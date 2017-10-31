DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ADANA MERKEZLİ 3 İLDE TERÖR OPERASYONU: 9 GÖZALTI



ADANA merkezli 3 ilde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3\'ü kadın, 1\'i çocuk, 9 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü Devrimci Komünarlar Partisi (DKP) ile Suriye uzantısı Birleşik Özgürlük Güçleri\'ne (BÖG) eleman ve lojistik destek sağladığı öne sürülen Birleşik Devrimci Parti (Dev-Par) ve gençlik yapılaşması üyelerinin adreslerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli İstanbul ve Hatay\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, 3\'ü kadın 1\'i çocuk 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülürken, diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise gün içerisinde Adana\'ya getirileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçlarının emniyet müdürlüğünden çıkışı

- Zırhlı araçların görüntüsü

- Özel harekat polislerin \'koç başı\' ile kapıyı kırması

- Eve giren polisler

- Polislerin ellerindeki uzun namlulu silahlar

- Gözaltına alınan bir şahsın polis aracına bindirilmesi

- Sağlık kontrolüne getirilen şahıslar

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)

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2)MİDİBÜSTE 220 KİLO ESRAR ÇIKTI, SURİYE UYRUKLU 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

AKSARAY’da polisin \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonrası durdurulan eşya yüklü midibüste yapılan aramada çuvallar içinde 220 kilo esrar ele geçirildi. Midibüste bulunan Suriyeli uyruklu 2\'si kadın 5 kişi gözaltına alındı. Ankara-Aksaray karayolu üzerinde rutin yol kontrol uygulaması yapan polis, şüphe üzerine bir midibüsü durdurmak istedi. Midibüs sürücüsü \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonrası midibüs, Topakkaya Beldesi yakınlarında, önü araçla kesilerek durduruldu. İçinde Suriye uyruklu 2\'si kadın 5 kişinin bulunduğu ev eşyası yüklü midibüste ‘Dino’ adlı eğitimli köpekle yapılan aramada eşyaların altına çuvallarla gizlenmiş 220 kilo kubar esrar ele geçirildi. Midibüsteki 5 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Minibüsün görüntüsü

-Polis köpeğinin arama yapması

-Bulunan esrarların minibüsten çıkarılması

-Esrarların görüntüsü

-Şüphelilerin hastanede sağlık kontrolü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY DHA)

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3)POLİSTEN VATANDAŞLARA HIRSIZLIK UYARISI

ADIYAMAN\'ın Gölbaşı İlçesi\'nde polis, kapı kapı gezerek vatandaşları hırsızlıklara karşı uyardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından \'Hırsızlıkla ben de sorumluyum projesi\' kapsamında vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla apartmanlarda denetim yaptı. Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini ekmekçi ve tüpçü olarak tanıtıp dairelerin ziline bastı. Zile basıldığında kim o demeden kapıyı açan vatandaşları uyaran polis, hırsızlara ve hırsızlık olaylarına karşı uyardı. Her zil çalana kapının açılmamasını isteyen polis ekipleri, apartman giriş kapısının mutlaka kapalı bulundurulması gerektiğini kaydetti. Ayrıca vatandaşlar broşürlerle uyarılarak kapıların girişine hırsızlığa karşı önlemlerin yer aldığı broşürler yapıştırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Polisler

- Polislerin kapıların zilini çalması

- Polis vatandaşları uyarması

- Polis broşür dağıtması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 30 MB

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4)DERİNCE\'DE \'PARKLAR BERKEMAL\'

KOCAELİ\'nin Derince İlçesi\'nde \'Parklar Berkemal\' uygulaması kapsamında 102 kişinin kimlikleri kontrol edilirken, 5 kişi toplam 84,9 gram esrarla yakalandı.

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan mobil park ekipleri, park ve spor alanlarında \'Parklar Berkemal\' adlı huzur uygulaması yaptı. Derince\'de 10 ekip halinde 32 polis ve bir narkotik köpeğiyle yapılan uygulamada 23 park ve yeşil alanlarda bulunanların kimlikleri kontrol edilerek, üstleri arandı. 102 kişinin kimliklerinin kontrol edildiği uygulamada, 84,9 gram esrar ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin üzerinden kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Vatandaşların üstlerinin aranması

Parklarda gezen polis ekipleri

Esrarın ele geçirilmesi, gözaltılar, narkotik köpeği ile arama yapılması

Polisin kontrolleri

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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5)VAN VALİLİĞİ\'NDEN EYLEM, GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAĞI AÇIKLAMASI



VAN Valiliği, kentte yapılacak basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin de 30 gün süreyle Valilik iznine bağlandığını açıkladı.

Van Valiliği\'nden yapılan açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtilerek şöyle denildi:

\"İl sınırları içinde, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla, 2935 sayılı OHAL Kanunu\'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 31.10.2017 tarihinden geçerli olmak üzere otuz 30 gün süreyle valilik iznine bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise, aynı hükümler doğrultusunda yine 31.10.2017 tarihinden geçerli olmak üzere otuz 30 gün süre ile yasaklanmıştır.\"

DHA-Genel - Türkiye-Van - VAN-DHA

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6)KİMYASAL GÜBRENİN YOK ETTİĞİ TOPRAK MİNERALLERİNE BAZALT KAYA TOZU ÖNERİSİ

DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde kimyasal gübre kullanımından kaynaklı toprağa verilen hasar nedeniyle organik gübreye geçiş çalışması başlatıldı. Kimyasal gübrenin yok ettiği toprak mineralleri bazalt kayasından elde edilecek gübre ile yeniden canlandırılması önerildi. KTÜ eski öğretim Üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, \"Bazalt kayası gübresi ile toprak değerlerini üst seviyelere çıkartamazsak, bitkiye ne kadar gübre verirsek verelim, bize sağlıklı verim vermez. Bazalt tozu gübresi tarımında yaşanan birçok sorunu çözer\" dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi ve Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, son 30 yıl içerisinde kimyasal gübrenin toprağa, bitkiye ve insana vermiş olduğu zararlar dikkate alanınca gözlerin yeniden organik tarımla birlikte bazalt kayası tozuna çevrildiğini söyledi.

Kimyasal gübrenin zararlarının ilk yılarda anlaşılamadığına dikkat çeken Bektaş \"Geçmişte baktığımız zaman eski tarihsel dönemlerde insanlar hep yanar dağların etrafında toprak edinmiş. Bereketli topraklar oralardaymış. Volkanlar faaliyete geçtiği zaman çevreye küllerini dökerek toprağı yeniden minareleştiriyor ve toprağa bereket kazandırıyormuş. Sonralarda 1920\'li yılların başında Dünya Tarımın da azotlu gübreler kullanılmaya başaklayınca organik gübreler geri plana atıldı. Çünkü kimyasal gübrenin rekoltesi çok daha yüksekti. Maalesef kimyasal gübrenin zararlarını ilk yılarda anlaşılamadı\" dedi.

TOPRAKTA MİNARALLER TÜKENMİŞ

Tarım yapılan toprakların mineral yönünden tükendiğini ve çözümün ise bazalt kayası tozunda olduğunu vurgulayan Bektaş şöyle konuştu:

\"Niçin gözler bazalta kayasına yöneldi? Niçin bazalta ümit bağlıyoruz? Sürekli tarım, sürekli kimyasal gübre kullanımı ve bölgemizdeki yağış miktarıyla toprak erozyonu, toprağın içindeki bitkinin besin elementlerinin tükenmesine yol açmıştır. Bitkinin besin elementi bazalt kayasında da var olan elementlerdir. Bu elementler toprakta az olunca bitkinin gelişmesini de haliyle yavaşlıyor ve alınan üründe kalitesiz oluyor. Mademki topraklarımız mineral yönünden tükenmiştir, öyleyse tükenen minareleri yerine koymamız gerekir. Bunu da bazalt kayasından oluşturduğumuz gübrelerle yerine koyacağız. Bazalt kayasında 50\'nin üzerinde element var. Bu elementler toprağa vermemiz gerekir. Bu kayayı öğüteceğiz toz haline getireceğiz ve toprağa sereceğiz ve sulayacağız. Toz haldeki bazalt toprağa girince yavaşça ayrışacak ve suyla birlikle çözülerek içerindeki elementler toprağa geçirecektir. Böylelikle topraktaki eksik elementleri tamamlanmış olacağız. Böylelikle toprak bereketli ve verimli toprak olacak\"

TARIMDA BAZALT KAYASI TOZU ETKİSİ

Bazalt kayası tozundaki çoklu bitki besin elementleriyle toprağın sürekli olarak yenilenerek, sağlıklı bir hale geleceğini savunan Bektaş şöyle devam etti:

\"Günümüzde sürdürülebilir organik tarımdaki temel anlayış doğal ekosistemi taklit etmektir. Bu sistemdeki organik tarım anlayışı da bitki büyümesinden çok toprak sağlığını öne çıkarır. Bazalt kayası tozundaki çoklu makro ve mikro bitki besin elementleriyle toprağı sürekli olarak yenileyerek sağlıklı bir toprak oluşturmak, besin değeri yüksek, bol ürün elde etmek mümkündür. Bilimselliği kanıtlanmış, başta Avustralya olmak birçok ülkede kullanılan bu yöntemle dışa bağımlı olmayan, ucuz, organik tarım politikası oluşturmak mümkündür. Organik tarımda dünya 1 numara olan Avustralya\'dır. Avustralya bu bazalt kayasını öğütüp toz haline getirip dünya piyasasına organik gübre olarak satıyor. Dünyada yapılan çalışmalar bu bazalt tozunun organik tarımdaki rolünü kanıtlamıştır. Ama bazalt tozu tek başına tam olarak bir gübre sayılmaz. Çünkü gübrenin esası olan azot, potasyum ve fosfor bu kayada azdır. Bunu \'kompost\' dediğimiz organik atıklardan elde edilen takviyelerle karıştırtsak işte o zaman ideal bir gübre olur. Bu Bazalt ve kompost karışımı organik gübre bu gün çok kolaylıkla ve ucuz bir şekilde elde edile bilir.\"

\"ARTIK DIŞA BAĞIMLILILIĞIMIZA GEREK YOK\"

Türkiye\'nin kimyasal gübrede dışarıya bağımlı olduğunu ve kimyasal gübreye yılda yaklaşık 5 milyar dolar ödendiğini de kaydeden Bektaş şöyle dedi:

\"Türkiye kimyasal gübrede dışarıya bağımlı idi. Kimyasal gübreye yılda yaklaşık 5 milyar dolar gibi bir rakam ödeniyordu. Bu gün organik tarına geçtiğimiz bu dönemlerde artık bizim dışa bağımlılığımıza gerek yoktur. Hatta cifçilerin kendi gübrelerini kendileri dahi elde edebilirler. Kompost elde etmek kolay bir iş. Organik atıkları biriktirerek gübre yapımında kullanabilirler. Bazalt tozunu da özelikle bölgemizde birçok taşocağında atık madde olarak bulunabiliyor. Bunu toz haline getirip kullanılabilir. Organik tarımda temel hedef zaten doğayı olduğu gibi taklit etmektir. Bu kayalar zaten doğal yollarla aşınarak toprağı oluşturuyorlar. Bu bazalt gübresi hem ucuz, hem sağlık, hem de çok kolay bulunabilen ve kolaylıkla yapılabilen bir üründür\"

\"TOPRAĞIN PH DEĞERİ YÜKSELECEKTİR\"

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde toprakların ülke genelinde olduğu gibi tükenmiş ve asitli topraklar olduğunu kaydeden Bektaş değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

\"Toprak tükenmişliği nedeniyle, Rize çevresindeki çay bahçelerinde toprakta ve çay yapraklarında kalsiyum, potasyum magnezyum, demir, mangan, çinko, bakır, molibden, bor gibi makro ve mikro bitki besin elementleri değişik oranlarda eksiktir. Toprak asitliği göstergesi olan ph, birçok yerde kritik seviyeye, 3,5\'e kadar düşmüş, aşırı toprak asitliği nedeniyle bitki besin elementleri topraktan bitki bünyesine yeterince geçemez duruma gelmiştir. Bu nedenle bu tür tükenmiş, asitli topraklardaki çay bahçelerinde organik gübre kullanılmış olsa dahi çayın kalitesi ve rekoltesi istenilen düzeyde olmayacaktır. Yöremizde çay ve fındık üreticilerin kesinlikle bu Bazalt tozu gübresini tavsiye ediyorum. Bizim çayımız dünya piyasasıyla rekabet edebilecek kalitede değil. Fındık rekoltemiz son yıllarda düşük. Bununda sebeplerinde biriside bölgede toprağımızın besin ve beslenme sorunu var. Topraklarımızın ana ve iz elementler bakımından eksikliği var. Bazalt tozu bu eksikliği giderir. Bölgemizde toprağımızın ph değeri de oldukça düşük. Bazalt tozunu buralarda kullandığımız zaman buralardaki toprağın ph değeri yükselecektir. Fındığın ve cayın rahatlıkla gelişeceği görülecektir\"

FINDIK VE ÇAY ÜRETİCİSİNE TAVSİYE

Bazalt tozu gübresiyle bölge ve ülke tarımında yaşanan birçok sorununun çözüleceğinin de altını çizen Bektaş şu önerilerde bulundu:

\"Bitki daha da kök salarak güçlenecek ve topraktan daha iyi beslenecektir. Özelikle çay bahçelerinde çay köklerinin çok zayıf olduğunu görüyoruz ve buralarında heyelanlı bölgeler olduğunu biliyoruz. Buralara da yapılan çalışmalarda topraktaki ph değerlerinin 3-3,5 civarında olduğu tespit edildi. Bu bazalt kayası gübresi ile bu değerleri 4,5-5 seviyelerine çıkartabiliriz. Biz toprak değerlerimizi bu sevilere çıkartamazsak, bitkiye ne kadar gübre verirsek verelim, bize sağlıklı verim vermez. Bazalt tozu gübresi bu gün Doğu Karadeniz\'de ve ülke tarımında yaşanan birçok sorunu çözer. Sürdürülebilir bir tarım politikası oluşturmak için Türkiye\'nin bu alanda dünyada 1 numara olan Avustralya\'yı yakından takip etmesi gerekir. Avustralya\'da yıllardır bazalt kayası gübresi kullanılıyor. Burada yıllaradır sağlıklı toprak sağlıklı bitki ve sağlıklı insan politikası yürütülüyor. Bizde Türkiye\'de organik tarımla aynı felsefeyi oturtturmalıyız. Bizim de parolamız bu olmalı. Üreticilere önerim 2 ya da 3 yıl içinde 1 dönüm araziye 1 ton bazalt kayası tozu ekmeli. Bunu daha da güçlendirmek için kompost katkısı da kullanılmalıdır. Bunu hem çay hem de Fındık üreticileri kullanmalı. Faydalarını göreceklerdir\"

Görüntü Dökümü

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Prof. Dr. Bektaş\'ın konuşması

Bazalt kaya tozundan görüntüler

Detaylar

Haber-Kamera:Osman ŞİŞKO-TRABZON/DHA

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7)CUMHURİYET BAYRAMI\'NDA MUTLULUĞA \'EVET\' DEDİLER

MUĞLA\'nın Dalaman İlçesi\'nde yaşayan Nurgül Kubilay ile Gökhan Çelik çifti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yılı kutlamaları sırasında dünyaevine girdi.

Dalaman Belediyesi\'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, genç bir çiftin nikah törenine sahne oldu. CHP\'li Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Nurgül Kubilay (40) ile Gökhan Çelik\'in (35) nikahını Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için pazaryeri meydanına gelen binlerce vatandaşın önünde kıydı. Başkan Muhammet Şaşmaz \"Cumhuriyetimizin kurulduğu bu anlamlı günde böyle bir nikaha şahitlik etmek çok önemli. Çünkü Cumhuriyetimizin en önemli kanunlarından biri Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu\'dur. Ben de Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu\'nun bana vermiş olduğu yetki ile sizleri karı koca ilan ediyorum\" dedi. Başkan Şaşmaz evlilik cüzdanını verdiği çifte mutluluk diledi.

Nikah sonrası duygularını dile getiren Şaşmaz, ilk defa böyle bir ortamda nikah kıydığını ifade etti. Şaşmaz, \"Neredeyse 15 bin Dalamanlı\'nın önünde nikah kıydık. Bizim için çok özel bir gün. Bugün genç çiftlerimizin de unutamayacağı bir nikah töreni yaptık. Umuyorum evlilikleri Türkiye Cumhuriyeti\'nin tarihi kadar eski ve köklü olur\" dedi

Gelin Nurgül Kubilay Çelik ise \"Ben bir Cumhuriyet kadınıyım. Onun için de bugün evlenmek benim için çok anlamlı. İki mutluluğu bir araya getirdik ve birlikte yaşadık. Bizim için de unutulmaz bir anı oldu. Aklımızdan çıkaramayacağımız nikahımız oldu. Böyle bir nikahı hayal etmiyorduk\" dedi. Damat Gökan Çelik böyle bir günde evlendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz ile röp,

-Gelin Nurgül Kubilay ile röp,

-Damat Gökhan Çelik ile röp,

-Nikah töreninden görüntü.

Haber - Kamera: Cihan KAYA / DALAMAN (Muğla), (DHA)