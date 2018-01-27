DHA YURT BÜLTENİ-3

1)2 \'SKORSKY\' HELİKOPTER SINIRI GEÇTİ

HATAY\'ın Hassa ilçesinde,2 \'Skorsky\' ve 1 askeri askeri helikopter, sınırı geçti.

Sabah erken saatlerde ilçe üzerinden uçan hekilopterin tam teçhizatlı oldukları görüldü. Helikopterler daha sonra sınırı geçerek gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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- Helikopterlerin sınır hattından geçişi

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/HATAY,(HASSA),(DHA)-

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2)MİNİK ZEYNEP YAPAY İSKELETLE YATAK YARALARINDAN KURTULACAK

ANTALYA\'da baba Hamdi Keleş, belden aşağısı felçli doğan hidrosefali hastası (beyinde su toplanması) kızı 4 yaşındaki Zeynep Ayşe\'nin daha kaliteli yaşamasını sağlamak amacıyla doktorların önerdiği \'yapay iskeleti\' almak için çabalıyor. 15 bin liraya ithal edilen bu ürünün fuarlarda teşhir edilenini 8 bin liraya bulan Keleş, hayırseverlerden söz konusu cihazın alınmasını istediğini söyledi. Hamdi-Tuba Keleş çiftinin üçüncü çocukları Zeynep Ayşe\'nin sıkıntılı yaşamı doğumuyla başladı. Zeynep Ayşe, felçli dünyaya geldikten 4 saat sonra aynı anda beyin, kalp ve bel ameliyatı oldu. Doktorların çok fazla yaşama ihtimali vermediği Zeynep 4 yaşına ulaştı ancak sıkıntıları bitmedi. Sadece sütle beslenebilen Zeynep, sürekli yatağa bağlı olduğu için yatak yaraları baş gösterdi. Doktorlar, bunu engellemek için aileye, kan dolaşımını hızlandıran \'yapay iskelet\' önerdi. Yaklaşık 15 bin liraya yurt dışından getirtilen vücuda giyilebilen ve hastanın ayakta durup yürümesine yardımcı olan cihazın fuarlarda teşhirini bulan Hamdi Keleş, firmayla 8 bin lira bedelle anlaştı. Bu paranın yaklaşık 5 bin lirasını toparlayan Keleş, cihazı alabilmek için hayırseverlerden geri kalan miktarı hesabına değil, cihazı veren firmaya vermesini istedi.

UYGUN FİYATLI TEŞHİR ÜRÜNÜNÜ ALACAK

Yaşadığı evin kira olduğunu dile getiren Keleş, kızı Zeynep\'in masrafları, okula giden 2 çocuğunun giderlerini ancak karşılayabildiğini aktardı. Geçim sıkıntısı yaşamadıklarını kaydeden Hamdi Keleş, ancak bu cihazı almak için yeteri kadar paraları olmadığını anlattı. Keleş, \"5 bin lira denkleştirdik. Geri kalan miktarı bir an önce bulmamız lazım. Sadece bir tane olan bu teşhir ürününü kısa sürede alamazsak daha büyük sıkıntı yaşayabiliriz. Eşimin de beyninde ödem var, tedavi olması gerekiyor ama Zeynep\'e bakabilmek için tedaviden vazgeçti\" dedi.

YAPAY İSKELET ZEYNEP\'İN YATAK YARALARINI ÖNLEYECEK

Kızının henüz hiç konuşamadığını dile getiren Hamdi Keleş, benzeri hastalığı olanların fazla yaşamadığını söyledi. Tek amaçlarının Zeynep\'in geri kalan ömründe acı ve sıkıntı çekmesini önlemek olduğunu dile getiren Keleş, doktorların önerisiyle sadece süt içebildiği için hiçbir yiyeceğin tadını bilmemesinin kendilerini üzdüğünü anlattı. Keleş, \"Doktorlar, Zeynep sürekli yattığı ve sadece ellerini hareket ettirebildiği için bir süre sonra sırt bölgesinde yaralar oluşacağını söyledi. Kan dolaşımını hızlandırarak bu yaraları önlemek için yapay iskelet şeklindeki cihaz önerildi. İlerleyen yaşlarında o cihazla birlikte yürüyebilirmiş\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Baba Hamdi Keleş ve kızı Zeynep ile birlikte görüntüsü

-RÖP: Hamdi Keleş ( Baba )

-Minik Zeynep\'in görüntüsü

410 MB /// 03.44

Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,(DHA)

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3)18 YAŞINDA, 63 SUÇTAN KAYDI BULUNAN SANIĞA 6 YIL 8 AY HAPİS

KONYA\'da \'gasp, hırsızlık ve adam yaralama\' suçlarından 63 kaydı bulunan, tutuklandıktan sonra mahkeme için getirildiği adliyenin bahçesinden kaçan Bayram Dağ (18), firardan sonra da bir kişinin cep telefonunu gasp etti. Polis tarafından yakalanan Dağ, karıştığı gasp olaylarından biri için yargılandığı davada, \'nitelikli yağma\' suçundan önce 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçu işlediği tarihte 17 yaşında olması nedeniyle ve mahkemedeki iyi halinden dolayı sanığın cezası 6 yıl 8 aya indirildi. Son sözü sorulan Bayram Dağ, \"Suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum\" dedi.\'Gasp, hırsızlık ve yağma\' suçlarından 63 kaydı bulunan Bayram Dağ, geçen yıl 22 Haziran\'da, tutuklu bulunduğu cezaevinden, işlediği suçlardan birinin duruşması için jandarma tarafından mahkemeye getirildi. Elleri kelepçeli olan Dağ, adliyenin bahçesinde firar etti.

FİRARDAYKEN DE SUÇ İŞLEDİ

Bayram Dağ, firar ettikten 2 gün sonra merkez Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi\'nde Suriye uyruklu Ahmed Hadi Menefihi\'nin cep telefonu bıçak zoruyla gasbetti. Dağ, bu olaydan bir gün sonra bir parkta polis tarafından yakalandı. Yakalandıktan sonra kendisini görüntüleyen gazetecilere, \"Ne var? Sanki adam öldürdük. Her şeye gasp diyorsunuz\" diyen Bayram Dağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

\'SUÇSUZUM\'

Sanık Bayram Dağ, gasp suçlarından biri için yargılandığı Konya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'nitelikli yağma\'dan önce 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın suçu işlediği tarihte 17 yaşında olması ve mahkemedeki iyi hali nedeniyle cezayı 6 yıl 8 aya indirildi. Son sözü sorulan Dağ ise suçsuz olduğunu ileri sürerek, \"Suçlamaları kabul etmiyorum\" dedi. Bayram Dağ\'ın diğer suçlarla ilgili yargılanmasına devam edildiği belirtildi.

Görüntü dökümü:

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- Şüphelinin adliyeye çıkartılması

- Şüphelinin karıştığı bıçaklı kavganın güvenlik kamera görüntüsü

- Adliyeden detay

(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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4)ALTI HAMAM ÜSTÜ TÜRBE

ISPARTA Aliköy\'de yaklaşık 700 yıl önce yaşamış Hatıp Dede, şehre hamama giden kızını hor gören kadınlara inat evinin alt katına hamam yaptı. Horasan erenlerinden olduğuna inanılan Hatıp Dede ile ailesinin mezarının da bulunduğu iki katlı evi ve altındaki hamam, günümüzde türbe işlevi görüyor. Köyde yeni evlenen çiftlerin mutlu bir evlilik için abdest alıp dua ettiği Hatıp Dede Türbesi, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Isparta\'da merkeze bağlı Aliköy\'ün hemen girişinde Hatıp Dede Türbesi\'nin altındaki 700 yıllık tarihi hamam hikayesiyle ilgi çekiyor. Rivayete göre Aliköy\'de her harman ve hasat dönemi köyün kadınları gelenekleri gereği şehre hamama giderlermişler. Hatıp Dede\'nin kızı da hamama gelmiş. Ancak şehrin kadınları kızı köylü diye hor görüp yıkanmasını istememiş. Bunun üzerine köye dönen kız, başından geçenleri babasına anlatmış. Hatıp Dede kızını dinledikten sonra, \"Üzülme sen kızım, ben senin için hamam yaparım\" demiş. Ve bütün köyü toplamış bir gecede Aliköy\'de yaşadıkları evin altına hamam yapmışlar. Hamamın yapıldığından habersiz köylüler ise gördükleri karşısında çok şaşırmış.

Yıllar sonra Hatıp Dede ve ailesi vefat etmiş. Köylüler Hatıp Dede\'nin ve ailesinin mezarını da evlerinin içine yapmış. Bugün üzerinde Hatıp Dede Türbesi yazılı ev, altında da kızı için yapılan 700 yıllık tarihi hamamla sapa sağlam ayakta duruyor.

\'KÖYÜMÜZDE KOLAY KOLAY BOŞANMA OLMAZ\'

Aliköy\'deki Alevi dedesi Hatıp Aksu, Horasan erenlerinden olduğuna inanılan Hatıp Dede\'nin ve türbenin hikayesini şöyle anlattı:

\"Hatıp Dede\'nin kerameti, evlilik üzerine olduğu bilinir. Kavga eden aileler burada barışır. Buraya Türkiye\'nin her yerinden yabancılar gelir. Dua eder, dilek ve temennide bulunurlar. Evlilikleri düzelenler de döner kurban keser. Bizim köyümüzde de kolay kolay boşanma olmaz. Pirimizin kızının şehirde hor görülmesi üzerine burada türbenin altında bulunan tarihi hamam da bir gecede köylü tarafından yapılmıştır. Köyümüzde evlenen her çift bu hamama gelir, abdest alır ardından türbede dua eder. Bu türbede abdest alıp dua eden tüm çiftler mutlu mesut evlilik sürmektedirler.\"

Görüntü dökümü

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- Türbe dış plan

- Türbe iç plan

- Hamam detaylar

- Hatıp Aksu röportaj

- Genel görüntüler

- DHA Muhabiri Mehmet Erçakır\'ın anonsları

(HABER- KAMERA: Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, (DHA)

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5)MAÇKA\'DA, 100\'ÜNCÜ YIL PARKI\'NA DÜĞÜN SALONU PROJESİNE TEPKİ

TRABZON\'un Maçka ilçesinde, 2003 yılında meydana gelen ve 62\'si İspanyol askeri 75 kişinin ölümü ile sonuçlanan uçak kazası anısına dikilen İspanyol Anıtı ile Atatürk heykelinin yer aldığı 100\'üncü Yıl Parkı\'na düğün salonu yapılması kararı, tartışmalara neden oldu. Parkta anıtların taşınacağını ve asırlık ağaçların söküleceğini öne süren bir grup, tepki gösterdikleri projeyi yargıya taşımaya hazırlanıyor. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, tepkilerin yersiz olduğunu söyleyerek, \"Anıtlar kesinlikle yerinde kalacak. 4 dönümlük parkı 50 dönümlük park haline dönüştüreceğizö dedi.

Maçka ilçesi girişinde yer alan 100. Yıl Parkı\'na, Maçka ilçe belediyesince özel bir şirkete ihaleyle kiralanarak alana düğün salonu ve yöresel ürünlerin sergileneceği işletmelerin kurulması projesi tartışmalara neden oldu. İlçede, 2003 yılında meydana gelen ve 62\'si İspanyol askeri 75 kişinin ölümü ile sonuçlanan uçak kazası anısına dikilen İspanyol ile Atatürk anıtlarının yer aldığı parkta yapılacak olan yeni düzenleme ile çevrede yeşilin yok edileceğini ve anıtların kaldırılacağını öne süren bazı yöre sakinleri projeye tepki gösterdi.

AĞAÇLAR KESİLDİ İDDASI

Projenin yapılacağı bahse konu parkta toplanan ilçeli bazı vatandaşlar, amaçlarının ilçe halkının toplumsal menfaatini korumak olduğunu söyledi, proje çalışmalarının bir an önce durdurulmasını istedi. Projeye tepki gösteren Av.Nihan Göktürk Solak, projeyle parkın ranta dönüştürüldüğünü iddia ederek şunları söyledi:

\"Maçka\'nın Atatürk parkı olarak kullanılan bu alanda Maçka halkı hep birlikte oturup,mesire alanı olarak kullandığı ,anılarının yer aldığı ve burada eğlencelerin düzenlendiği çok güzel bir yeşil alandı.Ancak Maçka Belediyesi tarafından burası bir rant alanına çevrilmiş durumda. Yaklaşık 20\'nin üzerinde dev çınarlar kesilmiş ve yok edilmeye çalışılmıştır.Aynı zamanda bu alanda bulunan Atatürk püstümüzde var. Büstünde buradan taşınması düşünülüyor ilçenin başka bir yerinde büst bulunmamaktadır.Bizim amacımız Maçka\'da ranta çevrilen bütün yeşil alanlar, taş ocaklarına ve HES\'lere verildiği gibi Atatürk Parkı\'nın bulunduğu alanda da düğün salonu yapılarak tahrip edilmek istenmektedirö

\'ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ\'

Projeyle yapılmak istenen alanın tahrip ve talan edileceğine işaret eden Solak şöyle konuştu:

\"Bu alan bu projeyle adeta betonlaştırılmak istenmektedir. Biz bu betonlaşmaya karşı, her türlü mücadeleyi vermek üzere bütün eylemlerimize başlıyoruz. Aynı zamanda bu alanın düğün salonu olmaması ve eski şekliyle kullanıma devam edilmesi için de yargı sürecini başlataçağız. Mevcut alan aynı zamanda İspanyol Anıtı\'nın bulunduğu ve Maçkalıların manevi değer taşıyan bir alandır. Kesinlikle buranın tahrip ve talan edilmesine müsaade etmeyeceğizö

Avukat Solak, ileryen günlerde projenin iptal edilmesine ilişkin hukuki yollara başlayacaklarını da kaydetti.

İLÇE BAŞKANI PROJEYİ SAVUNDU

AK Parti\'li Maçka İlçe Belediye Başkanı Koray Koçhan ise projeyle ilgili açıklamada bulundu, tepkilere yanıt verdi. Başkan Koçhan, projeyle anıtların kaldırılmayacağını, mevcut parkın genişletileceğini ve bu alanda sosyal donatı alanların oluşturulmasını planladıklarını ifade etti. Koçhan, parkta yer alan anıtların kesinlikle kaldırılmayacağını belirterek şöyle konuştu:

\"Gelişen ve hızla büyüyen bir dünyada yaşıyoruz parklarımız yıllara göre ihtiyaçlara göre değişmesi gereken yerlerdir çünkü insanların yaşadığı insanların hayatını etkileyen yerlerdir. Maçka\'nın girişindeki 4 dönüm araziye sahip parkın adı özellikle söylüyorum 100.Yıl parkıdır parantez içinde söylüyorum Atatürk parkı değildir. Bu parkta 20\'ye yakın ağacın kesildiğini söyledikleri zaman ben üzüldüm. Sadece 4 tane ağacın yeri değişti, bir tanesi Ihlamur, bir tanesi ceviz ağacı, 2 tanesi de ladin ağacıdır. Maçka\'da bir tane bile çınar ağacı yoktur. Üzüldüğüm şey şu: Maçka\'da birileri birşeyler yapmak isterken, bir çivi çakarken vatandaşa hizmet etmek isterken birileri de \'Sadece siyaset olsun\' diye engel olmaları bizleri üzüyor. Daha çok üzüldüğüm husus ise Atatürk Anıtı\'nın ve İspanyol askerlerinin anıtlarının yıkılarak kaldırılacağı, çok üzücü ve çok büyük bir yalanö

\'4 DÖNÜMÜ 50 DÖNÜME DÖNÜŞTÜRECEĞİZ\'

Başkan Koçhan, yapılacak olan çalışmalarla 4 dönümlük alanda yer alan parkın 50 dönüme dönüştürüleceğinin altını çizerek şöyle dedi:

\"1980 yılında yapılmış 38 yıllık olan ve hiçbir bakımı yapılmamış olan Atatürk Anıtı\'nı yeni park düzenlememizle beraber yenileyeceğiz. Arkadaşlar basın açıklaması yaparken bize gelip \'Burada ne yapacaksınız\' diye dahi sormadılar. Aramızda bir fark var, onlar sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün adını kullanıyor, biz ise onun muhasır medeniyet seviyesi için çalışan bir partinin mensuplarıyız. Bu parkta sanki \'Düğün salonu yokmuşta, biz orada yeni bir düğün salonu yapıyormuşuz\' gibi bir algı var. Bu çok yanlıştır. Parkta düğün salonu mevcuttur. Deveye sormuşlar \'Neren eğri\' diye, \'Nerem doğru ki\' demiş. Yapmış oldukları açıklamanında bir doğru tarafını göremedim. 4 dönümlük parkı 50 dönümlük park haline dönüştüreceğizö

Görüntü Dökümü

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-Parkta vatandaşların tepkisi

-Avukat Nihan Göktürk açıklama

-Park ve çevresinden görüntüler

-İlçe Belediye başkanı Koçhan açıklama

-İlçeden genel detaylar

(Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-TRABZON/DHA

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