DHA YURT BÜLTENİ-3

1)\'ZEYTİN DALI HAREKATI\' 7\'NCİ GÜNÜNDE; MEHMETÇİK AFRİN\'E İLERLİYOR

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ\'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 7\'nci gününe girdi. Yoğun yağış ve sis nedeniyle adım adım Afrin\'e doğru ilerleyen TSK ve ÖSO birliklerine uçaklar da gece boyunca mevzileri vurarak destek sağladı. TSK, operasyonda bugüne kadar 343 teröristin etkisiz hala getirildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı\'nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu\'nun Harekat Merkezi\'ni ziyaret ettiği Hatay ve Kilis\'te gece boyunca aralıklarla top atışları duyuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraberindeki heyetin ziyareti sırasında Reyhanlı hava sahasında uçak ATAK helikopterlerinin de herhangi bir saldırıya karşı önleme görevi yaptığı ortaya çıktı. Türkiye\'nin farklı kentlerindeki birliklerden de Hatay ve Kilis\'e asker sevk edildi. Kilis\'in Öncüpınar Sınır Kapısı ile Hatay\'ın Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinden de Afrin\'e doğru ilerleyen birliklere ikmal desteği verildi. Harekâtın 7\'inci gününde Burseya Dağı\'nın kontrolünü büyük ölçüde sağlayan ve yeni hedef olarak Kilis ve Hatay\'a roket atışı yapılan Bafelyum Tepesi\'ne doğru ilerleyen TSK ve ÖSO birlikleri yoğun yağış, sis ve çamur yüzünden adım adım harekat ediyor.

343 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Afrin kırsalında bubi tuzakları, mayın ve ateş baskısına karşın sıfırı zayiatla \'7 kıyıbaşı\' oluşturarak Harp literatürüne giren TSK\'dan son durumla ilgili bir açıklama yapıldı. TSK\'dan yapılan açıklama şu bilgiler verildi:

\"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye\'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00\'den itibaren \'Zeytin Dalı Harekâtı\' başlatılmıştır. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK\'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51\'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye\'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 23 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.\"

MEHMETÇİĞE 1 TIR DOLUSU ELMA VE CEVİZ GİTTİ

Öte yandan Adana\'nın Pozantı ilçesindeki şehit olan polis memuru Erhan Konuk\'un babası Fehmi Konuk ile birçok vatandaş, bahçelerinden topladıkları kasa kasa elma ve cevizleri Afrin\'e çıkarma yapan Türk askerine gönderdi. Bir TIR dolusu elma ve ceviz, düzenlenen törenle Hatay\'a gönderildi. Ayrıca Pozantı\'daki Hatay Su A.Ş. de 4 TIR dolusu su gönderdi. Pozantı Kaymakamı Taner Tengir, yardımların bugün Reyhanlı sınırına ulaşmasını beklediklerini söyledi.

(Hasan KIRMIZITAŞ- Murat KİBRİTOĞLU- Taylan YILDIRIM- Çağlar ÖZTÜRK- İbrahim MAŞE-Ramazan ÇELİK- Ferhat DERVİŞOĞLU- Reşit ÇELEBİOĞLU- Mücahit YOLCU- Can EROK- Faruk KAHRAMAN- Eser PAZARBAŞI- Güven USTA- Mustafa TURAPOĞLU- Burak EMEK- Erhan TEKTEN- Hasan DÖNMEZ- Onur Can BULAT/ HATAY, KİLİS, (DHA) -

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2)APARTMAN YÖNETİCİSİ KOMŞULARA ATEŞ AÇTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI



BURSA\'nın Mudanya ilçesinde, apartman yöneticisi Hacı M.K., köpeğinin havlayarak, çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle tartıştığı bina sakini Hilmi Şen ile damadı Ali Çelik\'i tabancasıyla vurdu. Şen ve Çelik, yaşamını yitirirken, kurşunun isabet ettiği 1 apartman sakini de yaralandı. Olay, dün gece saatlerinde, Güzelyalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Apartman yöneticisi Hacı M.K. (38), iddiaya göre, havlayan köpeğinin çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle bina sakinlerinden Hilmi Şen (55) ve damadı Ali Çelik (33) ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken, Hacı M.K., yanında taşıdığı tabancasıyla Şen ve Çelik\'i ateş açarak, yaraladı. Bu sırada, olay yerinde bulunan apartman sakini H.U. da açılan ateşle yaralandı. Yaralılar, komşuların ihbarıyla mahalleye gelen sağlık ekipleri tarafından özel hastane ile Mudanya Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hilmi Şen (55) ile damadı Ali Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. H.U.\'nun da hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.Apartman yöneticisi Hacı M.K. ise olayın ardından Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) -

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3)DOĞU\'DA 650 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Doğu Anadolu Bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 430\'u Erzurum\'da olmak üzere toplam 650 yerleşim biriminin merkezlerle olan bağlantısı kesildi. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava dalgasının etkisi altına giren Doğu\'da üç gündür aralıklarla yağan kar hayatı

olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle bir çok kaza meydana geldi. Yoğun kar yağışı köy ve mahallelerin yollarını da kapattı. Erzurum\'da kar ve tipi nedeniyle 461, Erzincan\'da 172 ve Kars\'ta 17 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Özel İdare ekipleri, karın geçit vermediği yerleşim birimlerini açmak için aralıksız çalışıyor.

Öte yandan Erzurumlu internet fenomeni Arif Arifoğulları Erzurum\'un Aşkale ilçesine bağlı Tepebaşı mevkiinde tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Karayolları 121\'nci şube ekipleri tarafından yapılan yol açma çalışması ile kurtarılan fenomen söylediği, \"Kar yağar bardan bardan\" türküsünü ekiplere armağan etti.

Görüntü Dökümü

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-Erzurum yazılı tabeladan detay

-Havuzbaşı Atatürk büstünden detay

-Yolda yürüyen vatandaşlar

-Belediye ekiplerinin kaldırımları tuzlama çalışması

-İnternet fenomeni Arif Arifoğullarının türkü söylemesi

-Erzincan-Erzurum karayolunda kar temizleme çalışması

-Karayolları ekiplerinin çalışması

-Kar temizleme çalışması

-Gece karayolları ekiplerinin kar temizleme çalışması

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

(03.24-384 MB)

(01.54 -214 MB)

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4)ÜRETİCİLER SERALARDA DON NÖBETİ TUTTU

Antalya\'nın Kumluca ilçesinde hava sıcaklığının 4 dereceye düşmesi üzerine örtü altı sebze üretimi yapan çiftçiler, ürünlerin soğuktan etkilenmemesi için gece \'don\' nöbetine başladı. Üreticiler, seralarda soba yakarak ısıyı 5 derecenin üzerinde tutmaya çalıştı.

Kumluca\'da hava sıcaklığının 4 dereceye düşmesi nedeniyle üreticiler seralarda don nöbeti tutuyor. Örtüaltı sebze üretimi yapan üreticiler, seralarda sıcaklığın düşmemesi, ürünlerin zarar görmemesi için çaba gösterdi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi\'nden zirai don uyarısı yapılması üzerine gün içinde hazırlık yapan üreticiler, odunları seraların içindeki sobaların yanına taşıdı. Hava sıcaklığının 3- 4 derecelere düşmesiyle beraber sobalardaki odunlar çıra yardımıyla tutuşturulup yakıldı. Saat başı dereceleri kontrol eden üreticiler, ısıyı 5 derecenin üzerinde tutmaya çalıştı.

SOBA YAKMAZLARSA ÜRÜNLER ZARAR GÖRÜYOR

Biber serası bulunan üreticilerden Hasan Ali Acar, serada ısının düşmesiyle ürünün zarar göreceğini, bunu önlemek için nöbet tuttuklarını söyledi.

İsmet Gezeyiş ise \"Kışın soğuk yazın da aşırı sıcak nedeniyle zorluk çekiyoruz. Odun maliyetli. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Normalde hava sıcaklığı 7 derece düştüğünde soba yakmamız gerekiyor. Ama odun maliyetini azaltmak için sıcaklığın 3 veya 4 dereceye düşmesini bekliyoruz. Isının 3 derecenin altına düşünce verim kaybı yaşatır. Odun ve elektrik pahalı. Saat başı sobaları kontrol etmemiz gerekiyor. Soba sönerse ürünler üşür ve şoka girer\" dedi.

ÇİÇEKLER ZARAR GÖRMEMELİ

Üreticilerden Mehmet Acar da \"Isı 3- 4 derecenin altına düştüğünde çiçekler zarar görür. Ürün kaybı yaşarız. Kökler zarar görür. Sabaha kadar sobaların başında nöbet tutuyoruz. Odun çekmek ayrı bir dert. Hava soğuk, ellerimiz acıyor. Soba yaktığımız zaman maliyetler artıyor\" dedi.

METEOROLOJİDEN DON UYARISI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinde yapılan açıklama da ise zirai faaliyetlerin devam ettiği Antalya\'nın sahil kesimlerinde bu gece de zirai don riski olduğu bildirildi.

Açıklamada, zirai don riski nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Görüntü dökümü

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-Üreticilerin dereceyi kontrol etmesi

-Üreticinin sobaya odun koymayı ve yakması

-Üreticilerle röp.

Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), (DHA)

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5)İSTANBUL\'DA ÇALINAN 1 MİLYON DOLARLIK ZÜMRÜT TAKI MERSİN\'DE ELE GEÇİRİLDİ

Mersin\'de polis, 2 yıl önce İstanbul\'da Lübnanlı S.N.\'nin 1 milyon dolar değerindeki zümrüt takısını çaldıkları iddiasıyla 5 kişiyi gözaltına aldı. Ele geçirilen takı da sahibine teslim edilecek.

Lübnan vatandaşı S.N., iddiaya göre 2016\'da telefonla anlaştığı E.A.\'ya zümrüt takıyı satmak için İstanbul\'a geldi. Bir otelde sahibinin elindeki zümrüt takıya bakan E.A, hızla elinden alarak kayıplara karıştı. İhbar üserine harekete geçen polis, E.A.\'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde zümrütü Mersin\'de bir arkadaşına verdiğini söyleyen zanlı, cezaevinden çıkana kadar değerli taşın onda kalacağını itiraf etti.

SATIŞ ANINDA YAKALANDILAR

Bunun üzerine Mersin polisi, kimliği belirlenen şüpheliyi izlemeye aldı. Uzun süre takip çalışması yapan polisler, şüphelinin zümrüdü satacağı bilgisine ulaştı. Satış işlemi yapılırken operasyon düzenleyen polis, 5 kişiyi yakalarken piyasa değeri 1 milyon lira olan zümrüt takıyı da ele geçirdi. Gözaltına alınan M.S.A., M.B., T.Ç., C.G. ve N.M., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zümrüt takının önümüzdeki hafta Türkiye\'ye gelecek Lübnanlı sahibine teslim edileceği öğrenildi.

Görüntü dökümü

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- Zümrüt taşı masada

- Zümrüt taşı polislerin elinde

- Yakın plan görüntüsü

- Zanlılar emniyetten çıkarken

- Polislerin arasında götürülürken

- Polis aracına bindirilirken

- Polis aracı giderken

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)

(02\'55\" - 178.84MB)

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6)ESKİ EŞYALARI EVİNDEKİ KÜÇÜK MÜZEDE SERGİLİYOR

Isparta\'nın Gelendost ilçesinde oturan İsmail Ertunç, dededen kalma eşyaların yok olmaması amacıyla 15 yıl önce başladığı işi evinin altında oluşturduğu küçük bir müzeye dönüştürdü. Bugüne kadar 350 parça eski eşya toplayan Ertunç, \"Bu küçük müze diyebileceğim oda herkese açık. Burayı çok sayıda insan ziyaret etti\" dedi.

Gelendost\'a bağlı Yaka Köyü\'nün belde olduğu dönemlerde belediyede yazı işleri müdürü olarak görev yapan, belediyenin kapatılmasının ardından da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nde araştırmacı olarak çalışmaya başlayan İsmail Ertunç (50), 15 yıl önce dededen kalma eşyaların yok olup gitmemesi için evinin zemin katındaki tek odada toplamaya başladı. Daha sonra çevresindekilerden de eski eşyaları alan İsmail Ertunç, bugüne kadar aralarında santralli telefon, eski dikiş makinesi, tüfek, bıçak, tarım aletleri, mutfak eşyaları, kıyafetler, eski motosiklet, ahşap kağnı ve kilim dokuma tezgahı gibi yaklaşık 350 parçayı bir araya getirdi.

\'350 PARÇA ÜRÜNE ULAŞTIM\'

İsmail Ertunç, \"Dededen kalma bazı ürünlerin yok olup gitmemesi için, onları korumak amacıyla bu mekanı hazırladım. Sonraları gezdiğim yerlerde karşıma çıkan şeyler beni cezbetmeye başladı. İnsanların atacakları eşyaları küçük paralar vererek almaya başladım. Çevremdeki insanlar da bu çabama katkıda bulunmak için ellerindeki eşyaları bana hediye etmeye başladı. Böylece 350 parça ürüne ulaştım\" dedi.

\'ÇOK SAYIDA İNSAN ZİYARET ETTİ\'

İnsanların kullanmadıkları, atadan kalma eşyaları yok olup gitmesindense oluşturduğu küçük müzede yaşatılmasını istediğini aktaran İsmail Ertunç, \"Ben de bağışlanan bu eşyaları bağış yapan kişilerin isimleri ve bağışladıkları tarihiyle birlikte etiketleyip sergiliyorum. Bu küçük müze diyebileceğim oda herkese açık. Burayı çok sayıda insan ziyaret etti. İlçedeki yöneticiler, kurum müdürleri, il merkezinden bazı kurum yöneticileri geldi. Öğretmenler öğrencileri buraya getirip gezdiriyor. Burada çocuklar hayatımızda şimdi olmayan eşyaları görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Hatta geçen yıl 17 Eylül\'de ilçemize Miryokefalon Zaferi\'nin yıldönümünde gelen üniversitelerden hocalar da burayı ziyaret etti\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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- Evde sergilenen eski eşyalardan

- Tüfekler

- Lambalar

- Plak

- Tarım araçları

- detaylar

- Halı tesgazı

Haber- Kamera: Tamer ERDEM/ISPARTA, (DHA)

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7)KARADENİZ AKSANLI DUBLAJLAR SOSYAL MEDYAYI SALLIYOR

Trabzon\'da müzisyen ve üniversite öğrencisi Oğuzhan Uzun, bazı çizgi filmlere, ünlü futbolcu ve sinema aktörlerine Karadeniz\'e özgü yöresel aksanla yaptığı dublaj videoları izleyenleri kahkahaya boğuyor. Uzun\'un yöre şivesiyle seslendirerek paylaştığı görüntüler serisi sosyal medyada da büyük beğeni topladı, binlerce kişi tarafından ise gülümsenerek izlendi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makine Teknik Bölümü öğrencisi ve müzisyen Oğuzhan Uzun, bir akrabasının yöre aksanıyla konuşmasından esinlenerek bazı çizgi film, ünlü futbolcu ve sinema aktörlerinin de yer aldığı video görüntüler üzerinde yöre şivesiyle dublaj yapmaya karar verdi. Kendine özgü yöresel aksanı kullanan Uzun, yöre şivesiyle seslendirerek paylaştığı görüntüler serisi sosyal medyada başta olmak üzere birçok video sitelerinde büyük beğeni topladı, binlerce takipçi tarafından izlendi.

AMACI İNSANLARI GÜLÜMSETMEK

Dublaj yaptığı görüntülerin izleyenleri gülümsetmesi ve binlerce kişi tarafından beğeni alması üzerine çalışmalarını daha da artıran Uzun, tek amacının insanlara mutluluk vermek, onları gülümsetmek ve moral bulmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Uzun, insanların moral bulmasını sağlamak amacıyla yöre şivesi kullanarak dublaj yapma hikâyesini DHA\'ya anlattı. İlk dublajını dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo\'ya yaptığını belirten Uzun \"Önceleri arkadaşlar arasında bu tür mizahlar yapıyorduk. Çarşıbaşı\'lıyım, bu ses tonu amcama aittir. Ondan esinlenerek bu tür çalışma ortaya çıktı. Aramızda \'Bu taklidi neden videoya dökmeyelim\' şeklinde fikir çıktı. Hatta fındık sezonuydu bu konuda bir çekim oldu. İlk Ronaldo\'ya yaptım dublajımı. Baya bir beğeni aldı. Sonra çok talep geldi. Çizgi film, sinema aksiyon sahneleri üzerinde dizayn edip seslendirmem oldu\" dedi.

\'BU YÖRE BİZ EĞİTİM YUVASI\'

Yöre aksanlı görüntülere çok olumlu tepkiler aldığını hatta videoların devamı için sürekli talep mesajları aldığını da kaydeden Uzun şöyle konuştu:

\"Hiç kötü tepki almadım. Bazı insanlar mesaj atıyor \'moralim çok bozuktu videon harika geldi\' şeklinde. Bu tür tepkiler beni daha bir motive etti ve hırslandırdı. İnsanların tebessüm etmesi, mutlu olmaları için bu işe başladım. İnsanları güldürebiliyorsak ne hoş bize. Müzikle bu işi hatta okulumla birlikte sürdürmeyi düşünüyorum. Üç kulvarda çalışmalarım sürüyor. İnşallah insanların yüzünde tebessüm olmasına vesile olmaya devam edeceğim. Bu konuda bir eğitimim olmadı, bu yöremiz başlı başına bir eğitim yuvası. Tamamen doğaçlama gelişen bir çalışma. Tiyatrodan çok teklif var. Bu gülümsetmeyi daha da yaygınlaştırma konusunda dizi, program, sinema gibi çalışmalarla inşallah insanları güldürmeye devam ederiz.\"

AFRİN\'DEKİ ASKERLERE YÖRE ŞİVELİ MESAJ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin\'deki terör örgütü hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin Mehmetçiklere de yöre aksanını kullanarak mesaj gönderen Uzun \"Afrin\'deki kahraman askerlerimize Allah güç kuver versin. Siz olmazsanız biz güvenlik altında olamayız. Sizleri çok seviyoruz. Düşman istemiyoruz, dualarımız sizinle\" diyerek güvenlik güçlerine çalışmalarından ötürü başarı temennilerinde bulundu.

Öte yandan küçük yaşta başladığı müzik çalışmalarında da önemli yok kat eden Uzun, seslendirdiği şarkılarına ait kliplerde de beğeniyle izleniyor.

Görüntü dökümü

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-Oğuzhan Uzun röportaj

-Uzun\'un çalışmaları ve detayları

-Genel detaylar

HABER: FATİH TURAN KAMERA: SELÇUK BAŞAR/DHA

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8)PARANIN TARİHİNİ ANLATTI

Gazeteci- Yazar Osman Şenkul, Girişim Derneği\'nin davetlisi olarak İzmir\'e geldi. Dernek üyeleriyle bir araya gelen Şenkul, paranın tarihiyle ilgili sunum yaptı.

Doğan Haber Ajansı Ekonomi Müdürü, Gazeteci- Yazar Osman Şenkul, İzmir\'deki bir otelde Girişim Derneği üyeleriyle akşam yemeğinde buluştu. Şenkul, \'Parahistoria\' kitabı bağlamında dernek üyelerine paranın tarihiyle ilgili sunum yaptı. Şenkul dernek üyelerine 25 imzalı kitabını dağıttı. Girişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen, Şenkul\'un \"Parahistoria\" kitabını okuduğunu ve sonrasında hemen İzmir\'e çağırma gereksinimi hissettiğini söyledi. Yemeğin ardından sunum yapmadan önce kısa bir konuşma yapan Şenkul, kitapları hakkında bilgi verdi. Şenkul, romanlarının omurgasını tarihsel gerçekliklerin oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Ancak yine de kurgu ağır basıyor. Romanlarımdaki gerçeklikler, tümü benim ya da arkadaşlarımın yaşadıklarından oluşuyor ancak bir araya getirilmesi tamamen kurgunun sonucu. Gerçekliklerin birbirleriyle olan ilişkisi bir kurguyla kuruluyor, kısacası romanlarda dekor da kişiler de günümüzden bildiklerimiz. Parahistoria\'daki gerçeklikler ise, tarihte olup bitenlerden oluşuyor. Bu gerçekliklerin kaynağının ağırlığını, antik dönemin yazarlarından bu güne taşınmış olanlar oluşturuyor.\"

Hem gazeteci olması hem de daha önce roman yazmış olması nedeniyle edebiyat ile ilişkisi olduğuna dikkat çeken Şenkul, \"Tarihteki gerçek ekonomi bilgilerini, bugünle bağını kuracak şekilde öyküleştirerek yazmaya karar verdim. Parahistoria\'nın ilk kitabında ağırlıklı olan ama tamamını kapsamayan \'öyküleştirme\', bundan sonrakilerde bütünü kapsayacak. Bundan sonra Parahistoria, tarihten bilgileri hep öyküleştirerek anlatacak\" dedi.

Konuşmanın ardından Şenkul, kitabının içeriği hakkında sunum verdi.

Görüntü dökümü

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- Şenkul\'un konuşmasından görüntü

- Yemekten görüntü

- Şenkul\'un kitabından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Davut CAN/İZMİR/DHA

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9)ÜŞÜYEN KÖPEĞE SICAK DAVRANIŞ

İzmit\'te, soğuk hava sokakta yaşayan canları etkilerken, mağazaların kapısında bulunan klimalar köpeklere ısınmaları için fırsat yarattı. Bir mağazanın kapısının girişindeki paspasın üstüne yatan köpeğin üşüdüğünü gören mağaza çalışanları üzerine branda örterek hayvanın soğuktan etkilenmesini engellerken, \'Dikkat köpek var. Lütfen rahatsız etmeyelim\' yazısı bırakarak, hayvanın kaldırılmasına engel oldu.

İzmit\'te dün akşam soğuk hava etkili olurken, sokakta yaşayan hayvanlar soğuktan etkilendi. Üşüyen hayvanlar kendilerine sığınacak yer ararken, mağazaların kapılarındaki klimalar köpeklerin ısınmasını sağladı. Mağazaların kapılarının önüne yatan köpekler, klima sayesinde ısınmaya çalıştı. Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasının kapısının önündeki paspasın üzerine yatan köpeğin üşüdüğünü gören mağaza çalışanları, müşteri yoğunluğuna rağmen köpeğin üzerine ısınması için branda örterken, brandanın üstüne \'Dikkat köpek var. Lütfen rahatsız etmeyelim\' yazısı bırakıldı. Mağazaya gelenler dikkatle merakla kapının önündeki brandaya bakarken, altındaki köpeği görünce hem üzüldü, hem de böyle bir davranışta bulunulmasını takdir etti. Alışverişe gelenler kapının önüne yatan köpeğin yanından içeri girdi.

Hürriyet Caddesi Kapanönü Sokak\'ta ise bir esnaf ise iş yerinin önünde soğuktan üşüyen bir köpek için kartondan yuva yaptı. İçerisine çuval serilen kutunun içerisine yatan köpeğin karnını doyurması için mama bırakıldı.

Görüntü dökümü

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-Mağazanın önüne yatan köpekten görüntü

-Brandanın üstüne bırakılan yazıdan görüntü

-Köpekten görüntüler

-Röportaj

-İş yerinin önündeki karton kutuda yatan köpekten görüntü

-Sokaktaki köpeklerden detaylar

Haber- Kamera: Uğur AYDIN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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10)VESİLE NİNE EŞİNİ KAYBETTİ ÇALIŞMA AZMİNİ KAYBETMEDİ

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde oturan 78 yaşındaki Vesile Akın, oğluna yardım için 37 yıl lastik tamirhanesinde birlikte çalıştıkları eşi Hüseyin Akın\'ı (83) 5 ay önce kaybetti. Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Vesile Akın, onunla yıllardır ter döktükleri tamirhaneyi bırakmadı. Oğluna yardım için çalışan Vesile Akın, \"Gelinime de öğretiyorum. O da arada dükkana geliyor. Ben öldüğümde gelinim başaracak bu işleri\" dedi.

Sandıklı\'da oturan Vesile ve Hüseyin Akın çiftinin tek çocuğu 57 yaşındaki Ali Akın, 1981 yılında askere gidince o dönem Kızılören ilçesindeki lastik tamirhanesi kapanma durumuna geldi. Hüseyin Akın tek başına tamirhanedeki işlere yetişemeyeceğini söyleyince devreye giren eşi Vesile Akın, birlikte çalışmayı teklif etti. Çift, çocukları askerlik görevini tamamlayana kadar tamirhanede beraber ter döktü. Asker dönüşü Ali Akın tamirhaneyi Sandıklı\'ya taşıdı. İlerlemiş yaşlarına rağmen çift birlikte lastik tamirhanesinde çalışmaya devam etti. Hüseyin Akın geçen yıl ağustos ayında lastik tamirhanesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu 83 yaşında yaşamını yitirdi.

TAMİRHANEYİ BIRAKMADI

5 ay önce eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Vesile Akın, yaklaşık 37 yıl eşiyle birlikte ter döktükleri lastik tamirhanesini bırakmadı. Hem eşinin hatıraları hem de oğlunun yalnız çalışmaması için tamirhaneye gelen Vesile Akın, lastik tamiri ve değişim işlerinde oğluna yardımcı oluyor.

\'ELİM TUTUĞU, GÖZÜM GÖRDÜĞÜ KADAR ÇALIŞACAĞIM\'

Vesile Akın, çalışacak eleman bulamadıkları için oğlunun yalnız kaldığını belirterek, \"Eşim öldü ama ben oğlumu yalnız bırakmadım. Şu an hava soğuduğu için kar lastiği taktırmak için çok gelen oluyor. Bu yüzden soğukta sıcakta burayı bekliyorum. Eşimi kaybedeli 5 ay oldu. Oğlumun babası gitti. Bir de anası gitse yalnız kalacak. Onun için çalışıyorum. Elim tutuğu, gözüm gördüğü kadar çalışacağım. Tamir edilecek lastik bir ise oğlum yapıyor. 3 ya da 4 olursa ben de ona yardım ediyorum\" dedi.

\'BAL KÜPÜMDÜ, GİTTİ\'

Kadınlara eşlerine yardım etmeyi öğütleyen Vesile Akın, \"Aile birliği her yerde iyidir. Eşim öldü. Oğlan \'babamın hatırası gözümün önünden gitmesin\' diye fotoğrafımızı getirmiş, asmış. Gelinime de öğretiyorum. O da arada dükkana geliyor. Ben öldüğümde gelinim başaracak bu işleri. Eşimle de 67 sene beraber yaşadık. Hiç ayrılmadık. Bal küpümdü, gitti\" diye konuştu.

\'SADECE UYUDUĞUM ZAMAN AKLIMDAN ÇIKIYOR\'

Ali Akın da babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatırken, şöyle dedi:

\"83 yaşında kaybettik babamı. Allah rahmet eylesin. Çok zor. Babam sadece uyuduğum zaman aklımdan çıkıyor. Genç yaşta hayatını kaybedenlerin yakınlarına, şehitlerimizin yakınlarına Allah sabır versin. Rahmetli babam ben olmadan evde bir lokma yemek yedirmezdi. İş yerini açtığım zaman babamı görüyorum.\"

\'O SANDIKLI\'NIN GURUR KAYNAĞI\'

Lastik tamiri için iş yerine gelen Ramazan Korkmaz(36) \"İlçeye 30 kilometre uzaklıktan lastik tamir ettirmek için o kadar lastikçiyi teperek Vesile ninemizin yanına geliyoruz. Onun ilerlemiş yaşına rağmen çalışmalarından haz alarak, onunla gurur duyuyoruz. Yaşına rağmen oğlu Ali abiden bile seri çalışması bizleri ayrı mutlu ediyor. O Sandıklı\'nın köy ve kasabalarının gurur kaynağı\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Vesile Akın lastik tamir ederken

- Vesile Akın oğlu Ali Akın ile lastik tamirinden

- RÖP 1: Vesile Akın

- RÖP 2: Ali Akın

- RÖP 3: Ramazan Korkmaz

- Vesile Akın ve lastik tamiri için gelen müşteriler

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(Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)