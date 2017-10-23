DHA YURT BÜLTENİ-3

(yeniden)

1)DİYARBAKIR\'DA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN UZMAN ÇAVUŞ AĞIR YARALANDI

DİYARBAKIR\'IN merkez Yenişehir İlçesi\'nde evinden çıkan bir uzman çavuş uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Merkez Yenişehir İlçesi Yaradanakul Caddesi\'ndeki Filiz Apartmanı\'ndaki evinden çıkan ve evinin önündeki aracının bagajına malzeme koyan Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş B.D., saat 00.09 sıralarında kimliği belirsiz bir kişinin arkasından düzenlediği silahlı saldırıya uğradı. Sırt ve başından aldığı kurşunlarla ağır yaralanan Uzman Çavuş B.D., ambulans ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıdan sonra ara sokaklara kaçan saldırganın yakalanması için polis operasyon başlattı.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Diyarbakır\'ın merkez Yenişehir İlçesi\'nde evinden çıkan 22 yaşındaki Uzman Onbaşı B.D., uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, saldırı sonrası kaçan saldırganın yakalanması için operasyon başlattı.

Merkez Yenişehir İlçesi Yaradanakul Caddesi\'nde bulunan Filiz Apartmanı\'ndaki evinden çıkan ve evinin önündeki aracının bagajına malzeme koyan Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı B.D., saat 09.00 sıralarında, kimliği belirsiz bir kişinin arkasından düzenlediği silahlı saldırıya uğradı. Sırtıyla başına aldığı kurşunlarla ağır yaralanan Uzman Onbaşı B.D., ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Hastanede ameliyata alınan B.D.\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Jandarma Uzman Onbaşı B.D.\'nin anne ve babasıyla yaşadığı ve Diyarbakır Dicle İlçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Saldırıdan sonra ara sokaklara kaçan saldırganın yakalanması için polis, operasyon başlattı. Mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, bir saldırganın izini sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Olay yerinden detaylar

-Uzman onbaşının vuurlduğu yer

-Aracından detaylar

-Olay yerindeki mobese kameraları

-Polislerin inceleme

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,(DHA)

=================================================

2)KİLİS\'İN SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

KİLİS\'in Suriye sınırına, fırtına obüsü, zırhlı araçlar ve komando birlikleri sevk edildi.

Suriye\'nin Halep kentine bağlı Afrin İlçesi\'nin karşısında bulunan Kilis\'e, askeri araç ve personel sevkiyatı devam ediyor. Fırtına obüsü ve zırhlı araçların yüklü olduğu çekiciler, kent merkezine ulaştı. Askeri araç yüklü çekiciler, güvenlik önlemleri arasında, terör örgütü PKK\'nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut birliklerine sevk edildi. Komando birlikleri de 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığı\'na bağlı sınır birliklerine geçti.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Zırhlı araçların sınır hattına gidişleri

- Fırtına obüs toplarının geçişi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 122 MB

================================================

3)TIR YOLDA DURAN OTOBÜSE ÇARPTI: 2 YARALI

KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi\'nde, TIR\'ın yolda duran otobüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. TIR\'da bulunan meşrubat kutuları etrafa dağıldı. Kaza gece saatlerinde, D-130 Karayolu Değirmendere Yalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mehmet Tutak idaresindeki 45 KH 636 plakalı Manisaspor taraftarlarını taşıyan otobüs yolda durdu. Sinan Toplu idaresindeki 41 KP 135 plakalı TIR, yolda duran otobüse arkadan çarptı. TIR sürücüsünün son anda manevra yapması ile otobüsün sol arka kısmı hasar görürken, otobüste bulunan Kenan Kıranlı ve Nurettin Poyraz yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza sırasında TIR\'ın dorsesinde bulunan meşrubat kutuları yola saçıldı. Yol kısa süre ulaşıma kapanırken, yola saçılan meşrubat kutuları temizlenmesi ve araçların yoldan kaldırılması ile yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------

Yoldan görüntü

Yola dökülen meşrubat kutularından görüntü

Otobüsten görüntü

Röportaj



Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) -

=================================================

4)OBEZİTEDEN KURTULDULAR HAYALİNİ KURDUKLARI GELİNLİKLERİ GİYİP NİKAH TAZELEDİLER

BURSA\'da morbit obezite hastası olan ve 11 ay önce aynı doktora amelyat olarak fazla kilolarından kurtulan 25 yıllık evli olan 45 yaşındaki Yeter Karaboğa ile 7 yıl önce evlenen Yasemin Aydınlı düğünlerinde giyemedikleri özlemlerini birlikte dün akşam eşleriyle birlikte alptıkları ikinci düğünlerinde giydiler. Ameliyat sonrası 70 kilo zayıflayarak 70 kiloya düştüğünü söyleyen YAsemin Aydınlı ile 135 kilodan 80 kiloya indiğini açıklayan Yeter Karaboğa, \"dünyanın şu anda en mutlu insanları inanın bizleriz\" dediler.

Bursa\'da yaşayan bir birbirlerini tanımayan Yasemin Aydınlı ve Yeter Karaboğa morbid obezite ile mücadele veriyorlardı. Kilolarından kurtulmak isteyen Aydınlı ve Karaboğa, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne giderek, 11 ay önce Dr. Hacı Murat Çaycı\'ya ameliyat olup midelerinin yüzde 80\'ini aldırdılar. Fazla kilolarından kurtulan iki kadın adeta hayatlarının ikinci baharını yaşarkan düğünlerinde istedikleri gibi gelinlik giyememenin üzüntüsünü ise istedikleri gelinlikleri giyerek dün akşam Ördekli Kültür Merkezi\'nde birlikte eşleriyle birlikte yaptıkları ikinci düğün ile giderdiler. Düğüne gelen ve çiftlere sağlıklı ve mutlu ömürler dileyen ameliyatı gerçekleştiren Dr. Hacı Murat Çaycı, gazetecilere yapıtğı açıklamada, \"Yasemin ve Yeter hanımın fazla kilolarından kurtulma hayalleri artık gerçekleşti. Her ikisi de tedavi olmak için bana geldiler. Kendilerine, morbid obezite tanısı koyduk. Bu, düşündüğümüzden daha tehlikeli bir hastalık. Bunun için mutlaka hastalar, cerrahi bir deneyimi olan ve yeterli teknik alt yapısı bulunan bir merkezde ameliyat olmaları gerekiyor. Obezite ameliyatları düşünüldüğü kadar korkulacak bir operasyonda değil. Ama morbid obezite mutlaka çözülmesi gereken önemli bir sağlık problemi. Yasemin hanım ve Yeter hanım 11 ay önce bana geldiler. Kendilerine tanıyı koyduk. Ameliyatı yaptık. Ameliyat sonrası olması gereken kiloya ulaştılar. Özlemini duydukları düğünlerindeki gelinlik giymeyi ise aynı gün ve saatte temsili olarak yaptıkları ikinci düğün ile birlikte ve aynı salonda giydiler. Çok güzel bir olay bu\" dedi.

11 AYDA 70 KİLO VERDİ

Şişman olduğu için istediği gelinliği giyemeyen ve bunun içinde ukte olduğunu belirten 7 yıllık evli Yasemin Aydınlı, 11 ay önce ameliyat olduğunu ifade etti. Şuan istediği gelinliği giydiğini söyleyen Aydınlı \"Bu hayallerimi gerçekleştirmek nasip oldu. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ameliyat olmadan önce 140 kiloydum. Şu an 70 kiloya düştüm. Bundan sonra sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorum. Ardından güzel evlatlar almak istiyorum kucağıma. Bu da hocamızın sayesinde gerçekleşecek inşallah.\"

Bu arada 2 çocuk annesi Yeter Karaboğa da düğününde gelinlik giyemediği için 25 yıl sonra hayallerine kavuştu. 11 ay önce 135 kilo olduğunu söyleyen Karaboğa, \"Şu anda 80 kiloyum. Rabbime şükürler olsun. Öncelikle hocamıza sonsuz teşekkür ederim. Hayallerimiz gerçekleşti. Eşimle hayalimiz bir gelinlik giyip düğün yapmaktı. Şuanda çok mutuyum ve heyecanlıyım. Bundan sonraki hayalim sağlıklı yaşamak. Umutlarımız var geleceğe dair. Çocuklarımız büyüdü. Onların düğünlerini görmek istiyorum.\" dedi.

Kendileri gibi obezite ameliyatı olanların katıldığı düğünde çiftler çalan müziklerle sahneden inmedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-Gelin ve Damatların gelişi

-Gelin ve damatların dans etmesi

-Dr. Hacı Murat Çaycı\'nın gelin ve Damatları tebrik etmesi

-Dr. Hacı Murat Çaycı röp

-Yasemin Aydınlı ve Yeter Karaboğa röp.

-Düğünden detaylar

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-

Süre: 5 dakika 18 saniye Boyut: 323 MB

========================================================

5)UYUŞTURUCU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

ESKİŞEHİR\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 12\'si adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de katılımıyla geçen cuma günü uyuşturucu suç gruplarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 600 gram esrar, 329 gram skunk, 17 gram metamfetamin, 14 gram bonzai, 10.68 gram eroin, 3 bin 337 Ecstacy hap ile 3 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde imalatında kullanılan amonyak pet şişe, 2 telsiz, 4 uyuşturucu alımında kullanılan aparat, ruhsatsız 2 av tüfeği, 71 fişek, 1 kuru sıkı tabanca ve 1 pala ele geçirildi. Şüpheliden biri Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, sorgulamaları tamamlanan 1\'i kadın 12 şüpheli ise, bugün \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------------

-Şüphelilerin adliyeye getirilirken çekilen görüntüsü bulunuyor.

-Uyuşturucu operasyonunun polis kamerasındaki görüntüleri 20 Ekim\'de servis edildi

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

===========================================================

6)NARIN FİYATI ARTTI, ÜRETİCİ MUTLU

ANTALYA\'da geçen yıl bahçeden 30-60 kuruş arasında satılan narın kilo fiyatı, bu yıl 80 kuruştan başlayıp 1.2 TL\'ye kadar yükseldi. Türkiye\'nin en büyük nar üretim merkezi Antalya\'da en güzel hicaz narlarının yetiştiği Döşemealtı İlçesi\'nde nar hasadı başladı. Nar bahçelerinde hem yerli hem de Suriyeli mültecilerin topladığı narlar, bahçelerden tüccarlar ve ihracatçılar tarafından alınıp hem Türkiye\'ye dağıtılıyor hem de birçok ülkeye ihraç ediliyor. Geçen yıl Rusya\'nın birçok ürünle birlikte nara getirdiği ithalat yasağı ise devam ediyor. Geçen yıl Rusya yasağı ve talebin de azlığından dolayı nar fiyatları dibi gördü. Döşemealtı ve diğer nar üretim merkezlerinde 30-60 kuruş arasındaki fiyat nedeniyle ürün toplanmamış, ağaçta bırakılmıştı.

Ancak bu yıl nar üreticisinin yüzü gülüyor. Döşemealtı bölgesindeki üreticilerin narını satın alarak Avrupa ve BDT ülkelerine ihraç eden Narco firması genel müdürü Mehmet Özçetinkaya, ilçede yılda yaklaşık 20 bin ton olan nar üretiminin, geçen yıl yaşanan kriz nedeniyle bu yıl yüzde 10 civarında azaldığını kaydetti. Fiyatların geçen yıl çok düşük olması sebebiyle birçok üreticinin nar ağaçlarını köklediğini belirten Mehmet Özçetinkaya, “Ancak bu yıl nar talebi güzel seviyelerde. Fiyatlar da geçen seneye göre yüzde 50\'yi aşkın ölçüde arttı. Geçen sene 50 kuruş civarındaki nar, bu yıl kalitesine göre 80 kuruştan başlayıp 1.2 TL\'ye kadar alıcı buluyor. Çürük nar diye nitelendirdiğimiz meyve suyu yapımında kullanılan sanayi tipi ürünlerin kilogram fiyatı da geçen sene 20 kuruştu, bu yıl 40 kuruşa yükseldi\" diye konuştu.

BİRÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Döşemealtı\'nın konumu ve bahçelerin küçük olması nedeniyle en kırmızı hicaz narının üretildiğini anlatan Özçetinkaya, “Bahçeler küçük olduğu için çiftçimiz daha iyi bakım yapıyor ve daha çok ilgileniyor. Adeta çocukları gibi bakıyorlar. Bu yüzden bir nevi butik üretim de diyebiliriz. Biz firma olarak başta Almanya olmak üzere Polonya, Belarus, Macaristan gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Bölgenin narı Hollanda ve birçok ülkeye ihraç ediliyor. Üreticilerimiz bu yıl fiyatlardan memnun. İhracatın önemi daha iyi anlaşıldı. Hem ilaçlama hem bakım konusunda geçen senelere göre daha titiz davranılıyor ve hiçbir kalıntı problemi yaşanmıyor. Çok iyi bakıldığı için de ürünlerdeki çatlama oranı azaldı. Çürük nar fiyatları da yüzde 100\'e yakın arttı\" dedi.

ÜRETİCİ MEMNUN ÇALIŞANLAR SURİYELİ

Rusya\'nın ihracat yasağı devam ediyor olmasına rağmen fiyatlardaki yüzde 50\'yi aşkın yükseliş nar, üreticisini rahatlattı. Birkaç gün önce bahçelerde hasada başlandığını anlatan çiftçi Halil Balçak, 20 yıldır nar ürettiğini, 5 dönümlük arazisinde yaklaşık 70-80 ton ürün beklediğini söyledi. Geçen sene düşük olan fiyatların bu yıl 1.2 TL\'ye kadar çıktığını, kendi bahçesindeki ürünlerin de ihracata giden 1.2 TL\'lik ürünlerden olduğunu belirten Balçak, hasadın ekim ayının son haftasına kadar devam edeceğini kaydetti. Bölgedeki üreticilerin bahçelerinde nar toplayan işçilerin çoğunluğunu ise Suriyeli mülteciler oluşturuyor. Suriyeli mülteciler kadınlı erkekli nar topluyor. Nar işçilerinin günlük fiyatının toplayıcılar için 60 TL, kasa taşıyıcılar için de 80 TL olduğu belirtildi.

NAR NASIL KESİLİR

Firma Almanya, Macaristan, Polonya ve Belarus\'a gönderdiği her bir narın üzerine tüketici için en zor konulardan biri olan \'nar nasıl kesilir\' konusunda görsel tariflerin de bulunduğu birer etiket ekliyor. Bu etiketlerde bir narın nasıl kesileceği, dört resim halinde tarif ediliyor.

Görüntü dökümü:

-------------------

Kasa içende nar görüntüsü

Narların silinip kasalanmasından görüntü

RÖP 1: Mehmet Özçetinkaya

Bahçede nar toplanırken görüntü

Çalışanlardan görüntü

Narların ağaçta görüntüsü

RÖP 2: Halil Balçak

Detaylar

915 MB ///08.11

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

========================================================

7)BURDUR\'DAN 9 AYDA 108 MİLYON DOLARLIK MERMER VE DOĞALTAŞ İHRACATI YAPILDI

BURDUR Doğaltaş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, yılın 9 aylık bölümünden Burdur\'dan yapılan mermer ve doğaltaş ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.7 artışla 108 milyon 750 bin Dolar\'a yükseldiğini söyledi.

BURDOĞTAŞ Başkanı Nasuh Ekinci, 2017 yılının 9 ayında Burdur\'dan gerçekleşen mermer ve doğaltaş ihracatıyla ilgili bilgi verdi. Ekinci, \"Bu yıl eylül ayı sonu itibariyle Burdur\'un 133 milyon 447 bin 690 Dolarlık ihracatı var. Bunun yaklaşık 108 milyon 750 bin Dolarlık kısmı doğaltaş ve maden ihracatı. İhracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.7 oranında arttı. Geçen yıl bu rakam 94 milyon Dolardı. Bu yıl sonu itibariyle öngördüğümüz geçen yıla göre ihracatımızdaki yüzde 15\'lik artışı 9 ayda yakaladık\" dedi.

\"BURDUR BEJİ ARTIK MARKA OLDU\"

Dünya mermer pazarında \'Burdur beji\' cinsi mermerin çok talep edildiğini vurgulayan Ekinci, \"Burdur beji artık marka oldu. Dünyanın birçok yerinde rahatlıkla kullanılıyor. Burdur\'daki ocakların yüksek teknoloji kullanmaları ve üretim kolaylıkları nedeniyle Burdur yatırımcıların cazibe merkezi oldu\" diye konuştu.

\"MERİH\'İN YAPIMI SÜRÜYOR\"

Burdur\'un Türkiye\'deki mermer ve doğaltaş ihracatında önemli bir yeri olduğunu da kaydeden Ekinci, şöyle dedi:

\"Dernek olarak ciddi projelerimiz var. Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi\'nin (MERİH) yapımına devam ediyoruz. Mermerde kümelenme çalışmasına Mehmet Akif Ersoy Üniversite\'mizle başladık. MERİH OSB\'nin ön kuruluş çalışmalarını tamamladık ve yatırımcılardan talep topluyoruz. Önümüzdeki günlerde yatırımcılarla bir araya gelerek yol haritamızı çizeceğiz.\"

Görüntü Dökümü

--------------

- Derneğin tabelası

- Dernek Başkanı Nasuh Ekinci detay

- RÖP: Nasuh Ekinci

124 MB /// 03.59\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

=========================================================

8)KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU TANITILDI

BURDUR Ziraat Odası tarafından katı gübre dağıtma römorku üyelerinin hizmetine sunuldu.

Katı gübre dağıtma römorkunun tanıtımı yapıldı. Tarlaya gübre saçılmasının verim açısından önemli olduğuna dikkati çeken Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, 6 tonluk römorkun üyeler tarafından çok cüzi bir rakamla kiralanabileceğini söyledi. Demir, \"Oda olarak çiftçinin ihtiyacı olan ekipmanı alarak çiftçinin hizmetine sunuyoruz. Bu makinenin gübre dağıtımında kullanılması ile tarladan daha yüksek verim alabilecekler. Ziraat Odası olarak organik tarıma önem veriyoruz. Toprağımızı kimyasal gübrelerden uzak tutuyoruz. Toprağın kireçlenmesini, tuzlanmasını önlemiş oluyoruz. Çiftçimize hayırlı uğurlu olsun\" dedi.

İlk göreve başladıklarında \'Taşsız tarla bol verim\' dediklerini hatırlatan Başkan Demir, \"Çalışmalarımız sürüyor. Yılda 800 dekar bir araziyi taştan arındırıyoruz. Çiftçilerimize verimli, bereketli bir yıl diliyorum\" diye konuştu.

Ziraat Odası Genel Sekreteri Gökhan Yeşilyurt da oda olarak çiftçilerin taleplerini değerlendirdiklerini ve katı gübre dağıtma römorkunu hizmete soktuklarını söyledi. Çiftçiler de römorkun hizmete girmesinden memnuniyet duyduklarını aktardı.

Görüntü Dökümü

--------------

- Katı gübre dağıtım römorku,

- Tarlaya gübre saçması

- İbrahim Demir\'le röportaj

- Gökhan Yeşilyurt\'la röportaj

- Detay

(Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)



=======================================================

9)ULUSLARARASI ÖLÜDENİZ HAVA OYUNLARI FESTİVALİ SONA ERDİ

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde nefes kesen gösterilere sahne olan 18\'inci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, sona erdi. Fethiye Belediyesi öncülüğünde 46 ülkeden 610 akrobasi pilotunun katılımıyla gerçekleşen festival, nefes kesen skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterilerine sahne oldu. 5 gün süren festival boyunca 1965 rakımlı Babadağ\'ın zirvesinden 12 bin 500 yamaç paraşütü havalandı. Festivalin son gününde Ölüdeniz semalarındaki akrobasi gösterileri, Belceğiz Plajı\'nı dolduran yaklaşık 2 bin izleyiciye heyecan dolu anlar yaşattı.

\"KATILIM BEKLENENİN YÜZDE 40 ÜZERİNDE\"

Fethiye Belediye Başkanı DP\'li Behçet Saatcı, festivalin kazasız şekilde sona ermesinden dolayı sevinçli olduklarını söyledi. Katılımın beklenenin yüzde 40 üzerinde olduğunu anlatan Başkan Saatcı, \"Son gün hariç uçuş yapanların sayısı 10 bini buldu. Festival boyunca çok güzel bir hava vardı. Festivalimizde en ufak bir kazanın bile olmaması çok önemli. Türkiye\'nin siyasi anlamda sorunlu olduğu birçok ülkeden sporcular bu festivalde yer aldı. Dostluk köprülerinin atılması, organizasyonu daha da anlamlı hale getirdi. Belediyemiz çalışanları ile birlikte emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------------

- Festival alanından görüntü

- Akrobasi gösterilerinden görüntü

- Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ile röp.

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)

===========================================================



