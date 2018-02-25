DHA YURT BÜLTENİ-3

1)KARAMAN\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Şükrü Ünlü\'nün (30) memleketi Karaman\'ın Ermenek ilçesine şehit ateşi düştü. Siirt 3\'üncü Komando Tugayında görevli 8 yıllık Uzan Çavuş Şükrü Ünlü, geçici görevle gitti Zeytin Dalı Harekatı\'nın yürütüldüğü Suriye\'nin Afrin kentinde dün şehit oldu. Teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Ünlü\'nün acı haberini, Mersin\'in Anamur ilçesinde oturan ve bahçıvanlık yapan babası Osman Ünlü ve Gülseren Ünlü\'ye askeri yetkililer verdi. Acı haberin ardından ailesi memleketleri Karaman\'ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı Beldesi\'ndeki evlerine döndü. Türk bayraklarının asıldığı ev, taziyeye gelen komşuları ve yakınlarıyla dolup taştı. Bekar olan şehit Ünlü\'nün cenazesinin bugün ikindi namazının ardından düzenlenecek törenin ardından defnedilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Şehit evinin dışından detay

-Şehidin fotoğrafları

(Haber- Kamera:Alı Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA)

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2)KONYA\'DA 3 FARKLI KAZADA, 4 KİŞİ YARALANDI

KONYA\'da üç farklı noktada meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, akşam merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu\'nda köprülü üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre öndeki aracın hafif durması sonucu köprü üstündeki 8 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada, araçlardan birinde bulunan İlayda Nurullahoğlu (16) ile kardeşi Aleyna Mina Nurullahoğlu (15) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İkinci kaza sabah saatlerinde Bedir Mahallesi Çevreyolu Caddesi\'nde meydana geldi. Soner Şakirler yönetimindeki 42 DLU 57 plakalı otomobil kontrolden çıkıp, refüje çarptı, takla attıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Şakirler, ambulansla Meram Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Üçüncü kazada yine sabah saatlerinde Sancak Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi\'nde meydana geldi. Abdulkadir Fener\'in kullandığı 42 M 1825 plakalı otomobil, dönel kavşakta iken kontrolden çıkıp takla attı. Kazada yaralanan sürücü Fener, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zincirleme kazadan detay

- Diğer kazalardan detay

- Yaralının ambulansa alınması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)

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(ÖZEL)

3)ZEYTİN DALI FİGÜRLÜ SAÇ MODELİNE İLGİ

GAZİANTEP\'te erkek kuaförü Cafer Koçman (29), Suriye\'nin Afrin kentindeki teröristlere yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek amacıyla başlattığı kampanya ile isteyenlere zeytin dalı figürlü saç kesimini ücretsiz yapıyor.

Gaziantep\'te kuaförlük yapan Cafer Koçman, gönüllü müşterilerine, harekâtın adı ve simgesi olan zeytin dalı figürlü saç modelini ücretsiz yapıp, boyayla renklendiriyor. Kampanyaya destek veren çok sayıda genç, saçlarını zeytin dalı figürü yaptırdı. Operasyona destek olmak ve vatandaşların dikkatini çekmek için gönüllü olan Yusuf Yalçınkaya (10) ve Emre Özyılmaz (25), başına zeytin dalı çizdirdi. Müşterilerinden ücret almadığını belirten Cafer Koçman, \"Gaziantep\'ten Afrin operasyonuna destek için zeytin dalı saç modeli çiziyoruz. Müşterilerimize 45 dakikalık tıraş ile modeli yapıyor ve ücret almıyoruz. Ülkemiz için askerlerimizin yaptığı bu operasyonda biz sürekli olarak hatırlamak ve bir farkındalık oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Saçına zeytin fidanı çizdirmek için gelenler oluyor, biz de saçlarına zeytin dalı figürünü çiziyoruz\" dedi.

Saçına zeytin dalı çizdiren Yusuf Yalçınkaya ise \"Afrin\'de savaşan askerlerimize destek olmak için saçıma zeytin dalı çizdirdim\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Saç kesiminin yapılması

- Zeytin Dalı şeklinin verilmesi

- Cafer Koçman\'ın konuşması

- Yusuf Yalçınkaya\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MB

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4)BU İLÇEDE ÖLEN VASİYET EDİYOR, MEZAR TAŞINA SİLAH FİGÜRLERİ İŞLENİYOR

TRABZON’un Tonya ilçesinde mezar taşlarında yer alan tabanca ve tüfek figürleri dikkati çekiyor. Figürler, silah sevgisi ile tanınan vatandaşların ölümünden sonra vasiyetleri üzerine mezar taşlarına işleniyor.

Tonya ilçesinde ilginç bir gelenek günümüzde yaşatılıyor. Silah sevgisi ile bilinen ilçede vatandaşlar ölmeden önce yakınlarına mezar taşlarına tabanca ve tüfek figürleri yaptırılmasını vasiyet ediyor. Vasiyet üzerine vatandaşlar ölen yakınları için tüfek ve tabanca figürleri yer alan mezar taşları yaptırıyor. İlçede toplu mezarlıklardaki kabirlerde bulunan mezar taşları üzerindeki tabanca ve tüfek gibi figürleri yer alması dikkati çekiyor.

‘AĞABEYİMİN VASİYETİDİR’

Genç yaşta vefat eden ağabeyi Ahmet Kalyoncu’nun silah sevgisi olduğunu anlatan Hacı Salih Kalyoncu vasiyet üzerine mezar taşına tabanca figürü işlettiklerini söyledi. Kalyoncu “İlçemizde silah sevgisi çok. Benim ağabeyim genç yaşta vefat etti. Silaha çok sevgisi vardı. Onun vasiyeti üzerine mezar taşına silah figürü yaptırdık. Silaha olan sevgisinde dolayı bunu yaptırdıkö dedi.

‘BİZİM SİLAHIMIZ KALEM OLMALI’

İlçe esnaflarından Ayhan Bozoğlu, yörelerinde silah sevgisinin üst düzeyde olduğunu belirterek “Herkesin eli silah tutmalı, kullanmayı becermeli. Ancak, silah devlete has. Bizim en önemli silahımız kalem olmalı. Silaha ihtiyacımız yok, topyekûn eğitime ihtiyacımız varö diye konuştu.

‘DEDELERİMİZDEN KALAN BİR SEVGİ’

Tonyalı olan Trabzonsporlular Derneği Başkanı Mustafa Baki de ilçede kimsenin adam vurmak için silah taşımadığını dile getirerek şunları söyledi:

“Tonyalı gençler silahı sever. Dedelerimizden kalan bir sevgidir. Tonyalı her silahı beline koymaz. Silah seçer. Delikanlının silahı parabellumdur. On dörtlünün sesi, parabellumun görünüşü güzeldir. Parabellumu bilen bilir, fazla söze gerek yok. Delikanlı olan düğünde, asker gecesinde, yayla şenliklerinde kendisini gösterir. Yaylada, bir dağda silah atana, diğer dağdaki kişi silah atarak karşılık vermezse mahcup düşer. Tonyalı, adam vurmak için silah taşımaz. Silah taşımak, yürekten gelen bir sevgidir. Gençlerden bunu silemezsiniz. Genç yaşta ölenlerin bu sevdasını belirtmek için mezar taşlarına da silah resimleri yapılır.ö

‘HATIRASI ÖNEMLİDİR’

İlçe sakinlerinden 81 yaşındaki Osman Günaydın ise 60 yıldan fazla silah taşıdığını anlatarak şöyle dedi:

“1974’ten beri de ruhsatlı silahım var. Babadan kalma silahların hatırası önemlidir. Tonyalı, yemek yemez, boğazından esirger ama silahtan esirgemez. En kalitelisine sahip olmaya çalışır. Orta yaşlılar en çok silah taşıyan gruptur. Yaşlılar, yıllarca silah taşıdı, yaşları ilerleyince bu alışkanlıklarından vazgeçtiler. Bu bir sevgidirö

KADINLARDA SİLAH TAŞIYOR

Silaha olan düşkünlüğün gelenek halini aldığı Tonya ilçesinde erkekler gibi kadınlarda silah taşıyor. Kadınlar kırsalda evlerinden uzakta özellikle yaylalardaki bağ bahçe işlerine giderken tabanca ya da tüfeklerini de yanlarında bulunduruyor.

Görüntü Dökümü

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Mezar taşlarından görüntüler

Mezarlık görüntüleri

Röpler.

İlçeden görüntüler

Detaylar

HABER KAMERA: İNAN KALYONCU/DHA

