Biz bu konuda ne yapıyoruz? İşitme engellilerin hayatındaki asıl engel bizlerin işaret dilini bilmiyor olmamız\' diye düşündüm. Bu duyguyla kursa gitmeye karar verdim. Kuzenimle de paylaştım ve birlikte kursa gitmeye karar verdik\" dedi.

İşaret dilini öğrenerek işitme engelli bireyleri daha iyi anlayabileceğini, onlara yardımcı olabileceğini ve arkadaş olabileceğini düşündüğünü de sözlerine ekleyen Özdemirci, “Onların sesi olacaktık\" dedi. 120 saatlik kurs sonrasında işaret dili programını tamamlamanın mümkün olduğunu belirten Özdemirci, eğitmen olabilmek içinse 400 saatlik eğitimin gerekli olduğunu vurguladı.

\'İŞİTME ENGELLİLERİN ÇABALARI KARŞILIKSIZ KALMAMALI\'

İşaret dilini öğrenmenin sonunda yeni dostluklar edindiklerini, bu dili öğrenmek isteyenlere öncülük ettiklerini, kendilerini bu alanda geliştirmeye çalıştıklarını kaydeden Gizem Özdemirci, “Güzel deneyimlere imza attık. Ama en güzeli o bireylerle iletişime geçtiğimizde onların yüzündeki mutluluğu hissetmek\" diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 10\'unun işitme engelli bireyler olduğunu belirten Gizem Özdemirci, “Türkiye nüfusunun ise yüzde 12\'sini işitme engelli bireyler oluşturuyor. Engeli nedeniyle iletişim kuramayan onca insan var. Bu durum işitme engellilerin eğitim, sağlık, iş ve sosyalleşmelerini engelliyor. İnsanlar \'Niye işaret dili öğreneyim ki\' diye düşünebiliyor. Oysa ki engeli nedeniyle insanlarla iletişim kuramayan, bunun için çabalayan onca insan varken, bu çaba karşılıksız kalmamalı\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Seda Öztürk ve Gizem Özdemirci\'nin sosyal medyada paylaştıkları işaret diliyle şarkılar

- Seda Öztürk\'ün işaret dilinde kadına şiddet mesajı vermesi

- Seda Öztürk ve Gizem Özdemirci\'nin Hayat Şarkısı dizi müziğini işaret diliyle anlattıkları video

- Gizem Özdemirci ile Seda Öztürk karşılıklı işaret dili konuşmaları

- Röp: Gizem Özdemirci

- Röp: Seda Öztürk

- İşaret dili ile seviyoruz mesajı vermeleri

197 MB /// 4,17\"

Haber: Selma KUNAR- KAMERA: Ufuk AKTUG/ISKENDERUN(HATAY),(DHA)



