DHA YURT BÜLTENİ-3 

TSK : Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı

TSK İLK GÖRÜTÜLERİ PAYLAŞTI

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin şehir merkezinin kontrol altına alındığını açıkladı. Açıklama şöyle ;\"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun!\"

Görüntü Dökümü

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Türk askerinin Afrin şehir merkezinde (FOTOĞRAF)

Sözde Afrin Kantonu yönetim binasına Türk bayrağı dikildi (FOTOĞRAF)

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ / SURİYE (DHA)

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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’ncü yılı coşkusu



ÇANAKKALE Deniz Zaferi\'nin 103’üncü yıl dönümü nedeniyle kentte büyük coşku ve heyecan yaşandı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ilk törende, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sunumu gerçekleşti, şehitleri selamlamak adına TCG Salihreis Firkateyni\'nden 21 pare top atışı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı\'nda saat 09.00’da başlayan törene, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Adnan Güler, milletvekilleri, bürokratlar, askerler, muharip gaziler, sevil toplum kuruluşu temsilcileri, ve öğrenciler katıldı.

YABANCI TEMSİLCİLER DE ZAFER KUTLAMASINDA

Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'ncü yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü törenlerine İngiltere, Avcustralya ve Yeni Zelanda\'dan çok sayıda temsilci de katıldı. Cumhuriyet Meydanı\'ndaki törende, Yeni Zelanda Maslahat Güzarı Richard Mann, Yeni Zelanda Askeri Ateşesi Tuğgeneral Chris Parsons, Avustralya Savunma Bakanlığı üst düzey askeri temsilcisi Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümamiral Michael Noonan, Avustralya Savunma Ateşesi Albay Andrew Fidge, İngiltere adına Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott, Avustralya Hükümeti adına Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh yer aldı.

Anıta ilk olanak Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli çelenk bıraktı. Ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Adnan Güler de çelenk koydu.

Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı’nda bulunan ‘TCG Salihreis’ Firkateyni’nden 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

İLK KEZ ATATÜRK ANITINDA TOKA EDİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla, Çanakkale\'ye verilen ve üzerinde \'Çanakkale Geçilmez\' yazan altın madalya, her yıl 18 Mart Stadyumu’nda törenin başlangıcında Türk bayrağına toka edilerek göndere çekilirken, bu yıl ilk kez Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Türk bayrağına toka edildi. Altın Madalya Vali Tavlı, Boğaz Komutanı Algül ve Belediye Başkan Vekili Güler tarafından bayrağa takıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. ‘Çanakkale Geçilmez’ yazılı altın madalya Türk bayrağı ile birlikte göndere çekildi.

Resmi çelenk koyma töreninin sona ermesiyle birlikte kentteki çeşitli siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları da kendi çelenklerini Atatürk Anıtı’na bıraktı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Devrim DERİN/ÇANAKKALE, (DHA)-

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İslahiye\'de şehitler için Fetih Suresi okundu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın zaferle sonuçlanması ve Çanakkale Şehitleri için Gaziantep\'in İslahiye İlçesi\'nde Fetih Suresi okundu.

Merkez Dervişiye Camisinde sabah namazı öncesi düzenlenen programa; Belediye Başkan Yardımcısı Ergin Mideoğlu, İlçe Müftüsü Ramazan Dolu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Namaz öncesi Afrin Harekatı\'nın zaferler sonuçlanması ve Çanakkale Şehitleri için Fetih Suresi okunarak dualar edildi.

İlçe Müftüsü Ramazan Dolu, \"103 yıl önce nasıl ki küffar bütün güçleriyle, bütün kuvvetleriyle bu ümmetin üzerine saldırmış ise, yine aynı küffar aynı isimler aynı kasıt ve niyetle ama farklı simalar farklı kisvelerle bu ümmetin davasına, İslam\'ın salasına, ezanına saldırmak için birleşmişler yine saldırıyorlar. Gönlümüzde iman varsa hangi güç birleşirse birleşsin 1915 Çanakkale\'de yenemedikleri gibi, bugün de Afrin\'de gelemeyeceklerdir. 18 Mart sabahı camiye koşarak kahramanları, yiğitleri, şehitleri, gazileri için duaya duran bir ümmeti cemaati Allahın izniyle kimse yenemez\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Merkez Dervişiye camii

- Kuran okunması

- İlçe Müftüsü Ramazan Dolu\'nun konuşması

- İlçe Müftüsü Ramazan Dolu dua ettirmesi

- Cami havlusunda çorba dağıtımı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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\'Şiiri olan toplumlara millet denir\'

BURDUR Cumhuriyet Anadolu Lisesi\'nin düzenlediği \"Bestami Yazgan\'la Gönül Burcunda Şiir Sohbeti\" isimli etkinliğe katılan şair- yazar Bestami Yazgan, \"Şiiri olan toplumlara millet denir\" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonu\'nda düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, müdür yardımcıları Hüseyin Çetinkaya ve Süleyman Çakıcı ile öğrenciler ve Burdurlular katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından Kur\'an-ı Kerim okunan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mücahit Kılınç, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikte şiirlerinden örnekler sunan şair- yazar Bestami Yazgan, \"Şiiri olan toplumlara millet denir. Doğarız, annelerimizin, ninelerimizin ninnileriyle büyürüz. Bu ninnilerin sözleri şiirdir. Genç oluruz bir yavru ceylana vuruluruz, aşık oluruz, içimiz içimize sığmaz duygularımızı bir şiirle dile getiririz. Sonra da gün gelir hiç yaşamamış gibi göçer gideriz. Bizim de bir gün selamız okunur arkamızdan ağıt yakılır. Bu da şiirdir. Kendi sanatımıza, edebiyatımıza, şiirimize sahip çıkacağız. Çünkü tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyasını başkaları çizer. Edebiyatını, şiirini bilmeyen milletlerin de gönül haritasını başkaları çizer\" dedi.

Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Arif Nihat Asya, Yunus Emre ve Mevlana\'nın eserleriyle yaşadığını vurgulayan Yazgan, \"Ölümsüzlüğün ucundan tutmak isteyen şiirin ucundan tutsun. Şiir en soylu sanat dalıdır. Mehmetçik dışarıda, polis nasıl yurt içinde nöbet tutuyorsa ben de şiir cephesinde nöbet tutuyorum\" diye konuştu.

Mimarların taşlardan saraylar yaptığını anlatan Yazgan, \"Şairler de seslerden saray yapar. Mimarların yaptığı sarayda bir aile oturur, şairlerin yaptığı ses sarayında bir millet Allah nasip ederse kıyamete kadar oturur\" dedi.

Etkinlikte Sinan Söyler ve Fatih Yeter\'den oluşan Grup Dostane ezgileri ile Yazgan\'a eşlik etti. Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram etkinliğin sonunda Bestami Yazgan\'a plaket verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan detay

- İstiklal Marşı, Kur\'an okunması

- Bestami Yagan\'ın konuşması

- Müzik

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Erzurum\'un yüksek kesimlerinde 4 metre karla mücadele

ERZURUM Karayolları 12\'nci Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 4 metreyi bulduğu 2 bin 885 rakımlı Palandöken geçidinde karla mücadele çalışmasını aralıksız sürüyor.

Palandöken kayak merkezinin hemen arka tarafında kalan Tekman ilçe karayolunda yol açma çalışmalarını gün boyu sürdüren karayollarının karla mücadele ekipleri büyük bir özveri ile çalışıyor. İşçilerin, geçit vermeyen karlı dağları adeta Ferhat gibi delerek ilerlediklerini söyleyen karayolları yetkilileri, \"Burası Tekman ilçesine yapılan yeni yol. Palandöken dağının hemen arkası. Deniz seviyesinden 2885 metre yükseklikteki 55 kilometrelik yolun yüksek kesimlerinde kalan bölümü kar yağmaya başlayınca kapanır. Karın şiddetini azalttığı Murt aylarında yolu açma çalışmalarına başlarız. İlçe halkı kışın uzun olan diğer yolu kullanır. Servis yolu halinde olan bu yol yaklaşık 15 günlük bir çalışmanın sonunda açılabilecek. Kar kalınlığının zaman zaman 4 metreyi bulması ekiplerimize zor anlar yaşatıyor. Çığ ihtimaline karşılık büyük bir titizlikle çalışan ekiplerimiz yoğun bir mücadele veriyor\" diye konuştu.

Açtıkları yolun zaman zaman çıkan fırtına ile yeniden kapandığını belirten karla mücadele ekipleri ise, karla mücadelenin bir fedakârlık ve gönül işi olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Karla mücadele çalışmaları

Haber-Kamera: ERZURUM, (DHA)

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Torunun eğitim gördüğü sırada okuma ve yazma öğreniyorlar

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan okuma yazma kursuna katılan yaş ortalaması 70 olan kadınlar, torunlarının okuduğu okulda okuma ve yazma öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Torunu Serkan Tan ile kursa gelen Bediye Köse, \"Torunum okumama yardımcı oluyor. Bende gayret ediyorum\" dedi.

Ereğli Kaymakamlığı tarafından başlatılan, Halk Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen okuma ve yazma kursuna 800 kişi başvurdu. Yoğun ilgi gösterilen ve 5 Şubat\'ta başlayan kursun katılımcıların çoğunluğunu kadınlar oluşturması dikkat çekti. Ereğli Dikmen İlkokulu\'nda düzenlenen kursa katılan 70 kişi arasında bulunan yaşlı kadınlar torunlarının eğitim gördüğü sınıfta okuma ve yazma öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Bazı kadınlara ders sırasında torunları da yardım ediyor. Okuma ve yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen 73 yaşındaki Sabriye Korkmaz, \"Çok güzel çok sevinçle geliyoruz, gece uyumuyorum okuyorum. İnsan kendini daha mutlu hissediyor. Telefonumla bir yerleri arayabileceğim diyorum. Hastanelere gidiyorum Yazıları okuyamıyordum onları okuyabileceğim. Onların heyecanı ve mutluluğu var\" dedi.

Bediye Köse(68) ise okuma ve yazmanın ne kadar önemli olduğunu tüm yaşamı boyunca hissettiğini söyledi. Torunu Serkan Tan\'ın eğitim gördüğü sırada kendisinin de eğitim gördüğünü söyleyen Bediye Köse, \"Okuma yazma bilmiyoruz. Böyle bir şey oldu sevindik. Seve seve geliyoruz hani bizde bir şeyler öğrenelim. Gerçi yaşımız ilerledi ama yine de merak ediyoruz. Allah razı olsun hocamızdan. Hocamız sayesinde öğreniyoruz. İnsan bir yere gitse gideceği yeri bilir. Hastaneye gitsen bir kapıyı okursun. Nereye gideceğini bilirsin bilmezsen gidersin başka bir yere. İnsan üzülür mahcup olur okumayı bilsem mahcup olmam. Torunum okumama yardımcı oluyor. Bende gayret ediyorum\" diye konuştu.

11 Mayıs\'ta sona erecek kursun ardından katılımcılara sertifika verilecek.

Görüntü Dökümü

-Kursa gelen kadınlar

-Dersten detaylar

-Sabriye Korkmaz ile röportaj

-Bedriye Köse ile röportaj

-Selvet Karakuş ile röportaj

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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Aygır Gölü, zebra midye tehlikesi ile karşı karşıya

BİTLİS\'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Aygır Gölü\'nde ortaya çıkan zebra midyeler, bölge halkını tedirgin ediyor. Gölde dalış yapan Dalgıç Cumali Birol, gölün eşsiz bir ekosisteme sahip olduğunu, ancak son zamanlarla zebra midye tehlikesiyle karşı karşıya kalındığını söyledi.

Adilcevaz ilçesindeki Aygır Gölü, zebra midyelerin istilasına uğradı. Midyelerin su borularını tıkaması sonucu ilçenin Aydınlar beldesinde sık sık su sıkıntısı yaşanıyor. Dalgıç Cumali Birol, Van Gölü havzası sınırlarında yer alan Aygır Gölü\'nün eşsiz bir ekosisteme sahip olduğunu belirterek midye tehlikesine dikkat çekti. Birol, şöyle konuştu: “Aygır Gölü’nde bulunan zebra midyeler, Aydınlar beldesine giden içme suyunun şebekesine bulaşmış ve beldemize giden su borularını tıkamış durumda. Bu nedenle her hafta gelip burayı temizlemek zorundayız. Zebra türü midyeler hemen hemen gölün her tarafını kaplamış durumda. Bu midyeler Rusya kökenli olup, bu göle nereden geldiğini kesin olarak bilemiyoruz. Yıllardır bu gölde dalgıçlık yapıyorum. Fakat, son 2 yıldır buna rastladık. Gölde rastladığımız bu midyeleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş’a gönderdik ve bu midyelerin zebra türü olduğu ortaya çıktı. Bu midyelerin düşündüğümüz 3 ihtimalle, bu göle geldiğini düşünüyoruz. Bu midyeler Aygır Gölü’ne getirilen bir tekne nedeniyle gelebilir veya buraya dışarıdan getirilen bir ağın içerisinde gelmiş olabilir. Fakat ben buraya zebra midyenin kasıtlı olarak atıldığına kanaat getiriyorum. Zebra midyeler, gölün ekosistemine ciddi manada zarar verecek şekilde yoğun olarak kaplamış. Bu nedenle Aygır Gölü\'nün, önemli bir zebra midye tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu maalesef görmekteyiz. Bu anlamda mücadele konusunda ciddi anlamda çalışma yapılması gerekmektedir. Çevrecileri ve doğaseverleri buraya davet ediyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aygır Gölünden genel görüntü

- İçme suyunun karşılandığı su deposundan detaylar

- Dalgıç Cumali Birol’un 8 metre derinliğindeki su deposuna dalış yapması

- Dalgıç Cumali Birol’un Aygır Gölüne dalışı ve gölde topladrığı zebra midye görüntüsü

- Dalgıç Cumali Birol’un açıklaması

- Toplanan zebra midyeden detaylar

- Gölün dibindeki zebra midyeler

Haber-Kamera: Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)-

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Karadeniz’de hamsi tükendi

KARADENİZ\'de son yılların en az hamsi sezonu yaşanıyor. Balık sürülerinin Türkiye karasularına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesi ile Türkiye kıyılarında tezgahlar hamsiye hasret kaldı.

Karadeniz\'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile balık sürüleri, Türkiye karasularına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan sahillerine yöneldi. Hamsi, bu ülkelerden ithal edilerek yüksek fiyatlarda satıldı. Son günlerde bu ülkelerde de avlanamayan hamsi ithal edilemeyince tezgahlar hamsiye hasret kaldı.

\'YETİŞTİRME BALIKLARLA BAŞ BAŞA KALACAĞIZ\'

Kötü bir balık sezonu geçirdiklerini ve hamsinin tezgahlarda artık olmayacağını belirten Trabzonlu balıkçı Serdar Korkmaz, \"Hamsi sezonu artık yavaş yavaş bitiyor. Gürcistan sularında avlanan hamsinin sezonu da bitmek üzere .15 Nisanda av sezonu kapanıyor .Sonrasında kendi öz balıklarımızla baş başa kalacağız. Mezgit, istavrit,barbun ve diğer yetiştirme balıkları tezgahlarda olacak\" dedi.

Vatandaşlarda bu sezon hamsiye hasret kaldıklarını belirterek doyasıya hamsi yiyemediklerinden yakındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Balık Tezgahlarından görüntü

Balıkçıyla ve vatandaşla röp

Detaylar

HABER KAMERA: SELÇUK BAŞAR / TRABZON (DHA)

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Bu kestane şekerleri 32 ülkeye ihraç ediyorlar

KESTANE şekerinin merkezi olarak bilinen Bursa\'da, 50 çeşit kestane şekeri yapılıyor. Şeker hastaları için ayrı hazırlanan kestane şekerleri 32 ülkeye ihraç ediliyor. Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere ve Brezilya\'ya satılan kestane şekerlerinde en fazla ilgiyi çikolatalı kestane şekerleri görüyor.

Kestane şekerine yurt içinden sonra yurt dışından da büyük ilgi var. Yılda 500 ton kestaneden 50 çeşit tatlı yapıp bunları özel olarak vakumlayan Kardelen Kestane, 32 ülkeye ihracat yapıyor. Son derece hijyen olan tesislerinde her damak tadına göre kestane şekeri yaptıklarını söyleyen Genel Müdür Mümin Akgün, \"Şekerli, şekersiz, çikolatalı ve kestane püresinden tam 50 çeşit ürün elde ediyoruz. Diyet hastalarında dahi özel ambalajlı kestane şekeri yapıyoruz. dedi. Kestane şekerinin daha önceleri 6 ay satıldığını bu süreyi oluşturdukları soğuk hava depoculuğu ile bir yıla çıkardıklarını söyleyen Mümin Akgün, \"Ürettiğimiz kestane şekerlerini Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra ABD\'de, Fransa\'da, İngiltere\'de satıyoruz. Yurt dışında katıldığımız fuarlarda büyük ilgi görüyoruz. Pazarımızı genişletiyoruz\" dedi.

ÜRETİM AZALINCA FİYATI ARTTI

Bu yıl kestane üretimindeki düşüş nedeniyle fiyatının geçen yıllara oranla çok daha arttığını söyleyen Mümin Akgün, \"Kestane şekerinin merkezi Bursa. Burada yılda 3 bin ton kestane işleniyor. Kestanelerin yüzde 15\'i Bursa\'dan kalanı ise Ege\'deki şehirlerden elde ediliyor. Kara Elmas olarak tanımlanan kestane çok pahalı. Bir kamyonunun fiyatı 300 bin lira. Firma olarak kestane üretimine ağırlık veriyoruz\" diye konuştu.

Yaptıkları ihracatta Arap ülkelerinin ilk sırada geldiğini söyleyen Mehmet Akgün, Bursa ile özdeşleşen kestane şekerini dünyaya tanıtmak için katıldıkları fuarlarda ciddi bağlantılar yaptıklarını, standlarında ikram ettikleri kestane şekerine yabancıların büyük ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.



Görüntü Dökümü:

-Fabrika içinden detaylar

-İşçilerin çalışmasından görüntüler

-Mümin Akgün röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA(DHA)-

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