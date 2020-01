DHA YURT BÜLTENİ-3

1)BARTIN\'DA FIRTINADA SÜRÜKLENEN GEMİDEKİ 6 PERSONEL HELİKOPTERLE KURTARILDI

BARTIN\'nda fırtına nedeniyle sürüklenen Rus bayraklı kuru yük gemisindeki 6 personel, helikopterle kurtarıldı. Rusya\'nın Rostov Limanı\'dan Bartın Limanı\'na demir götüren Rus bandıralı 2600 grostonluk \'Nefterodovz 29\' adlı gemi, sabah saatlerinde limana yaklaşık 2 mil açıkta demirliyken fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı. İnkum tatil beldesi açıklarına doğru sürüklenen geminin \'SOS sinyali\' vermesi üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Dalgaların etkisiyle sürüklenen gemiye denizden ulaşım sağlanamayınca helikopter talep edildi. Samsun\'dan gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ait helikopter ile gemideki 6 Rus personel alınarak Bartın Limanı\'na götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen personelin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bartın Valisi Nusret Dirim, 6 personelin kurtarıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Geminin fırtına nedeniyle sürüklendiğini söyleyen Vali Dirim, \"Olumsuz hava koşulları dün akşam başladı. Bu sabah gemi \'SOS sinyali\' verdi. Sahil Güvenlik ekiplerimiz gemi personelini sağ salim kurtardı. Sağlık durumları iyi. Şu anda gemide tehlikeli bir durum yok\" dedi.

GÖRÜNTÜLER DHA FEED\' TEN GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

=======================================================

2)İŞKENCE DAVASINDA POLİSLERE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI



MARDİN\'in Mazıdağı ilçesinde geçmişte bir polisin eşi ile ilişki yaşayan işadamı H.B.\'ye işkence ettikleri iddia edilen 4 polisin ve polise mukavemet ettiği iddia edilen işadamının yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, \'işkence\' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan polis memurları İ.D., A.S. ve G.D. hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu. İşkence davasının mağduru olan işadamı H.B., daha önce sanıklar hakkında soruşturma izni vermeyen Mazıdağı Kaymakamı Halit Benek hakkında da Mardin Cumhuriyet Başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. Firari sanık E.T.\'nin ise FETÖ soruşturmasından arandığı ve yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Mersin\'de yasak aşk yaşadığı polis memuru İ.D.\'nin eşi T.D.\'den cinsel içerikli görüntülerini ve ev alması için verdiği parayı almak üzere 5 Eylül 2016 günü Mardin\'in Mazıdağı ilçesine giden ve burada polislerden işkence gördüğünü iddia eden, daha sonra kafa travması, 3 kaburga kemiği kırığı ve akciğer yaralanması nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan işadamı H.B.\'nin davasına Mardin 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Duruşmaya \'işkence\' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan polisler İ.D., A.S. ve G.D. ile hakkında yakalama kararı olduğu için firari olan komiser E.T. katılmazken, \'görevi yaptırmamak için direnme\' ve \'hakaret\' suçundan 5 yıl hapis istemiyle yargılanan işadamı H.B. ve tarafların avukatları katıldı.

TANIK POLİS: YERDE KAN DAMLALARI VARDI

Duruşmada gelen evrakları okuyan Mahkeme Başkanı, olayla ilgili 3 tanığın Mazıdağı Asliye Ceza Mahkemesi\'nde ifadelerinin alındığını, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Komiser E.T.\'nin ise yakalanamadığını söyledi. Tanık olarak ifadesi alınan polis memuru M.Ö. takviye ekip talep edilmesi üzerine olay yerine gittiğini belirterek, \"Karanlık olduğu için birbirlerine vurup vurmadıklarını görmedim. Sivil olan H.B. yere düşmüştü. Bir polis yere düşen H.B.\'yi kaldırdı. H.B.\'nin polislere karşı mukavemeti veya fiziki müdahalesi yoktu. Şahısları emniyete getirdiğimizde H.B.\'nin üzerinde kan yoktu. Odadan gürültü sesleri geliyordu. O tarafa yöneldiğimizde sanık polis İ.D., konunun terör olayı olduğunu, karışmamamız gerektiğini, bizzat ilgilendiğini söyledi. Odada 1.5 saat kaldılar. Bir süre sonra H.B., sanıklardan G.D. tarafından lavaboya götürüldü. Gömleğinde kan vardı, bitkin ve kolu karnında çökük durumdaydı. Yerde kan damlaları vardı. İşadamının bulunduğu odada sanık polisler G.D. ile İ.D. vardı. Lavaboya giderken durumu ve bağırma seslerinden, H.B.\'ye karşı dayak olayının olduğunu sezdik. İşadamı H.B. olay yerinde bize karşı direnmedi. Zaten araca kelepçesiz bindirmiştik\" dedi.

DOKTOR:YÜZÜNDE MORLUKLAR VARDI, KULAĞINDAN KAN GELİYORDU

Olay gecesi İşadamı H.B.\'nin götürüldüğü Mazıdağı Devlet Hastanesi Nöbetçi Doktoru S.M. ise tanık olarak verdiği ifade de, \"H.B.\'nin kulağından kan geliyordu ve yüzünde morluklar vardı. Vücudunun sırt kısmında da arbede ve darp bağlı sürtünme benzeri cilt zedelenmeleri vardı. Ayağa kalktığında zorlanıyordu\"diye konuştu.

İŞADAMININ AVUKATLARI: SANIK KOMİSER YURT DIŞINA KAÇTI

İşadamı H.B.\'nin avukatları Serhat Ölmez, Önder Kılıç, Uğurcan Tozlu ve Erdal Baltalı ise, sistematik şekilde işkence yapan sanık polislerin tutuklanması gerektiğini belirterek, \"Müvekkilimiz yoğun bir işkenceye maruz kalıp, ölümden dönmüştür. Buna rağmen failleri dışarıdadır. Sanık polislerden İ.D.\'nin tanık olarak dinlenen kişileri yönlendirmeye çalıştığı önceki celsede tutanakla tespit edilmiştir. Sanığın adil yargılamayı etkilemeye yönelik bu eylemi hakkında suç duyurusunda bulunulsun. Yakalama emri çıkarılan sanık E.T.\'nin FETÖ soruşturmasından arandığı ve yurt dışına kaçtığını öğrendik\" dedi.

Duruşmada söz hakkı verilen İşadamı H.B. ise, sanık polis İ.D.\'nin kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini belirterek, \"Sanık beni rahatsız etmeye devam etmiştir. Bununla alakalı Whatshap mesajları ve facebook paylaşımlarını mahkemenize sunuyorum\"dedi.

Firari sanık E.T. hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine karar veren Mahkeme, sanık polis memurları İ.D., A.S. ve G.D. hakkında yurt dışına çıkış yasaklı adli kontrol kararı verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

SORUŞTURMA İZNİ VERMEYEN KAYMAKAM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

İşadamı H.B., \'işkence\' suçundan yargılanan polisler hakkında soruşturma izni vermeyen Mardin\'in Mazıdağı Kaymakamı Halit Benek hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan H.B., kendisine yönelik işkence suçu işlendiğini belirterek, \"Mazıdağı Kaymakamı, kendisine intikal eden bir başvuru olmadan, savcılığın resen yürüttüğü soruşturmaya müdahil olmak istercesine, şüpheli polisler hakkında soruşturma izni vermediğine dair kararını bize ve soruşturma dosyasına gönderdi. Kaymakam\'ın böyle bir yetkisi olmadığını bilmediğimiz halde karara itiraz ettik. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi itirazımızı kabul edip, Kaymakamlığın soruşturma izni vermeme kararını kaldırdı. Mazıdağı Kaymakamı buna rağmen 1 Haziran 2017 günü yeniden soruşturma izni vermedi. Bu hali ile Kaymakamın, Mardin 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam eden davamızda aleyhimizde delil oluşturmak istediği ve yetkisinin dışına çıkarak, kendisi ile alakalı olmayan bir durumda karar verdiği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Mazıdağı Kaymakamı Halit Benek\'ten davacı ve şikayetçiyim\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------(ARŞİV)(8 TEMMUZ 2017)

- Güvenlik kamerasından işadamının emniyete girişi

- Emniyetten çıkarılması

Haber:Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,(DHA)-

===================================================

3)ÇOCUK SÜRÜCÜ TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

BURDUR\'da ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçan 15 yaşındaki K.C.Ö., kullandığı otomobil park halindeki halk otobüs ve kamyonete çarptıktan sonra refüje de çarparak takla attı. Burdur\'da saat 23.00\'da uygulama yapan trafik ekipleri, bir otomobile \'dur\' ihtarında bulundu. Sürücü K.C.Ö., ikaza uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerin uzun süre takip ettiği otomobil, Otogar Kavşağı\'nda önce park halindeki halk otobüsüne ardından İsmail Boyacıoğlu Caddesi\'nde park halindeki kamyona çarptı. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak takla attı. Çeşitli yerlerinden yaralanan K.C.Ö., gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. K.C.Ö.\'nün ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle \'dur\' ihtarına uymadığı belirlendi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Kamilcan özyurt ambulansta

- Kazaya karışan otomobil

- Kamyon

- Vatandaşın oalyı anlatması

- Detay

Haber/Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

=================================================

4)YENİ MÜZE PROJESİ TANITILDI

BURDUR\'un Kışla Mahallesi\'nde yapılacak Arkeoloji Müzesi\'nin Projesi tanıtıldı. Doğa Tarihi Müzesi Konferans Salonu\'ndaki tanıtım toplantısına Vali Şerif Yılmaz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Özdemir, Müze Müdürü Hacı Ali Ekinci ile Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram ve projeyi yapan firma yetkilisi yüksek mimar Orhan Uludağ katıldı. Orhan Uludağ uygulanacak proje hakkında katılımcılara sunum yaptı. Orhan Uludağ, müzenin 20 bin metrekare alanda 10 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını, müzede mağazalar, kafeler, konferans salonunun yanı sıra çocuklar için vakit geçirebilecekleri arkeolojik kazı yerlerinin de olacağını aktardı. Tarih ve kültür şehri Burdur\'un tarihi eserlerinin ayağa kaldırılması için çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Vali Şerif Yılmaz da \"Bu çalışmalar devam ederken çıkan eserlerin sergilenmesi yönünde şu an itibariyle mevcut müzemiz yetersiz kalıyor. Bu nedenle de özellikle misafirlerimizin rahatlıkla ulaşabileceği ve ziyaret edebileceği yeni müzeyle ilgili çalışmalar başlatıldı. İnşallah kısa süre içerisinde proje tamamlanır ve yeni müzemiz ile birlikte tüm eserlerimizin sergilenebileceği çağdaş ve modern bir mekana kavuşmuş olacağız. Arkadaşlara teşekkür ediyorum kısa süre içerisinde tamamlamalarını bekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------

- Tanıtıma katılanlardan detay

- Orhan Uludağ\'ın sunumu

- Vali Yılmaz\'ın açıklamaları

- Detay

2,54\"-89,2 MB

Haber/Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

=========================================================



5)AKARSU: TMO FINDIĞI PİYASAYA VERMEYİP İHRAÇ ETMELİ

ORDU Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, Toprak Mahsulleri Ofisi\'nin (TMO) fındık piyasasında olması ve üreticiden fındık almasının son derece önemli olduğunu, TMO\'nun aldığı fındığı piyasaya vermeyip işleyerek ihracata yönelik çalışma yapması halinde serbest piyasanın da kendisini toparlayacağını söyledi. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, fındık fiyatının serbest piyasada geçen sezon 9 liranın altına düşmesiyle TMO\'nun müdahale alımında bulunduğunu, bu sezonda alımların devam ettiğini belirterek, bunun önemli bir adım olduğunu söyledi. TMO\'nun aldığı fındığı işleyerek ihracata yönelik çalışma yapmasıyla piyasanın daha da iyiye gideceğini vurgulayan Akarsu, \"TMO\'nun yapmış olduğu açıklamalarda, fındık politikası, kesinlikle piyasaya fındığı vermeyeceğini, işleyeceğini, ihracata yönelik çalışma yapacağını beyan etmiştir. TMO fındığı piyasaya vermeyip kendi işleyip ihracata dönüştürürse mutlaka bu pisaya kendini toparlayacaktır. Serbest piyasada fiyat TMO\'nun fiyatı üzerine doğru gidecektir. TMO şuan alım noktasında devam ediyor. Kırım ve işleme noktasında FİSKOBİRLİK ile görüşmesi var. İnşallah olumlu sonuçlar çıkarda, ikisi güçlü bir şekilde fındığın sıkıntılarını ortadan kaldırır\" dedi.

TMO FİYAT POLİTİKASINI HASATTAN ÖNCE AÇIKLAYACAK

TMO müdahalesinden önce serbest piyasada her şey yolunda giderken bir anda piyasanın tekelleşmeye döndüğünü, bunun sonucunda da TMO\'nun zorunlu olarak devreye girdiğinin de altını çizen Selami Akarsu şunları söyledi:

\"Yaptığımız ciddi boyutlu çalışmalarla TMO artık fındık üreticilerimizin hizmetinde. Devamında da Ordu\'ya Şube Müdürlüğü kuruldu. Bunlar bizim için çok önemli bir nokta. Bundan sonraki olacak süreçte mutlaka TMO bu piyasayı etkileyecektir. Onlar (Alıcılar) TMO\'nun yalandan yere piyasaya girdiğini biliyorlardı. Son noktada hala \'fındığı alsa bile bize verecek\' gibi umutları var. TMO yapmış olduğu açıklamalarda, kesinlikle piyasaya fındık vermeyeceğini ve işleyeceğini, ihracata dönük çalışma yapacağını beyan etti. Bu kesinlikle iyi olacak. Fındık ihtiyacı ortaya çıkacak. Bu piyasa o zaman yukarıya doğru gidecek ve serbest piyasada fındık fiyatı da artmış olacak. Artık önümüzdeki sezon hasat öncesi TMO fiyat politikasını açıklayacak. Çiftçimiz erkenden ne yapacağını bilecek, buda bizim için çok önemli nokta. TMO\'nun piyasaya fındık verip vermediğinin de takipçisi olacağız. İnşallah sonuçlar iyiye gidecek, fındığın her yıl konuşulur noktasından kurtulacağına inanıyorum.\"

Giresun kalite fındığı 10.50 TL, levant kalite fındığı 10 TL\'den satın alan TMO, şuana kadar 45 alım noktasında 125 bin ton fındık aldı. Serbest piyasada sezon başında 8 TL civarında olan fındık fiyatı ise 9 TL\'nin üzerinde işlem görüyor.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Selami Akarsu ile röportaj

-Fındık detay görüntüleri (arşiv)

(SÜRE: 5.41 Dk ) (BOYUT: 334MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

==================================================

6)ZİHİNSEL ENGELLİ SEVAL KAYIP



MERSİN\'de, inşaatta bekçilik yapan babasının yanına gitmek için evden çıkan zihinsel engelli 24 yaşındaki Seval Göksu\'dan 5 gündür haber alınamıyor.

İnşaatta bekçilik yapan babası Ahmet Göksu\'nun yanına gitmek için 16 Kasım\'da evden çıkan ve son olarak minibüse binerken görülen Seval Göksu, ortadan kayboldu. Polise kayıp dilekçesi veren baba Göksu, sokak sokak aramasına rağmen kızını bulamadı. Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kızının izine rastlayamayan gözü yaşlı baba, Seval\'in engeli yüzünden yardıma muhtaç olduğunu söyledi. Kızını fotoğrafı ile arayan Göksu, \"Benim yanıma geleceğini söyleyip minibüse biniyor. O andan sonra kendisinden haber alamıyoruz. Kızımın akli dengesi yerinde değil\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

*ÖZEL*

-Baba Ahmet Göksu kızının fotoğrafını gösterirken

-Babadan görüntüler

-Seval\'in fotoğrafı

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02:49 BOYUT: 60 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

==========================================================

7)KARS’TA ŞÜPHELİ VALİZ PANİĞİ

KARS’ta, bir apartmanın yanına bırakılan ve üzerinde bidon olan valiz fünye ile patlatıldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında İnönü Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir apartmanın önünde unutulan ve üzerinde bidon olan valiz, polisi harekete geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak, güvenlik şeridi çekti. Bomba imha ekibi, özel kıyafetini giyerek valizin yanına gitti. Bomba imha uzmanı şüpheli valize fünye takıp yanından ayrıldıktan sonra, vatandaşlarda uzaklaşmaları konusunda uyarıldı. Çevre emniyeti alındıktan sonra şüpheli valiz fünye ile patlatıldı. Güvenli olarak patlatılan valiz ve bidonun boş olduğu anlaşıldı.

Polis kısa süreliğine kapattığı caddeyi yaya ve araç trafiğe açarak bölgeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Şüpheli valiz

-Çevre önlemi

-Valizin patlatılması

-Boş valiz ve bidon

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

22 MB – 1 DK 55 SN -