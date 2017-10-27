DHA YURT BÜLTENİ-3

YENİDEN

1)İZMİR\'DE KAZA: 2 POLİS HAYATINI KAYBETTİ, 3 POLİS YARALI

İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, iddiaya göre bir aracın sıkıştırmasıyla kontrolden çıkan içinde 5 polisin bulunduğu otomobil, beton bariyere çarptı. Kazada polis memurları 27 yaşındaki Erdem Öge ve 24 yaşındaki Tolga Hakyimez yaşamlarını yitirdi, 3 polis ağır yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Konak\'tan Bornova yönüne giden, içinde 5 polisin bulunduğu 45 HA 1632 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memurları Erdem Öge ve Tolga Hakyimez araçtan yola fırladı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öğe ve Hakyimez\'in kaza yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Araçta bulunan ve kazada yaralanan polis memurları 24 yaşındaki Enis Davarcı ve 25 yaşındaki Sinan Şentürk Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne, 25 yaşındaki Hüseyin Kurnaz ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. 3 yaralının sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi. Kazada yaşamlarını yitiren polis memurları Erdem Öge ve Tolga Hakyimez\'in cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polis, kazanın nedenini belirlemek için cadde üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı. İzmir trafiğini etkileyen kazada, aracın ve cenazelerin kaldırılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.

İzmir\'de 6 ay önce göreve başlayan dönem arkadaşı 5 polisin bugün izinli oldukları ve günü birlikte geçirmek için buluşup yola çıktıkları öğrenildi. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, 3 yaralı polisi hastanede ziyaret ettiğini, hayati tehlikelerinin bulunduğunu belirterek, \"Ülkemizin en büyük sorunu trafik terörüne 2 arkadaşımızı kurban verdik. Trafik kazalarını azaltmak için çok büyük mücadelemiz var. Ölen arkadaşlarıma Allah\'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı arkadaşlarımın ziyaretlerinde bulundum. Bütün doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar. 3\'ünün de hayatı tehlikeleri var\" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)-

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2)DİYARBAKIR\'DA ÇATIŞMA: 3 PKK\'LI ÖLDÜRÜLDÜ



DİYARBAKIR\'ın Kulp ilçesi Yaylak köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1\'i kadın 3 PKK\'lı terörist öldürüldü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kulp ilçesi Yaylak köyü mülki sınırları içerisinde dün saat 23.00\'ten itibaren icrasına başlanılan özel birlik operasyonu kapsamında, bir grup terörist ile bugün sabah saat 07.18 sıralarında temas sağlandığı belirtilerek, \"Çıkan silahlı çatışma sonucunda, 1\'i kadın, 2\'si erkek olmak üzere toplam 3 terörist, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 14 adet şarjör, 420 adet AK-47 Kalaşnikof fişeği, 1 adet dürbün, 3 adet hücum yeleği ve 2 adet el bombası ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir\" denildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği de belirtildi.

DİYARBAKIR,(DHA)-

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3)ÇANAKKALE\'DE YANAN ORMANLIK ALANLAR, İLK KEZ DRON\'LA GÖRÜNTÜLENDİ

ÇANAKKALE\'de bu yılki yangınlarda zarar gören ormanlık alanlarda zarar tespiti için ilk kez drone uygulamasıyla çalışma yapıldı. Ekim ayı itibariyle bu yıl meydana gelen 42 orman yangınında 319 hektar alan kül olduğu belirtildi.

Çanakkale\'de bu yıl açık alanda, 468 yangın meydana geldi. Bunlardan 42 orman yangınında ise toplam 319 hektarlık alan yanarak küle döndü. Diğer 426 yangında ise 115 hektarlık alanın yandığı belirtildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bu yıl ilk kez drone uygulamasıyla yanan alanları havadan görüntüledi. Yanan alanlarda tespit ve yeşillendirme çalışmalarının yapıldığı gözlendi. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, \"Yanan ormanlık alanlardaki sahalarda çalışmalara başladık. En kısa zamanda ağaçlandıracağız. Vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. Açık alanlarda ateş yakmamalarını, kontrolsüz ateş yakmamalarını, yakanları uyarmalarını, Alo 177\'ye haber vermelerini ve en kısa zamanda müdahale etmemizi sağlamalarını istiyoruz. Bize destek bütün kurumlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu seneyi en az hasarla, en az yangınlar atlatırız. Yanan ormanlık alanlarda havadan drone\'la görüntü alıyoruz. Alanları tespit etme çalışmalarımız oluyor. Vatandaşları bilgilendirme konusunda bu görüntüleri kullanıyoruz. İnşallah bundan sonrada drone\'leri daha etkin bir şekilde daha başka çalışmalarda da kullanacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yanan ormanlık alanların drone\'la çekilmiş havadan görüntüleri

- Refik Ulusoy röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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4)YÜKSEK BİNALARIN ARASINA HAPSOLDU

SİVAS\'ta yaşadığı müstakil binanın önünden geçen yol imar değişikliği ile konut alanına dönüştürülen 61 yaşındaki Kadir Öncü, evine gidip gelebilmek için komşularının bahçesini kullanıyor. Bazısı inşaat halindeki binalar tamamlandığında, eve girip çıkacağı yol kalmayacak olan Öncü, çözüm istiyor.

Kent merkezindeki Kardeşler Mahallesi 51\'nci sokakta yaşayan evli 12 çocuk sahibi 61 yaşındaki emekli Kadir Öncü\'nün, oturduğu müstakil evin bulunduğu bölgede imar değişikliği yapıldı. Evin önünden geçen yolun devamı yapılan revizyon ile konut alanına dönüştürüldü. Yolun her iki tarafına yüksek apartmanlar inşa edildi. Evi yüksek binaların ortasında kalan, araçla girme imkanı da ortadan kalkan Kadir Öncü, evine gidip gelebilmek için komşularının bahçesini kullanmaya başladı. 4 Çocuğunun okula gidip gelirken zorluk çektiklerini ifade eden Öncü, \"5 Nisan\'da 18\'inci madde uygulandı ve belediye burasını bize ada olarak yaptırdı. Burada yol bırakacaksınız dediler arsamızdan yol bıraktık. Burası Kardeşler Mahallesi 51\'nci sokak. Buraya 3 sene önce bir daha 18 uyguladılar. Ondan sonra imar revizyonunda tadilat yaptılar. Hangi vicdanla verdiler buraya böyle yapılaşmayı. Yolu kapattılar. Ben o zaman belediyeye sordum, \'karşından yol çıkacak& dediler. Sonra tekrar tadilat yapılıp yola imar verildi. Şimdi yolsuz kaldık. Önümüzde de bir inşaat var. Ben evime inşaatın içinden gidip geliyorum. İnşaatın sahibi diyor ki, \'Sen başının çaresine bak. Ev sattığım insanlar bahçe duvarı istiyor. Duvarı çekip evleri teslim edeceğim\' diyor. Belediye başkanına soruyorum ben ne yapacağım. Belediyeye gidiyorum gelip bakıyorlar \'amca sen haklısın\' diyorlar. Vatandaş duvarını çevirdiği zaman benim çıkacak yolum olmayacak. Ben evime girip çıkmak için yol istiyorum. Cumhurbaşkanımız halka yardımcı olun diyor, bu adamlar hiç halkın yanına uğramıyor\" dedi.

\"HELİKOPTER VERSİNLER\"

Kapısının önündeki inşaatın bahçe duvarları da örüldükten sonra yolunun tamamen kapanacağını belirten Öncü, \"Eskiden burada yol vardı. Sağımıza solumuza ev yapıldı. Şimdi birde önümüze ev yapılıyor. Etrafımız çevrildi. Bu yola yapılan inşaatlara belediye nasıl ruhsat verdi. Bu insanlar buradan nasıl çıkacak. Sayın İçişleri Bakanı sorsun bu yol nasıl kapatılmış. Sayın Cumhurbaşkanımızla, İçişleri Bakanımız bize bir helikopter versin de evimize girip çıkabilelim\" ifadelerini kullandı.

\"KOMŞULARI TARAFINDAN MAĞDUR EDİLDİ\"

Konu hakkında açıklama yapan Sivas Belediyesi İmar Müdürü Erol Genç ise Öncü\'nün komşuları tarafından mağdur edildiğini ileri sürdü. Genç \"Giriş ve çıkış komşularının bahçesinden temin edilmekte ve şu anda birleştirilmiş olan arsada müştereklerden bir tanesi. Bütün arsa harmanlanmış, tek büyük bir arsa haline getirilmiş ve mağdur olduğunu iddia edilen vatandaşımız komşulardan resmen giriş ve çıkış hakkı elde etmiş. Ancak komşularının yardımcı olmamalarından şikayetçi. Bunun giderilmesi için biz komşularıyla bir görüşmeye gidip, bu yolunun açılması noktasında teşebbüsümüz olacak. Komşuları ile görüşüp bu sorunu çözeceğiz\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Evin görüntüsü

-Yola yapılan apartmanlar

-Vatandaşın görüntüsü ve konuşmaları

-Belediye imar müdürünün açıklaması

Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(268 mb)

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5)ADANA\'DA FİRARİLERE ŞAFAK OPERASYONU

ADANA\'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşen hapis cezası bulunan çok sayıda firari, şafak operasyonuyla yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak teslim olmayan şahısların evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Özel Harekat ve Terörle Mücadele (TEM) ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de katıldığı operasyonda, direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Geniş güvenlik önlemi altında yürütülen operasyonda, çok sayıda firari yakalandı. Yakalanan firariler, işlemleri yapılmak üzeri bölgedeki karakollara götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Müdürlüğü tabelası

- Emniyet binası önündeki polis araçları

- Polis aracı ve zırhlı aracın seyir halinde görüntüsü

- Özel harekat polislerinin zırhlı araçtan inmesi

- Eve girmeleri

- Evin balkonunda görüntüleri

- Evin dış görüntüsü

- Evin önünde nöbet tutan polis ekipleri

SÜRE:02\'15\" BOYUT:138 mb

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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6)GRES YAĞLI KAMUFLAJ İŞE YARAMADI

ADANA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu otomobilin benzin deposunda üzerine gres yağı sürülmüş 10 kilo 550 gram kubar esrar ele geçirildi.Kent merkezinde asayiş kontrolü yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim polisleri, \'dur\' ihtarına uymayan otomobilin peşine düştü. Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil içinde bulunan 22 yaşındaki S.D ve İ.B bir süre araçtan inmek istemedi. Polislere alkollü olduklarını söyleyen şüpheliler, korktukları için kaçtıklarını öne sürdü. Daha sonra S.D. ve İ.B.\'nin indiği araçta arama yapıldı. Polisler araçta şüpheli bir şey bulamayınca, hassas burunlu narkotik köpeği \'Kanas\' ile zula olarak kullanılabilecek yerler arandı. Aramada aracın benzin deposuna gizlenen 10 kilo 550 gram kubar esrar yakalandı. Zanlıların yakalanmamak için uyuşturucu paketlerinin üzerine gres yağı sürdüğü ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen S.D. ve İ.B. tutuklandı.



Görüntü Dökümü

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- Narkotik köpeğinin otomobilde arama yapması

- Aracın içini araması

- Köpeğin tepkesi üzerine otomobilin arka koltuğunun sökülmesi

- Benzin deposundan çıkan uyuşturucu paketleri

SÜRE:01\'42\" BOYUT:104 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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7)KAN NAKLİ \'ŞANSLI\'YI HAYATA DÖNDÜRDÜ

SİVAS\'ın Şarkışla ilçesinde ölmek üzereyken hayvansever tarafından bulunan köpeğe, sağlıklı başka bir köpekten kan nakli yapıldı.

Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde geçen hafta Tolga Erdem adlı hayvansever tarafından açlıktan ölmek üzereyken bulunan ve Sivas\'ta özel bir veteriner kliniğine getirilerek tedaviye alınan kangal kırması köpeğin sağlık durumu iyiye gidiyor. Köpeğin tedavisini sürdüren veteriner hekim Atilla Dulkadir, köpeğe \'Şanslı\' ismi verdiklerini ve durumunun her geçen gün iyiye gittiğini söyledi. Dulkadir \"Durumu bugün itibariyle daha iyiye gidiyor. İki gün önce gece durumu kötüydü. Kan değerleri çok kötü olduğu için, kandaki oksijen dolanımı tam olarak sağlanamıyordu. Bu da solunumu deprese hale getiriyordu. Dolayısıyla dolaşım deprese oluyordu. En son çare olarak kan naklini düşünüyorduk. Çünkü burada kan gruplarını ayırt edebilmek gibi bir şansımız olmadığı için makroskobik olarak denedik. Sağolsunlar kangal çiftliği olan bir hayvansever kabul etti. Sağlıklı bir köpek bulduk. Ondan kan alarak naklini yaptık. Kan değerlerini bu sayede 7-8 puan artırabildik. Dolayısıyla hayvanın durumu daha iyiye gitti. Dün ve bugün yemek ihtiyacı baya iyiydi. Sıvı salınımını biraz daha azalttık. Yemesi de yerine de geldi. Arka bacakta bir kas harabiyeti var hem de eklem kapsülünde hasar var. Genel durumu biraz daha düzeldiğinde röntgenini çekeceğiz. Kırık var mı yok mu diye bakacağız. Şu an durumu gayet iyi. Bir iki gün içinde daha net sonuçlar vermeye başlayacak. Ayağa kalkmaya çalışıyor. Bu iyi bir bulgu. İnşallah iyi olacak. Ayağa tam olarak kalkması uzun zaman alacak. Fazla miktarda kas harabiyeti var. Arka bacaklarda hemen hemen hiç güç yok. Bütün ihtiyaçlarını İstanbul\'dan bir hayvansever karşılıyor\" dedi.

\"KİMSE BAĞIŞ YAPMASIN\"

Şanslı\'nın Şarkışla\'dan getirilerek tedavisinin başlanmasından beri yanında bulunan hayvansever Eda Sarıer ise, yardım için çok fazla telefon aldıklarını, arayanların bağış yapmak istediklerini belirtti. Sarıer \"Şanslı oğlumuz Şarkışla\'da bulunduktan sonra hemen oraya gittim. Buraya getirdik ve tedavilerine başladık. Başından beri yanındayım. Şanslıyı getirdikten sonra Atilla hocamız ve ekibi tedavilerini yoğun bir şekilde yapıyor. Şu an durumu çok iyi beslenmesi çok iyi, hareketlendi, kafayı kaldırıyor ve sürekli yeme isteği var. O yüzden çok mutluyuz. İnşallah bizi yarı yolda bırakmayacak. Bağış istemiyoruz. Masrafları bizim tarafımızdan karşılanıyor\" ifadelerini kullandı. Şanslı\'nın Sivas\'ta tedavilerinin tamamlanmasının ardından İstanbul\'daki bir hayvansevere gönderileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Köpeğin görüntüsü

-Başka köpekten kan nakli görüntleri

-Köpeği besleyen hayvansever

-Veterinerin konuşması

-Eda Sarıer\'in konuşması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(239 mb)

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8)TARİHİ KENT MEYDANINI STRAFORA İŞLEDİ

SİVAS\'ta emekli 60 yaşındaki Fahrettin Yıldız Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerini bir arada barındıran tarihi kent meydanını inşaatlardan topladıkları straforlara işledi.

Sivas\'ta evli ve 3 çocuk babası Fahrettin Yıldız, 2008 yılında Sağlık il Müdürlüğü\'nden emekli olduktan sonra inşaatlarda alçı ve boya işleri yapmaya başladı. Çalıştığı inşaatlardaki kullanılmaz durumda olan artık straforları geri dönüşüme kazandırmak için toplayıp biriktiren Yıldız, bunları dekorasyon ve maket yapımında kullandı. Yıldız, yaklaşık 20 günde Sivas\'ın tarihi kent meydanında Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerinden olan tarihi Valilik Binası, Jandarma Binası, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi, Buruciye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Şifahiye Medresesi ve Darüşşifası, Kale Camii ve hamam kalıntısının minyatürlerini birebir strafordan yaptı.

\"SİVAS\'I ÇOK SEVİYORUM\"

Sivas\'ı çok sevdiğini ve tarihi kent meydanını ön plana çıkarmak için böyle bir çalışma yaptığını ifade eden Yıldız, \"Ben inşaatlarda alçı boya yapıyordum. Mevsimlik iş olduğu için yazın yapılıyor, kışın yapılmıyor. Oradaki inşaat atıklarından straforlardan bir şey yapmayı düşündüm. Birde ben Sivas\'ı çok seviyorum. Tarihi kent meydanını ön plana çıkarmak için böyle bir şey düşündüm. Bunu yapmaya çalıştım. Ayrıca straforlardan yine değişik ürünler yapmaya çalışıyorum. Pet şişelerden ürünler yapıyorum, Kabe maketi yapıyorum, ahşap yakma yapıyorum. Bu işi ilerletmeyi düşünüyorum. Daha güzel şeyler üretmeyi düşünüyorum. Şu anda dükkan açıp bu işleri yapma imkanım yok. Başka bir arkadaşın dükkanını kullanıyorum. Yardım eden olursa bir sergi açmayı düşünüyorum\" dedi.

\"SADECE GÖZLEMLEYEREK YAPTIM\"

Plan ve proje çizmeden sadece gözlemlerine dayanarak tarihi kent meydanını yaptığını söyleyen Yıldız, \"Tarihi kent meydanını 20 günde yaptım. Ben ilkokuldan sonra ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdim. Bunu plan ve proje üzerine yapmadım. Sadece gözlemleyerek yaptım. Gittim hükümet konağına baktım, jandarma binasına baktım, çifte minareye baktım. Yolun nereden geçtiğini, meydanın nasıl olduğunu gözlemleyerek yaptım. Bu alanda Valilik Binası, Jandarma Binası, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi, Buruciye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Şifahiye Medresesi ve Darüşşifası, Kale Cami ve hamam kalıntısı var. Ayrıca belediye binası ve sosyal tesisleri yaptım. Parkı yaptım, eski tarihi kalıntıları koymaya çalıştım. Bunun masrafı bana 150 lira oldu. Bu eseri Sivas Valisi Davut Gül\'e hediye etmeyi düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Emeklinin görüntüsü

-Strafordan yaptığı kent meydanı

-Konuşmaları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(212 mb)

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