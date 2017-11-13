DHA YURT BÜLTENİ-3

1)İKİ İŞÇİ SERVİSİ ÇARPIŞTI: 8 YARALI

KONYA\'da işçi taşıyan minibüsün, önündeki otobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Hasandede Mescit Mahallesi Fetih Caddesi\'nde meydana geldi. İsmail Bildirici\'nin kullandığı 42 AKS 36 plakalı işçi taşıyan minibüs, önünde yine işçi taşıyan Yaşar Kün’ün yönetimindeki 42 FM 650 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Bildirici ve yanındaki 7 işçi yaralandı. Otobüsteki işçiler ise yara almadan kurtuldu. İşçiler ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan araçlardan detay

- İşçilerden detay

- Yaralıların ambulansa alınması

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)

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2)OKUL SERVİS MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI

SİVAS\'ta okul servisi minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza saat 08.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı eski 4 Eylül Stadyumu kavşakta meydana geldi. Gökhan Duran yönetimindeki 34 ABC 40 plakalı otomobil kavşaktan dönmeye çalışan Sezer Serin yönetimindeki 58 S 0268 plakalı okul servis minibüsü ile çarpıştı. Kaza sonrası içerisinde öğrenci bulunmayan servis minibüsü yan yattı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada otomobil sürücüsü Gökhan Duran yaralandı. Duran, olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Servis minibüsü sürücüsü Sezer Serin ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Otomobil ile servis minibüsünün görüntüsü

-Ekiplerin çalışması

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

(68 mb)

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(ÖZEL)

3)OT YETİŞMEYEN ARAZİLER, \'GES TARLASI\'NA DÖNÜŞTÜ

TÜRKİYE\'nin güneş ışığını en fazla alan kentlerinin başında gelen Şanlıurfa\'da, elverişsiz olduğu için ekim yapılamayan atıl durumdaki arazilere, Güneş Enerjisi Santralleri (GES) kuruldu. Bir zamanlar ot bitmeyen araziler, şimdilerde GES panellerinin kurulduğu tarlalara döndü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 6 milyon metrekarelik alanda 47 GES yatırımına onay verdiklerini ve kenti yenilenebilir enerjide merkeze dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.Güneş ışığından en fazla faydalanan iller arasında yer alan Şanlıurfa\'da, atıl durumdaki arazilere son yıllarda GES panelleri kurulmaya başladı. Yenilenebilir enerjide önemli kaynak olan güneş enerjisinden yararlanmak isteyen çok sayıda yatırımcının tercih ettiği Şanlıurfa\'da, şu ana kadar 47 GES yatırımına onay verildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de içme ve atık su arıtma tesisinin bulunduğu 3 noktada yatırım yaparak, elektriğini güneş enerjisinden elde etmeye başladı.

Kentte daha önce ekim yapılamayan atıl durumdaki arazileri artık GES panelleri süslerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi, bu sektörde yatırım yapmak isteyenleri, güneş ışığından en fazla yararlanan kentlerin başında gelen Şanlıurfa\'ya davet etti. Şu anda, kentte 6 milyon metrekarelik alanda 47 GES projesine ruhsat verdiklerini belirten Çiftçi, GES projelerini hem çevre dostu olduğu hem de istihdam sağladığı için önemsediklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 3 tesiste kendilerinin de yatırım yaptıklarını, iki noktaya daha yatırım yapacaklarını anlatan Çiftçi, 5\'inci, 6\'ncı ve 7\'nci sınıf olarak tanımlanan ve tarım yapılamayan arazilere GES panellerinin kurulmasına izin verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

\"Şanlıurfa, coğrafya olarak yenilenebilir enerjiye uygun bir kent. Şu anda şehrimizde hem özel sektörün hem de kamu sektörünün projeleri var. Biz de enerji tüketen bir kurum olarak 3 içme ve atık su tesislerimizin bulunduğu noktaya bu panellerden kurduk. Doğa dostu ve dünya var oldukça devam edecek olan güneş enerjisinden yararlanmak istiyoruz. Tarım yapılamaz durumdaki 5\'inci, 6\'ncı ve 7\'nci sınıf arazilerde bu sistemin kurulumuna izin veriyoruz. Bu yönde yatırım yapacak olanlar projelerini hazırlayıp bize müracaatta bulunuyorlar. Biz de inceleyip gerekli planlamayı yapıyoruz. Şu ana kadar 47 proje müracaatı oldu ve biz bunları planladık ruhsat işini bitirdik. Biz bu yöndeki müracaatlarda yatırımcının önünü açıyoruz. Yenilenebilir enerji, istihdam ve yatırım açısından biz GES projelerine önem veriyoruz. İşe yaramayan dağlık alanlar, ot bitmeyen araziler, kayalık alanlara artık GES panelleri döşeniyor ve ülke ekonomisine katkıda bulunuluyor. Hidroelektrik santrallerin, termik santrallerin ömrü sınırlı olduğu için dünya döndükçe var olacak doğa dostu güneş enerjisinden yararlanmalıyız. Biz sahip olduğumuz bu değer ile şehrimizi yenilenebilir enerjinin merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

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- Araziye kurulu GES panelleri

- GES panellerinden detay görüntüler

- Havadan çekilen GES panelleri görüntüsü

- Başkan Nihat Çiftçi ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 702 ve 188 MB

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4)ENGELLİLER CAMİDE NAMAZ KILMAK İSTİYOR

GÖRME Engelliler Federasyonu Genel Sekteri Veli Özağan, camilerin birçoğunun engelliler düşünülmeden yapıldığını, bu yüzden de engellilerin camiye gidemediğini belirtti. Özağan, bedensel ve görme engellilerin camiye girebilmesi için merdiven olan yerlerde rampa veya asansör, cami içinde kabartma halı ile işitme engelliler için de hutbenin işaret diliyle anlatılması gibi düzenlemelerin yapılmasını istedi.Görme Engelliler Federasyonu Genel Sekteri Veli Özağan, Türkiye’de nüfusun yüzde 10’unun engelli olduğuna dikkat çekti. Camilerin birçoğunun engelliler düşünülmeden yapıldığını, bu yüzden de engellilerin camiye gidemediğini ve gitmekte zorlandığını belirten Özağan, şunları söyledi: \"Biz engelliler Türkiye’nin tüm illerinde bulunan camilere girerken hiç kimseden yardım almadan kendi irademizle girmek istiyoruz. Bunun için de hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem de illerdeki müftülüklerin buna yönelik bir çalışma yapmasını bekliyoruz. Bu hem bizim kanuni hakkımız, hem de ibadetimizi engelsiz bir şekilde yapmamız için gereken hususlar.\"

‘SORUNLAR ABDEST ALIRKEN BAŞLIYOR VE DEVAM EDİYOR

Görme engelliler için camiye giderken yaşadıkları süreci anlatan Özağan, \"Özellikle caminin dışında bulunan şadırvanlarda abdest alırken engelli guruplara uygun olmamasından dolayı abdest almakta bile zorlanıyoruz. Bunu bir şekilde hallediyoruz ve abdestimizi aldıktan sonra caminin giriş kapısına geliyoruz. Geldiğimiz zaman basamaklar ve yüksek merdivenler gibi engeller karşımıza çıkıyor. Bunu da bir şekilde geçtikten sonra caminin eşiğinden adımımızı atar atmaz bu kez ayakkabımızı koyacak bir yer arıyoruz. Görmediğimiz için ayakkabılığın nerede olduğunu bulamıyoruz. Daha sora cami içerisine girdiğimizde de cemaat yoksa kıblenin hangi yönde olduğunu zor tahmin ediyoruz. Giriş kapısına göre kıbleyi bulabiliyoruz ama bazen de yönümüzü şaşırıp kıbleye doğru durmadan namaz da kılabiliyoruz.’’ dedi.

YAPILMASINI İSTEDİKLERİ DÜZENLEMELER

Görme engellilerin yanı sıra aynı sorunları tekerlekli sandalye kullanan bedensel engelli ve işitme engellilerin de yaşadığını belirten Özağan, yapılması gerekenlerle ilgili ise şöyle konuştu:

\"Bedensel engelli olup da tekerlekli sandalye kullanan arkadaşlarımız da camiye girerken gerekli düzenlemeler olmadığı için büyük sıkıntı yaşıyor. Onlar da camilere giremiyor. Bu şekilde olan arkadaşlarımız için cami girişlerinde gerekli düzenlemeler yapılabilir. Yüksek merdivenli camilere rampa ve tekerlekli sandalye asansörü kurulabilir. Caminin içerisinde ise tekerlekli sandalye ile girip halı olmayan bir bölüm ayrılarak cemaatle birlikte namaz kılmaları sağlanabilir. Görme engelli arkadaşlarımız için ise kabartma halılarla safa duracağı yön belirlenebilir. Camilerdeki ayakkabılıkların üzerine blair alfabesi ile yazı ve rakam yazılarak düzenleme yapılabilir. İşitme engelliler için ise hutbede okunan dualar ve o günkü hutbe konusu işaret diliyle de anlatılabilir.’’

‘CEMAATLA OMUZ OMUZA NAMAZ KILMAK İSTİYORUZ’

Engellilerin de cemaatle yan yana omuz omuza namaz kılmak istediğini belirten Özağan, \"Biz engelimizden dolayı farklı alanlarda, farklı ayrılmış yerlerde namaz kılmak istemiyoruz. Dolayısıyla tüm camilerimizin bu şekilde düzenlenmesini istiyoruz. Diyanet işleri bu konuda çeşitli çalışmalar yapıyor ama son derece yetersiz kalıyor. Özellikle camilerin inşaatı esnasında projeleri çizen mimarlar engellilerin de erişebilirliğini düşünerek projelendirmesi lazım. Peygamber efendimiz de bir görme engelinin camiye gitmesini sağlamak için evinden camiye bir ip çekerek gidip gelmesini sağlamıştır. Modern çağımızda da camilerde mimari yönden bu tür çalışmalar yapmak lazım. Caminin dış görünüşü muhteşem ve ihtişamlı olmasından ziyade biz engellilerin basamaksız bir şekilde rahatça camiye ulaşmaları sağlanmalı. Dolayısıyla tüm insanları camiye çağıran yüce dinin mensupları olarak biz engelliler ibadetimizi camilerde yapmak istiyoruz. Bize camilere getirip götüren veya cami içinde bize yardımcı olan görevliler veya cemaat istemiyoruz. Kendi ihtiyacımızı kendi başımıza giderebilecek yetenek ve kabiliyetteyiz. Dolayısıyla ibadette de engel koymasınlar. Tüm camilerin önündeki içindeki engeller kaldırılarak biz engellilere rahatça bir ibadet yolunun açılması için gerekli çalışmaların yapılmasını yetkililerden bekliyor ve bu konuda daha hızlı adımlar atılmasını istiyoruz.’’ diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Veli Özağan röp.

- Görme engellilerin cami merdiveninden çıkması

- Cami germesine girmesi

- Cami içinde saf tutmaları

- Camiden detay

- Görme engelliren camiden çıkması

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA DHA))

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5)TOROSLARIN TEPESİNDEN 4 MEVSİM

MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde özellikle KKTC\'ye su gönderilen Alaköprü Barajı\'nın 800 metre yukarısında bir günde 4 mevsim yaşanırken, renkli görüntüler de ortaya çıkıyor.

Anamur İlçesi\'nin batısından gelen yağmur yüklü bulutlar bir taraftan sağanak halde yağış bırakırken, diğer yandan arkasından gelen güneş parlak bir görüntü ortaya çıkarıyor. Yağmur yükünü hafifleten bulutlar bir anda yükselerek Torosların eteklerinde yeşil ile eşsiz bir sis bulutu oluştururken ilçenin ılık tropikal iklimi ile Torosların zirvesindeki karasal iklimin geçiş anında ise renkli görüntüler ortaya çıkıyor.

Kıbrıs\'ın Beşparmak Dağları ile Anamur arasındaki Akdeniz havzası üzerindeki bulut kümesi ise bölgenin mevsim cümbüşüne ayrı bir renk katıyor. Akdeniz\'in bir günde yaşattığı renk cümbüşüne bir de gökkuşağı şemsiyesi eklenince ortaya bu doyumsuz manzara çıkıyor.

Görüntü Dökümü

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- Anamur\'dan genel

- Yağmur damlaları suya düşerken

- Açılan şemsiye

- Yağmurlu manzaraya bakan kadın

- Sisli yoldan görüntüler

- Toroslarla bulutlar iç içe

- Bulutların altındaki güneş ve deniz

- Detay görüntü

(SÜRE:1.38 Dk) (Boyut: 48 Mb)

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)



