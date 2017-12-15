DHA YURT BÜLTENİ-3

1)TUNCELİ\'DE PKK JENERATÖRÜ, EL YAPIMI PATLAYICI VE MÜHİMMAT BULUNDU

TUNCELİ merkez kırsalında jandarma ve polisin ortak düzenlediği operasyonda yapılan arazi aramalarında, el yapımı, 2 patlayıcı düzeneği, 2.5 kilo amnoyum nitrat, çok sayıda mühimmat, tıbbi ve yaşam malzemesi ile bol miktarda gıda maddesi ele geçirildi.

Merkez kırsal alanında düzenlenen operasyonla ilgili Tunceli Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, merkez ilçenin kırsal kesiminde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü\'nün 14 Aralık 2017 tarihinde operasyon başlattığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Başlatılan operasyon kapsamında; 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 2.5 kilogram amonyum nitrat, 2 Kalaşnikof şarjörü, 1 sevk fişeği kutusu, 5\'li güneş paneli, 40 büyük tüp, 1 jeneratör, 4 takım leşger kıyafeti, 10 çift spor ayakkabı, 2 sırt çantası, 4 boş sığınak, 200 metre branda, 180 metre hortum, 50 metre naylon, 1 top sera naylonu, 5 pil bloğu, 3 akü, çok miktarda tıbbi malzeme, gıdda maddesi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.\"

TUNCELİ, (DHA)-

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2)ATATÜRK BÜSTLERİNE TABANCAYLA SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

ADANA\'da, 2 ayrı ortaokulun bahçesinde bulunan Atatürk büstlerine tabancayla ateş eden Ali B.\'nin saldırı anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından kaçan ve polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Ali B., mahkemece tutuklandı.Olay, merkez Seyhan ilçesinde bulunan Cumhuriyet ve Kanuni ortaokullarında meydana geldi. Okulların bahçelerine, geçen çarşamba günü akşam saatlerinde art arda giren Ali B., ruhsatsız tabancasıyla Atatürk büstlerine ateş etti. Silah seslerini duyanlar, durumu polise haber verdi. Okulların karşılıklı olduğu caddeye gelen polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Okullardan birinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Atatürk büstlerine tabancayla ateş eden şüphelinin \'adam yaralama\' suçundan yattığı cezaevinden 2 ay önce çıkan Ali B. olduğunu tespit etti. Büstlerin her birine 3\'er el ateş ettiği belirlenen Ali B., kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde, \"O an uyuşturucu kullanmıştım. Ne yaptığımı bilmiyorum. Rastgele ateş açtım\" diyen Ali B., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan ortaokulun güvenlik kamerası kayıtlarında ise Ali B.\'nin, Atatürk büstlerine tabancayla ateş açtığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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*Güvenlik Kamerası*

- Zanlının okulun bahçesinde görüntüsü

- Atatürk büstüne yaklaşması

- Tabancasıyla Atatürk büstüne ateş etmesi

- Gidişi

*ARŞİV

- Zanlının polis aracından indirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi tabelası

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

SÜRE:01\'44\" BOYUT:106 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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3)ÖLDÜRDÜĞÜ AĞABEYİNİN CESEDİYLE BİRLİKTE KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

ÇANAKKALE\'nin Biga ilçesine bağlı Sarnıç Köyü\'nde, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen 31 yaşındaki R.Y. (Rüstem Yavaş), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ağabeyi 46 yaşındaki Mehmet Y.\'yi ahırda av tüfeğiyle iki el ateş ederek öldürdü. Mehmet Y.\'nin cesedini sürükleyerek ahırdan eve götürüp kendisini de içeri kilitleyen R.Y.\'nin teslim olması için jandarma ve polis ikna çalışması başlattı. Olay, dün (perşembe) saat 16.30 sıralarında, Sarnıç Köyü Gökçesu Mahallesi\'nde meydana geldi. Köyde annesi 64 yaşındaki Zeliha Y. ile yaşayan R.Y. ile ağabeyi Mehmet Y., evlerinin bahçesindeki ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen R.Y., av tüfeğiyle iki el ateş ederek ağabeyi Mehmet Y.\'yi öldürdü. Ahırdan gelen silah sesleri üzerine komşular durumu jandarmaya bildirdi. Olayın ardından R.Y., öldüğünü söylediği ağabeyi Mehmet Y.\'nin cesedini sürükleyerek eve götürdü. Evin bahçe kapısının arkasına açılmaması ve kimsenin girmemesi için birkaç eşya koyan R.Y., ardından eve giderek, kapıyı da üzerinden kilitleyip, beklemeye başladı. İhbar üzerine evin önüne gelen jandarma, R.Y.\'nin teslim olması ve ağabeyinin cesedini vermesi için ikna çalışmalarına başladı. Geçen zamana rağmen R.Y. ikna olmazken, olay yerine destek için polis özel harekat ekipleri de çağrıldı. Olay yerine ambulans, cenaze aracı ve itfaiye ekipleri de gönderildi. Jandarma ve özel harekat polislerinin R.Y.\'yi ikna etme çabaları sürüyor.

Öte yandan anne Zeliha Y.\'nin olayı görünce kendini sokağa attığı, evde başka kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Köyden görüntü

- Evden görüntü

- Jandarma, ambulans ve itfaiye ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Safiye TARI GÜNER / BİGA (Çanakkale), (DHA)

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4)TOKAT\'TA \'TOPAÇ\' TURNUVASI DÜZENLENDİ

TOKAT’ta unutulmuş çocuk oyunlarını yeniden canlandırmak ve öğrencileri cep telefonu tablet ve internet bağımlılığından uzak tutmak amacıyla topaç turnuvası düzenlendi.

Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul yönetimi tarafından 2 ay önce unutulmuş çocuk oyunlarını yeniden canlandırmak ve öğrencileri cep telefonlarından uzak tutmak amacıyla okulda eğitim ve öğretim gören bin 200 öğrenciye topaç dağıtıldı. 2 ay boyunca öğrenciler dağıtılan topaçlar ile okulda düzenlenecek olan topaç yarışması için hazırlık yaptı. Öğrenciler turnuvada en iyi olmak için yarıştı. Düzenledikleri topaç yarışması hakkında açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu; \"Bu etkinliği hayata geçirmemizin amacı çocuklarımızı cep telefonundan, internetten biraz olsun uzaklaştırmaya çalışmak. Diğer yandan da kültürümüzde önemli bir yeri olan topaç oyununu çocuklarımıza tanıtmak ve sevdirmek. Bu doğrultuda okulumuzda bulunan bin 200 öğrencinin her birine topaç temin ettik. Artık okulumuzun bahçesinde hiçbir öğrencimiz telefonlarıyla oynamıyor. Öğrencilerimizin topaç oyununa göstermiş oldukları ilgiden memnunuz çok şükür. Öğrenciler sınıflarında, koridorlarda ve bahçede topaçlarıyla oynuyor. Bu nedenle amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz. 9,10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz arasından 1\'inci, 2\'nci ve 3\'üncüleri tespit edeceğiz ve onlara da çeşitli ödüllerimiz olacak. 1\'inci olan öğrencimize 100 TL, 2\'nci olan öğrencimize 75 TL ve 3\'üncü olan öğrencimize de 50 TL verilecek. Biz bu etkinliğimizi il geneline yaymayı amaçlıyoruz. Geleneksel olarak topaç yarışlarının Tokat\'ta oynanmasını sağlamak istiyoruz’’ şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Okuldan görüntüler

-Turnuvanın yapıldığı alan

-Öğrencilerin topaç çevirmesi

-Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu açıklaması

(199 MB)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) -



