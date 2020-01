DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ŞEHİT ALİ AYDAR MEMLEKETİNE UĞURLANDI

AĞRI\'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu\'nda görevli güvenlik güçlerinin, sınır devriyesi yaparken PKK\'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan 21 yaşındaki Piyade Onbaşı Ali Aydar Ahmed-i Hani Havalimanında düzenlenen törenle memleketi olan Şanlurfa\'nın Harran ilçesine uğurlandı.

Ahmed-i Hani Havaalanına getirilen şehit Piyade Onbaşı Ali Aydar\'ın cenaze törenine Vali ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, 9\'ncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, 12\'nci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dualar okundu.Tören mangası tarafından omuzlarda taşınan Piyade Onbaşı Ali Aydar \'ın naaşı memleketine götürülmek üzere uçağa konuldu.

2)BOLU ALADAĞLAR\'DA YÜZLERCE AĞAÇ RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLDİ

BOLU Aladağlar\'da yüzlerce çam ve köknar ağacı kuvvetli rüzgar nedeniyle köklerinden sökülerek devrildi. Olayın şiddeti havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

Bolu kent merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Aladağlar\'da havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi. Eriyen kar toprağın yumuşamasına neden oldu. Ocak ayı ortalarında bölgede birkaç gün süren kuvvetli rüzgarlar oluştu. Yumuşayan toprak ve rüzgarın etkisiyle 30 bin metreküp civarında yüzlerce çam ve köknar ağacı köklerinden sökülerek devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle ormanlık alanda bazı bölgelerde kellikler oluştu. Yaşanan olayın şiddeti havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede devrik tespit çalışması yaptı. Ekipler, devrilen ağaçları çürüyüp diğer ağaçlara zarar vermemesi için bölgeden toplayarak orman satış depolarına götürdü. Ağaçların tomruk, kağıtlık odun yapılarak değerlendirileceği öğrenilirken, ağaçların yerine yeni ağaçlar dikilecek.

Yaşanan olayla ilgili bilgi veren Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, \"Aladağ İşletme Müdürlüğümüzün Alabarda ve Ardıç Orman İşletme Şeflikleri ile Seben İşletme Müdürlüğümüzün Taşlıyayla Şefliğinde oluşan ani rüzgar nedeniyle ormanlarımızda ciddi miktarda devrikler oluşmuştur. Devrik tespit çalışması yapılmakta olup, tahminen 30 bin metreküp civarında devrik oluşmuş durumdadır. Devrik ağaçların, değer kaybına uğramamaları için hızlı bir şekilde yöredeki kooperatif ve köylülere ürettirerek orman emvallerinin piyasaya arzını sağlayacağız. Devriklerin oluşturduğu boş alanlarda da en geç Sonbahar\'da yeni dikimleri gerçekleştirerek bu sahaları yeniden ağaçlandırmış olacağız. Ağaçların devrildiği alanlar traktörlerle ulaşım sağlayabileceğimiz bölgelerde. Ağaçlar, oldukları yerde 4-5-6 metre boylarında bölümlenerek traktörlerle yol kenarına getirilip, kamyonlarla orman satış depolarına taşınacak\" dedi.

3)FLAMİNGOLARDAN TABLO GİBİ MANZARA

MUĞLA\'nın Milas ilçesinde yer alan koruma altındaki Tuzla Sulak Alanı\'na gelen flamingo sayısı, 6 bini aştı. 80\'e yakın türün barındırdığı alanda görsel şölen sunan flamingoların görüntüleri, kartpostalları aratmadı. Milas\'a bağlı Boğaziçi Mahallesi sınırlarındaki Tuzla Sulak Alanı\'na kasım ayından bu yana sürüler halinde gelen flamingoların sayısı, 6 bini aştı. Besin kaynakları açısından zengin olan alanda, 80\'e yakın kuş türü konaklıyor. Kuş gözlemcileri ve vatandaşlar, bölgeyi uğrayıp başta flamingolar olmak üzere kuşların ortaya çıkardığı görsel şöleni izleyip, görüntülüyor. Flamingoların sulak alan üzerine yansıyan görüntüleri, kartpostallık manzaralar ortaya çıkartıyor.

Doğa fotoğrafları sanatçısı İbrahim Hakkı Zırh da kuşları gözlemleyeler arasında yer aldı. Flamingoların soğuk hava koşulları nedeniyle kuzeyden ve genellikle Gediz Deltası\'ndan kente gelerek nisan ayı ortalarına kadar konakladıklarını belirten Zırh, \"Sulak alan flamingoların yavruları ile birlikte hem beslenme hem barınma açısından Bafa Gölü\'nden sonra konakladıkları en doğal ortam. Bu nedenle güzellikleri ile hayran bırakan flamingoların görmek isteyenler, çevre il ve ilçelerden hafta sonlarında bölgeye akın ediyor. Biz fotoğraf sanatçıları da hafta sonları, sulak alanındaki bu güzellikleri ölümsüzleştirmek için bölgeye turlar düzenliyoruz. Bölgenin en güzel fotoğrafları buradan çıkıyor\" dedi.

4)ASGARİ ÜCRETLİ İŞÇİ YOLDA BULDUĞU PARAYI POLİSE TESLİM ETTİ

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde asgari ücretli işçi 43 yaşındaki Kamil Pektaş, sokakta zarf içinde bulduğu 8 bin 500 lira parayı polise götürdü. Polis, parasını düşüren Engin Çalışkan\'ı ve Pektaş\'ı bir araya getirerek, teslim edilmesini sağladı. Emekli inşaat mühendisi 65 yaşındaki Engin Çalışkan, geçen salı günü öğleden sonra, yapılandırdığı vergi borcu olan 8 bin 500 lirayı ödemek için Cumhuriyet Caddesi Adliye Kavşağı\'nda Vergi Dairesi Müdürlüğü\'ne gitti. Elinde tuttuğu montunun iç cebini kontrol eden ve para dolu zarfın yerinde olmadığını fark eden Çalışkan, geri dönüp geldiği güzergahı kontrol etti. Düşürdüğü parasını bulamayan Pektaş, soluğu Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi\'nde aldı. Polisle birlikte paranın düştüğü düşünülen yolda arama yapıldı, ancak 8 bin 500 lira bulunamadı.

Akşamüstü ise bir seramik firmasında asgari ücretle çalışan işçi, evli ve 3 çocuk babası Kamil Pektaş, insan ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Siteler Mahallesi Adliye Kavşağı\'nda araçtan yük indirdiği sırada, kaldırımın kenarındaki zarfı fark etti. Alıp açtığında ise içinde, iki deste para olduğunu gördü. Yükünü indiren Pektaş, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi\'ne giderek parayı polise tutanakla teslim etti. Polis, Engin Çalışkan\'ı arayarak paranın bulunduğu bilgisini verdi. Polis merkezine gelen Engin Çalışkan, parayı teslim aldı. Pektaş\'a teşekkür eden Çalışkan, ödül olarak bir miktar para vermek istedi. Pektaş, ise bunu kabul etmedi.

Şimdiye kadar haram para yemediğini söyleyen Pektaş, \"Yük indirdiğim sırada kaldırımın kenarında bir zarf gördüm. Alıp baktığımda içinde iki deste para vardı. Zarfı kapatıp işimi bitirdikten sonra polise giderek teslim ettim. Bizler, şimdiye kadar atalarımızdan, anamızdan ve babamızdan böyle gördük böyle devam ettireceğiz. Haram para hiç yemedim. Topluma saygılı olduğum için çok mutluyum\" dedi.

Parasını teslim alan Engin Çalışkan, \"Mağduriyetim karşısında hassas şekilde yaklaşarak görevini yapan emniyet güçlerimize ve paramı bulan kardeşimize çok teşekkür ederim. Polisin disiplinli çalışması ve vatandaşımızın duyarlılığı ile mutlu sonuca ulaştım. 28 yıldır Marmaris\'te ailemle yaşıyorum. Marmaris gibi doğru bir yerde yaşadığımı bir kere daha anladım. Kaybettiğim helal bir paraymış ki bana geri geldi. Böyle duyarlı vatandaşlar olduğu sürece sırtımız yere gelmez\" dedi.

Vatandaşlara kolonya ile çikolata ikram eden polisler, duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek uğurladı.

5)FETÖ ŞÜPHELİSİ ESKİ ASTSUBAY GEMİDE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, FETÖ zanlısı olarak aranan ve daha önce meslekten ihraç edilen astsubay S.S.B., sivil bir gemide çalışırken gözaltına alındı. S.S.B., soruşturmanın yürütüldüğü Sakarya\'ya gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, daha önce meslekten ihraç edilen astsubay S.S.B.\'nin, Bodrum\'da sivil bir gemide çalıştığı belirlendi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, dün (çarşamba) akşam düzenlediği operasyonla S.S.B.\'yi yakaladı. S.S.B., işlemlerinin ardından, soruşturmanın yürütüldüğü Sakarya\'ya gönderildi.

6)YALIÇİFTLİK\'TE DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ

MUĞLA\'nın Bodrum Belediyesi\'nin 4 yıl önce \"Denize en çok mavi yakışır\" sloganıyla başlattığı deniz dibi temizlik çalışmaları Yalıçiftlik Mahallesi\'yle sürdü.

Yalıçiftlik Halk Plajı\'nda, Bodrum Belediyesi dalış ekibinde görevli dalgıçlar tarafından yapılan ve yaklaşık 1 saat süren deniz dibi temizliği çalışmaları sırasında, denizden şezlong ve kano parçalarıyla ağ, şişe ve plastik eşyalardan oluşan yaklaşık 100 kilo atık çıkartıldı. Atıklar, kıyıdaki ayrıştırma işleminin ardından Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi\'ne gönderildi.

Proje kapsamında temizlik çalışmaları, 7 Şubat Çarşamba günü Güvercinlik koyunda devam edecek.

7)KAMERA ÖNÜNDE 9 BIÇAK DARBESİNE, 14 YIL HAPİS

DİYARBAKIR\'da, Nisan ayında, amcasının kızının eski erkek arkadaşı Muhammed Çakır\'ı 9 bıçak darbesi ile hayati tehlike oluşturacak şekilde bıçaklayan Cüneyt Ürkek(19), \'Kasten öldürmeye teşebbüs\' suçundan 14 yıl kadar hapis cezasına çarptırıldı. Güvenlik kamerasının önünde gerçekleşen olayda, sanık Ürkek, bir köşeye sıkıştırdığı Muhammed Çakır\'ı defalarca bıçaklarken, bazı vatandaşların müdahale etmeden olayı izlediği dikkat çekti. Görüntüde bıçaklama olayından sonra iki gencin gelerek şüpheliyi kolundan tutup götürdüğü, bu sırada da Çakır\'ın yere düştüğü görülüyor. Bıçak darbeleri sonucu yere düşen ve kan gölüne dönen kaldırımın üzerinde yaklaşık 5 dakika can çekişen Çakır, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

İddianameye göre, inşaatlarda işçi olarak çalışan 19 yaşındaki Muhammed Çakır, şüpheli Cüneyt Ürkek\'in daha önceden kaçırdığı, ancak yaşı küçük olduğu için ailesine teslim ettiği amcasının kızı ile bir süre sevgili olarak görüştü. Şüpheli Cüneyt Ürkek\'in ilişkiyi öğrendikten sonra Muhammed Çakır\'ı rahatsız ettiğini belirten savcı, mağdurun olay günü yemek yemek için ciğerciye gittiğini kaydetti. Mağdurun yemekten sonra ciğercide çalışan Cüneyt Ürkek tarafından dışarıya çıkarıldığını vurgulayan savcı, sanığın Çakır\'ı 9 bıçak darbesi ile yaraladığını kaydetti. Çevredeki vatandaşların olayı engellemeye çalıştıklarını ifade eden savcı, şüphelinin mağdura 15-20 kez bıçak salladığını vurguladı. Çakır\'ın 9 yerinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralandığını belirten savcı, ikili arasında kız meselesinden husumet bulunduğunu ve kullanılan bıçağın öldürmeye elverişli olduğunu kaydetti. İddianamede şüpheli Cüneyt Ürkek hakkında \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

\"SÖZLÜMÜ RAHATSIZ EDİYORDU\"

İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu sanık Cüneyt Ürkek\'in yargılaması Diyarbakır 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapıldı. İfadesi alınan sanık Ürkek, ruh halinin bozuk olması nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini belirterek, \"Olaydan bir yıl önce amcamın kızı ile kaçtık. Yaşının küçük olması sebebiyle, aile kararıyla evimize döndük. Mağdur, kaçma olayımızdan önce amcamın kızına gizli bir sevgi beslemiş. Olay günü çalıştığım yere geldi. Yemekten sonra dışarı çıkmamı ima etti. Aramızda laf atışması oldu. Bana ve sözlüme ağır sözler kullandı. Bunun üzerine kontrolümü kaybettim ve bıçakladım.\"dedi.

\"ÖLDÜĞÜMÜ DÜŞÜNEREK BENİ BIRAKTI\"

Mağdur M.Ç. ise, sanığın doğruyu söylemediğini belirterek, \"Amcasının kızı ile arkadaştık. Geçen sene yaz aylarında aramızda ilişki başladı. Ben onunla görüşürken, sanığın kendisini rahatsız ettiğini söylüyordu. Geçen sene, amcasının kızını zorla kaçırdığını duydum. Telefonla arayıp, beni öldüreceğini söyledi. Sanığın ciğercide çalıştığını bilmeden yemek yemeye gittim. Yemek yedikten sonra ciğerciden çıkıp, 10-15 metre ilerledim. Elinde bıçakla arkamdan geldi ve direk beni bıçakladı. Vücudumdaki bütün bıçak darbeleri sırtımda ve kalçamdadır. Bana vururken nefesim kesildi. Kendimden geçtikten sonra olduğum yere düştüm. Öldüğümü düşünerek beni bıraktı. Yere düştükten sonra 3 bıçak daha vurdu\"dedi.

14 YIL HAPİS VE SUÇ DUYURUSU

Kararını açıklayan mahkeme sanık Cengiz Ürkek\'i \'Kasten öldürmeşe teşebbüs\' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın pişmanlık duymayışı nedeniyle cezasında indirim yapmayan mahkeme, Ürkek\'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, sanık Cüneyt Ürkek\'in amcasının kızını kaçırdığına dair ifadesi üzerine \"Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma\" ve \"Cinsel istismar\" suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına da karar verdi. Gerekçeli kararda, sanığın amcasının kızı ile ilişkisi olduğunu öğrendiği Muhammed Kaçar\'ı kıskandığı belirtilirken, kastının öldürmeye dönük olduğu ifade edildi. Mağdurdan sanığa yönelen haksız tahrik sayılabilecek bir söz veya davranış tespit edilemediği belirtilen kararda, sanığın sevdiği kız ile müşteki arasında yaşanan gönül ilişkisinden rahatsız olduğu vurgulandı.

GÖRÜNTÜLERDE, DAKİKALARCA CAN ÇEKİŞİYOR

Cüneyt Ürkek\'in Muhammed Çakır\'ı bıçaklaması olayı çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Dava dosyasına giren görüntülerde, Çakır\'ı bir köşeye sıkıştıran sanık Ürkek, elindeki bıçağı defalarca vücuduna sapladığı, çevredeki vatandaşların izlediği bıçaklama olayını, caddeden geçen iki genç engellemeye çalıştığı görüldü. Çakır\'ı bıçaklamaya devam eden sanığı kolundan tutup engelleyen iki genç, daha sonra sanığı uzaklaştırmak istedi. Cüneyt Ürkek ise gençlerin kolunu tutması üzerine can çekişen Çakır\'a kafa atarak, tokat vurup olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşların bakışları arasında kaldırıma yığılan Çakır, aşırı kan kaybederken, yaklaşık 5 dakika yerde can çekişti. Bu sırada olay yerine özel harekat polislerini geldiği görülürken, kaldırımda yoğun kan birikintisi dikkat çekti. Çevredeki vatandaşların yarasına tampon yaptığı Çakır, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

