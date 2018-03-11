DHA YURT BÜLTENİ-3

1)KONYA\'DA KAZA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

KONYA\'da kontrolden çıkan motosikletin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonut Mahallesi Yeni İstanbul Yolu\'nda meydana geldi. Uğur Mercanoğlu (20) yönetimindeki 42 ABB 721 plakalı motosiklet, belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Mercanoğlu ve arkasında oturan arkadaşı İbrahim Ersen (18) yaralandı. Yaralılardan Mercanoğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Ersen de ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ersen\'in, yapılan testinde 1.16 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayı duyup olay yerine gelen sürücü Mercanoğlu\'nun arkadaşı Nadir Türköz, uzun süre arkadaşının cesedine bakıp ağladı.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Cesetten detay

- Polisin inceleme yapması

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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(ÖZEL)

2) TOPLU TAŞIMA ARAÇLARIYLA AY- YILDIZ KOREOGRAFİSİ

MALATYA\'da, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ) şoförleri, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek amacıyla toplu taşıma araçlarıyla ay- yıldız koreografisi oluşturup, Mehmetçik için dua etti.

Kentin farklı güzergâhlarında çalışacak araçlar sefer saatlerine yetişebilmek için her gün şafakla birlikte yola çıkan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri\'ne bağlı 100 şoför, toplanma merkezinde bir araya geldi. \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için araçlarıyla ay- yıldız koreografisi yapan şoförler, ardından araçların yanında toplanıp Mehmetçik için hep birlikte Şafak Duası okudu. Oluşturulan koreografi güzel görüntü oluştururken, şoförler, araçlarındaki elektronik tabelalara da harekata ve askerlere destek mesajları yazıyor.

Görüntü Dökümü

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- Şoförlerin oturma alanlarından görüntü

- Şoförlerden detaylar

- Şoförün konuşması

- Havadan drone görüntüsü

- Şoförlerin şafak duası

- Şoförlerin dağılması

- Şoförlerin araçlarını çıkarması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 600 MB

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3)İŞYERİ YIKILINCA 71 YILDIR YAPTIĞI SAAT TAMİRCİLİĞİNİ EVİNE TAŞIDI

MARDİN\'in Derik ilçesinde, 71 yıldır saat tamirciliği yapan 78 yaşındaki Dursun Göngürür, işyerinin bulunduğu binanın 3 ay önce yıkılması nedeniyle evinin bahçesine tezgah ve tamir araçlarını taşıyarak mesleğini burada sürdürmeye devam ediyor. Göngürür, \"Sanatıma aşığım, millette hizmet yapmak için evimin avlusunda bu mesleği sürdürüyorum. Benim eşimde bana yardım ediyor, onun sayesinde vatandaşların saatlerini tamir ediyoruz\"dedi.

Derik ilçesinde yaşayan ve 7 yaşında çırak olarak başladığı saat tamirciliğini 71 yıldır sürdüren 78 yaşındaki Dursun Göngürür, işyerinin bulunduğu binanın yıkılma tahlikesi nedeniyle yıkılmasından sonra saat tamirciliğini evinde yapmayı sürdürüyor. Göngürür, 7 yaşında iken babasından öğrendiği saat tamirciliğini 71 yıldır sürdürdüğünü, çarşı merkezinde işyerinin bulunduğu binanın yıkılma tehlikesi olduğundan 3 ay önce yıkmtırıldığını belirterek, \"Bunun üzerine tamirat eşyalarını evime taşımak zorunda kaldım. Evde boş oturacağıma mesleğini devam etmek için 25 yıllık dini nikahlı eşim Güzin Erağuş ile konuşarak 2 katlı evlerinin alt katındaki avluda işlerini devam etme kararı verdik. Sanatıma aşığım, millette hizmet yapmak için evimin avlusunda bu mesleği sürdürüyorum. Benim eşimde bana yardım ediyor, onun sayesinde vatandaşların saatlerinin tamirini yapıyoruz. Sanatımı çok severim\"dedi.

Dursun Göngürür\'ün eşi Güzin Erağuş ise, eşinin 71 yıldır saat tamirciliği sanatını yaptığını ifaüde ederek, \"Sanatına aşık olduğu için evinin avlusunda çalışıyor. Ben de ona yardımcı olup, bu mesleği öğreniyorum, eşimin mesleğini sevmesi beni de sevindiriyor\"diye konuştu.

Saat tamircisi Göngürür\'ün müşterilerinden Mehmet Şahin Başaran da, Dursun Göngürür\'ün ilçe halkı tarafından tanınan ve sevilyen bir kişi olduğunu belirterek, \"Gördüğünüz gibi evinin avlusunda işini devam ettiriyor. 80 yaşlarına gelmiş bir adam ve işini çok sağlam yapan bir insan\"dedi.

Görüntü Dökümü:

-Göngürür\'ün evinin bahçesinde saat tamir etmesinden görüntüler

- Müşterisi Başaran\'ın konuşması

-Eşinin konuşması

-Dursun Göngürür\'ün konuşması

-Saat tamirciliği ve tamirhaneden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK,(Mardin),(DHA)-

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4)SULAMA BİRLİKLERİ TASLAK İÇİN TOPLANDI

İZMİR, Bursa, Aydın ve Manisa\'daki sulama birlik başkanları, TBMM Meclis Genel Kurulu\'na gelmesi beklenen \'sulama birlikleri yasa tasarısı\' öncesi Manisa\'nın Salihli ilçesinde toplandı. Türkiye Sulama Birlikleri (SUBİRDER) Genel Başkanı Bülent Can\'ın da katıldığı toplantıda konuşan MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, \"Taslak halinde olduğu ifade edilen metinle ilgili hem iktidar partisi hem de CHP ile görüşeceğiz\" dedi.

Sulama Birlik Başkanları Manisa\'nın Sahilli ilçesinde bir araya geldi. Salihli Ziraat Odası\'nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşması, SUBİRDER Genel Başkanı Bülent Can yaptı. Can, 2017 yılında son 44 yılın en kurak yazının geçirildiğini bu kuraklığın hissedilmeme nedenlerinden birinin de sulama birlikleri olduğunu belirterek, \"Bu krizin aşılmasında emeği geçen tüm devlet büyüklerimizi, siz başkanları ve çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Ancak, eğer Türkiye\'de kuraklık hissedilmemişse bunun bir nedeni de mevcut tesislerin bugün itibariyle yüzde 86\'sını işleten sulama birlik başkanlarıdır. Sulama Birlikleri ile ilgili sürekli bir gelişme oluyor. Efendim, bir torba yasası hazırlanmış torba yasada, sulama birliklerinin devri var. Bir şekilde müdahale ediliyor. Aradan 1 yıl geçiyor tekrar bir torba yasa hazırlanmış tekrar sulama birliklerinin özelleşmesi konusu. Tekrar girişimleri oluyor tekrar vazgeçiliyor. Su hayattır. Hayatın partisi olmaz, suyun partisi olmaz. Bu suyu hep beraber tüketiyoruz\" dedi.

AKÇAY: \"İNSAN, EVLADINI İTİP KAKMAMALI\"

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ise dünyada su kaynaklarının geleceğinde tehlike çanlarının çaldığını, Türkiye\'nin de su kaynağı bakımından zengin olmadığını belirterek, sulama birliklerinin sorununun çözümü için Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'na rapor sunacaklarını anlattı. Akçay, \"Kendi kendimizi kandırmaya da gerek yok. Su kaynakları bakımından sıkıntılı ve ileride daha büyük sıkıntılar yaşamaya aday bir ülkeyiz. O zaman şimdiden tedbirimizi almak, ayağımızı yorganımıza göre uzatmak, bu kıt kaynakları en tasarruflu ve en verimli bir şekilde kullanmak zorundayız. Ortada dolaşan ve taslak olduğu ifade edilen metni de dikkate alarak biz de yeni görüşlerimizi koyup bir rapor halinde Sayın Bakan\'a takdim edeceğiz. Parlamenter diplomasinin gereğini iyi bir şekilde yürüteceğiz. Gruplar arasında diğer partilerle CHP ile iktidar partisi ile gruplarda, komisyonlarda bu konuda ortak bir yol bulacağımızı umuyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Toplantıdan görüntü

- SUBİRDER Genel Başkanı Bülent Can\'ın konuşması

- MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay\'ın konuşması

(Not: 167 MB\'lık görüntü - 3 dakika 41 saniye)

(Haber- Kamera: Ekrem ÇAĞLAR /SALİHLİ (Manisa), (DHA)



