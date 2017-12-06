DHA YURT BÜLTENİ-3

1)KARLA MÜCADELE ARACI, OTOBÜS VE MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 6 YARALI

BOLU\'da, TEM yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yapan Karayolları karla mücadele aracının devrilerek yolcu otobüsü ve minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde TEM\'in Yeniçağa Rampası mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 28 K 8727 plakalı karla mücadele aracı, kontrolden çıkarak devrildi. Aracın tuz yüklü kasası yola savruldu. Yolda sürüklenen kasa, arkadan gelen Gökhan Topçu yönetimindeki 61 S 1896 plakalı yolcu otobüsü ve Mehmet Sarı\'nın kullandığı 10 CFA 36 plakalı minibüsle çarpıştı.Otobüste bulunan 4 yolcu ile kar küreme aracındaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Otobüste bulunan diğer yolcular, başka bir otobüse bindirilerek yollarına devam etti. Kaza nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanırken, araçların kaldırılması çalışması sırasında bir karla mücadele aracı da kayarak bariyerlere çarptı. Araçların kaldırılma çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlar

-Yoldan görüntüler

-Yolda alınan önlemler

-Ekiplerin çalışmaları

-Detaylar

Süre: 01.30 Boyut: 91.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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2)ÇILDIR GÖLÜ BUZ TUTMAYA BAŞLADI

ARDAHAN’ın Çıldır İlçesi\'ndeki Çıldır Gölü\'nün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle donmaya başladı.

Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü\'nün yüzeyi hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle kıyı kesimleri buzla kaplandı. 123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü\'nde balık avlamak için buz kalınlığının 15 santime ulaşması gerektiğini ifade eden Çıldır’lı balıkçılar, “Bu yıl Çıldır gölü geç dondu. Şimdiye kadar 15-20 santimetre buz kalınlığı olması gerekiyordu. Artık gölün donması ile birlikte 7-8 ay gölün yüzeyi buzla kaplanacak ve su yerine buzdan bir ovaya dönüşecek. 1 haftaya kalmaz balıkçılar buzu kırarak eskimo usulü balık avlamaya başlar\" dedi.

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi\'nde yeniden kar yağışının etkisi altına girdi. Kent merkezleri beyaza bürünürken, blediyelerin karla mücadele kepleri çalışmalarına başladı.

Görüntü Dökümü

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-Çıldır gölü kıyısındaki ağaçlıklardan görüntü

-Donan Çıldır Gölünden görüntü

-Donan Çıldır gölündeki kayıklardan görüntü

-Röp.

-Detay görüntüler

( Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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3)MİNİBÜSLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 3 YARALI

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, refüjü aşarak karşı şeride geçen minibüsle hafif ticari aracın karşılıklı çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, dün (salı) saat 22.30 sıralarında, Nazilli- Denizli Karayolu üzeri Taşduvar Mevkii\'nde meydana geldi. Nazilli\'den Denizli yönüne giden İbrahim Öztürk (56), yönetimindeki 09 RJ 754 plakalı minibüsün hakimiyetini kaybetti. Refüjü aşarak ters şeride giren minibüs, karşı yönden gelen Çetin Alican (55) yönetimindeki 35 JL 565 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi. Kazada araç sürücüleri Öztürk ve Alican ile sürücü Alican\'ın eşi Aynur Alican (52) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sürücü Alican ve eşi Aynur Alican\'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası yolun Denizli- Aydın yönü 45 dakika boyunca ulaşıma kapandı. Kaza yapan araçların yol üzerinden kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza bölgesinden detay görüntüler.

- Kaza yapan minibüsten görüntü

- Kaza yapan hafif ticari araçtan görüntü

- Araçların çekici tarafından yoldan kaldırılması ile ilgili görüntü

- Kazadan görüntüler.

- Meydana gelen kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan ve yara almadan kurtulan Erdal Alican\'ın kazayı anlatmasından görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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4)PKK BOMBACILARINA YARDIM VE YATAKLIK EDEN 13\'Ü KADIN 32 KİŞİ YAKALANDI

ADANA\'ya terör örgütü PKK\'nın kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım\'da bombalı eylem yapmak için hazırlık yaparken yakalanıp tutuklanan PKK\'lı 27 yaşındaki Savaş D. ile üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Yakup B.\'ye yardım ve yataklık eden 13\'ü kadın 32 kişi daha gözaltına alındı. Terör örgütü PKK\'nın dağ kadrosunda bombalı eğitim alan sözde Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinden sorumlu Savaş D. ve Mersin\'den sorumlu Yakup B. bombalı terör eylemi yapmak için Adana\'da geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri MİT\'le yaptığı ortak operasyonda 2 teröristi yakaladı. 2 teröristin İstanbul\'da düdüklü tencere içerisine hazırlanan bombada ve Diyarbakır\'da 25 kiloluk 4 çuvalda ele geçirilen sodyum klorat maddesinde parmak izlerinin buldu. İfadelerinin ardından tutuklanan Savaş D. ve Yakup B.\'nin İstanbul, Diyarbakır ve Şırnak\'ta aranmalarının olduğunu da belirlenirken sorgularında elde edilen bigliler doğrultusunda polis, PKK/KCK\'ya yönelik, Adana, İstanbul, Diyarbakır, Adıyaman, Bursa ve Batman\'da düzenlediği operasyon kapsamında 32 kişiyi gözaltına aldı.

ÜNİVERSİTELERDE KARIŞIKLIK ÇIKARACAKLARDI

Gözaltına alınan 13\'ü kadın 32 kişinin ünversitelerde karışıklık çıkaracağı, düzenleyecekleri korsan gösterilerle eylem yapacakları bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 32 kişi, daha sonra Adana Adli Tıp Birimi\'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi önündeki çevik kuvvet ekibinin kalabalık görüntüleri

***ARŞİV***

- PKK\'lı Savaş D. ile Yakup B.\'nin Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Operasyondan görüntüler

SÜRE:05\'40\" BOYUT:346 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)

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5)ADANA\'DA TORBACI OPERASYONU

ADANA\'da, polis uyuşturucu satışı yapılan bir eve baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı.Merkez Seyhan İlçesi Uçak Mahallesi\'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan, Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eve şafak baskını yaptı. Operasyonda, tepsi içinde satışa hazırlanan 750 gram esrar ile 140 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi. Evde bulunan H.Ü, E.B, Ç.D, T.A. ve A.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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**Polis Kamerası**

- Narkotik maddelerin görüntüleri

- Poşetlere konulmuş maddelerden görüntüler

- Hassas terazi görüntüsü

SÜRE:00\'38\" BOYUT:39MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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6)OKUL TAHTALARINI ÖĞRENCİLERİ İÇİN SPOR ALETLERİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

TOKAT\'ın Yeşilyurt ilçesinde beden eğitimi öğretmeni 30 yaşındaki Hulusi Ulaşer okulun eski yazı tahtalarından mini golf sahası, tenis masası ve pasmatik yaptı. İlçeye bağlı Kuşçu köyündeki ilkokulda bulunan tebeşirli yazı tahtaları \'Fatih Projesi\' kapsamında akıllı tahtalarla değiştirildi. Sınıflarda bulunan eski yazı tahtaları sökülerek okulun tavan arasına konuldu. Okulun beden eğitimi öğretmeni Hulusi Ulaşer tavan arasında duran tahtaları yeniden değerlendirmek istedi. Ulaşer öğrencilerinin de yardımıyla okulun koridorunda testere ve keserle tebeşir tahtalarından mini golf sahası, tenis masası ve voleybol için pasmatik yaptı.

\"ŞİMDİKİ AMACIMIZ BOWLİNG SAHASI\"

Şimdiki amaçlarının okullarına bowling sahası yapmak olduğunu söyleyen Hulusi Ulaşer \"Fatih projesi ile birlikte bütün okullara akıllı tahta dağıtıldı. Akıl tahtalar dağıtıldıktan sona tebeşirli yazı tahtaları boşa çıktı. Tavan arasında boş boş bekliyordu. Ben de mini golf sahası, tenis masası, voleybol için parmak pas ve manşet için pasmatik adını verdiğimiz sistemi yaptık. Normal bir şehir merkezindeki okul ile köy okulu arasındaki farkı en aza indirmeye çalıştık. Gayet güzel oldu. Çocuklar boş zamanlarını iyi değerlendiriyor. Burada hiç okul takımı yoktu. Şu anda 4 kategoride okul takımımız var. Şimdiki amacımız da bir bowling sahası yapmak. Öğrencilerimiz gayet mutlu.\" dedi.

Daha önce okullarında böyle imkanların olmadığını söyleyen 13 yaşındaki Emirhan Erağca \"Öncelikle öğretmenimize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü önceden okulumuzda böyle bir imkanımız yoktu. Şimdi ise her şeyimiz oldu. Benim özelikle masa tenisine ilgim oldu. Masa tenisi çok zevkli bir oyun. Öğretmenimizin eline sağlık.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Okuldan görüntü

-Öğretmenin eski tahtalarla yaptığı çalışmalar

-Oluşturulan tenis masası ve mini golf sahası ve pasmatik

-Öğretmenin konuşması

-Öğrencilerin konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/YEŞİLYURT(Tokat),(DHA)

(333 mb)

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7)ÖĞRENCİLER, ÖĞRENCİLER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

ADANA\'daki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Diş Hekimliği Fakültesi\'nde eğitim gören öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında gittikleri bir ortaokulda öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi verip sağlık taramasından geçirdi.ÇÜ İletişim Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, bir süre önce Türkiye\'nin her bölgesine yayılması amacıyla \'Sağlıklı İlişkiler, Sağlıklı Hayatlar\' sloganıyla bir proje geliştirdi. Ağız ve diş sağlığı konusunda toplumda farkındalık yaratmak isteyen öğrenciler, harekete geçti. İlk olarak merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Uçak Alanı Ortaokulu\'na giden üniversiteliler, Diş Hekimliği Fakültesi\'nde görevli Dr. Fariz Salimov ile birlikte 200 çocuğa, ağız ve diş sağlığı konusunda görsel sunum eşliğinde bilgiler verdi.

ÇOCUKLARI MUAYENE ETTİLER

Çocuklara özellikle diş fırçalamalarının önemini anlatan Dr. Fariz Salimov, \"Bu proje çok önemli. Ağız ve diş sağlığı konusunda toplumun geleceği çocuklarımızı ne kadar bilinçlendirirsek daha sağlıklı bir gelecek bizim olur\" dedi. Sunumun ardından çocukları ağız ve diş sağlığı konusunda taramadan geçiren üniversite öğrencileri, onlara kırtasiye malzemeleri, diş fırçası ve diş macunu hediye etti.

ÇÜ İletişim Fakültesi 3\'üncü sınıf öğrencisi Ali Çömez de, \"Üniversite öğrencileri olarak sosyal sorumluluk alıp geleceğin üniversite öğrencilerine diş sağlığı konusunda bilgi verebildiğimiz için çok mutluyuz. Umarım bu proje ülke geneline yayılır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerin diş sağlığını kontrol ederken görüntü

- ÇÜ İletişim Fakültesi 3\'üncü sınıf öğrencisi Ali Çömez ile röp

- Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Dr. Fariz Salimov ile röp

- Öğrencilere kırtasiye malzemeleri, diş fırçası ve diş macunu hediye ederken

- Diş taraması yapılan öğrencilerle röp

- Genel görüntüler

- Slayttan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

- Okulun dış genel görüntüsü

SÜRE:02\'58\" BOYUT:181MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:ADANA, (DHA)

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8)ELEKTRİKLİ BİSİKLETİ 25 SANİYEDE ÇALDI

ADANA\'de elektrikli bisikleti 25 saniyede çalan Özer Y. (35)tutuklandı.

Olay, merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi\'nde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği, kent genelinde artan elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, aynı suçlardan çok sayıda sabıkası olan ve 6 ay önce cezaevinden çıkan Özer Y.\'nin kimliğini tespit etti. 7 ayrı olaya karışan şüphelinin bir elektrikli bisikleti 25 saniyede çaldığı ortaya çıktı. Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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***Güvenlik Kamerası***

- Hırsızın gelişi

- Elektrikli bisikleti alıp gidişi

***

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına doğru yürümeleri

SÜRE:01\'40\" BOYUT:102 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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9)İLK KEZ DUYDUĞU BABASININ SESİNE AĞLAYARAK TEPKİ VERDİ

ANTALYA\'da beynindeki leke nedeniyle işitme yetisini kaybeden 2.5 yaşındaki Anıl Görkem, biyonik kulakla ilk kez duyduğu babası Osman Göksu\'nun sesine ağlayarak tepki verdi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniği\'nde gerçekleştirilen, halk arasında \'biyonik kulak\' olarak bilinen koklear implant ameliyatının ardından dünyanın sesleriyle tanışan 2.5 yaşındaki Anıl Görkem Göksu\'nun ilk tepkisi ağlamak oldu. Annesi Nazlı Göksu\'nun kucağında boyama kitabıyla oynayan minik Anıl Görkem, babası Osman Göksu\'nun “Görkem, baba\" diye seslenmesi üzerine ağlamaya başladı.

BEYNİNDE LEKE VAR

Anıl Görkem\'in doğduktan sonra normal bebek sesleri çıkardığını, her şeyin normal göründüğünü belirten Nazlı Göksu, oğlunun 1 yaşına gelmesine rağmen apalamaması ve oturamaması üzerine doktora gittiklerini söyledi. Yapılan pek çok tetkikin ardından Anıl Görkem\'in anne karnında ya da doğum sırasında yeterli oksijen gitmemesi sonucu beyinde leke olduğunun ortaya çıktığını anlatan anne Göksu, işitme yetisini de kaybettiğini söyledi. Minik oğlunun yaşıtlarına göre 8 ay geriden gelişim gösterdiğini belirten Nazlı Göksu, beynindeki lekenin takip edildiğini ve ilerleme olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti. Nazlı Göksu, koklear implant ameliyatından sonra oğlunun duymaya başladığını belirterek, “Anıl Görkem koklear implanttan sonra ilk kez ses duyduğunda ağlamaya başladı\" dedi.

DUYMAYA BAŞLADIKTAN SONRA KENDİNE GÜVENİ ARTTI

Osman Göksu ise ikinci çocukları Anıl Görkem\'in duymaya başlaması nedeniyle çok mutlu olduklarını kaydederek, “İşitme engeli olan herkes çaresini arasın, biz çok aradık. Çok mutluyuz\" dedi. Baba Göksu, Anıl Görkem\'in duymaya başladıktan sonra kendisine güveninin arttığını belirterek, “Önceden ayakta dik duramıyordu. Şimdi ise artık dikiliyor, yürümeye başladı. Arkasından seslendiğimizde dönüp bakıyor, gülümsüyor\" diye konuştu.

Anıl Görkem\'in ablası 6 yaşındaki Azra Göksu ise kardeşinin duymaya başlamasına çok sevindiğini söyledi. Kardeşinin apalamayı unuttuğunu söyleyen küçük kız, “Görkem duymaya başlayınca yeniden apalamaya başladı. Çok mutluyum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Aileden detay

- Anıl Görkem\'in ilk kez sesleri duyduğu an

- Anıl Görkem\'in annesinin kucağında otururken babasının \"Görkem\' diye seslenmesi ve Görkem\'in ağlaması

- Röp1: Anne Nazlı Göksu

--Röp2:Baba Osman Göksu

- Anıl Görkem\'in ablası 6 yaşındaki Azra\'dan detay

- İki kardeşin görüntüsü

- Annesi ve ablasının elini tutarak yürümeye çalışan Anıl Görkem\'in görüntüsü

- Detay görüntüler

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

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10)POLİSTEN, KADINLARA EĞİTİM

ADANA İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırılıcık olaylarıyla ilgili işlenen suçlarla ilgili, kadınları bilgiler verdi.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve suçların önüne geçilmesi amacıyla, \'Bilinçli Kadın, Bilinçli Toplum\' çalışmasını başlattı. Nakkaşlar Cami\'nde yapılan semirde kadınlara, dolandırıcılık, hırsızlık ve cinsel suçlarla mücadele hakkında bilgiler verildi. Slayt gösterisiylede, hırsız ve dolandırıcıların vatandaşların can ve mal güvenliğini nasıl tehdit ettiği anlatıldı. Ayrıca kadınlara eğitici broşür ve kitapçıklar verildi. Verilen eğitimin faydalı olduğunu söyleyen Hatice Ünsal, \"Kapıya gelen seyyar satıcıların sattığı malları kesinlikle koklamamak gerekiyormuş. Bunların içinde bayıltıcı maddeler varmış, yeni öğrendim. Hırsızlar ve dolandırıcılar akla gelmez yöntemlerle kullanmış. Bundan sonra daha dikkatli olacağız\" dedi.Seminerlerin kent genelindeki tüm bölgelerde yapılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Eğitim gören kadınlardan görüntüler

- Eğitim veren polislerden görüntü

- Eğitim gören kadınla röp.

- Eğitim çalışmasından genel ve detay görüntü

SÜRE:01\'56\"BOYUT:118MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)