DHA YURT BÜLTENİ-3

(YENİDEN)

1)NİZİP KARA YOLUNDA KAZA: 5 ÖLÜ, 3 YARALI

GAZİANTEP-Nizip kara yolunda, hastaneye giden minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Gaziantep-Nizip kara yolunun 7\'nci kilometresinde meydana geldi. Rahatsızlanan annesi Saliha Kartal\'ı Gaziantep\'teki bir hastaneye götüren Ali Kartal (37) yönetimindeki 27 YD 478 plakalı minibüs, Uluyatır Mahallesi yakınlarında Şaban Arık\'ın (57) kullandığı 46 P 6254 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Şaban Arık, minibüsün sürücüsü Ali Kartal ile yanındaki annesi Saliha Kartal (75), babası Mehmet Kartal (80) ve minibüste bulunan, ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan Yaşar Katırcıoğlu ile Suriye uyruklu Amar İbrahim ve Yusuf Şehmus, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından araçların kaldırılmasıyla trafiğe yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------------

Minibüse itfaiye kurtarmanın müdahalesi

Minibüste bulunan cenaze çıkarılış

Minübesten çıkan cenazeye sağlık ekipleri tedbir amaçlı müdahale

Olay yerinde yerde cesetler

Minübüs ve itfaiye aracı

Olay yeri genel

Kazdan çeşitli detaylar

Kamyon yanında ceset

Jandarmanın cesetlerin üstünü kapatması

Acil ünitesi dış detay

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB

=====================================================

2)DOĞALGAZ TANKERİ ÇANAKKALE BOĞAZI\'NI KAPATTI

ÇANAKKALE Boğazı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşıyan tankerin geçişi nedeniyle, transit gemi geçişlerine tek yönlü olarak kapatıldı. Nijerya\'nın Bonny Limanı\'ndan aldığı sıvılaştırılmış doğalgaz yükünü Marmara Ereğlisi\'nde bulunan BOTAŞ tesislerine götüren, 116 bin 568 groston ağırlığındaki ve 292 metre uzunluğundaki, Bermuda bayraklı \'LNG ABALAMABIE\' adlı tanker, Çanakkale Boğazı\'ndan geçiş yaptı. Ege Denizi\'nden saat 07.40\'da boğaza giriş yapan doğalgaz tankeri, saat 09.20 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Tankere, boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'nün \'Kurtarma-4\' ve \'Kurtarma-9\' adlı römorkörleri eşlik etti. Doğalgaz tankerinin geçişi nedeniyle, Çanakkale Boğazı güvenlik amacıyla Marmara Denizi\'nden Ege Denizi yönüne transit gemi geçişlerine kapatıldı. Tankerin Marmara Denizi\'ne açılmasının ardından, boğazın transit gemi geçişlerine saat 11.15\'te yeniden açılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Tankerin boğaz geçişinden görüntüler.

Haber - Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)

===================================================

3)BOLU DAĞI\'NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

BOLU’da, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı geçişinde başlayan kar yağışı ulaşımı aksatmadı. Tem ve D-100 yolunun Bolu Dağı geçişlerinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini hafif kar yağışına bıraktı. Bolu kent merkezine kar yağmazken, Bolu Dağı’ndaki hafif kar yağışı da ulaşımı zorlaştırmadı. Hafif yağan kar nedeniyle yalnızca yeşil alanlar beyaza büründü. TEM ve D-100 yollarını Bolu Dağı geçişlerinde etkili olan sis nedeniyle araçlar yavaş gitmeleri konusunda uyarıldı. Akşam saatlerine doğru kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Karayolları ekipleri bölgede beklenen kar yağışına karşı hazır bekletiliyor.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Hafif kar yağışından görüntüler

-Etkili olan sis

-Araç geçişleri

-Detaylar



Süre: 01.16 Boyut: 78 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

===================================================

4)UMKE EKİPLERİNİN TATBİKATI GERÇEĞİNİ ARATMADI

ULUSAL Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile Başbakanlık Afet Acil Durum (AFAD) Erzurum İl Müdürlüğü personeli başarılı tatbikatla nefesleri kesti.Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Merkezi Başhekimliği tarafından düzenlenen beş günlük UMKE eğitimi, AFAD İl Müdürlüğü\'nde enkaz alanında yapılan başarılı tatbikatla sona erdi. 28 Kasım\'ta başlayan ve ilk 2 günü 112 Komuta Kontrol Merkezi\'nde yapılan teorik eğitimin, son üç günü arazide kamp ve tatbikatlarla devam etti. Planlanan eğitime çoğunluğu 112 Acil personeli olan 1\'i doktor 28 sağlık gönüllüsü katıldı.

Eğitim boyunca gönüllü UMKE adaylarına afet ve afet ortamında stres altında çalışma, ekip olma ve farklı ekiplerle koordinasyonlu çalışma, temel ve ileri yaşam desteği, triaj çalışmaları, sıcak alanda enkaz altında çalışma, yaralı kurtarma, kampçılık ve zor şartlarda yaşamı idame ettirme eğitimleri verildi. Beş gün süren eğitimi başarıyla tamamlayan yeni UMKE personellerine sertifika verildi. UMKE çalışmaları ile ilgili genel değerlendirme yapan Erzurum İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar, 2003 yılında hayata geçirilen UMKE eğitimlerinin bugüne kadar başarıyla devam ettiğini söyledi. Mahmut Uçar, 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde bilinçsiz şekilde enkaz altındaki vakalara yapılan yanlış müdahaleler sonucu ölümlerin ve sakatlıkların fazla olması nedeniyle, ülke genelinde enkaz altında profesyonel müdahalede bulunacak gönüllü sağlık personellerinden oluşan UMKE ekiplerinin kurulmasının düşünüldüğünü belirtti. Uçar, bu projenin 2003 yılında hayatiyete geçirilerek ilk eğitimlere profesyonel olarak başlandığını ve bu sayede görevinde uzman UMKE gönüllülerinin sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çekti. Mahmut Uçar Erzurum\'da ilk olarak 2004 Ağustos ayında 24 kişi ile ilk UMKE eğitimine başlandığının altını çizerek şunları söyledi:

\"Erzurum\'la birlikte Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan ve Bayburt illerinden sorumlu, 1\'nci Bölge Koordinatör ili olarak 2004 yılından bu güne kadar, bu son eğitimle beraber 19 eğitim yapılmış ve 408 UMKE personeline eğitim verilmiştir. Şuan ilimizde 8 Doktor, 111 Sağlık personeli olarak toplam 119 UMKE gönüllüsü personelimiz bulunmaktadır. Afet durumlarında sunulacak kurtarma ve sağlık hizmetlerinin kalitesini daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla personellerin bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik bu tip eğitimler devam edecek. Kurum olarak kapılarını UMKE gönüllülerine açan ve hertürlü desteği sunan AFAD İl Müdürlüğü\'ne ayrıca teşekkür ediyor, işbirliği halinde beraberce çalışacak olan AFAD ve UMKE personellerine başarılar diliyorum.\"

Görüntü Dökümü

------------------------

-Umke ekiplerinin hazırlık yapması

-Göçük altında kalan yaralıya ilk müdahale

-Yaralı bayanın sedyeye konulması

Haber-Kamera: ERZURUM,(DHA)

(SÜRE: 03.25 BOYUT:206 MB)

=========================================================

4)DOLANDIRILMAKTAN SON ANDA KURTULDU

SİVAS\'ta telefonda FETÖ soruşturması bahane edilerek korkutulan 60 yaşındaki İbrahim Yıldız, 30 bin lira dolandırmaktan yakınlarının polisi aramasıyla kurtuldu.

Olay bugün 09.00 sıralarında kent merkezinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde emekli İbrahim Yıldız\'ı arayan telefon dolandırıcıları, kendilerini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak hakkında FETÖ soruşturması yürütüldüğü şeklinde korkuttu. Dolandırıcılar Yıldız\'dan telefonu kapatmadan istenen yere 30 bin lira nakit para getirmesini istedi. Paniğe kapılan Yıldız, telefon dolandırıcıların dediğini yapmak üzere evden ayrılarak para çekmek için hesabı bulunan bankaya gitti. Durumdan şüphelenen Yıldız\'ın yakınları ise telefonunun da devamlı meşgul olmasından dolayı durumu polise bildirdi. Banka çevresinde güvenlik önlemi alan güven timleri ailesinin yaptığı tarif üzerine İbrahim Yıldız\'ı bankada para çekerken buldu. Bu sırada halen dolandırıcılarla telefonda konuşan Yıldız, parayı çektikten sonra elden teslim edilmesi gerektiği talimatını aldı. Güven timlerinin Yıldız\'ı kendilerinin gerçek polis olduğuna ikna etmesinin ardından dolandırıcıyı yakalamak üzere işbirliği yaptı. Ancak dolandırıcı durumdan şüphelenince Yıldız\'la olan bağlantısını kesti. Dolandırılmaktan son anda kurtulan yaşlı vatandaş polis ekipleri tarafından evine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Banka önünden görüntü

-Dolandırılmak istenen emekli

-Polis eşliğinde götürülmesi

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(113 mb)

=========================================================

5)ÜNLÜLER KANSERE DİKKAT ÇEKTİ

ATA Demirer, Deniz Çakır, Feridun Düzağaç ve Altan Erkekli, kameraların karşısına bu kez kolon kanserine dikkat çekmek amacıyla geçti. Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) tarafından Antalya\'da yapılan 34\'üncü Ulusal Gastroenteroloji Kongresi\'nde izletilen kısa bilgilendirme videosunda, Ata Demirer, Deniz Çakır, Feridun Düzağaç ve Altan Erkekli kamera karşısına geçti. Kolon kanserine dikkati çekmek amacıyla çekilen videoda, beyaz tişörtler giyen ünlüler kolon kanseri için uyarılarda bulunuyor. Şarkıcı Feridun Düzağaç, \"Poliplerin kolonoskopi ile erken saptanıp çıkarılması kanser gelişimini önler. Kolonoskopi yaptır şansı yakala\" dedi. Oyuncu Deniz Çakır ise “Kilolu olmak, hareketsiz yaşam, tütün ve aşırı alkol tüketimi kanser riskini artırır. Devlet kuruluşlarında ücretsiz olan dışkıda kan testini yaptır, taramalarını başlat. Farkında ol, geç kalma\" dedi.

\'FARKINDA OL HAYATI YAKALA\'

Komedyen ve oyuncu Ata Demirer de, “50 yaşına gelmiş her sağlıklı insana ve ailesinde kolon kanseri bulunanlara muhakkak kolonoskopi yapılmalıdır. Kolonoskopiden korkmayın, kanserden korkun. Farkında ol hayatı yakala\" ifadelerini kullandı. Film, sinema ve tiyatro oyuncusu Altan Erkekli\'nin “Çok geç olana kadar bekleme\" cümlesiyle video sona eriyor.

\'50 YAŞINDAN SONRA MUTLAKA KOLONOSKOPİ YAPTIRILMALI\'

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Serhat Bor, kolon kanserinin kolonoskopi ile önlenebildiğine dikkati çekti. Ancak birçok kişinin kolonoskopi hakkında önyargılı olduğu için yaptırmadığını belirten Prof.Dr. Bor, bu önyargının kırılması için ünlülerin yardımıyla bu videonun çekildiğini söyledi. Uygun görüldüğü takdirde bunun kamu spotu olacağını belirten Prof.Dr. Bor, “Hiçbir şikayeti olmayanlar 50 yaşından sonra 10 yılda bir kolonoskopi yaptırmalı. Eğer aile öyküsü var ise daha erkene çekilmelidir. Kolon kanserleri çok erken safhada yakalanırsa kanser olma riskini tamamen ortadan kaldırabiliriz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

- Klipten görüntüler

- RÖP: Prof. Dr. Serhat Bor

146 MB /// 02.24\"

HABER- KAMERA: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)

========================================================

6)KAHRAMANMARAŞ VALİ YARDIMCISI ADAR: SURİYELİLER GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

KAHRAMANMARAŞ Vali Yardımcısı Ömer Adar, kentte 100 bin Suriyeli yaşadığını ve bunların büyük bölümünün ülkelerine dönmeyi düşünmediğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) desteği ile Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve Suriyeliler\'in yoğun yaşadığı illerde uygulanacak \'Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim 1 ve 2 ile Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projeleri\'nin tanıtım toplantısı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya projede yer alacak yerel yönetimlerin temsilcileri de katıldı.

ADAR: \'ET İLE TIRNAK GİBİ OLDUK\'

Toplantıda konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Adar, Kahramanmaraş\'ın 100 bine yakın Suriyeli\'ye ev sahipliği yaptığını söyledi. Kahramanmaraş\'ın diğer illerden daha çok konukseverliği öne çıkaran ve sosyal bütünlüğü başarabilen bir il olduğunu ifade eden Adar, şöyle dedi:

\"Bu 100 binin küçük bir kısmı kamplarda yaşıyor, kalan kısmı bizlerle iç içedir. Dolayısıyla çocukları bizim çocuklarımızın gittiği okullara gitmektedir. Bizim sağlık hizmeti aldığımız hastanelerden sağlık hizmeti almaktadırlar. İş adamlarımızın sağladığı imkanlardan yararlanıp pek çoğu çalışma hayatı içerisindedir. Yani onlarla tabiri caizse etle tırnak gibi olduk.\"

\"BİZİM SİSTEMİMİZLE EĞİTİLMELERİ DAHA DOĞRU\"

Pek çok alanda yetersizlik olabileceğini ifade eden Adar, bunun da kamu kurum ve kuruluşların sunmuş olduğu hizmetlerin Kahramanmaraş\'ın nüfusu esas alınarak planlandığını söyledi. Mevcut nüfusun üzerine 100 bin kişinin eklenmesi durumunda ortaya çıkacak yetersizliklerin normal olduğunu ifade eden Ömer Adar, şöyle devam etti:

\"Bizim ilimizdeki 100 bin Suriyeli kardeşimizin çok büyük bir kısmı, yaptığımız araştırmalara göre dönmeyi düşünmemektedir. Türkiye ölçeğinde de bu durum böyle. Peki, bizlerle birlikte yaşayanların bizim eğitim sistemimizin içinden geçerek eğitilmesi daha doğru bir yaklaşım. Milli Eğitim Bakanlığımız bunu çok güzel tespit etti ve kamplarda bir arada bulunan insanlara onların dilinden eğitim yapmak esası kabul dilebilir ama diğer yerlerde yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin çocuklarını bizim eğitim sistemimizden geçirmekte en küçük bir yanlış yoktur. Zaten bunlara burada yaşamaya devam edecektir bu nedenle bizden biri gibi eğitim görmeleri daha doğru bir yaklaşım. Bu projeyle de bunu daha da kolaylaştırmış oluyoruz. Güzel bir çalışma, 12 okul eğitime kazandırılıyor ve hepsi de modern binalar. Bize ciddi bir şekilde rahatlık getirecektir. İleride Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerinde barış sağlandığı takdirde eğer geri dönerlerse bu da bir kazanımdır ve eğitim hayatımızda bu binalar hizmet vermeye devam edecek.\"

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Daire Başkanı Fatih Mehmet Oruç ise 17 ilde uygulanacak proje kapsamında yapılacak okullardan sadece Suriyeliler\'in değil, o illerde yaşayan tüm öğrencilerin faydalanacağını ifade ederek, şöyle dedi:

\"Avrupa Birliği komisyonu ile devletimizin, hükümetimizin birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında Avrupa Birliği mali imkanlarının özellikle eğitim altyapısı anlamında kullanılması için bir mutabakat sağlandı. Toplamda 315 milyon Euro\'luk bir fondan bahsediyoruz ve bu 315 milyon Euro ile 155 eğitim tesisi yapacağız. Yapacağımız tesisleri Suriyeli kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadığı 17 ilde projelendirdik. Bu 17 ilde de Türkiye\'deki mevcut mülteci nüfusunun yüzde 95\'i yaşıyor. Kahramanmaraş\'ta 12 adet okulumuzu projelendirdik.\"

Görüntü Dökümü

-------------

- Toplantıya katılanlar

- Ömer Adar\'ın konuşması

- Fatih Mehmet Oruç\'un konuşması

- Resim sergisi

- Konteyner kentin önü

- Konteyner kentteki Suriyeliler

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 214 MB